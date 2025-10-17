Колата на разследващ журналист в Италия бе взривена пред дома му

Колите на журналиста от държавната телевизия РАИ (RAI) Сигфридо Ранучи и дъщеря му са били взривени през нощта от бомба, поставена пред дома му в град Кампо Асколано, близо до Рим, предаде италианската новинарска агенция АНСА, цитирана от БТА.

Предаването за разследваща журналистика „Репортаж“ (Report), което Ранучи води по държавната телевизия, заяви в социалната мрежа „Екс“ (X), че бомбата е била поставена под колата му и е щяла да убие всеки минал покрай нея.

Взривът е нанесъл щети и по съседна къща. „Репортаж“ е влиятелно предаване, което се фокусира върху предполагаеми престъпления и корупция, а Ранучи вече има охрана поради получени заплахи.

Министърът на вътрешните работи Матео Пиантедози заяви, че заради бомбения атентат, охраната на Ранучи ще бъде още по-засилена.

„В момента съм в колата с полицейски ескорт и ще съобщя за случилото се“, заяви Ранучи пред АНСА. „Тя (дъщерята) е паркирала колата си и е минала оттам 20 минути преди“ взрива, добави той.

„Изглежда е било самоделно устройство, но сега трябва да видим естеството на експлозива“, добави той.

„С всички заплахи, които получаваме, няма да е лесно да се проследи откъде идват.“ Премиерът Джорджa Мелони изрази „пълна солидарност с журналиста Сигфридо Ранучи и най-остро осъждане на сериозния акт на сплашване, на който е бил подложен“.

„Свободата и независимостта на информацията са основни ценности на нашите демокрации, които ще продължим да защитаваме“, каза тя в изявление. Прокурорите за борба с мафията в Рим са започнали разследване.