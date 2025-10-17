Новини
Свят »
Италия »
Колата на разследващ журналист в Италия бе взривена пред дома му

Колата на разследващ журналист в Италия бе взривена пред дома му

17 Октомври, 2025 14:14 906 10

  • свобода на словото-
  • разследващ журналист-
  • журналист-
  • италия-
  • раи-
  • сигфридо ранучи

Прокурорите за борба с мафията в Рим са започнали разследване

Колата на разследващ журналист в Италия бе взривена пред дома му - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Колите на журналиста от държавната телевизия РАИ (RAI) Сигфридо Ранучи и дъщеря му са били взривени през нощта от бомба, поставена пред дома му в град Кампо Асколано, близо до Рим, предаде италианската новинарска агенция АНСА, цитирана от БТА.

Предаването за разследваща журналистика „Репортаж“ (Report), което Ранучи води по държавната телевизия, заяви в социалната мрежа „Екс“ (X), че бомбата е била поставена под колата му и е щяла да убие всеки минал покрай нея.

Взривът е нанесъл щети и по съседна къща. „Репортаж“ е влиятелно предаване, което се фокусира върху предполагаеми престъпления и корупция, а Ранучи вече има охрана поради получени заплахи.

Министърът на вътрешните работи Матео Пиантедози заяви, че заради бомбения атентат, охраната на Ранучи ще бъде още по-засилена.

„В момента съм в колата с полицейски ескорт и ще съобщя за случилото се“, заяви Ранучи пред АНСА. „Тя (дъщерята) е паркирала колата си и е минала оттам 20 минути преди“ взрива, добави той.

„Изглежда е било самоделно устройство, но сега трябва да видим естеството на експлозива“, добави той.

„С всички заплахи, които получаваме, няма да е лесно да се проследи откъде идват.“ Премиерът Джорджa Мелони изрази „пълна солидарност с журналиста Сигфридо Ранучи и най-остро осъждане на сериозния акт на сплашване, на който е бил подложен“.

„Свободата и независимостта на информацията са основни ценности на нашите демокрации, които ще продължим да защитаваме“, каза тя в изявление. Прокурорите за борба с мафията в Рим са започнали разследване.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    9 2 Отговор
    Разследвал е трафик на колумбийски консерви за брацка Окраина. 🦧🥳🤣🤣🤣🖕

    Коментиран от #4

    14:19 17.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Взривен е

    6 1 Отговор
    защото е бил ЖУРНАЛИСТ.
    За разлика от нашите журналяги.

    14:28 17.10.2025

  • 4 Ако не беше Украйна

    1 9 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Сега щеше да гледаш руски филми и да копаш външна тоалетна.

    14:29 17.10.2025

  • 5 456

    2 0 Отговор
    Разследващ журналист..не се казва много ясно какво точно е разследвал или върху какво е работил човека. Какви са му били статиите. Дали не е свързано с " миротворец". Те по този начин премахват враговете си/ не, че и други не го правят/, но според мен а и статията така намеква ,че е свързано с работата му.

    14:32 17.10.2025

  • 6 Никога

    2 1 Отговор
    не е било ясно какво точно означава "разследващ" журналист. В правотата държава си има институции, които са конституционно упълномощени да разследват, но журналистите не са сред тях.

    14:32 17.10.2025

  • 7 Пишат

    0 0 Отговор
    по слухове и клеветят. И от време на време на някой не му издържат нервите и се саморазправя с тях. Луда работа

    14:41 17.10.2025

  • 8 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    А ТУКА ПОЛИТИКА, ЖУРНАЛИСТИКА И ОРГАНИ ВЪТРЕШНИ ВСИЧКИ СЕ КЛАНЯТ НА ДЕБЕЛОТО,,ДДД,,!

    14:44 17.10.2025

  • 9 Знам една държава

    0 0 Отговор
    в която мъжете са терористи и се занимават с подривна дейност , а жените практикуват най-древната професия !

    14:45 17.10.2025

  • 10 дядото

    2 0 Отговор
    това е. новата "демокрация" настъпва,най-вече в пропадаща европа- все по-груба цензура,насилие над противниците и свободомислещите,престъпност и корупция и подготовка за война,като единствен път за налагане на повсеместна диктатура.

    14:46 17.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания