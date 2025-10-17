Новини
Стратегическа среща във Вашингтон! Володимир Зеленски преговаря с Тръмп в Белия дом за ракети "Томахоук"
  Тема: Украйна

Стратегическа среща във Вашингтон! Володимир Зеленски преговаря с Тръмп в Белия дом за ракети "Томахоук"

17 Октомври, 2025 21:00, обновена 17 Октомври, 2025 22:00

Зеленски иска оръжията, които биха позволили на украинските сили да нанесат удари дълбоко навътре в руска територия и да атакуват ключови военни обекти, енергийни съоръжения и критична инфраструктура

Стратегическа среща във Вашингтон! Володимир Зеленски преговаря с Тръмп в Белия дом за ракети "Томахоук" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Президентът на САЩ Доналд Тръмп е домакин на украинския президент Володимир Зеленски, който пристигна днес за преговори в Белия дом, като американският лидер даде да се разбере, че не е готов да се съгласи да продаде на Киев система за крилати ракети с голям обсег, от която украинците казват, че се нуждаят спешно, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Зеленски пристигна с най-близките си сътрудници, за да разговаря за последните събития по време на обяд с Тръмп, ден след като американският президент и руският лидер Владимир Путин проведоха дълъг телефонен разговор, за да обсъдят конфликта.

В началото на преговорите Зеленски поздрави Тръмп за постигането на споразумението за прекратяване на огъня и освобождаването на заложниците в ивицата Газа миналата седмица и посочи, че Тръмп сега има "импулс" да спре конфликта между Русия и Украйна.

"Президентът Тръмп сега има голям шанс да сложи край на тази война", изтъкна Зеленски.

Зеленски също така каза, че е дошъл във Вашингтон с предложение, според което Украйна може да предостави на САЩ своите модерни дронове, а Вашингтон да продаде на Киев крилати ракети "Томахок" с голям обсег.

Тръмп заяви, че според него Украйна произвежда "много добри" дронове, но изрази неохота да посегне на запасите на САЩ от ракети "Томахок", отбелязва АП.

"Имам задължението да се уверя, че като страна сме напълно запасени (с тях), защото никога не се знае какво ще се случи във война и мир", заяви Тръмп.

През последните дни Тръмп показа, че е отворен към възможността за продажба на Украйна на крилати ракети "Томахок" с голям обсег, въпреки че Путин предупреди, че такава стъпка би напрегнала още повече отношенията между САЩ и Русия.

Но след разговора с Путин вчера Тръмп изглежда започна да омаловажава перспективите Украйна да получи ракетите, които имат обсег от около 995 мили (1600 километра), отбелязва АП.

Зеленски иска оръжията, които биха позволили на украинските сили да нанесат удари дълбоко навътре в руска територия и да атакуват ключови военни обекти, енергийни съоръжения и критична инфраструктура. Зеленски твърди, че потенциалът за такива удари би помогнал да се принуди Путин да приеме по-сериозно призивите на Тръмп за преки преговори за прекратяване на войната.

Но Путин е предупредил Тръмп по време на разговора, че доставката на ракети "Томахок" на Киев "няма да промени ситуацията на бойното поле, а ще нанесе съществена вреда на отношенията между нашите страни", каза Юрий Ушаков, външнополитически съветник на Путин.

Украински официални лица също така посочиха, че Зеленски планира да се обърне към Тръмп по отношение на икономическите интереси, като се стреми да обсъди възможността за енергийни сделки със САЩ. Очаква се Зеленски да предложи съхранение на американски втечнен природен газ в украинските газохранилища, което би позволило американско присъствие на европейския енергиен пазар.

Това е четвъртата лична среща между Тръмп и Зеленски, откакто президентът републиканец се върна в Белия дом през януари, и втората им среща за по-малко от месец.

След разговора си с Путин вчера Тръмп обяви, че скоро ще се срещне с руския лидер в Будапеща в Унгария, за да обсъдят начини за слагане край на войната. Двамата се споразумяха също така, че техни висши сътрудници, включително държавният секретар Марко Рубио, ще се срещнат следващата седмица на неуточнено място.

По време на предизборната си кампания през 2024 г. Тръмп настояваше, че ще сложи бързо край на войната, но усилията му за мир изглежда изпаднаха в застой след дипломатическата офанзива през август, когато американският президент проведе среща на върха с Путин в Аляска и среща в Белия дом със Зеленски и европейските съюзници.

Тръмп излезе от тези срещи уверен, че е на път да организира преки преговори между Зеленски и Путин. Но руският лидер не прояви никакъв интерес към среща със Зеленски, а Москва само засили бомбардировките срещу Украйна.

След това Тръмп зае значително по-неутрална позиция по отношение на Украйна, което той описа като "много продуктивен" разговор с Путин, отбелязва АП.

Президентът на САЩ намекна също така, че преговорите между Путин и Зеленски може да се наложи да се водят индиректно.

"Тези двамата не се разбират много добре", каза Тръмп. "Така че може да направим нещо, при което нещата да станат отделно. Отделно, но равноправно", заключи американският президент.


  • 1 Помак

    30 6 Отговор
    зеления нарко го водят кат мечка на синджир

    Коментиран от #7, #32

    21:03 17.10.2025

  • 2 Тео

    22 3 Отговор
    Двама комици, единия професионален, другия самоук комик🤣

    21:03 17.10.2025

  • 3 Говорит Москва

    5 19 Отговор
    Ще дава томахавките

    21:04 17.10.2025

  • 4 Не преговаря

    24 1 Отговор
    Не преговаря а проси и продава !!

    21:06 17.10.2025

  • 5 КОЛКО ТОЧНО ГО Е КАЗАЛ ФИДЕЛ

    22 4 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #6

    21:07 17.10.2025

  • 6 Българин

    5 19 Отговор

    До коментар #5 от "КОЛКО ТОЧНО ГО Е КАЗАЛ ФИДЕЛ":

    Русия внася бензин.Куба внася захар

    21:11 17.10.2025

  • 7 Това е Вашингтон бе селски.

    5 14 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    Не село Анкъридж при чукчите.

    21:13 17.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Един смешник

    6 0 Отговор
    и един велик ръководител !

    21:16 17.10.2025

  • 11 Зеленская

    12 1 Отговор
    Зеленият клоун си е ушил специална вечерна рокля с дълбоко деколте ,с която да омагьоса Дони

    21:17 17.10.2025

  • 12 И Киев е Руски

    9 2 Отговор
    Според Вашингтон, обявяването на срещата на върха е изненадало украинците. Това за пореден път показва до каква степен правителството на САЩ не признава правителството в Киев за равноправен партньор в преговорите. Европейците вероятно също са се почувствали обидени, че най-непокорната държава-членка на ЕС е избрана за място на двустранната среща, докато всички останали, както и преди, са били изключени

    21:21 17.10.2025

  • 13 Фейк на часа

    6 2 Отговор
    Koe e "стратегическото" на тази среща? Вие сте пияни или дрогирани, не започвайте толкова от рано.

    21:23 17.10.2025

  • 14 Доналд Тръмп

    9 5 Отговор
    Томахавки няма да дадем на Украйна. Те са нужни на нас и ние не искаме ескалация.
    Точка по въпроса

    21:27 17.10.2025

  • 15 Уточняват новите цели на томах до Урал

    3 7 Отговор
    Путин има две седмици да спре войната.Ако пак се подиграе с Тръмп, както на Аляска, ще го посетят изтреляни от американци томахоок, вместо насочвани и курирани от американците дронове.Руснаците ги изгониха от Африка, Азия.Хамас, Хизбула, ония Карабаси, дето ескалираха войни.

    Коментиран от #18, #19, #20

    21:27 17.10.2025

  • 16 Добра новина

    2 4 Отговор
    Зеленски щял да свири ""Лунната Соната" в чест на Тръмп на пиано с оная си работа.

    21:28 17.10.2025

  • 17 Ха-ха-ха

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "демократ":

    Ммм да... много демократично от твоя страна, напълно в стила на добрата стара английска демокрация.

    21:29 17.10.2025

  • 18 Уточняват новата ти стая

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "Уточняват новите цели на томах до Урал":

    новите ти санитари и новото ти лечение.

    21:30 17.10.2025

  • 19 "Путин има две седмици да спре войната"

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "Уточняват новите цели на томах до Урал":

    Туй в коя селска кръчма го говорят?

    21:32 17.10.2025

  • 20 ха ха ха

    9 1 Отговор

    До коментар #15 от "Уточняват новите цели на томах до Урал":

    Простак 300%
    Кой ще даде ракети струващи всяка по 1,3 млн.долара на наркоман

    21:32 17.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Времето на Русия е само 2 седмици

    2 5 Отговор
    Ха-ха.На Аляска Путин изнасял лекции за печенеги , риби и шарани, Така го изнервил, че моментално прекъснал преговорите Тръмп и го НАТИРИЛ.

    21:35 17.10.2025

  • 23 Бялджип

    4 1 Отговор
    Зеленски предлага на Тръмп сделка. Да предадат срещу "Томахавки" украински дронове, които били свръхтехнологични. Анализаторите обаче определиха предложението все едно да предлагат срещу мерцедеси домати...

    Коментиран от #27

    21:35 17.10.2025

  • 24 Бай Тръмпе

    6 2 Отговор
    Набутай му ракетите изотзадзе на тоя наглец и го изстреляй по живо по здраво към укринската жалка териториика....

    21:38 17.10.2025

  • 25 Гай Турий

    3 1 Отговор
    Зеленият просяк съвсем я е закъсал. Няма обич от лудия Дони. Но има откраднати стотици милиони-милиарди може би... Осигурил се е за старини, стига да успее да ги стигне.

    21:39 17.10.2025

  • 26 Факт

    2 0 Отговор
    Тръмп ще бъде пестелив!

    21:40 17.10.2025

  • 27 😂😂😂

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Бялджип":

    По времето на соца България давала по един вагон домати на СССР за един КРАЗ.

    Коментиран от #33

    21:41 17.10.2025

  • 28 Шаман Магуа

    2 3 Отговор
    След 5 години Зеленски ще ръководи НАТО !Путин ще е в затвора,а Тръмп в психиатрия!

    21:42 17.10.2025

  • 29 Русия да се измита от Крим

    1 3 Отговор
    Преди срещата си с Тръмп, Зеленски се срещна с производителите на Томахоук, Хаймарск.И явно не на си говорили и подписали договори за слама и картофи.

    Коментиран от #36, #40

    21:43 17.10.2025

  • 30 Тръмп

    0 1 Отговор
    ако се беше родил в Кривой рог,още щеше да пасе кози !

    21:43 17.10.2025

  • 31 Помак

    0 1 Отговор
    голям... Ще раздава томахавките... Нали...

    21:43 17.10.2025

  • 32 Европеец

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    Прав си.... Само Автора Не е разбрал, че томахавки за Украйна няма да има .... Видяхме кой посрещна за линия наркоман просяк милионера на летището -жена му, ермак и Пирот ще на самолета, който предния ден докара другите украинци от делегацията. ., но все пак ми хареса, ще бай Дончо похвали зеления просяк за сакото му ..... Абе под достойнството ми е да коментирам зеления....

    21:44 17.10.2025

  • 33 Бялджип

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "😂😂😂":

    Тогава взаимоотношенията и сделките са се развивали по друга схема.

    21:45 17.10.2025

  • 34 зелен тъпак

    1 1 Отговор
    Абе тоя , както твърдят ,че е крал с дъто си милиони и милиарди от помощи защо не изчезне да си ги харчи.Така ще спре да дразни цял свят с това свое дай дай дай и войната ще приключи много бързо

    21:46 17.10.2025

  • 35 Загубеняк

    0 3 Отговор
    направо ядрено оръжие искай ве

    Коментиран от #38, #39

    21:47 17.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ХиХи

    1 1 Отговор
    Зелю още ли не са го изпъдили от белото къща?

    21:49 17.10.2025

  • 38 на наркоман откачалник

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Загубеняк":

    Няма кой да му даде такива ракети

    21:50 17.10.2025

  • 39 Украйна е в стадий на начало на настъпле

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "Загубеняк":

    и десант на Крим.Предупредиха украинците или ще им дадат оръжие или ще си изработят ЯО за новата им ракета за 3000 км.

    21:50 17.10.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Коста

    1 1 Отговор
    Зальонски може да седне на една Томахавка и да го изстрелят към небето

    21:55 17.10.2025