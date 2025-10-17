Стратегическа среща във Вашингтон! Володимир Зеленски преговаря с Тръмп в Белия дом за ракети "Томахоук"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е домакин на украинския президент Володимир Зеленски, който пристигна днес за преговори в Белия дом, като американският лидер даде да се разбере, че не е готов да се съгласи да продаде на Киев система за крилати ракети с голям обсег, от която украинците казват, че се нуждаят спешно, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Зеленски пристигна с най-близките си сътрудници, за да разговаря за последните събития по време на обяд с Тръмп, ден след като американският президент и руският лидер Владимир Путин проведоха дълъг телефонен разговор, за да обсъдят конфликта.
В началото на преговорите Зеленски поздрави Тръмп за постигането на споразумението за прекратяване на огъня и освобождаването на заложниците в ивицата Газа миналата седмица и посочи, че Тръмп сега има "импулс" да спре конфликта между Русия и Украйна.
"Президентът Тръмп сега има голям шанс да сложи край на тази война", изтъкна Зеленски.
Зеленски също така каза, че е дошъл във Вашингтон с предложение, според което Украйна може да предостави на САЩ своите модерни дронове, а Вашингтон да продаде на Киев крилати ракети "Томахок" с голям обсег.
Тръмп заяви, че според него Украйна произвежда "много добри" дронове, но изрази неохота да посегне на запасите на САЩ от ракети "Томахок", отбелязва АП.
"Имам задължението да се уверя, че като страна сме напълно запасени (с тях), защото никога не се знае какво ще се случи във война и мир", заяви Тръмп.
През последните дни Тръмп показа, че е отворен към възможността за продажба на Украйна на крилати ракети "Томахок" с голям обсег, въпреки че Путин предупреди, че такава стъпка би напрегнала още повече отношенията между САЩ и Русия.
Но след разговора с Путин вчера Тръмп изглежда започна да омаловажава перспективите Украйна да получи ракетите, които имат обсег от около 995 мили (1600 километра), отбелязва АП.
Зеленски иска оръжията, които биха позволили на украинските сили да нанесат удари дълбоко навътре в руска територия и да атакуват ключови военни обекти, енергийни съоръжения и критична инфраструктура. Зеленски твърди, че потенциалът за такива удари би помогнал да се принуди Путин да приеме по-сериозно призивите на Тръмп за преки преговори за прекратяване на войната.
Но Путин е предупредил Тръмп по време на разговора, че доставката на ракети "Томахок" на Киев "няма да промени ситуацията на бойното поле, а ще нанесе съществена вреда на отношенията между нашите страни", каза Юрий Ушаков, външнополитически съветник на Путин.
Украински официални лица също така посочиха, че Зеленски планира да се обърне към Тръмп по отношение на икономическите интереси, като се стреми да обсъди възможността за енергийни сделки със САЩ. Очаква се Зеленски да предложи съхранение на американски втечнен природен газ в украинските газохранилища, което би позволило американско присъствие на европейския енергиен пазар.
Това е четвъртата лична среща между Тръмп и Зеленски, откакто президентът републиканец се върна в Белия дом през януари, и втората им среща за по-малко от месец.
След разговора си с Путин вчера Тръмп обяви, че скоро ще се срещне с руския лидер в Будапеща в Унгария, за да обсъдят начини за слагане край на войната. Двамата се споразумяха също така, че техни висши сътрудници, включително държавният секретар Марко Рубио, ще се срещнат следващата седмица на неуточнено място.
По време на предизборната си кампания през 2024 г. Тръмп настояваше, че ще сложи бързо край на войната, но усилията му за мир изглежда изпаднаха в застой след дипломатическата офанзива през август, когато американският президент проведе среща на върха с Путин в Аляска и среща в Белия дом със Зеленски и европейските съюзници.
Тръмп излезе от тези срещи уверен, че е на път да организира преки преговори между Зеленски и Путин. Но руският лидер не прояви никакъв интерес към среща със Зеленски, а Москва само засили бомбардировките срещу Украйна.
След това Тръмп зае значително по-неутрална позиция по отношение на Украйна, което той описа като "много продуктивен" разговор с Путин, отбелязва АП.
Президентът на САЩ намекна също така, че преговорите между Путин и Зеленски може да се наложи да се водят индиректно.
"Тези двамата не се разбират много добре", каза Тръмп. "Така че може да направим нещо, при което нещата да станат отделно. Отделно, но равноправно", заключи американският президент.
