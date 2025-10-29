Анкара: Атаките в Газа са ясно нарушение на прекратяването на огъня, Израел да се въздържа

Турция призова Израел да се придържа към споразумението за прекратяване на огъня часове след като стана ясно, че израелският премиер Бенямин Нетаняху е наредил на израелската армия да нанесе удари в Газа, пише БТА.
"Атаките на Израел срещу Газа представляват явно нарушение на прекратяването на огъня", пише в официалната позиция на Турция, публикувана на сайта на Министерството на външните работи.
Чрез позицията Турция изразява своето безпокойство от информацията за жертви сред цивилното население след тези атаки.
"Бихме искали да подчертаем, че пълното спазване на Споразумението за прекратяването на огъня е жизненоважно за опазването на надеждата за траен мир и изграждането на регионална сигурност", заявяват от Министерството на външните работи на Турция.
Анкара подчертава, че ще продължи да бъде солидарна с палестинския народ и да подкрепя усилията за постигане на справедлив и траен мир в региона.
"Отново отправяме призив към Израел да се придържа към Споразумението за прекратяването на огъня и да се въздържа от действия, които подкопават мира и стабилността", пише още в разпространената позиция.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой очаква ли е
10:28 29.10.2025
2 Да питам Ердоган ефенди
10:30 29.10.2025
3 Наблюдател
10:32 29.10.2025
4 Карлос Друсар
Коментиран от #8, #17
10:32 29.10.2025
5 Донбас
Коментиран от #6
10:35 29.10.2025
6 ой ой ой
До коментар #5 от "Донбас":ама пък как ни се иска да беше вярно. Ай ай ай, ииииих!
10:38 29.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 чучурка
До коментар #4 от "Карлос Друсар":Турция няма как да удари Израел, защото Израел е САЩ. Срещу Израел даже руснаците са по ниски от тревата, турците какво могат да направят срещу САЩ.... Представи си света като един ученически клас,но без учители. В този клас най силния е САЩ. Сам може да набие всички взети заедно. Ако си умен ще си до силния. Но само ако си умен ще спечелиш и ти. Израел е умна страна и затова печели от приятелството си със САЩ. А другите само мислят, че са приятели със САЩ, затова САЩ печели от тях..... Толкова за Турция срещу Израел. Защото срещу Израел даже Русия е слаба.
10:44 29.10.2025
9 хе хе
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши в четвъртък с действия срещу Хамас заради публичните екзекуции, извършени от терористичната групировка.
Коментиран от #10
10:44 29.10.2025
10 Въпросче
До коментар #9 от "хе хе":Колко цивилни са убили палестинците ? И колко хиляди изби Израел ?
Коментиран от #11
10:50 29.10.2025
11 много интересно
До коментар #10 от "Въпросче":Защо се наложи Израел да избива палестинци?
Коментиран от #12, #13, #14, #15
10:54 29.10.2025
12 защото
До коментар #11 от "много интересно":Защото подкокоросани от Иран палестинците удариха Израел, за да не подпишат израелците договор за сътрудничество със Суадитска Арабия.
10:58 29.10.2025
13 Защото е
До коментар #11 от "много интересно":котило на тероризъм, агресия и геноцид.
10:59 29.10.2025
14 Пример
До коментар #11 от "много интересно":Предтекстът е че - Едно от двадесетте останки от предадените тела на заложниците не било на израелец.
11:01 29.10.2025
15 То е ясно
До коментар #11 от "много интересно":Да разчиСТЯТ терен.
11:01 29.10.2025
16 кое не е ясно
Иранският президент Ебрахим Раиси предупреди в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание в Ню Йорк, че всяко нормализиране на отношенията между Израел и Саудитска Арабия ще бъде предателство към палестинската кауза, предаде Франс прес.
"Смятаме, че отношенията между страните от региона и ционисткия режим биха били удар с нож в гърба на палестинския народ и палестинската съпротива", заяви Раиси.
11:06 29.10.2025
17 Путин
До коментар #4 от "Карлос Друсар":Ти гледай аз да не те думна, че да видиш кон боб яде ли...
11:28 29.10.2025