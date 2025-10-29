Новини
Анкара: Атаките в Газа са ясно нарушение на прекратяването на огъня, Израел да се въздържа

Анкара: Атаките в Газа са ясно нарушение на прекратяването на огъня, Израел да се въздържа

29 Октомври, 2025 10:25

Чрез позицията си Турция изразява своето безпокойство от информацията за жертви сред цивилното население след тези атаки

Анкара: Атаките в Газа са ясно нарушение на прекратяването на огъня, Израел да се въздържа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Турция призова Израел да се придържа към споразумението за прекратяване на огъня часове след като стана ясно, че израелският премиер Бенямин Нетаняху е наредил на израелската армия да нанесе удари в Газа, пише БТА.

"Атаките на Израел срещу Газа представляват явно нарушение на прекратяването на огъня", пише в официалната позиция на Турция, публикувана на сайта на Министерството на външните работи.

Чрез позицията Турция изразява своето безпокойство от информацията за жертви сред цивилното население след тези атаки.

"Бихме искали да подчертаем, че пълното спазване на Споразумението за прекратяването на огъня е жизненоважно за опазването на надеждата за траен мир и изграждането на регионална сигурност", заявяват от Министерството на външните работи на Турция.

Анкара подчертава, че ще продължи да бъде солидарна с палестинския народ и да подкрепя усилията за постигане на справедлив и траен мир в региона.

"Отново отправяме призив към Израел да се придържа към Споразумението за прекратяването на огъня и да се въздържа от действия, които подкопават мира и стабилността", пише още в разпространената позиция.


