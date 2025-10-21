Хамас върна телата на още двама израелски заложници, държани в Газа

Израелската армия съобщи, че два ковчега с тленни останки на израелски заложници, държани в Газа, са били предадени днес на Червения кръст, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

От влизането в сила на прекратяването на огъня в Газа на 10 октомври „Хамас“ предаде тленните останки на общо 15 заложници. Още 13 тела на заложници трябва да бъдат намерени в Газа и предадени на Израел, посочва Асошиейтед прес.

Силите за сигурност на ислямисткото движение "Хамас" заявиха, че са нанесли "тежък удар" в южната част на ивицата Газа на въоръжена групировка, застрашаваща сигурността в палестинската територия, предаде Франс прес.

"Силите за възпиране" – структура за сигурност, създадена наскоро от "Хамас", заяви, че "рано сутринта днес в ивицата Газа" е атакувала въоръжената групировка на Ясер Абу Шабаб, който "се опита да дестабилизира вътрешната сигурност и извършваше подозрителни, нелегални действия".

В изявлението се добавя, че "операцията е довела до ареста на няколко членове на въоръжената групировка и до конфискуване на военно оборудване и инструменти, използвани в техните подривни дейности, след внимателно наблюдение на тяхното движение през последните няколко дни".

Според израелски и палестински медии, въоръжената групировка, наречена "Народни сили", съставена от членове на бедуинското племе, водено от Ясер Абу Шабаб, действа в южния регион, но размерът и арсеналът ѝ са неизвестни.

През юни израелските власти признаха, че подкрепят и въоръжават палестински кланове, които се противопоставят на "Хамас", без директно да назоват групата, водена от Абу Шабаб.

Силите за сигурност на "Хамас" твърдят, че "непрекъснато атакуват скривалищата на онези, които заплашват сигурността на обществото или приютяват престъпници".

Вътрешните палестински сблъсъци избухнаха в началото на миналата седмица в квартал Шуджая на град Газа между силите на "Хамас" и въоръжени групировки, включително тази на Ясер Абу Шабаб.

Миналата седмица телевизионният канал на "Хамас" излъчи видео, показващо екзекуцията на осем мъже, "сътрудници" на Израел. Екзекуцията беше извършена насред улица в град Газа след изтеглянето на израелската армия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който инициира плана за прекратяване на двегодишната война между Израел и "Хамас", предупреди групировката да спре да убива хора в Газа.

Малък контингент от британски офицери за военно планиране е изпратен в Израел, за да се присъедини към работна група, водена от САЩ, за подпомагане на усилията за стабилизиране в Газа, съобщи британското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Посредниците за мира в Газа - САЩ, Египет и Катар – през последните дни засилиха усилията си за стабилизиране на ранните етапи от прекратяването на огъня между Израел и палестинското движение „Хамас“ и за да прокарат плана за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп. Подкрепените от Вашингтон стабилизационни сили, известни като Център за гражданско-военна координация, трябва да гарантират сигурността в Газа. Техният състав, роля, верига на командване, правен статут и други въпроси все още не са договорени.

САЩ се съгласиха да предоставят около 200 войници, но без да бъдат разполагани в самата Газа. Американските представители заявиха, че водят разговори и с Индонезия, ОАЕ, Египет, Катар, Турция и Азербайджан за участие.

Говорител на британското министерство на отбраната заяви, че „малък брой британски офицери по планиране“ са се включили в Центъра.

„Великобритания продължава да работи с международни партньори в подкрепа на прекратяването на огъня в Газа, за да види къде тя може най-добре да допринесе за мирния процес“, добави говорителят.

Британските медии съобщиха, че министърът на отбраната Джон Хийли е заявил вчера, че Великобритания има „специализиран опит и умения, с които сме предложили да допринесем“, добавяйки, че макар Лондон да не ръководи усилията, той ще изиграе своята роля. Хийли заяви, че разполагането на войниците е направено в отговор на искане от САЩ.