Близкият до Хамас портал Quds: Израелски удар уби 11-членно семейство в автомобил край град Газа

Най-малко 11 души са били убити в покрайнините на град Газа в резултат на израелски удар, твърди уебсайтът „Кудс“, близък до палестинското движение Хамас.

Според негови източници всички жертви са били от едно семейство, пътуващо с автомобил. Сред тях са били седем деца и три жени. Колата е била ударена, докато се е насочвала към югоизточния район на града.

Израелските отбранителни сили все още не са коментирали тази информация.

Мъж, роден в Газа, заподозрян в участие в нападението на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 г., е арестуван в американския щат Луизиана, обяви Министерството на правосъдието на САЩ.

На въпросната дата заподозреният Махмуд Амин Якуб ал-Мухтади „се е въоръжил и с допълнителни мъже е преминал границата с Израел, за да помогне на Хамас да извърши терористична атака“.

Махмуд Амин Якуб ал-Мухтади е влязъл в Съединените щати на 12 септември 2024 г., след като е предоставил невярна информация за себе си при кандидатстване за виза, се казва в изявление на министерството. Той не е разкрил, че е член на военното крило на Демократичния фронт за освобождение на Палестина.

Израелски военни в ивицата Газа са получили нов ковчег с останките на заложник, починал в анклава чрез Международния комитет на Червения кръст, обявиха от канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Според изявлението, военните скоро ще транспортират ковчега на израелска територия, където съдебни експерти ще проведат процедурата по идентификация. Името на починалия, чието тяло е било пренесено, все още не е разкрито.

Израелската военна пресслужба скоро съобщи, че ковчегът е доставен на израелска територия. В момента останките се транспортират за съдебномедицинска експертиза.