Полша отказа да екстрадира в Германия украинец, заподозрян за взривяването на "Северен поток" ВИДЕО

18 Октомври, 2025 04:52, обновена 18 Октомври, 2025 04:03 425 1

Според премиера Туск "решението е справедливо"

Полски съд освободи от ареста и отказа да екстрадира в Германия 49-годишния украински гражданин Владимир Журавльов, който е заподозрян за взривяването на газопроводите "Северен поток", предаде БНР.

Това написа в социалната мрежа "Екс" полският премиер Доналд Туск, определяйки съдебното решение като справедливо.

Журавльов беше задържан на 30 септември в полския град Прушков по искане на Германия и остана в ареста за срок от 40 дни. Съдът не разполага с никакви доказателства по делото, германската страна е предоставила само обща информация за извършеното от заподозрения деяние в рамките на европейската заповед за арест, аргументира решението си съдията.

Газопроводите "Северен поток", свързващи Русия и Германия по дъното на Балтийско море, бяха взривени през септември 2022 г. Според основната версия на разследващите, няколко души наели яхтата "Андромеда" с фалшиви документи и заложили взривните устройства. Германската прокуратура твърди, че Журавльов, който е инструктор на водолази, се е намирал на борда на яхтата.


Полша
Подобни новини


  • 1 Не хваща дикиш

    Ами отказаха, да не се разбера кой наистина взриви газопровода. Не е Путин, нито е пък някакъв си украински смотльо.

    04:26 18.10.2025

