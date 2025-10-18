Белият дом: Президентът обясни на Зеленски и Путин, че войната продължава твърде дълго и търпението му се изчерпва

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще продължи да работи за мирно разрешаване на конфликта в Украйна, заяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит.

„Той работи денонощно, за да донесе мир и ще продължи да го прави с Русия и Украйна, точно както го е правил с Израел и Газа. В Близкия изток настъпва нова зора и се надяваме, че същото ще се случи и с Русия и Украйна, а президентът работи усърдно, за да осъществи това“, каза тя по Fox News.

Според Ливит телефонният разговор на Тръмп с руския президент Владимир Путин на 16 октомври и срещата му с Володимир Зеленски в Белия дом на 17 октомври са били „много откровени“. Прессекретарят на Белия дом твърди, че американският лидер е дал ясно да се разбере „и на двете страни на конфликта, че той продължава твърде дълго“ и че „търпението на Съединените щати се изчерпва“.

Тръмп по-рано писа в Truth Social, че по време на среща със Зеленски в Белия дом го е призовал да постигне споразумение за разрешаване на конфликта в Украйна.