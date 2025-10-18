Новини
Белият дом: Президентът обясни на Зеленски и Путин, че войната продължава твърде дълго и търпението му се изчерпва

18 Октомври, 2025 07:08, обновена 18 Октомври, 2025 07:13

Тръмп ще продължи да работи за мирно разрешаване на конфликта, увери прессекретарят на президентството Каролайн Ливит

Белият дом: Президентът обясни на Зеленски и Путин, че войната продължава твърде дълго и търпението му се изчерпва - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще продължи да работи за мирно разрешаване на конфликта в Украйна, заяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит.

„Той работи денонощно, за да донесе мир и ще продължи да го прави с Русия и Украйна, точно както го е правил с Израел и Газа. В Близкия изток настъпва нова зора и се надяваме, че същото ще се случи и с Русия и Украйна, а президентът работи усърдно, за да осъществи това“, каза тя по Fox News.

Според Ливит телефонният разговор на Тръмп с руския президент Владимир Путин на 16 октомври и срещата му с Володимир Зеленски в Белия дом на 17 октомври са били „много откровени“. Прессекретарят на Белия дом твърди, че американският лидер е дал ясно да се разбере „и на двете страни на конфликта, че той продължава твърде дълго“ и че „търпението на Съединените щати се изчерпва“.

Тръмп по-рано писа в Truth Social, че по време на среща със Зеленски в Белия дом го е призовал да постигне споразумение за разрешаване на конфликта в Украйна.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Криси Патрашкова

    28 0 Отговор
    Бай Дончо пак се опитва да го играе мачо и господар на света 🤣 .

    Коментиран от #38

    07:15 18.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    29 0 Отговор
    Докато ЕС дава пари, оръжие и хора войната ще продължи.

    Коментиран от #21

    07:15 18.10.2025

  • 3 дядото

    21 1 Отговор
    което не му пречи да въоръжава и спонсорира украйна и да иска капитулация от русия.пфу.

    07:17 18.10.2025

  • 4 и като търпението му се изчерпва

    18 4 Отговор
    какво може да направи?

    Срещу Русия няма карти!
    Срещу Зеленски има карти, но не смее да ги изграе, за да не го нарекат Краснов.

    Останалото е дуене!

    Коментиран от #20, #48

    07:25 18.10.2025

  • 5 Pyccкий Карлик

    3 15 Отговор
    Гууд морнинг.
    Решението на проблема е едно !!!
    Да се ликвидират двамата малоумници вместе.
    180 млн крепостни ще са щастливи 👍

    Коментиран от #7, #11, #54

    07:25 18.10.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    22 1 Отговор
    Демек, бай Дончо пак напердаши Зеленски.

    07:26 18.10.2025

  • 7 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Pyccкий Карлик":

    Това титанично умозаключение в ПУЦ-а Благоевград ли го научи ?

    Коментиран от #16, #19

    07:27 18.10.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    3 13 Отговор
    Но и за Тръмп вече е пределно ясно, че до като не се унищожи алкохолния халифат и бункерното не бъде оковано и пратено в Хага няма да има мир по света!

    07:28 18.10.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    Бай Дончо не иска да затваря канала за комуникация с Путин, заради 10 ракети Томахоук.

    07:28 18.10.2025

  • 10 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 10 Отговор
    Малко остава на милиционера от калното мазе, ще го провесят от башнята тази зима, глада е по силен!

    Коментиран от #22

    07:29 18.10.2025

  • 11 Не мога само да разбера защо

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Pyccкий Карлик":

    не действаш досега, а само пишеш във форума на Факти бг?

    Коментиран от #14

    07:30 18.10.2025

  • 12 Последния Софиянец

    2 8 Отговор
    А казаха ли от бункера кога ще пускат бензин в блатата!

    Коментиран от #17, #60

    07:30 18.10.2025

  • 13 Дончо да не се

    12 0 Отговор
    Прави на много интересен. Да разкара НАТО от украйна и войната щеше да е свършила одавна . А уж тази война не била негова. Но то е срам да признае, че загуби и продължава агонията. Не му ли е мъчно за натовските генерали дето оставиха костити си в Украйна.

    07:30 18.10.2025

  • 14 Переможник Контранаступов

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Не мога само да разбера защо":

    Не може.Защото е на лечение в Психиатрията.

    07:31 18.10.2025

  • 15 Криси Патрашкова

    4 9 Отговор
    Но без да смачка пияните терористи Тръмп няма как да вземе Нобел за мир, наясно е вече!

    Коментиран от #24, #31, #57

    07:31 18.10.2025

  • 16 зависимите

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    НИЩО НЕ МОГАТ ДА НАУЧАТ----ЗАТОВА СА ПРОБЛЕМ КОИТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ЛЕКУВА

    07:32 18.10.2025

  • 17 Абе, важното е

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    контранаступа да върви.

    Коментиран от #25

    07:32 18.10.2025

  • 18 Българин

    2 7 Отговор
    Тръмп трябва да направи нещо! САЩ са гаранти за териториалната цялост на Украйна.

    Коментиран от #34

    07:33 18.10.2025

  • 19 Pyccкий Карлик

    1 5 Отговор

    До коментар #7 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Това не е умозаключение, а единствено Решение !!!
    Тръмп трябва да ликвидира двамата олигофрена и да освободи от тях руския и украински народи 👍

    Коментиран от #28

    07:33 18.10.2025

  • 20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 9 Отговор

    До коментар #4 от "и като търпението му се изчерпва":

    Самагонените блянове на една копейка, Сащ може да заличи блатния халифат от лицето на земята за по малко от час, пияниците 11та година буксуват в донбас без да са заграбили град‼️

    Коментиран от #36

    07:34 18.10.2025

  • 21 койдазнай

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    ЕС е безгласна буква, която се упралвява от Вашингтон. Каквото решат там, това се изпълнява!

    Коментиран от #50

    07:34 18.10.2025

  • 22 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Мартинчик смучкаш ли сиренясали фУюве рано сабахлен?

    Коментиран от #33

    07:34 18.10.2025

  • 23 А Захарова?

    2 6 Отговор
    Захарова кво изгрухтя?

    Коментиран от #29

    07:34 18.10.2025

  • 24 Ти мое му

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Криси Патрашкова":

    помачкаш тonkuтe

    07:34 18.10.2025

  • 25 Последния Софиянец

    3 6 Отговор

    До коментар #17 от "Абе, важното е":

    От толкова наступи втартая замина при крайцера в тинята!

    Коментиран от #51

    07:35 18.10.2025

  • 26 Мишел

    6 0 Отговор
    Из вчерашното изказване на Тръмп: Ние изнасяме огромно количество съвременни наши оръжия за Украйна и се надяваме те да не се използват.
    Миротворец, най- достойния за Нобелова награда за мир.

    07:35 18.10.2025

  • 27 Дедо ви...

    8 2 Отговор
    Ами време е Путин да пуска Орешниците и да приключва

    Коментиран от #40

    07:35 18.10.2025

  • 28 Има само един дребен проблем,

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "Pyccкий Карлик":

    че Тръмп едва ли ще протече мъдрата ти мисъл тук във форума на факти бг, най-добре ще е да отидеш в Белия дом и лично да му го кажеш.

    07:36 18.10.2025

  • 29 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "А Захарова?":

    Пияна е още, след 15:00 ч става!

    Коментиран от #30

    07:36 18.10.2025

  • 30 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Мартинчик смучкаш ли сиренясали фУюве рано сабахлен?

    07:37 18.10.2025

  • 31 Що ма

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Криси Патрашкова":

    Обамата как я взе?

    07:37 18.10.2025

  • 32 оня с коня

    4 5 Отговор
    НЕ Е голяма загуба за Украйна че поне засега няма да получи Томахоук защото както Русофилите изтъкнаха компегентно тука тия Ракети летят много бавно и ниско,поради което са отлична мишена за Руското ПВО,отделно че били Модел от 50-тегодини и САЩ просто биха си разчистили военните складове.Забележителното е че ЕВРОПА се респектира от Политиката на "Отдръпване" на САЩ и постави Икономиката си "На военни релси",заделяйки по 5% от БВП,т.е. Двойто и Тройно от досегашните разходи.А че Германия ,Франция и Англия предоставят "Ноу-Хау" и необходимите Материали за изработване на Ракети с Голям обсег на Украйна си е Факт,както и строеж на чисто нови Оръжейни заводи.И да бъдем точни:Това че САЩ : НЕ Е ВАЖНО че Америка няма да предостави въпросните томахоук на Украйна които според Руската пропаганда нямало да променят хода на войната,а факта че Цялата й Военна Сергия в която има и от Пиле мляко Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ на Европ. Купувачи,които СЪС ЗАМАХ ще пазаруват за въоръжаване на Украйна!

    Коментиран от #58

    07:37 18.10.2025

  • 33 Ицо

    4 4 Отговор

    До коментар #22 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Ръъъгам копейки!

    Коментиран от #39, #55, #73

    07:37 18.10.2025

  • 34 НЕ вярвам

    5 3 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    че някои нормален ще даде -картечница на зависим от химия психар

    Коментиран от #41

    07:37 18.10.2025

  • 35 Дедо ви...

    4 6 Отговор
    Но като гледам как падат КАБове из блатата, ако изтреля нещо може и то да си падне в кочината, видяхме го блатното оръжие колко струва!

    Коментиран от #45

    07:37 18.10.2025

  • 36 Тез американците, същите дето 20

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    години не можаха да се разправят с едни брадати момчета по джапанки и накрая избягаха накачулени по колесниците на самолетите и оставиха въоръжение и оборудване за 7 милиарда долара, за тях ли говориш?

    Коментиран от #46

    07:39 18.10.2025

  • 37 ТРЪМП ще съсипе и разруши ВЕЛИКА Америка

    5 6 Отговор
    Ако Камала Харис, която загуби с малко от Тръмп бе президент на САЩ- войната в Украйна отдавна да е свършила и да има мир ..

    НО ТРЪМПАНАРА е срам и позор за свободата и демокрацията в Америка и е най-срамната страница от историята на САЩ, който ще съсипе и закопае Америка защото се прекланя и се среща с един военнопрестъпник и агресор който има за цел и иска да унищожи величието на Америка и на когото Тъмпи благодари и го нарича свой “прекрасен“ приятел....

    07:39 18.10.2025

  • 38 Тръмп да дава оръжия

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Криси Патрашкова":

    Другото е без значение

    Коментиран от #43

    07:40 18.10.2025

  • 39 Само майка си е сестра си

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ицо":

    можеш да ръгаш, друг не ти дава.

    Коментиран от #47

    07:40 18.10.2025

  • 40 Путинистче идиотче

    3 7 Отговор

    До коментар #27 от "Дедо ви...":

    То един Орешник не гръмна ли в Русия

    Коментиран от #42, #44

    07:40 18.10.2025

  • 41 Атина Палада

    2 6 Отговор

    До коментар #34 от "НЕ вярвам":

    Ботокса 4та година се крие в калните мазета, а беше тръгнал да взема Киев за два дня!

    Коментиран от #53

    07:40 18.10.2025

  • 42 Дедо ви...

    2 5 Отговор

    До коментар #40 от "Путинистче идиотче":

    Да, но си траят смешните вати!

    Коментиран от #83

    07:41 18.10.2025

  • 43 Отивай да му го кажеш,

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Тръмп да дава оръжия":

    тук няма да те прочете.

    Коментиран от #52

    07:42 18.10.2025

  • 44 Гръмна ти

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Путинистче идиотче":

    главата на теб.

    Коментиран от #49

    07:43 18.10.2025

  • 45 Гледаш ти, на

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Дедо ви...":

    майка си x0я.

    07:44 18.10.2025

  • 46 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 4 Отговор

    До коментар #36 от "Тез американците, същите дето 20":

    Е нали съветския нужник 10 години го млатиха същите тия с джапанките и накрая се разпадна и измряха от глад, та се наложи Сащ да им пращат крака от пилета да кушат‼️

    07:45 18.10.2025

  • 47 лъжеш

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Само майка си е сестра си":

    и ръцете си Може

    07:45 18.10.2025

  • 48 Щатско оръжие избива руснаци

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "и като търпението му се изчерпва":

    Кви други карти му требват на тръмп

    Коментиран от #76

    07:45 18.10.2025

  • 49 Я пъ тоа

    1 3 Отговор

    До коментар #44 от "Гръмна ти":

    То и Сармат гръмна в руски силоз.....ама айде.

    07:46 18.10.2025

  • 50 Последния Софиянец

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "койдазнай":

    Важното е да се млати вата и крематорките да пушат 24/7 в блатата, не е важно кой управлява Запада!

    Коментиран от #72

    07:46 18.10.2025

  • 51 И да ревеш и да не ревеш

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Последния Софиянец":

    файда няма, укрите настъпват на запад.

    07:47 18.10.2025

  • 52 Щатско оръжие избива руснаци

    0 2 Отговор

    До коментар #43 от "Отивай да му го кажеш,":

    Тръмп и дава и без да му казвам оръжия на Киев....важно е да не спира

    07:48 18.10.2025

  • 53 смени Памперса

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Атина Палада":

    джобчетата му са пълни ---смърди около олимп ---зевс пак ще се превръща в БИК НО ДАЛЕЧ ОТ ТЕБ

    07:48 18.10.2025

  • 54 Хохо Бохо

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Pyccкий Карлик":

    Йо стана ве сало йа пут? Получихте ли томаховки или ви ги завряха без сало? Вчера радостно грухтяхте, днес мълчите

    07:49 18.10.2025

  • 55 Ами Нети

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ицо":

    Почни от родата си ,но първо потопи дебърциня в пясък .

    07:49 18.10.2025

  • 56 Да но

    1 0 Отговор
    ЕС прави всичко възможно войната да продължи. Ако САЩ са действително толкова заинтересовани за прекратяване на конфликта следва да постигнат съгласие с ЕС. Зеленски се подчинява така или иначе. Неговото мнение е без особено значение.

    07:49 18.10.2025

  • 57 Тръмп просто се бъзика за Нобела

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Криси Патрашкова":

    не му трябва!

    Знае как напоследък се раздават Нобели, Оскари, Пулицър....че и Евровизия

    Както се избъзика и с евроМиротворците, че Украйна можела не само да си върне всичко,...че и отгоре- за да напазаруват!

    07:49 18.10.2025

  • 58 Всички

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "оня с коня":

    Заводи в Украйна са обект на обстрел. Ще си останот с Ноу хау само. Даже вече се изнася производство. А пазареването със замах се отлага защото еврапа няма пари. Тепърва ще ги събират. А за петте процента за въоръжаване има страни който не са съгласни. Така, че останаха само ястребите който са пред фалит. Имам предвид Франция, Германия и Великобритания.

    Коментиран от #62

    07:49 18.10.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Хохо Бохо

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    То ток нема в блатата ти за бензин питаш, с купони е всичко вече, геостратега ги оправи крепостните, само копеийките им завиждат на мизерията!

    07:51 18.10.2025

  • 61 Всички

    3 0 Отговор
    Заводи в Украйна са обект на обстрел. Ще си останат с Ноу хау само. Даже вече се изнася производство. А пазаруването със замах се отлага защото Европа няма пари. Тепърва ще ги събират. А за петте процента за въоръжаване има страни който не са съгласни. Така, че останаха само ястребите който са пред фалит. Имам предвид Франция, Германия и Великобритания.

    07:52 18.10.2025

  • 62 Бензин НЕТ

    2 2 Отговор

    До коментар #58 от "Всички":

    Рушлята са гърчат за гориво. Внасят бензин, срам за путин, голем срам.

    Коментиран от #65, #69, #82

    07:52 18.10.2025

  • 63 Ойро

    4 1 Отговор
    шматките нямат пари. Какви томахавки да им дава. Няма да стане. Инструктирали смешника на развален английски да предлага някакви бартери на Пентагона, но американците не са глупаци.

    Коментиран от #67

    07:53 18.10.2025

  • 64 Купонна система на Путин

    1 2 Отговор
    Докъде я докараха блатните мишки.

    07:53 18.10.2025

  • 65 Ойро

    2 2 Отговор

    До коментар #62 от "Бензин НЕТ":

    Има , ама по 10 литра на седмица с купони, смех голям!

    07:54 18.10.2025

  • 66 Ъъъъъъъъъ

    0 0 Отговор
    "....телефонният разговор на Тръмп с руския президент Владимир Путин на 16 октомври и срещата му с Володимир Зеленски в Белия дом на 17 октомври са били „много откровени“. Прессекретарят на Белия дом твърди, че американският лидер е дал ясно да се разбере „и на двете страни на конфликта, че той продължава твърде дълго“ и че „търпението на Съединените щати се изчерпва“.

    Това май се е отнасяло за Зеленски само, защото чувам(а аз съм много добре със слуха), че е имало още един разговор между Тръмп и Путин, за който никой не говореше досега. Тръмп е звъннал на Путин още на 7-ми октомври - рождения ден на Путин и освен, че му е честитил, са си говорили почти час. Източниците, които са запознати с делата на Тръмп, казват, че освен преводач, не е имало други свидетели на разговора.🤔

    Коментиран от #68

    07:54 18.10.2025

  • 67 Пари за оръжия винаги има

    0 1 Отговор

    До коментар #63 от "Ойро":

    Пари за избиване на руснаци....също.

    07:54 18.10.2025

  • 68 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Ъъъъъъъъъ":

    Щатско оръжие громи руснаците....кой ли е потърпевш от търпението на Тръмп.

    Коментиран от #77

    07:56 18.10.2025

  • 69 Тишо културиста

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "Бензин НЕТ":

    Емили 🛴 ,бензин не ти требе ,само буташ щепсела ,знаеш къде и си готова за подвизи .

    07:56 18.10.2025

  • 70 Бензин НЕТ

    1 2 Отговор
    И гориво за армията НЕТ.....Путин добре ги подреди руснаците

    07:57 18.10.2025

  • 71 Тишо културиста

    0 2 Отговор
    Но за копейките пак ще е средния!

    07:58 18.10.2025

  • 72 Ивайло Крачунов

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Последния Софиянец":

    Мартине ,да не забравиш ,днес следобед ще изнасяш концерт за Вълшебна Флейта .Не бери грижа ,шампанското ,скаридите и най вече флейтата са от мен .

    07:59 18.10.2025

  • 73 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ицо":

    Май ръгаш м.акя си като родата ти от кръвосмешенци.

    07:59 18.10.2025

  • 74 ГОРИВО НЕТ

    0 0 Отговор
    Дреме му на Тръмп че войната продължава. Нали щатското оръжие ИЗБИВА РУСНАЦИ, а Тръмп трупа дебели пачки.

    08:00 18.10.2025

  • 75 Гай Баньо

    2 0 Отговор
    Хубавото е че нашите жълтопаветни козячета се надянаха на дее беуиа пак на сухо и сега скърца .

    08:01 18.10.2025

  • 76 Ша ги избива

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Щатско оръжие избива руснаци":

    докато стигнат до Одеса ли? И Европа колапсира изпразвайки джобовете на населението за да пазарува оръжия

    /последния украинец/

    Коментиран от #78

    08:01 18.10.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Гай Баньо

    1 1 Отговор

    До коментар #76 от "Ша ги избива":

    Много ясно, че ще плаща оръжията, нали трябва да се унищожи алкохолизираната чума, то с блатни пари се плаща, 300 миларда им прибраха, то са им всичките, сега се моят на корееца за кво даде!

    08:03 18.10.2025

  • 79 Сатана Z

    0 0 Отговор
    И тая нощ е блекаут в белгород, всьоа па план!

    Коментиран от #81

    08:06 18.10.2025

  • 80 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Мартинчик смучкаш,смучкаш ли сиренясали фУюве рано сабахлен за дреби центове?

    08:13 18.10.2025

  • 81 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "Сатана Z":

    То от месеци е така, а бензин нет на бензиноколонката кална!

    08:17 18.10.2025

  • 82 Това е временно

    3 0 Отговор

    До коментар #62 от "Бензин НЕТ":

    Докато си управят рафинерийте. Русия има бензин за хиляди години. Но Европа, включително и ния трудно ще изкараме зимата която се задава и ако е студена.

    08:24 18.10.2025

  • 83 Дедо ти...

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Дедо ви...":

    Льольо не пиши от моя ник простотиите си

    08:44 18.10.2025