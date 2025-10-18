Новини
Лодка с 29 мигранти се разби край гръцкия остров Хиос, загинаха две жени

Лодка с 29 мигранти се разби край гръцкия остров Хиос, загинаха две жени

18 Октомври, 2025 07:16, обновена 18 Октомври, 2025 07:20 603 4

Петима са в тежко състояние в болница

Лодка с 29 мигранти се разби край гръцкия остров Хиос, загинаха две жени - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лодка с мигранти се разби в скалите до остров Хиос. Лодката е превозвала 29 души, потеглили от турския бряг.

Жертвите са две жени, други пет от пътниците са настанени в болница в тежко състояние. В спасителната акция са участвали екипи на гранична охрана, както и от европейската агенция "Фронтекс", информират гръцките власти.

Местни рибари коментират, че е безумие да се пътува с дървена лодка при такава морска буря.

В затворен лагер без право да го напускат са настанени още сто мигранти, влезли в гръцки води до остров Крит.

В действие е новият закон за нелегално влизане в Гърция. Пристигналите остават без право да се движат в страната и до три месеца трябва да я напуснат. Ако откажат, влиза в сила присъда от две години затвор. Временно е спряно разглеждането на молби за политическо убежище, подчертават от министерството на миграцията.

Полицията разби мрежа за нелегално изработване на фалшиви документи, които се продавали на мигрантите срещу 8 хиляди евро. Петима от организаторите са арестувани в Атина.


Гърция
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 0 Отговор
    Поредните паразити се издавали.

    07:28 18.10.2025

  • 2 Pyccкий Карлик

    1 4 Отговор
    Много руснаци се спасяват с лодки, салове или просто в кофи от Руския Мир мязащ на АД 😁

    07:29 18.10.2025

  • 3 Каунь

    0 2 Отговор
    Жалко, две чистачки по-малко

    Коментиран от #4

    07:33 18.10.2025

  • 4 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Каунь":

    Два инкубатора за 7-8 празитчета по малко.

    07:38 18.10.2025

