Лодка с 29 мигранти се разби край гръцкия остров Хиос, загинаха две жени

Лодка с мигранти се разби в скалите до остров Хиос. Лодката е превозвала 29 души, потеглили от турския бряг.
Жертвите са две жени, други пет от пътниците са настанени в болница в тежко състояние. В спасителната акция са участвали екипи на гранична охрана, както и от европейската агенция "Фронтекс", информират гръцките власти.
Местни рибари коментират, че е безумие да се пътува с дървена лодка при такава морска буря.
В затворен лагер без право да го напускат са настанени още сто мигранти, влезли в гръцки води до остров Крит.
В действие е новият закон за нелегално влизане в Гърция. Пристигналите остават без право да се движат в страната и до три месеца трябва да я напуснат. Ако откажат, влиза в сила присъда от две години затвор. Временно е спряно разглеждането на молби за политическо убежище, подчертават от министерството на миграцията.
Полицията разби мрежа за нелегално изработване на фалшиви документи, които се продавали на мигрантите срещу 8 хиляди евро. Петима от организаторите са арестувани в Атина.
18 Октомври, 2025 07:16, обновена 18 Октомври, 2025 07:20 603 4
Петима са в тежко състояние в болница
