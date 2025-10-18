Новата среща между Тръмп и Путин: ще се повтори ли Аляска?

Случващото се сега е образец на онова, което видяхме след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом в края на януари 2025 година. Така Клаудия Майор, експерт по сигурността от германската Фондация "Маршал", коментира пред германската обществена медия ZDFпредстоящата среща на Тръмп и Путин в Будапеща.

"Военният натиск дава резултат"

Според Маршал американският президент увеличава натиска спрямо Москва само риторично. В същото време Путин продължава да използва тактиката на протакането. "Имаше известна надежда, че Тръмп би могъл да окаже по-сериозен натиск над Русия, както направи със страните в палестинско-израелския конфликт. Но последните месеци не излъчват сигнали, че САЩ са готови за това", изтъкна експертката.

Същевременно според нея обаждането на Путин във Вашингтон (стана известно, че той е инициирал телефонния разговор) е признак за това, че "военният натиск дава резултат". Мнението на Майор е, че изявленията на американските власти за плановете да предоставят на Украйна крилати ракети "Томахоук" вероятно са накарали шефа на Кремъл да изяви желание да поговори лично с Тръмп, за да не допусне той подобни доставки.

Експертът по Русия Герхард Мангот, професор в Университета в Инсбрук, сподели в интервю за австрийския телевизионен канал PULS 24, че е донякъде изненадан от информацията за предстоящата среща на Путин и Тръмп. През последните седмици всичко изглеждаше така, "като че ли САЩ се позиционират като поддръжник на Украйна", говореше се за доставки на ракети "Томахоук" и други видове оръжие на Киев, напомни Мангот. Но той уточнява, че Тръмп очевидно не е имал намерение да доставя ракети на украинците, а по-скоро е говорил за това, за да окаже натиск на Русия и да я накара да промени позицията си.

"Тръмп води типичната за него игра със заплахи и диалог"

Швейцарският експерт по военна икономика Маркус Койп отбелязва, че в момента тече типичната за Тръмп игра с използването на заплахи и диалог. Пред ZDF Койп обяснява променящия се курс на американския президент относно войната срещу Украйна с опита на Тръмп да приложи и в този случай подхода, който използва спрямо конфликта в Близкия изток.

Койп предполага, че Тръмп разсъждава по следния начин: "Тази комбинация от натиск и дипломация проработи в ивицата Газа. Значи ще постъпя по същия начин и с Русия". Затова разговаря по телефона с Путин, но същевременно кани във Вашингтон украинския президент Володимир Зеленски.

Маркус Койп предупреждава, че "това неопределено движение по двете писти" може и да продължи, но то няма да доведе до приключване на войната. На Тръмп ще му се наложи да определи ясно позицията си, ако наистина иска да сложи край на войната. Защото това може да бъде постигнато само "от позицията на силата по отношение на Русия".

В Будапеща ще се повтори Аляска?

Във връзка с предстоящата среща на Путин и Тръмп в Будапеша Клаудия Майор прогнозира, че "преговорният процес в крайна сметка няма да промени нищо". Тя смята, че Путин редовно успява да убеди Тръмп да се въздържа от действително активни стъпки.

Така стана и по време и след августовската среща на двамата в Аляска, превърнала се в "успех на Путин, който повиши престижа си". Майор припомня, че тази среща не доведе до приключване на войната или до стартиране на сериозни преговори по въпроса.

В тази връзка Майор се безпокои, че "в Будапеща ще се повтори Аляска" и Путин отново ще успее да подведе Тръмп. "Може САЩ и по-нататък да продължават да заемат неясна позиция - или на посредник, или пък по-близо до Русия", посочва експертката.

Възможните рискове от новата среща на Тръмп и Путин

Според професор Герхард Мангот, в момента се наблюдава "поредната рязка промяна в позицията на Доналд Тръмп, който, както изглежда, почти се е сбогувал с опитите да разреши конфликта". Според Мангот, "Тръмп е в еуфория след подписването на мирното споразумение за Газа и иска още веднъж да се опита да постигне успех".

Рискът, който крие бъдещата среща, се крие в това, че позицията на Путин не се променя. "Русия продължава да държи на двете си основни искания, а те са, че Украйна, най-малкото де факто, трябва да отстъпи част от територията си и да се откаже от присъединяването към НАТО, ставайки неутрална страна. Тръмп трябва да съобщи на Путин, че за Киев тези изисквания са неприемливи. Големият въпрос е какво ще стане тогава. Дали преговорите ще се провалят", се пита Мангот. И добавя, че техният провал би бил предвестник на усилването на военната ескалация на конфликта.

"Това е шамар за Европейския съюз"

Изборът на Будапеща за място на новата среща, е "лош знак за Киев и шамар за ЕС", казва професор Мангот. Та нали ЕС се застъпва за "всестранни доставки на оръжие за Украйна, за да може тя да спечели войната или да си осигури по-силни позиции в преговорите".

И точно в този момент "Тръмп се появява с идеята за нова среща с Путин", при това в столицата на държава, която има "най-положителното отношение към руския президент и неговата война сред членките на ЕС". Докато в Брюксел са очаквали, че "Тръмп ще увеличи съществено военната поддръжка за Украйна, се е случил съвсем друго".

Според професора, това ще бъде среща на върха на две велики държави, защото Тръмп едва ли се е "консултирал с лидерите на страните членки на ЕС" относно провеждането на нова среща с Путин в навечерието на телефонния разговор с Путин. "Всичко е като в старите лоши времена, великите държави се опитват (сами – бел ред.) да уредят въпросите", заключава Герхард Мангот.

Автор: Михаил Метелкин