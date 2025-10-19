Новини
Самолетът на Путин над България: в Германия посочиха какви са рисковете
Самолетът на Путин над България: в Германия посочиха какви са рисковете

19 Октомври, 2025 10:52 2 998 156

Срещу Путин има издадена международна заповед за арест. Все още не е ясно дали София ще разреши полет на руския президент, ако получи запитване.

Самолетът на Путин над България: в Германия посочиха какви са рисковете - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предвидено е скоро Владимир Путин и Доналд Тръмп да проведат нова среща по между си – този път в Унгария. Пътуването за руския президент обаче крие големи рискове, пише германското издание Focus.de.

Полша няма особен интерес да позволи на Путин да лети над нейната територия заради руските провокации във въздушното ѝ пространство. Ясно е, че Путин не може да прелети и над Украйна.

Путин почти сигурно ще лети първо на юг, насочвайки се към Централна Европа през Турция. Това отваря два възможни коридора за него.

От една страна, самолетът на Путин може да лети до Будапеща през България и Румъния. Все още обаче не е ясно дали София и Букурещ биха се съгласили на това.

Путин би могъл да лети до Будапеща през Сърбия, която е приятелска страна. За да направи това, ще трябва да прелети над Гърция, а след това и над Черна гора. Дали правителството в Подгорица ще се съгласи с това също все още не е ясно. Пътуването със сигурност няма да е лесно за Путин.

Ако има проблеми със самолета Ил-96, с който пътува руският президент, това може да бъде опасно за Путин. В случай на аварийно кацане страните, които се придържат към договора на Международния наказателен съд, трябва да го арестуват. Срещу Путин, който от 2022 г. води пълномащабна война срещу Украйна, има заповед за арест.

Унгария ще гарантира, че Путин ще може да влезе в страната за срещата с Тръмп и че ще може да се прибере вкъщи след това, заяви унгарският министър на външните работи Петер Сиярто. Големият въпрос е накъде ще лети самолетът на Путин, за да стигне до Унгария. Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Киев и Москва войските им "да спрат там, където са в момента“, и двете страни да прекратят своята проточила се война. Той заяви това след продължилата дълго среща в Белия дом с украинския държавен глава Володимир Зеленски.


  • 1 Муахахахах

    169 95 Отговор
    Искат да арестуват най-смешния Првзидент в руската история.

    Коментиран от #6, #10, #18

    10:53 19.10.2025

  • 2 ФАКТ

    90 70 Отговор
    Кой ще гарантира на Хаяско, че няма да бъде арестуван и отведен в килия? Разбира се че чак ще прати двойник.

    Коментиран от #8, #50, #85

    10:54 19.10.2025

  • 3 СМЕЕ ЛИ НЯКОЙ

    70 8 Отговор
    ВСЕ ПАК ОТИВА НА СРЕЩА С ТРЪМП.

    10:54 19.10.2025

  • 4 Ванга

    14 49 Отговор
    Ке падне!

    10:54 19.10.2025

  • 5 Крум

    67 5 Отговор
    Да не вземе да стане грешка и тогава софийско равно поле ще обхване цялата страна,изключая прасетата ,които ще бъдат опърлени .

    10:54 19.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пазете момченцата

    15 63 Отговор
    Над Будапеща ще има екологична катастрофа от вонята на пълен пуслеров памперс.

    Коментиран от #46

    10:55 19.10.2025

  • 8 пешо

    67 7 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    факти за вас дъно няма

    10:55 19.10.2025

  • 9 Дали някой

    61 10 Отговор
    би искал да стане на пепел,ако си позволи волност да спре Путин.

    10:55 19.10.2025

  • 10 Абе не бе

    51 9 Отговор

    До коментар #1 от "Муахахахах":

    Искаш да кажеш най-успешния.

    Коментиран от #12, #16

    10:56 19.10.2025

  • 11 Защо

    8 31 Отговор
    Защо искат да арестуват Президента на втората армия в Украйна?

    10:56 19.10.2025

  • 12 ФАКТ

    9 36 Отговор

    До коментар #10 от "Абе не бе":

    Успешно превръща руснаците в Груз200

    10:57 19.10.2025

  • 13 Така и

    54 8 Отговор
    Няма да разберете откъде и как ще мине. А всичките пинпери дето джафкат, рано ики късно ще си го получат. Жалкари...

    10:57 19.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сталин

    51 24 Отговор
    Рискове няма ,докато лети самолета на Путин над Европа тези негодници ще стоят мирно строени на плаца и ще отдават чест

    Коментиран от #63, #138

    10:57 19.10.2025

  • 16 Ахахахах

    34 35 Отговор

    До коментар #10 от "Абе не бе":

    Много е успешно - от Киев за 3 дни до "моля ви не ме арестувайте"

    Коментиран от #32

    10:57 19.10.2025

  • 17 Хи,хи,хи...

    10 26 Отговор
    Сега е момента да се прочуем и да имаме арестант от блатата. После, както казва рижият клоун, сделка!

    10:57 19.10.2025

  • 18 Европеец

    33 4 Отговор

    До коментар #1 от "Муахахахах":

    Прочетох статията боза.....

    Коментиран от #124, #128

    10:58 19.10.2025

  • 19 az СВО Победа 80

    42 6 Отговор
    Голям го вадвха уж европейците, но след две седмици ще ни обясняват, че не е много ясна тая "заповед за арест" и нищо не могат да предприемат срещу В.В.Путин! 🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #80

    10:58 19.10.2025

  • 20 Вл. П.

    15 6 Отговор
    Свалят ли ми самолета pъся яkо aтоми.

    Коментиран от #140

    10:58 19.10.2025

  • 21 Ще ще

    17 4 Отговор
    не само ще лети но и ще го охраняваме с ефките повече от времето на бай тошо стига само тръмпи да нареди.

    10:58 19.10.2025

  • 22 Боко праните гащи

    11 17 Отговор
    Да не стане само като с Пригожин. Тутууу

    10:59 19.10.2025

  • 23 Дедо ви...

    36 5 Отговор
    Маро, теб Галя от посолството не те ли е инструктирала, че пишеш такива глупости. САЩ ще пазят Путин от НАТО!
    Срещата Путин-Тръмп в Будапеща ще се проведе под гаранциите на САЩ и самолета на руския президент,ще бъде ескортиран от американски изтребители над натовските държави.
    Брюксел, Лондон и реваншистки европейски лидери се опитват да провалят преговорите за мир в Будапеща.

    Коментиран от #31, #65

    10:59 19.10.2025

  • 24 стоян георгиев

    5 22 Отговор
    Няма да има проблем с пътуването на путлер.ще.мине през българия или румъния след като в НАТО му бъде разрешено.срещата е с цел постигане на мир тала че ще може да прелети.другбе въпроса че каквато е страхлива мишка убита ,ще.прати някой от двойниците.

    10:59 19.10.2025

  • 25 Голям майтап

    24 7 Отговор
    Ще е да закъса над България и да кацне аварийно. Тогава да видим дали ще го арестуват, или ще го посрещат с хляб и сол. Как мислите?

    Коментиран от #100

    11:00 19.10.2025

  • 26 УрСульо

    17 5 Отговор
    Той и Нетаняху има заповед за какамангата, пък се развява като рибарски ....

    11:00 19.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 а де

    26 3 Отговор
    Аз само да обадя, че Путин лети с ядрено куфарче и от него се изстрелват едни голеееееееми ракетки. Като направят бум и заличават напълно по една д ържава в Европа. Някак си ми се иска да го видя как някой ще тръгне да задържа Мистър Путин в България, Румъния, Унгария. Германците като са много ербап, да си нарисуват една мишена на Райхстага, и безз това на руснака му е навик да гърми по него.

    11:00 19.10.2025

  • 29 рисковете са

    22 4 Отговор
    за Галя от писолството....Как ще обяснява ,че на Путин му се е наложило да прелети над България,а нашите ефки ,не са могли да запалят...🤣🤣🤣Направо голям смях...Шоуто на Слави ряпа да яде...🤣🤣🤣

    Коментиран от #37

    11:01 19.10.2025

  • 30 Анонимен

    28 7 Отговор
    Не само Сърбия и България е приятелска държава с Русия, или поне народа. Ние, българите сме държавата,а не продажния елит, който ни натресоха с изборни машинации.

    Коментиран от #41, #70

    11:01 19.10.2025

  • 31 стоян георгиев

    6 20 Отговор

    До коментар #23 от "Дедо ви...":

    Никой няма да го екскортира.няма да.се налага.даже обаче и да го пазят сто други самолета при желание ще бъде лесно свален.

    Коментиран от #74

    11:01 19.10.2025

  • 32 Абе не бе

    12 16 Отговор

    До коментар #16 от "Ахахахах":

    Не съм чул да се моли на някого за нещо.

    Коментиран от #36

    11:01 19.10.2025

  • 33 Сигурно е!

    19 19 Отговор
    Няма да има среща между палячото Тръмп и бункерния пcиxoпат.

    Коментиран от #53

    11:01 19.10.2025

  • 34 Хипокомично

    9 3 Отговор
    Самолета може да си прелети на отиване и връщане дори без уведомление, понеже има две ф16 , които не летят, а други два ф16 са новодошли и още не са приети, миговете са с превишен летателен ресурс... ПВО са от съветско време и вероятно са дълбоко консервирани и снети от дежурство. Свободно за полети небе.

    11:02 19.10.2025

  • 35 За размисъл

    12 2 Отговор
    Тъпи размисли!
    ЕС ще клекне на САЩ. Иначе ще се окаже, че Тръмп е пътувал чааак до Унгария за да си губи времето. Освен ако се се "чувстват" много подготвени за война. Щото онзи медведев е само малко преди 100% луд
    Или вариант Черно море, Турция, Егейско море, през Адриатика и Словения до Унгария.

    Коментиран от #67

    11:02 19.10.2025

  • 36 А не бе.

    6 23 Отговор

    До коментар #32 от "Абе не бе":

    Путлер се насраа

    11:02 19.10.2025

  • 37 стоян георгиев

    4 17 Отговор

    До коментар #29 от "рисковете са":

    Всъщност тази статия е поместена за да се радват трите русофила колко е голям техния диктатор.ако.путшер трябва да бъде свален самолета му ще падне още като наближи страната.даже и без българско участие в свалянето!

    Коментиран от #54, #134, #146

    11:03 19.10.2025

  • 38 Путя ще се приводни около Беляне

    4 14 Отговор
    Да се приземява в Белене, ще му се зарадват. В новата лятна резиденция на Путя

    11:03 19.10.2025

  • 39 !!!?

    8 18 Отговор
    Путлер е персона нон грата в Европа...да не говорим, че тази среща между Тръмп и Путлер ще е само едно ялово копие на тази в Анкоридж...!!!?

    11:03 19.10.2025

  • 40 освен това

    10 3 Отговор
    Гошо Тъпото от ПОДЛЕЦ мисли да обстрелва самолета с прашка, Путин трепери!

    Коментиран от #110

    11:03 19.10.2025

  • 41 Грешиш

    4 17 Отговор

    До коментар #30 от "Анонимен":

    Вече мразим блатните твари безплатно.

    Коментиран от #150

    11:03 19.10.2025

  • 42 евро роб

    9 2 Отговор
    Вовааа спаси ни.......

    11:03 19.10.2025

  • 43 Зъл пес

    1 3 Отговор
    Аз мисля че ще прелети над нас тихом мълком.

    11:03 19.10.2025

  • 44 Боко

    3 8 Отговор
    Сега е момента да станем известни

    11:04 19.10.2025

  • 45 Кую

    11 2 Отговор
    Желязков със мекия ще го свали с ракета на твърдо гориво,заредена със криви дърва.

    11:04 19.10.2025

  • 46 За размисъл

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Пазете момченцата":

    Нормално е да ненавиждаш оутин , но не е нормално да се държиш инфантилно като магарето на събрание.

    11:04 19.10.2025

  • 47 Много ми е интересно

    17 1 Отговор
    Ако просто прелети над България без да пита, какво ще направят нашите наведени? Ще си разплетат чорапите? Жабока по прякор женерал ще къса ризи и ще се тръшка? На Шиши ще му спадне шкембето от мъка? Или пък Запрянката ще вдигне кенFките?

    11:05 19.10.2025

  • 48 Инженер пилот

    4 14 Отговор
    Какво ме дразните бе, руски платени отломки. Нали е много голем и страшен, защо не прелети над Украйна?

    Коментиран от #76, #82

    11:05 19.10.2025

  • 49 пешо

    14 4 Отговор
    и ЦРУ не знае от къде ще мине , но наша мара знае

    11:05 19.10.2025

  • 50 Зъл пес

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    Ами нали се твърди че аригиналният Вова отдавна бил пъкойник!Така че що трябва да ни интересува от къде ще мине.

    11:06 19.10.2025

  • 51 Който знае

    1 14 Отговор
    Мит е че в БГ има по-вече Русофили, но със сигурност има достатъчно тролове и полезни идеото които формират повече позитивни лайкове за Путя. Така манипулират че са много, не упорити са и глупави

    11:06 19.10.2025

  • 52 За размисъл

    6 1 Отговор
    Разбирам, че нивото и мнението не е еднакво на всички коментиращи, но ми идват в повече просташки коментари. Ирония -да, но простотия - не.

    Коментиран от #58

    11:07 19.10.2025

  • 53 Още по-добре

    12 3 Отговор

    До коментар #33 от "Сигурно е!":

    Нека цялата Украйна да бъде разбита тази зима. Без електричество, без обучена армия, със стотици хиляди дезертьори. Нека да настане времето да влезем в тази война най-сетне за да изпращаме такива като теб и твоите деца на украинския фронт, да наторите почвата. Никаква полза няма от вас.

    11:07 19.10.2025

  • 54 УрСульо

    13 3 Отговор

    До коментар #37 от "стоян георгиев":

    Стояне, самолета на Путин ще падне, кога паднат на коча м....
    Така че следи коча, стоенчо!

    Коментиран от #78

    11:09 19.10.2025

  • 55 Никой

    2 1 Отговор
    Трябва да се направи такава среща.

    11:09 19.10.2025

  • 56 Е ии

    1 9 Отговор
    Като се срещнат в Будапеща какво ще стане освен да изядът по един гуляш с малко токайско вино.А и е опасно що на зеления му е по лесно да го светне в Будапеща от молкото в Кремля

    Коментиран от #61

    11:09 19.10.2025

  • 57 Сваляй тая фашистка секта

    1 4 Отговор
    Никаква милост.
    У ДРИ

    11:11 19.10.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 бебето

    1 8 Отговор
    Докато стигне да Унгария ще му се стопи ботокса

    11:12 19.10.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Ти си неграмотен

    6 1 Отговор

    До коментар #56 от "Е ии":

    Можеш ли да напишеш два реда без граматични грешки?

    11:13 19.10.2025

  • 62 Нали и Унгария е в ЕС,

    10 1 Отговор
    защо за нея не важат тези заповеди!? Само нашите подлоги се подлагат на Урсула, срам и позор, какви боклуци си избирате!

    11:14 19.10.2025

  • 63 Бункерният страхливец ще

    3 7 Отговор

    До коментар #15 от "Сталин":

    изпрати пак двойника от Аляска.

    11:14 19.10.2025

  • 64 Абе

    1 6 Отговор
    Нали са могучия непобедимая ,да си хвърчи по прекия път през Украйна нали няма такава държава и там си е Русия

    11:14 19.10.2025

  • 65 Това е истината

    7 0 Отговор

    До коментар #23 от "Дедо ви...":

    "Маро, теб Галя от посолството не те ли е инструктирала, че пишеш такива глупости. САЩ ще пазят Путин от НАТО!
    Срещата Путин-Тръмп в Будапеща ще се проведе под гаранциите на САЩ и самолета на руския президент,ще бъде ескортиран от американски изтребители над натовските държави.
    Брюксел, Лондон и реваншистки европейски лидери се опитват да провалят преговорите за мир в Будапеща. "

    11:15 19.10.2025

  • 66 Как ще дръпне

    8 3 Отговор

    До коментар #60 от "доктор":

    С лаладжии и некадърници като теб? Ти не ставаш дори за общак на строеж. Точно вие ще бъдете засилени за Украйна, но ти не искаш да приемеш истината.

    11:15 19.10.2025

  • 67 Ъъъъъъъъъъ

    9 1 Отговор

    До коментар #35 от "За размисъл":

    "ЕС ще клекне на САЩ. Иначе ще се окаже, че Тръмп е пътувал чааак до Унгария за да си губи времето."

    Пак повтарям: носят се слухове, че натовски изтребители ще ескортират самолета на Путин от момента, в който той навлезе във въздушните пространства на натовските държави. До там ще го ескортират руски изтребители. Ако това е вярно, ще е поредноя звучен шамар за Урсула и компания.🤣

    11:15 19.10.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Даа

    3 6 Отговор
    Ако лети над България ,копеите ще изкупят розите от цветарниците да постилат пътя му,само малка подробност ,те пари мямат ,значи ще ги крадът

    11:16 19.10.2025

  • 70 Лъжец

    3 9 Отговор

    До коментар #30 от "Анонимен":

    Българите мразят ватенките

    11:16 19.10.2025

  • 71 Аре а не се будалкаме

    2 8 Отговор
    Ху ЙЛО пеДОФила дето избега По трусики от некаков готвач е доказан страхливец , нищо жество и смачканяк!

    11:17 19.10.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Уронг Търн

    4 1 Отговор
    Ами помислихте ли че ако опитате такъв арест ще има тукати в атлантическите мутри!

    11:18 19.10.2025

  • 74 Дедо ти...

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "стоян георгиев":

    Вероятните маршрути за полета на самолета на Руския Президент

    Коментиран от #88, #89, #90

    11:19 19.10.2025

  • 75 Тоя живее в паралелен свят

    7 3 Отговор

    До коментар #68 от "УрСульо":

    Знам повечето от мобилизационните планове на военните окръжия. Тия са толкова примитивни, че дори не знаят, че ще ги засилим за Украйна преди да се осъзнаят. Нека да си вярват, че ако пишат против Русия ще се спасят.

    11:19 19.10.2025

  • 76 обективен

    4 2 Отговор

    До коментар #48 от "Инженер пилот":

    Може, но ако Еленски даде пример и на път за щатите да прелети през цяла РФСР!

    11:19 19.10.2025

  • 77 Минск-16

    0 8 Отговор
    Пътя му не е от тука. Да си лети над Украйна, нали за мир отива!

    11:19 19.10.2025

  • 78 стоян георгиев

    2 8 Отговор

    До коментар #54 от "УрСульо":

    Естествено че няма да падне.въпроса е що се напъвате да му придавате някаква важност.ще го ескортират изтребители ...хахах...тук да не е донецка област та да се пазим от пияни руснаци с ракети земя въздух?

    Коментиран от #91

    11:19 19.10.2025

  • 79 Град Козлодуй

    0 2 Отговор

    До коментар #68 от "УрСульо":

    Можеи да го оправят човека.

    11:20 19.10.2025

  • 80 представяш ли си,

    5 3 Отговор

    До коментар #19 от "az СВО Победа 80":

    Урсула и Кая ,как арестуват Путин на Червения площад пред Кремъл..?Това искам да го видя!🤣🤣🤣

    Коментиран от #104

    11:20 19.10.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 стоян георгиев

    3 10 Отговор

    До коментар #48 от "Инженер пилот":

    Руския мишок няма да иде на преговорите.ще.прати двойника отново.лаква украйна какви пет лева? Путлер го е страх да иде в москва !

    11:21 19.10.2025

  • 83 Съчинения по картинка

    13 1 Отговор
    Що за глупави разсъждения !? Въобще осмелява ли се някой от палячовците в тези страни да направи отказ. Отива на среща с Тръмп ! Отказ за прелитане !? Ха, ха, ха ! Арестуване !? След няколко часа Путин ще си седи в Кремъл, а арестувалите го ще се чудят от къде им е дошло и как са се озовали в Сибир !
    И те така ...... !!!
    С меките не се надяждайте с мед !

    11:21 19.10.2025

  • 84 Обтегач

    3 7 Отговор

    До коментар #72 от "И защо":

    Изправям криви русофилски кратуни.

    Коментиран от #149

    11:21 19.10.2025

  • 85 Медуня

    6 7 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    ако не го свалят този самолет срама ще е неизличим за Европа....

    Коментиран от #144

    11:21 19.10.2025

  • 86 За Румъния

    6 1 Отговор
    не знам но Брюкселските подлоги в София със сигурност ще се направят на "герои" и ще създадат пречки за руският президент!

    Коментиран от #99

    11:22 19.10.2025

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Дедо ви...

    4 1 Отговор

    До коментар #74 от "Дедо ти...":

    ................

    11:23 19.10.2025

  • 90 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "Дедо ти...":

    Какво пак си написал бе? Гинко билоба пиеш ли? Ще почнеш и да се н аси раш явно...хахах

    11:23 19.10.2025

  • 91 УрСульо

    6 1 Отговор

    До коментар #78 от "стоян георгиев":

    Ти гледай коча, не се разсейвай!
    Това поне го можеш, или бъркам?

    11:23 19.10.2025

  • 92 Страх лозе пази

    7 1 Отговор
    Всички искат да арестуват Путин, но скрито се надяват, руският президент да не преминава през тяхната страна.

    Коментиран от #98

    11:24 19.10.2025

  • 93 Може пък човека да реши

    4 1 Отговор
    да ходи с личния си автомобил и без охрана като нашия президент.

    11:24 19.10.2025

  • 94 Булгар, булгар

    6 2 Отговор
    Нашите предварително са се ocpaлu

    Коментиран от #102

    11:25 19.10.2025

  • 95 Пусин

    4 5 Отговор
    Не знам какво не е наред, но котката ми само мяука, това ме побърква. Когато я докосна, тя започва да мърка възхитително, но наистина мисля, че топлото мляко прави чудеса.

    11:25 19.10.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Няма да летитнад БГ

    6 1 Отговор
    Борисов ще тича да му подари куче от новото котило на ГЕРБ и НН.

    11:25 19.10.2025

  • 98 Я пъ тоа

    3 6 Отговор

    До коментар #92 от "Страх лозе пази":

    Приготвили сме раираният костюм за путинягата

    11:25 19.10.2025

  • 99 Няма как

    2 1 Отговор

    До коментар #86 от "За Румъния":

    Не им стиска

    11:26 19.10.2025

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 ХА ХА

    4 4 Отговор
    Абе тоя ил96 няма ли забрана да лети в европейско въздушно пространство понеже е много шумен.

    11:26 19.10.2025

  • 102 Путине, Путине...

    2 7 Отговор

    До коментар #94 от "Булгар, булгар":

    У нас ша ти сложат прангите

    11:26 19.10.2025

  • 103 Ха ХаХа

    6 5 Отговор
    Кой ще пита София, държава без суверенитет и ПВО, нарязана ракетите за скраб.
    Най тъпият народ

    Коментиран от #109, #115

    11:26 19.10.2025

  • 104 Ха ха

    6 1 Отговор

    До коментар #80 от "представяш ли си,":

    Като гледам какви са ти мечтите ми става ясно защо лудниците у нас са препълнени.Пий си хаповете навреме.И не замърсявай форума с бълнуванията си.

    Коментиран от #154

    11:27 19.10.2025

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Стига бе

    2 0 Отговор
    От модна къща ша му вземат мерките за раираният костюм......

    11:27 19.10.2025

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 123456

    0 0 Отговор
    самолетът на Путин

    11:28 19.10.2025

  • 109 Така де

    2 4 Отговор

    До коментар #103 от "Ха ХаХа":

    Затова ша бутнем путинягата в кауша

    11:28 19.10.2025

  • 110 Ще го свали

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "освен това":

    ...с бастунья :)))

    11:28 19.10.2025

  • 111 Ха-ха-ха-ха

    3 3 Отговор
    Догодина няма да има пари за пенсии и заплати в бюджетната сфера. България ще оскотее и точно русофобите ще бъдете в първата вълна на мобилизирани. Повечето от вас нямат никакво военно звание и сте най-ниското ниво в армията. По-дъртите ще ви пратим по заводите да бачкате безплатно докато пукнете от инфаркт, а вашите деца на фронта за пушечно месо. Няма да ви се размине.

    Коментиран от #127

    11:29 19.10.2025

  • 112 Путин отива на среща с Тръмп

    1 2 Отговор
    Не с Орбан.
    Ако руснаците рушат да минат над България американците ще срита марионетките които гък няма да кажат

    11:29 19.10.2025

  • 113 Над нас ще е

    3 0 Отговор
    Румънците няма да ку клекнат, ние за съжаление да... Копейските лобита и подложки вече са уредили нещата ...

    Коментиран от #114

    11:29 19.10.2025

  • 114 Не клякай бе!

    1 2 Отговор

    До коментар #113 от "Над нас ще е":

    Заминавай за фронта, не ми пиши простотии по сайтовете.

    Коментиран от #123

    11:31 19.10.2025

  • 115 Прав си!

    2 1 Отговор

    До коментар #103 от "Ха ХаХа":

    Наистина не сме много умни, гледайки те как пишеш се убеждавам в правотата ти ;)

    11:31 19.10.2025

  • 116 Хаха

    2 2 Отговор
    Дончо никой не го бръсне за слива

    11:31 19.10.2025

  • 117 До там я докара

    3 6 Отговор
    кремълският молец. Да се чуди откъде да влезе в Европа. И да се моли на американците да го ескортират.

    11:31 19.10.2025

  • 118 !!!?

    8 7 Отговор
    На път за Будапеща Путлер трябва да бъде отстрелян като дребен пернат дивеч...!!!?

    Коментиран от #119, #120, #125

    11:32 19.10.2025

  • 119 Лично ти ще го остреляш

    4 5 Отговор

    До коментар #118 от "!!!?":

    От стая 512 на карлуковската клиника.

    11:33 19.10.2025

  • 120 Ха ХаХа

    3 6 Отговор

    До коментар #118 от "!!!?":

    Ти ли бе безказармена марионетка....

    11:33 19.10.2025

  • 121 Бай Ганьо

    1 0 Отговор
    Ако не лети с кораба на Мъск, като космически турист и после скок с парашута за джуджета.
    Е, па я съм го арестувал и с прангите за мечки правим почетна обиколка в задунайската губерния

    11:33 19.10.2025

  • 122 нннн

    1 2 Отговор
    Страните, които забранят на Путин да премине, няма да направят, меко казано, добро впечатление и на Тръмп.

    11:34 19.10.2025

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Ха ха

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Европеец":

    И са пропуснали,че Путин може да лети и над Северна Македония.

    11:34 19.10.2025

  • 125 Ама те са трима двойника

    0 2 Отговор

    До коментар #118 от "!!!?":

    за кой имаш в предвид от тях?

    11:35 19.10.2025

  • 126 пешки

    4 1 Отговор
    Всичко е ясно , софия ще направи товя което й каже господаря от белия дом

    11:36 19.10.2025

  • 127 Нали осъзнаваш

    3 0 Отговор

    До коментар #111 от "Ха-ха-ха-ха":

    Че си тотален garbage, най-вероятно НЕ!!!

    11:36 19.10.2025

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Америка и Ресия

    4 1 Отговор
    Не признават незаконния съд в Хага чийто шеф Хан се разследва за изнасилване и е шутиран като председател.

    11:36 19.10.2025

  • 130 az СВО Победа 80

    7 1 Отговор
    Ако мине над България ще бъде голяма гавра с бясноукраинстващите евроатлантици като Тагаренко, Запрянов, Шаламанов, Ноев, Мирчев, Атанасов, Божанков, Пейков, Киро и Асен, един куп мисирки и анализатори и старите сдс кръволоци.... 🤣🤣🤣

    11:37 19.10.2025

  • 131 Прасе Касичка

    3 1 Отговор
    Най краткия маршрут е през България и Румъния.

    Коментиран от #141, #142

    11:37 19.10.2025

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Абе

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "стоян георгиев":

    Пед.л на тебе май много ти се иска да видиш една голяма гъба над София.

    11:39 19.10.2025

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Ако реши Путин

    5 1 Отговор
    Ще мине с москвич през България и американците от петте бази които брюкселските роби издържат ще го охраняват

    11:40 19.10.2025

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Ку-ку

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Сталин":

    И да очакваме израелските служби да му пуснат една ракета докато лети....ей така, за разкош.... 🤣🤣🤣

    11:40 19.10.2025

  • 139 Абе тези които искат да отидат

    3 2 Отговор
    и да си го арестуват. Мразят Русия, ама друг да се бие с ней. Искат да арестуват Путин, ама друг да го направи и да носи отговорност. Защо някои се мислят за много умни не знам, що е така?

    Коментиран от #143

    11:40 19.10.2025

  • 140 три автобуса

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Вл. П.":

    казва се памперси а не атоми

    11:40 19.10.2025

  • 141 Ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #131 от "Прасе Касичка":

    Абе най пряко си е през Украйна.Догодина ще го разбереш.Но в момента Турция,Гърция,Сев.Македония ,Сърбия,Унгария е безпроблемно.

    11:42 19.10.2025

  • 142 !!!?

    3 0 Отговор

    До коментар #131 от "Прасе Касичка":

    Най-краткия път на Путлер за Пъкъла е през "брацка" Украйна и Словакия...!!!

    11:42 19.10.2025

  • 143 Ама те били си дали тяхното

    2 2 Отговор

    До коментар #139 от "Абе тези които искат да отидат":

    Били стари, ние трябвало да ходим в Украйна докато те драскат по сайтовете. Не осъзнават, че след един удар по енергийната инфраструктура в България няма да има електричество с години. Тъпи и кухи като лейки.

    11:43 19.10.2025

  • 144 Георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #85 от "Медуня":

    Не си с акъла си. Свалянето на този самолет ще стартира пълноценна ядрена война в Европа. Хайде по сериозно.
    И никой не пише, че в тази среща и Тръмп е играч и я иска. И свалячите трябва и до него да се допитат.

    11:45 19.10.2025

  • 145 Русия

    0 2 Отговор
    Пак се започва умуване каде пък как в колко часа и тем подобни. Накрая ще се разберат сащ и русия откаде ще минава маршрута ,а евро слугите ще изпълняват .същата история както с томагавките две седмици писане умуване и ква стана тя, забравиха вече за таз история

    11:46 19.10.2025

  • 146 ако падне,

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "стоян георгиев":

    Задължително ще е без българско участие...🤣🤣🤣По простата причина,че нямаме с какво да го свалим...Голям смешник си,не знам как е смешник в среден род...🤣🤣🥰

    Коментиран от #151

    11:47 19.10.2025

  • 147 Кит

    1 1 Отговор
    Да напомня на тъППопитеците - свалянето на самолета на руския президент е 100% казус белли.
    И войната срещу свалячите ще започне минути след свалянето. Ще започне в ракетно-ядрен формат, а не като СВО с биене на шамари.
    Има ли желаещи да проверят твърдението?
    Хайде, тъППопитеци, надуйте се в поза "зелебобос", ще ви отива много!

    11:49 19.10.2025

  • 148 Коста

    1 2 Отговор
    Най-добре за започване на 3СВ ще е ако самолет на Путин минава над България да бъде свален от ПВО на България, което хич го няма. После да се провери дали Путин е оцелял. Ако е да му се тегли куршума. Да му се отреже главата и да се занесе тоз час в Брюксел на Урсула и другите демократи.

    11:50 19.10.2025

  • 149 гочето

    1 1 Отговор

    До коментар #84 от "Обтегач":

    ще ми изправиш дедовия,... с език!
    И няма да плюеш.... знам че си гладен.
    И за майка ти ша има...

    11:51 19.10.2025

  • 150 Така ли?

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "Грешиш":

    Ще те видим каква песен ще пееш, като се обърне палачинката. Такива като теб на 10.09. с лопата да ги ринеш. Ако си ме разбрал.

    11:51 19.10.2025

  • 151 Кит

    1 0 Отговор

    До коментар #146 от "ако падне,":

    Твърдиш, че армията ни не разполага с ПВО?
    Интересно твърдение, къде те лекуват от него, ако не е тайна?

    Коментиран от #155

    11:52 19.10.2025

  • 152 Луд

    1 1 Отговор
    Как ви идват размисли дали Путин ще прелети над кенефа на Европа,,КАКВИ СТЕ ИЗМЕКЯРИ КРАДЦИТЕ НА КОНТИНЕНТА СЕГА ДЕБЕЛАТА СВИНЯ ЩЕ ИЗГРУХТИ.

    11:53 19.10.2025

  • 153 1944

    1 0 Отговор
    на бас че ше мине над българия. у максуда ше събират изфърлените памперси кат сувенири.

    11:53 19.10.2025

  • 154 че ти липсва чувство за хумор,ясно!

    1 0 Отговор

    До коментар #104 от "Ха ха":

    Някои хора го нямат.Ама че си тъп ,е друга тема.По-вероятно е да си тъпа,съдейки по изказа ти. .

    11:53 19.10.2025

  • 155 да ,твърдя!

    1 1 Отговор

    До коментар #151 от "Кит":

    Освен това нямаме и армия.

    11:55 19.10.2025

  • 156 Хъхъ

    1 0 Отговор
    Още един тест за Балканите! Ще се види много ясно кой поддържа Путинския режим …

    11:57 19.10.2025

