Самолетът на Путин над България: в Германия посочиха какви са рисковете

Предвидено е скоро Владимир Путин и Доналд Тръмп да проведат нова среща по между си – този път в Унгария. Пътуването за руския президент обаче крие големи рискове, пише германското издание Focus.de.

Полша няма особен интерес да позволи на Путин да лети над нейната територия заради руските провокации във въздушното ѝ пространство. Ясно е, че Путин не може да прелети и над Украйна.

Путин почти сигурно ще лети първо на юг, насочвайки се към Централна Европа през Турция. Това отваря два възможни коридора за него.

От една страна, самолетът на Путин може да лети до Будапеща през България и Румъния. Все още обаче не е ясно дали София и Букурещ биха се съгласили на това.

Путин би могъл да лети до Будапеща през Сърбия, която е приятелска страна. За да направи това, ще трябва да прелети над Гърция, а след това и над Черна гора. Дали правителството в Подгорица ще се съгласи с това също все още не е ясно. Пътуването със сигурност няма да е лесно за Путин.

Ако има проблеми със самолета Ил-96, с който пътува руският президент, това може да бъде опасно за Путин. В случай на аварийно кацане страните, които се придържат към договора на Международния наказателен съд, трябва да го арестуват. Срещу Путин, който от 2022 г. води пълномащабна война срещу Украйна, има заповед за арест.

Унгария ще гарантира, че Путин ще може да влезе в страната за срещата с Тръмп и че ще може да се прибере вкъщи след това, заяви унгарският министър на външните работи Петер Сиярто. Големият въпрос е накъде ще лети самолетът на Путин, за да стигне до Унгария. Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Киев и Москва войските им "да спрат там, където са в момента“, и двете страни да прекратят своята проточила се война. Той заяви това след продължилата дълго среща в Белия дом с украинския държавен глава Володимир Зеленски.