Самолетът на Путин над България: в Германия посочиха какви са рисковете

Предвидено е скоро Владимир Путин и Доналд Тръмп да проведат нова среща по между си – този път в Унгария. Пътуването за руския президент обаче крие големи рискове, пише германското издание Focus.de.
Полша няма особен интерес да позволи на Путин да лети над нейната територия заради руските провокации във въздушното ѝ пространство. Ясно е, че Путин не може да прелети и над Украйна.
Путин почти сигурно ще лети първо на юг, насочвайки се към Централна Европа през Турция. Това отваря два възможни коридора за него.
От една страна, самолетът на Путин може да лети до Будапеща през България и Румъния. Все още обаче не е ясно дали София и Букурещ биха се съгласили на това.
Путин би могъл да лети до Будапеща през Сърбия, която е приятелска страна. За да направи това, ще трябва да прелети над Гърция, а след това и над Черна гора. Дали правителството в Подгорица ще се съгласи с това също все още не е ясно. Пътуването със сигурност няма да е лесно за Путин.
Ако има проблеми със самолета Ил-96, с който пътува руският президент, това може да бъде опасно за Путин. В случай на аварийно кацане страните, които се придържат към договора на Международния наказателен съд, трябва да го арестуват. Срещу Путин, който от 2022 г. води пълномащабна война срещу Украйна, има заповед за арест.
Унгария ще гарантира, че Путин ще може да влезе в страната за срещата с Тръмп и че ще може да се прибере вкъщи след това, заяви унгарският министър на външните работи Петер Сиярто. Големият въпрос е накъде ще лети самолетът на Путин, за да стигне до Унгария. Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Киев и Москва войските им "да спрат там, където са в момента“, и двете страни да прекратят своята проточила се война. Той заяви това след продължилата дълго среща в Белия дом с украинския държавен глава Володимир Зеленски.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Муахахахах
Коментиран от #6, #10, #18
10:53 19.10.2025
2 ФАКТ
Коментиран от #8, #50, #85
10:54 19.10.2025
3 СМЕЕ ЛИ НЯКОЙ
10:54 19.10.2025
4 Ванга
10:54 19.10.2025
5 Крум
10:54 19.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пазете момченцата
Коментиран от #46
10:55 19.10.2025
8 пешо
До коментар #2 от "ФАКТ":факти за вас дъно няма
10:55 19.10.2025
9 Дали някой
10:55 19.10.2025
10 Абе не бе
До коментар #1 от "Муахахахах":Искаш да кажеш най-успешния.
Коментиран от #12, #16
10:56 19.10.2025
11 Защо
10:56 19.10.2025
12 ФАКТ
До коментар #10 от "Абе не бе":Успешно превръща руснаците в Груз200
10:57 19.10.2025
13 Така и
10:57 19.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Сталин
Коментиран от #63, #138
10:57 19.10.2025
16 Ахахахах
До коментар #10 от "Абе не бе":Много е успешно - от Киев за 3 дни до "моля ви не ме арестувайте"
Коментиран от #32
10:57 19.10.2025
17 Хи,хи,хи...
10:57 19.10.2025
18 Европеец
До коментар #1 от "Муахахахах":Прочетох статията боза.....
Коментиран от #124, #128
10:58 19.10.2025
19 az СВО Победа 80
Коментиран от #80
10:58 19.10.2025
20 Вл. П.
Коментиран от #140
10:58 19.10.2025
21 Ще ще
10:58 19.10.2025
22 Боко праните гащи
10:59 19.10.2025
23 Дедо ви...
Срещата Путин-Тръмп в Будапеща ще се проведе под гаранциите на САЩ и самолета на руския президент,ще бъде ескортиран от американски изтребители над натовските държави.
Брюксел, Лондон и реваншистки европейски лидери се опитват да провалят преговорите за мир в Будапеща.
Коментиран от #31, #65
10:59 19.10.2025
24 стоян георгиев
10:59 19.10.2025
25 Голям майтап
Коментиран от #100
11:00 19.10.2025
26 УрСульо
11:00 19.10.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 а де
11:00 19.10.2025
29 рисковете са
Коментиран от #37
11:01 19.10.2025
30 Анонимен
Коментиран от #41, #70
11:01 19.10.2025
31 стоян георгиев
До коментар #23 от "Дедо ви...":Никой няма да го екскортира.няма да.се налага.даже обаче и да го пазят сто други самолета при желание ще бъде лесно свален.
Коментиран от #74
11:01 19.10.2025
32 Абе не бе
До коментар #16 от "Ахахахах":Не съм чул да се моли на някого за нещо.
Коментиран от #36
11:01 19.10.2025
33 Сигурно е!
Коментиран от #53
11:01 19.10.2025
34 Хипокомично
11:02 19.10.2025
35 За размисъл
ЕС ще клекне на САЩ. Иначе ще се окаже, че Тръмп е пътувал чааак до Унгария за да си губи времето. Освен ако се се "чувстват" много подготвени за война. Щото онзи медведев е само малко преди 100% луд
Или вариант Черно море, Турция, Егейско море, през Адриатика и Словения до Унгария.
Коментиран от #67
11:02 19.10.2025
36 А не бе.
До коментар #32 от "Абе не бе":Путлер се насраа
11:02 19.10.2025
37 стоян георгиев
До коментар #29 от "рисковете са":Всъщност тази статия е поместена за да се радват трите русофила колко е голям техния диктатор.ако.путшер трябва да бъде свален самолета му ще падне още като наближи страната.даже и без българско участие в свалянето!
Коментиран от #54, #134, #146
11:03 19.10.2025
38 Путя ще се приводни около Беляне
11:03 19.10.2025
39 !!!?
11:03 19.10.2025
40 освен това
Коментиран от #110
11:03 19.10.2025
41 Грешиш
До коментар #30 от "Анонимен":Вече мразим блатните твари безплатно.
Коментиран от #150
11:03 19.10.2025
42 евро роб
11:03 19.10.2025
43 Зъл пес
11:03 19.10.2025
44 Боко
11:04 19.10.2025
45 Кую
11:04 19.10.2025
46 За размисъл
До коментар #7 от "Пазете момченцата":Нормално е да ненавиждаш оутин , но не е нормално да се държиш инфантилно като магарето на събрание.
11:04 19.10.2025
47 Много ми е интересно
11:05 19.10.2025
48 Инженер пилот
Коментиран от #76, #82
11:05 19.10.2025
49 пешо
11:05 19.10.2025
50 Зъл пес
До коментар #2 от "ФАКТ":Ами нали се твърди че аригиналният Вова отдавна бил пъкойник!Така че що трябва да ни интересува от къде ще мине.
11:06 19.10.2025
51 Който знае
11:06 19.10.2025
52 За размисъл
Коментиран от #58
11:07 19.10.2025
53 Още по-добре
До коментар #33 от "Сигурно е!":Нека цялата Украйна да бъде разбита тази зима. Без електричество, без обучена армия, със стотици хиляди дезертьори. Нека да настане времето да влезем в тази война най-сетне за да изпращаме такива като теб и твоите деца на украинския фронт, да наторите почвата. Никаква полза няма от вас.
11:07 19.10.2025
54 УрСульо
До коментар #37 от "стоян георгиев":Стояне, самолета на Путин ще падне, кога паднат на коча м....
Така че следи коча, стоенчо!
Коментиран от #78
11:09 19.10.2025
55 Никой
11:09 19.10.2025
56 Е ии
Коментиран от #61
11:09 19.10.2025
57 Сваляй тая фашистка секта
У ДРИ
11:11 19.10.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 бебето
11:12 19.10.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Ти си неграмотен
До коментар #56 от "Е ии":Можеш ли да напишеш два реда без граматични грешки?
11:13 19.10.2025
62 Нали и Унгария е в ЕС,
11:14 19.10.2025
63 Бункерният страхливец ще
До коментар #15 от "Сталин":изпрати пак двойника от Аляска.
11:14 19.10.2025
64 Абе
11:14 19.10.2025
65 Това е истината
До коментар #23 от "Дедо ви...":"Маро, теб Галя от посолството не те ли е инструктирала, че пишеш такива глупости. САЩ ще пазят Путин от НАТО!
Срещата Путин-Тръмп в Будапеща ще се проведе под гаранциите на САЩ и самолета на руския президент,ще бъде ескортиран от американски изтребители над натовските държави.
Брюксел, Лондон и реваншистки европейски лидери се опитват да провалят преговорите за мир в Будапеща. "
11:15 19.10.2025
66 Как ще дръпне
До коментар #60 от "доктор":С лаладжии и некадърници като теб? Ти не ставаш дори за общак на строеж. Точно вие ще бъдете засилени за Украйна, но ти не искаш да приемеш истината.
11:15 19.10.2025
67 Ъъъъъъъъъъ
До коментар #35 от "За размисъл":"ЕС ще клекне на САЩ. Иначе ще се окаже, че Тръмп е пътувал чааак до Унгария за да си губи времето."
Пак повтарям: носят се слухове, че натовски изтребители ще ескортират самолета на Путин от момента, в който той навлезе във въздушните пространства на натовските държави. До там ще го ескортират руски изтребители. Ако това е вярно, ще е поредноя звучен шамар за Урсула и компания.🤣
11:15 19.10.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Даа
11:16 19.10.2025
70 Лъжец
До коментар #30 от "Анонимен":Българите мразят ватенките
11:16 19.10.2025
71 Аре а не се будалкаме
11:17 19.10.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Уронг Търн
11:18 19.10.2025
74 Дедо ти...
До коментар #31 от "стоян георгиев":Вероятните маршрути за полета на самолета на Руския Президент
Коментиран от #88, #89, #90
11:19 19.10.2025
75 Тоя живее в паралелен свят
До коментар #68 от "УрСульо":Знам повечето от мобилизационните планове на военните окръжия. Тия са толкова примитивни, че дори не знаят, че ще ги засилим за Украйна преди да се осъзнаят. Нека да си вярват, че ако пишат против Русия ще се спасят.
11:19 19.10.2025
76 обективен
До коментар #48 от "Инженер пилот":Може, но ако Еленски даде пример и на път за щатите да прелети през цяла РФСР!
11:19 19.10.2025
77 Минск-16
11:19 19.10.2025
78 стоян георгиев
До коментар #54 от "УрСульо":Естествено че няма да падне.въпроса е що се напъвате да му придавате някаква важност.ще го ескортират изтребители ...хахах...тук да не е донецка област та да се пазим от пияни руснаци с ракети земя въздух?
Коментиран от #91
11:19 19.10.2025
79 Град Козлодуй
До коментар #68 от "УрСульо":Можеи да го оправят човека.
11:20 19.10.2025
80 представяш ли си,
До коментар #19 от "az СВО Победа 80":Урсула и Кая ,как арестуват Путин на Червения площад пред Кремъл..?Това искам да го видя!🤣🤣🤣
Коментиран от #104
11:20 19.10.2025
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 стоян георгиев
До коментар #48 от "Инженер пилот":Руския мишок няма да иде на преговорите.ще.прати двойника отново.лаква украйна какви пет лева? Путлер го е страх да иде в москва !
11:21 19.10.2025
83 Съчинения по картинка
И те така ...... !!!
С меките не се надяждайте с мед !
11:21 19.10.2025
84 Обтегач
До коментар #72 от "И защо":Изправям криви русофилски кратуни.
Коментиран от #149
11:21 19.10.2025
85 Медуня
До коментар #2 от "ФАКТ":ако не го свалят този самолет срама ще е неизличим за Европа....
Коментиран от #144
11:21 19.10.2025
86 За Румъния
Коментиран от #99
11:22 19.10.2025
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Дедо ви...
До коментар #74 от "Дедо ти...":................
11:23 19.10.2025
90 стоян георгиев
До коментар #74 от "Дедо ти...":Какво пак си написал бе? Гинко билоба пиеш ли? Ще почнеш и да се н аси раш явно...хахах
11:23 19.10.2025
91 УрСульо
До коментар #78 от "стоян георгиев":Ти гледай коча, не се разсейвай!
Това поне го можеш, или бъркам?
11:23 19.10.2025
92 Страх лозе пази
Коментиран от #98
11:24 19.10.2025
93 Може пък човека да реши
11:24 19.10.2025
94 Булгар, булгар
Коментиран от #102
11:25 19.10.2025
95 Пусин
11:25 19.10.2025
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Няма да летитнад БГ
11:25 19.10.2025
98 Я пъ тоа
До коментар #92 от "Страх лозе пази":Приготвили сме раираният костюм за путинягата
11:25 19.10.2025
99 Няма как
До коментар #86 от "За Румъния":Не им стиска
11:26 19.10.2025
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 ХА ХА
11:26 19.10.2025
102 Путине, Путине...
До коментар #94 от "Булгар, булгар":У нас ша ти сложат прангите
11:26 19.10.2025
103 Ха ХаХа
Най тъпият народ
Коментиран от #109, #115
11:26 19.10.2025
104 Ха ха
До коментар #80 от "представяш ли си,":Като гледам какви са ти мечтите ми става ясно защо лудниците у нас са препълнени.Пий си хаповете навреме.И не замърсявай форума с бълнуванията си.
Коментиран от #154
11:27 19.10.2025
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Стига бе
11:27 19.10.2025
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 123456
11:28 19.10.2025
109 Така де
До коментар #103 от "Ха ХаХа":Затова ша бутнем путинягата в кауша
11:28 19.10.2025
110 Ще го свали
До коментар #40 от "освен това":...с бастунья :)))
11:28 19.10.2025
111 Ха-ха-ха-ха
Коментиран от #127
11:29 19.10.2025
112 Путин отива на среща с Тръмп
Ако руснаците рушат да минат над България американците ще срита марионетките които гък няма да кажат
11:29 19.10.2025
113 Над нас ще е
Коментиран от #114
11:29 19.10.2025
114 Не клякай бе!
До коментар #113 от "Над нас ще е":Заминавай за фронта, не ми пиши простотии по сайтовете.
Коментиран от #123
11:31 19.10.2025
115 Прав си!
До коментар #103 от "Ха ХаХа":Наистина не сме много умни, гледайки те как пишеш се убеждавам в правотата ти ;)
11:31 19.10.2025
116 Хаха
11:31 19.10.2025
117 До там я докара
11:31 19.10.2025
118 !!!?
Коментиран от #119, #120, #125
11:32 19.10.2025
119 Лично ти ще го остреляш
До коментар #118 от "!!!?":От стая 512 на карлуковската клиника.
11:33 19.10.2025
120 Ха ХаХа
До коментар #118 от "!!!?":Ти ли бе безказармена марионетка....
11:33 19.10.2025
121 Бай Ганьо
Е, па я съм го арестувал и с прангите за мечки правим почетна обиколка в задунайската губерния
11:33 19.10.2025
122 нннн
11:34 19.10.2025
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Ха ха
До коментар #18 от "Европеец":И са пропуснали,че Путин може да лети и над Северна Македония.
11:34 19.10.2025
125 Ама те са трима двойника
До коментар #118 от "!!!?":за кой имаш в предвид от тях?
11:35 19.10.2025
126 пешки
11:36 19.10.2025
127 Нали осъзнаваш
До коментар #111 от "Ха-ха-ха-ха":Че си тотален garbage, най-вероятно НЕ!!!
11:36 19.10.2025
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Америка и Ресия
11:36 19.10.2025
130 az СВО Победа 80
11:37 19.10.2025
131 Прасе Касичка
Коментиран от #141, #142
11:37 19.10.2025
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Абе
До коментар #37 от "стоян георгиев":Пед.л на тебе май много ти се иска да видиш една голяма гъба над София.
11:39 19.10.2025
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Ако реши Путин
11:40 19.10.2025
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Ку-ку
До коментар #15 от "Сталин":И да очакваме израелските служби да му пуснат една ракета докато лети....ей така, за разкош.... 🤣🤣🤣
11:40 19.10.2025
139 Абе тези които искат да отидат
Коментиран от #143
11:40 19.10.2025
140 три автобуса
До коментар #20 от "Вл. П.":казва се памперси а не атоми
11:40 19.10.2025
141 Ха ха
До коментар #131 от "Прасе Касичка":Абе най пряко си е през Украйна.Догодина ще го разбереш.Но в момента Турция,Гърция,Сев.Македония ,Сърбия,Унгария е безпроблемно.
11:42 19.10.2025
142 !!!?
До коментар #131 от "Прасе Касичка":Най-краткия път на Путлер за Пъкъла е през "брацка" Украйна и Словакия...!!!
11:42 19.10.2025
143 Ама те били си дали тяхното
До коментар #139 от "Абе тези които искат да отидат":Били стари, ние трябвало да ходим в Украйна докато те драскат по сайтовете. Не осъзнават, че след един удар по енергийната инфраструктура в България няма да има електричество с години. Тъпи и кухи като лейки.
11:43 19.10.2025
144 Георгиев
До коментар #85 от "Медуня":Не си с акъла си. Свалянето на този самолет ще стартира пълноценна ядрена война в Европа. Хайде по сериозно.
И никой не пише, че в тази среща и Тръмп е играч и я иска. И свалячите трябва и до него да се допитат.
11:45 19.10.2025
145 Русия
11:46 19.10.2025
146 ако падне,
До коментар #37 от "стоян георгиев":Задължително ще е без българско участие...🤣🤣🤣По простата причина,че нямаме с какво да го свалим...Голям смешник си,не знам как е смешник в среден род...🤣🤣🥰
Коментиран от #151
11:47 19.10.2025
147 Кит
И войната срещу свалячите ще започне минути след свалянето. Ще започне в ракетно-ядрен формат, а не като СВО с биене на шамари.
Има ли желаещи да проверят твърдението?
Хайде, тъППопитеци, надуйте се в поза "зелебобос", ще ви отива много!
11:49 19.10.2025
148 Коста
11:50 19.10.2025
149 гочето
До коментар #84 от "Обтегач":ще ми изправиш дедовия,... с език!
И няма да плюеш.... знам че си гладен.
И за майка ти ша има...
11:51 19.10.2025
150 Така ли?
До коментар #41 от "Грешиш":Ще те видим каква песен ще пееш, като се обърне палачинката. Такива като теб на 10.09. с лопата да ги ринеш. Ако си ме разбрал.
11:51 19.10.2025
151 Кит
До коментар #146 от "ако падне,":Твърдиш, че армията ни не разполага с ПВО?
Интересно твърдение, къде те лекуват от него, ако не е тайна?
Коментиран от #155
11:52 19.10.2025
152 Луд
11:53 19.10.2025
153 1944
11:53 19.10.2025
154 че ти липсва чувство за хумор,ясно!
До коментар #104 от "Ха ха":Някои хора го нямат.Ама че си тъп ,е друга тема.По-вероятно е да си тъпа,съдейки по изказа ти. .
11:53 19.10.2025
155 да ,твърдя!
До коментар #151 от "Кит":Освен това нямаме и армия.
11:55 19.10.2025
156 Хъхъ
11:57 19.10.2025