Пореден обрат в позицията на Тръмп: Украйна трябва да се откаже от териториите, които Русия е окупирала

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Киев и Москва войските им "да спрат там, където са в момента“, и двете страни да прекратят своята проточила се война. Той заяви това след продължилата дълго среща в Белия дом с украинския държавен глава Володимир Зеленски, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.
Агенцията отбелязва, че през деветте месеца откакто се завърна на поста си, Тръмп многократно изразяваше недоволството си от конфликта, но сега, с поредните си коментари, той сякаш отново се върна към курса да кара Украйна да се откаже от териториите, които Русия ѝ е отнела.
„Стига кръвопролития. Да спрат там, където са в момента. Нека и двете страни обявят победа, нека историята отсъди (после за кого е тя)!“, заяви Тръмп в профила си в социалната мрежа „Трут соушъл“ скоро след като прие Зеленски и екипа му.
По-късно вечерта, след като пристигна във Флорида, където ще прекара почивните дни, Тръмп призова двете страни „незабавно да прекратят войната“ и намекна, че Москва ще запази отнетите украински територии.
„Следва се фронтовата линия, където и да е, иначе ще стане твърде сложно. Спира се на линията на бойно съприкосновение и двете страни се завръщат при семействата си, спират убийствата“, заяви той пред репортери.
Коментарите на Тръмп са пореден обрат в позициите му за войната. През последните седмици той ставаше все по-нетърпелив спрямо руския си колега Владимир Путин и демонстрираше по-голяма готовност да помогне на Украйна да спечели войната.
След срещата си със Зеленски в Ню Йорк миналия месец в кулоарите на Общото събрание на ООН Тръмп дори заяви, че смята, че Украйна трябва да отвоюва цялата територия, която загуби след началото на руската инвазия през февруари 2022 г. Това беше драстична промяна при американския президент, който по-рано твърдеше, че Киев трябва да отстъпи територии, за да приключи войната.
До сегашната промяна в тона на Тръмп се стигна след негов дълъг телефонен разговор с Путин по-рано през седмицата, след който обяви, че в идните седмици ще се срещне с руския лидер в Будапеща.
Вчера в присъствието на Зеленски стопанинът на Белия дом даде сигнали, че е по-скоро против продажбата на крилати ракети с голям обсег „Томахок“ – оръжие, което украинците вярват, че ще промени коренно войната и ще принуди Путин да преговаря.
„Имам и задължението да е сигурно, че като страна сме достатъчно има достатъчни запаси от оръжие, защото никога не знаеш какво може да се случи във война и мир. Бихме предпочели да не се нуждаят от „Томахок“. Честно казано, бихме предпочели войната вече да е свършила. Честно казано, бихме предпочели тази война да приключи“, каза Тръмп.
Тази нова риторика от страна на президента на САЩ за „Томахок“ със сигурност е разочароваща за Украйна. През последните дни Тръмп показа готовност да продаде на Киев от тези ракети, независимо че Путин предупреди, че подобен ход ще изостри още повече руско-американските отношения, отбелязва АП.
Но след телефонния разговор в четвъртък с Путин Тръмп все повече започна да поставя под въпрос вероятността Украйна да получи подобно оръжие, което има обсег от 1600 км.
Вчерашната среща беше петата лична между Тръмп и Зеленски, откакто републиканецът се завърна на поста си през януари.
Президентът заяви, че тепърва „ще се решава“ дали Зеленски ще участва в предстоящите преговори в Унгария, предполагайки, че „двойна среща“ с лидерите на воюващите страни вероятно е най-работещият вариант за продуктивни преговори, тоест той да се срещне поотделно с тях.
„Тези двама лидери не се харесват и ние искаме да направим срещата удобна за всички“, добави Тръмп.
По време на предизборната си кампания от 2024 г., Тръмп настояваше, че бързо ще сложи край на войната, но изглежда, че импулсът след срещите му през август в Аляска с Путин и със Зеленски и европейски съюзници в Белия дом е изчерпан, отбелязва АП. След тези разговори Тръмп излезе уверен, че е напът да уреди директни преговори между Зеленски и Путин, но руският лидер не прояви никакъв интерес към среща със Зеленски, а Москва засили ударите си по Украйна.
На журналистически въпрос вчера дали се притеснява, че Путин го подвежда, Тръмп призна, че и това е възможно, но допълни, че е уверен, че може да се справи с руския лидер.
„През целия си живот са ме разигравали най-добрите от тях, но накрая се получи наистина добре. Мисля, че съм доста добър в тези неща“, заключи американският президент.
1 Зелю на парапета
Коментиран от #8, #19
12:25 18.10.2025
2 Пич
Коментиран от #5, #7, #9
12:26 18.10.2025
3 Що да е обрат
Коментиран от #17
12:27 18.10.2025
4 оранжав Въздух
Коментиран от #35
12:27 18.10.2025
5 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #2 от "Пич":Точка.
Коментиран от #13
12:28 18.10.2025
6 А ААААА
12:28 18.10.2025
7 1,5 вати умряха
До коментар #2 от "Пич":за калта на Донбас.
Коментиран от #37
12:29 18.10.2025
8 Европеец
До коментар #1 от "Зелю на парапета":Вярно е заглавието...... Украинската хунта под кукуросвана от европейските пудели е като магаре на мост..... Следователно ще бере още ядове от руснаците..... Бъдещето на Украйна е неутрална и не Враждебна на Русия, друг изход няма, А може и да има като се включиш състава на Руската федерация...
12:29 18.10.2025
9 Копейка
До коментар #2 от "Пич":А на нас тук каква ни е далаверата?
Коментиран от #18, #39
12:29 18.10.2025
10 тpoла деса-стоян
се пак горе глава дpoгаре, да завъртим позната опорка Тръмп спасява жужето! важното е да се чува ЩЕ
12:30 18.10.2025
11 Ясно е
Коментиран от #63
12:30 18.10.2025
12 Бендида
Коментиран от #23
12:30 18.10.2025
13 Пич
До коментар #5 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":Аха...... като вас , паветниците !!! Аз съм сам , а ви разказвам играта на всичките !!! Колко ли бихте били смешни като натовски войници...?!
Коментиран от #21
12:30 18.10.2025
15 Е нали👇
Коментиран от #48
12:31 18.10.2025
17 На 06.03. 2024 Тръмп каза:
До коментар #3 от "Що да е обрат":Русия е една военна машина, победила Хитлер и Наполеон. Нас ни дели океан с тях, европейските страни трябва да се притесняват повече (за случващото се в Украйна). Това каза пред Fox News бившият американски президент Доналд Тръмп, който сега се бори за втори мандат в Белия дом.
12:31 18.10.2025
18 болен соросоид
До коментар #9 от "Копейка":Не знам за теб, ама ас гледам да намажа поне една къща в САЩ като на рустем умрелов!
12:31 18.10.2025
19 ПАРАПЕТА Е РЕССЕРВЕ
До коментар #1 от "Зелю на парапета":МАТА КОСМАТА И КАНАДСКАТА БРАДА ОКЮПЕИТ
12:31 18.10.2025
20 Ами не стана въпрос за територии но
В момента Руският език в Украйна е забранен а Украинци говорещи Руски Език са преследвани.
Свобода и Права за Рускоезичните Украинци.
12:31 18.10.2025
21 Мишел
До коментар #13 от "Пич":И ти,ли като мен си правен в задната дупка?
Коментиран от #31
12:31 18.10.2025
22 безаналогов евразиец
12:32 18.10.2025
23 Гретиния
До коментар #12 от "Бендида":Няма да ми мешаш гаджето при глупаците защото ще заплющят шамарите!
12:32 18.10.2025
24 Коста
12:32 18.10.2025
25 Шойгу открадна парите
Оня прегря телефона — звъни, моли се за преговори в Будапеща. Голям сеир!
Сигурно Зеленски и Тръмп са се смели от сърце на кремълския клоун.
Тръмп, между другото, вече просто се забавлява с бункерния куфаропълнач.
Знае, че всичко е в неговите ръце, а Путин подскача като дресирано кученце.
А кой всъщност е Путин?
🇺🇸 САЩ имат 20 трилиона БВП, Русия – едва 1,5.
САЩ имат долар, Русия има рубла, която и за тоалетна хартия не става.
САЩ имат свръхтехнологии, Русия – кал и локви.
Та кой е Путин? Просто клоун и васал на Китай.
А между другото и Китай са я вапцали — положението там съвсем не е розово, както мнозина си мислят.
В средите на комунистическата партия вече има брожения и слухове, че готвят да свалят Си Дзинпин заради провалите му.
12:32 18.10.2025
26 Анонимен
12:32 18.10.2025
27 Дон Кърлежоне
12:32 18.10.2025
29 Копейко
Коментиран от #40
12:33 18.10.2025
31 МАТЮ ХАРИ
До коментар #21 от "Мишел":И аз и аз съм правен там
12:34 18.10.2025
32 Става въпрос за НАТО вън от
Войната продължава докато руснакът не вземе своето?
Коментиран от #36
12:34 18.10.2025
33 Уфф
12:34 18.10.2025
34 Тръмп да дава оръжия
12:34 18.10.2025
35 ДА ТЕ ДОПЪЛНЯ
До коментар #4 от "оранжав Въздух":Е МОНИ ТРАБАНТА Е ТОШКУ ТЪГА ----РЕВ
12:35 18.10.2025
36 То и за СССР
До коментар #32 от "Става въпрос за НАТО вън от":Така се говореше......
Коментиран от #50
12:35 18.10.2025
37 2.5 млн укри
До коментар #7 от "1,5 вати умряха":умряха в Донбас, прибраха се в родината си матушка. Изпълниха си мечтата.
12:35 18.10.2025
38 Янко Виа
12:35 18.10.2025
39 Доцент Дърдорий Насирийски
До коментар #9 от "Копейка":Викай за еврото.
12:36 18.10.2025
40 Тачо Пърмака
До коментар #29 от "Копейко":Муци 👄,ще соккаш бибеkka и под пари ще останеш,просто и юесно е .
Коментиран от #53
12:37 18.10.2025
41 Мара укро нюз
12:38 18.10.2025
42 КОЛКО Е ТЪЖНО ДА СИ БАНДЕРА
12:38 18.10.2025
43 Доналд казва
Киев и Одеса остават за Украйна, другото е пунта Мара. Путин остава с временен контрол над безлюдни руини, чието възстановяване ще струва баснословни суми и нито една от предварително заявените цели на сво. Откъдето и да го погледнат този вариант това е равносилно капитулация за Русия,но копейките ще представят тази окупация като голям успех. И това ще бъде като цяло. Войната свърши, Украйна и Западът спечелиха.
Коментиран от #57
12:39 18.10.2025
44 Всьо по плану
12:39 18.10.2025
45 не е обрат: за непомнещите русофоборчаги
как зелката подкрепяше бидоновата камала харис която се кандидатира за президентка
той се кефи като разиграва ес бръмбарите и калинките
да купуват оръжие от сащ които вече не дават даром за бункера
12:39 18.10.2025
46 Бай Ганьо
Коментиран от #62
12:40 18.10.2025
47 Пак ще има рев и тръшкане
12:40 18.10.2025
48 Руснак без крак
До коментар #15 от "Е нали👇":Утре влизам в Киев
12:40 18.10.2025
49 000
12:40 18.10.2025
50 СССР беше експеримент икономическа
До коментар #36 от "То и за СССР":измислица като Европейската Валута.
Русия е реалност но Еврото е експериментална Валутна Единица която може и да не оцелее?
12:40 18.10.2025
51 Коко Н
Следват Тайван,Гренландия и т.н..
12:40 18.10.2025
52 Американски шмешник
12:41 18.10.2025
53 Копейко
До коментар #40 от "Тачо Пърмака":Я ма светни колко изкарваш по тоз начин ,на ден
Коментиран от #69
12:41 18.10.2025
54 Нормално
Утре бункерния пcиxoпат ще реши да нападнат друга държава, а Китай пък ще нападне Тайван.
12:41 18.10.2025
55 АЗ СЪМ ТУП ЦЕНТАК
12:41 18.10.2025
56 Прав е Тръмп
Коментиран от #68
12:42 18.10.2025
57 Кийт Келог-"Путин загуби войната!
До коментар #43 от "Доналд казва":И той го знае "
12:42 18.10.2025
58 сара
12:42 18.10.2025
59 Змей
12:42 18.10.2025
60 Честито!
Коментиран от #64
12:42 18.10.2025
61 Страшно е,
Вероятно има и твърде много кукундрелници, щом са го избрали!
12:43 18.10.2025
62 най важното е Бай Ганьо
До коментар #46 от "Бай Ганьо":русофоборсушки пак да се фане
за палците и цъка за копейки
вместо да отиде аскер да сбори Мечока
12:43 18.10.2025
63 Този,който го трият
До коментар #11 от "Ясно е":На една и съща дата са родени-почти Астрални близнаци.
12:44 18.10.2025
64 НЕ РАЗБРАХ
До коментар #60 от "Честито!":Бандерия приеха ли я в НАТЮ??
Коментиран от #70
12:44 18.10.2025
65 стоян георгиев
12:44 18.10.2025
66 Смешното в случая е че
12:44 18.10.2025
67 КОЛКО Е ТЪЖНО ,Е ДА СИ ВАТЕНКА
12:45 18.10.2025
68 СССР
До коментар #56 от "Прав е Тръмп":Дано не ни освободят и нас.
Най-голямата щета руснаците си я нанасят сами. Те си убиха царя, после избиха и прогониха интелегенцията (професорските кораби). Попбедиха германия, с автомобили FORD влязоха в Берлин. Поробиха половин европа, и ето после какво стана:
1. Разпускането на Коминтерна влиза в сила на 10 юни 1943г.
2. Унгарското въстание от 23 октомври до 10 ноември 1956 г.
3. Пражката пролет в Чехословакия започва на 5 януари 1968.
4. За начало на перестройката се счита месец април 1985г.
5. На 23 август 1991г. Елцин издава указ за забрана на КПСС.
6. Варшавския договор почина скоропостижно на 1 юли 1991г.
7. СИВ прекратява съществуването си на 26 септември 1991г.
8. Съветският съюз се разпада окончателно на 26 декември 1991г.
9. На 27 август 1999г. мавзолеят е разрушен напълно.
12:45 18.10.2025
69 Тачо Пърмака
До коментар #53 от "Копейко":Aко има мераклии 💅като теб връзвам деня ,даже и спестявам ,кукло 🤣.
12:45 18.10.2025
70 Киев за два дня.
До коментар #64 от "НЕ РАЗБРАХ":Пумияр с пумияр.
12:46 18.10.2025
71 az СВО Победа 80
Такава беше и първоначалната му позиция, пък ако могат украинците да си ги върнат....
Нали така беше заявил? 🤣🤣🤣
12:46 18.10.2025
72 Да спрат там, където са в момента...
12:47 18.10.2025