Тревога в Украйна: Тръмп оказва натиск на Зеленски да сключи споразумение

Американският президент Доналд Тръмп, който демонстрира възстановено разбирателство с руския си колега Владимир Путин, призова снощи украинския лидер Володимир Зеленски да прекрати военните действия, като остана глух към исканията на украинския президент за засилена военна подкрепа, посочва Франс прес, предаде БТА.
"Срещата с украинския президент Володимир Зеленски беше много интересна и сърдечна, но му казах, както и на президента Путин, че е време да се сложи край на убийствата и да се сключи СПОРАЗУМЕНИЕ", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл", като отбеляза, че двете воюващи страни трябва да "спрат там, където са в момента".
"Нека и двамата да обявят победа, историята ще реши. Стига изстрели, стига смърт", добави той, преди да отлети за Флорида.
При пристигането си там той повтори призива си пред журналистите: Украйна и Русия трябва "незабавно да спрат на сегашната фронтова линия".
"Спрете на фронтовата линия, където и да се намира тя, иначе нещата ще станат прекалено сложни", заяви Тръмп.
От своя страна украинският президент отбеляза, че засега искането му за американски ракети "Томахок" е било отхвърлено.
"Мисля, че Русия се страхува от "Томахок", наистина се страхува, защото това е мощно оръжие", заяви Зеленски на пресконференция след повече от двучасовата си среща със своя американски колега в Белия дом.
"Аз съм реалист", отговори Зеленски на въпрос дали се надява да получи това оръжие.
Тръмп вече е изразявал резерви по отношение на евентуалната доставка на Украйна на тези ракети с обсег 1600 километра, на което Москва се противопоставя категорично.
"Надявам се, че ще успеем да сложим край на войната, без да се налага да мислим за "Томахок", заяви пред журналисти американският президент, седнал срещу своя украински колега около голяма маса, подредена за работен обяд.
Тези ракети биха позволили на Украйна да нанася удари в дълбочина по територията на Русия. По време на срещата с Доналд Тръмп Володимир Зеленски предложи размяна на ракети за "хиляди" украински дронове. Това обаче не убеди американския президент, както и "картите" с потенциални руски цели, които Зеленски му показа, съобщи украински източник.
Украинският лидер заяви, че руският президент "не е готов" за мир, но Доналд Тръмп заяви обратното по време на разговор с журналисти преди работния им обяд.
"Президентът Путин иска да сложи край на войната", посочи американският президент, който в четвъртък проведе дълъг телефонен разговор със стопанина на Кремъл.
Руският и американският лидер се договориха да се срещнат скоро в Будапеща, Унгария, по време на телефонен разговор, който беше определен като "много продуктивен" от американска страна и "изключително откровен и изпълнен с доверие" от руска страна.
В този контекст, възстановеното разбирателство на американския президент с Владимир Путин е повод за безпокойство за Киев, особено след като снощи Тръмп представи пред Зеленски много положителна оценка за разговора си от предния ден с руския си колега.
Американският президент обаче намери и любезни думи за Володимир Зеленски. "Много силен лидер, човек, който е преживял много и човек, когото съм опознал добре", каза той за Зеленски Последната среща на Тръмп с Владимир Путин на 15 август в Аляска приключи без конкретен пробив за уреждане на войната в Украйна. Американският президент обаче не изпълни заплахите си за тежки санкции срещу Москва, посочва АФП.
След завръщането си на власт през януари Тръмп прекъсна изолацията, в която западните сили държаха Москва от началото на руската инвазия през февруари 2022 г., и постави под въпрос военната помощ за Украйна, отбелязва АФП.
1 какъв кеф
Коментиран от #2
15:24 18.10.2025
2 И не само тя
До коментар #1 от "какъв кеф":всички говежди подложки- също🤣🤣🤣
15:26 18.10.2025
3 стоян георгиев
15:27 18.10.2025
4 Стенли
Коментиран от #36
15:27 18.10.2025
5 Един
Русия още от начало постави много прости и много лесно изпълними условия - те не бяха приети заради откровеното малоумие на европейските "лидери"!
Русия беше принудена да воюва и е нормално, че жертвите, които даде трябва да бъдат заплатени и възнаградени с териториите, които завзе!
Разкарайте Зелето! Вкарайте в дранголника Урсулица! Изритайте Макрон и Мерц. Пратете подявола Стармър и прибалтиските пинчери и войната свършва! Е толкова е просто!
Коментиран от #10
15:28 18.10.2025
6 Каунь
15:29 18.10.2025
7 ПУТИН
А и Киев ще го отнеса кът комсомолско поръчение на Ленински сбор
Коментиран от #35
15:29 18.10.2025
8 иван костов
Коментиран от #34
15:29 18.10.2025
9 Хипотетично
15:30 18.10.2025
10 стоян георгиев
До коментар #5 от "Един":Всички знаем...хаха...ти да не си в бнт през 1986? Кои сте тия всички? Аз не знам!
Коментиран от #23
15:30 18.10.2025
12 Дориана
15:32 18.10.2025
13 че кво се коркат?пъкмрънкат за мир с ес
15:32 18.10.2025
14 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
Коментиран от #19
15:33 18.10.2025
15 САМО ЕДНО ЩЕ ПИША..
15:34 18.10.2025
16 Да е ясно ☝️
15:34 18.10.2025
17 Георгиев
А европейските гномове все още мълчат.
15:35 18.10.2025
18 НИЯ
Коментиран от #24
15:36 18.10.2025
19 стоян георгиев
До коментар #14 от "Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60":Извинявай путин колко е висок?хах..хах...
15:38 18.10.2025
20 Дъскар Огнянов
15:38 18.10.2025
21 УКРАЙНА 🇺🇦
15:38 18.10.2025
22 хитрия евреин: размяна кон за кокошка
15:39 18.10.2025
24 не разбрал
До коментар #18 от "НИЯ":Кой започна тази война?
Коментиран от #29
15:40 18.10.2025
26 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
Коментиран от #28
15:41 18.10.2025
27 стоян георгиев
До коментар #23 от "Един":Всички знаем би трябвало да ме го използваш.аз не знам!това означава че не всички знаят!или ти не си стигнал до тоя урок в училище?
15:41 18.10.2025
28 стоян георгиев
До коментар #26 от "Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60":Колко е висок владимир владимирович?
Коментиран от #30, #46
15:42 18.10.2025
29 неразбрания.
До коментар #24 от "не разбрал":Бандерите бяха. Харесват викториански курабии. Сега им станаха солени:))
15:42 18.10.2025
30 Двата леви чипика,
До коментар #28 от "стоян георгиев":По- висок от теб и зелето.
Коментиран от #31
15:43 18.10.2025
31 стоян георгиев
До коментар #30 от "Двата леви чипика,":Колко е висок? Бил баскетболист навремето ...хаха...аз съм по висок от него а зеленски е колкото него!та да питам що се комплексираш на тема височина?
Коментиран от #39
15:45 18.10.2025
32 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
Коментиран от #38
15:45 18.10.2025
33 Омръзна ми
Хиляда глупости написа в статията и смесени с други статии.
Пак ще сме от страната на булката
15:46 18.10.2025
34 Московските BAPBAPИ !
До коментар #8 от "иван костов":"Освободителите" ...
15:46 18.10.2025
35 Само хлебарките в бункера
До коментар #7 от "ПУТИН":може да гони Путлера.
15:47 18.10.2025
36 Объркана копейка
До коментар #4 от "Стенли":Не дразнете мечката !
15:48 18.10.2025
37 не може да бъде
Коментиран от #41
15:48 18.10.2025
38 стоян георгиев
До коментар #32 от "Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60":Колко е висок путин?нещо не разбрах...хаха...да изтъкваш.че зеленски е нисък при положение че путлер е с токчета е доста интересно.това е същото като да плачеш за убитите поляци като си фен на най големия техен убиец...да ревеш за убитите евреи е още по смешно като пишеш за хамас колко са готини....путлеров трол другаре...чиста форма!хаха...
15:49 18.10.2025
40 Мишел
Коментиран от #43
15:50 18.10.2025
42 стоян георгиев
До коментар #39 от "Бурята,":Измерен е.висол е колкото зеленски!ама зеленски е нисък...хаха
15:51 18.10.2025
43 стоян георгиев
До коментар #40 от "Мишел":Тръмп иска да спре войната на линията на съприкосновение в момента.путлер не иска защото това за него е пълен провал.и това няма да е мир.това просто ще е моментно спиране на огъня.мир.ще има като се срути русия.
Коментиран от #47
15:53 18.10.2025
44 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
15:54 18.10.2025
45 Зелёный
15:55 18.10.2025
46 Колкото един плъх е
До коментар #28 от "стоян георгиев":висок Путлера .
15:55 18.10.2025
47 Бурята
До коментар #43 от "стоян георгиев":Кой ти е казал ,че ще има спиране на огъня ,продължава млатенето на бандерите до откат-докато омекнат .
Коментиран от #49
15:57 18.10.2025
48 Рублевка
16:01 18.10.2025
49 Baтата ще бъде безмилостно
До коментар #47 от "Бурята":изтребвана.
16:01 18.10.2025
50 евроатлантисти
16:01 18.10.2025
51 Мурат
16:02 18.10.2025
53 Авджия
16:04 18.10.2025
54 не може да бъде
До коментар #41 от "стоян георгиев":Не е ли по-добре да съсредоточиш по проблемите на ръста и да анализираш колко са високи Зеленски Путин Мелони и т.н-!?Това са толкова важни неща ... може би войната ще бъде спечелена от този който е по-висок!?
16:05 18.10.2025
55 Рублевка
16:06 18.10.2025