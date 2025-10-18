Новини
Свят »
САЩ »
Тревога в Украйна: Тръмп оказва натиск на Зеленски да сключи споразумение
  Тема: Украйна

Тревога в Украйна: Тръмп оказва натиск на Зеленски да сключи споразумение

18 Октомври, 2025 15:20 1 863 55

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • русия-
  • владимир путин

След завръщането си на власт през януари Тръмп прекъсна изолацията, в която западните сили държаха Москва от началото на руската инвазия

Тревога в Украйна: Тръмп оказва натиск на Зеленски да сключи споразумение - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп, който демонстрира възстановено разбирателство с руския си колега Владимир Путин, призова снощи украинския лидер Володимир Зеленски да прекрати военните действия, като остана глух към исканията на украинския президент за засилена военна подкрепа, посочва Франс прес, предаде БТА.

"Срещата с украинския президент Володимир Зеленски беше много интересна и сърдечна, но му казах, както и на президента Путин, че е време да се сложи край на убийствата и да се сключи СПОРАЗУМЕНИЕ", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл", като отбеляза, че двете воюващи страни трябва да "спрат там, където са в момента".

Още новини от Украйна

"Нека и двамата да обявят победа, историята ще реши. Стига изстрели, стига смърт", добави той, преди да отлети за Флорида.

При пристигането си там той повтори призива си пред журналистите: Украйна и Русия трябва "незабавно да спрат на сегашната фронтова линия".

"Спрете на фронтовата линия, където и да се намира тя, иначе нещата ще станат прекалено сложни", заяви Тръмп.

От своя страна украинският президент отбеляза, че засега искането му за американски ракети "Томахок" е било отхвърлено.

"Мисля, че Русия се страхува от "Томахок", наистина се страхува, защото това е мощно оръжие", заяви Зеленски на пресконференция след повече от двучасовата си среща със своя американски колега в Белия дом.

"Аз съм реалист", отговори Зеленски на въпрос дали се надява да получи това оръжие.

Тръмп вече е изразявал резерви по отношение на евентуалната доставка на Украйна на тези ракети с обсег 1600 километра, на което Москва се противопоставя категорично.

"Надявам се, че ще успеем да сложим край на войната, без да се налага да мислим за "Томахок", заяви пред журналисти американският президент, седнал срещу своя украински колега около голяма маса, подредена за работен обяд.

Тези ракети биха позволили на Украйна да нанася удари в дълбочина по територията на Русия. По време на срещата с Доналд Тръмп Володимир Зеленски предложи размяна на ракети за "хиляди" украински дронове. Това обаче не убеди американския президент, както и "картите" с потенциални руски цели, които Зеленски му показа, съобщи украински източник.

Украинският лидер заяви, че руският президент "не е готов" за мир, но Доналд Тръмп заяви обратното по време на разговор с журналисти преди работния им обяд.

"Президентът Путин иска да сложи край на войната", посочи американският президент, който в четвъртък проведе дълъг телефонен разговор със стопанина на Кремъл.

Руският и американският лидер се договориха да се срещнат скоро в Будапеща, Унгария, по време на телефонен разговор, който беше определен като "много продуктивен" от американска страна и "изключително откровен и изпълнен с доверие" от руска страна.

В този контекст, възстановеното разбирателство на американския президент с Владимир Путин е повод за безпокойство за Киев, особено след като снощи Тръмп представи пред Зеленски много положителна оценка за разговора си от предния ден с руския си колега.

Американският президент обаче намери и любезни думи за Володимир Зеленски. "Много силен лидер, човек, който е преживял много и човек, когото съм опознал добре", каза той за Зеленски Последната среща на Тръмп с Владимир Путин на 15 август в Аляска приключи без конкретен пробив за уреждане на войната в Украйна. Американският президент обаче не изпълни заплахите си за тежки санкции срещу Москва, посочва АФП.

След завръщането си на власт през януари Тръмп прекъсна изолацията, в която западните сили държаха Москва от началото на руската инвазия през февруари 2022 г., и постави под въпрос военната помощ за Украйна, отбелязва АФП.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 какъв кеф

    37 3 Отговор
    МарчетоАвторката наша е в паника.

    Коментиран от #2

    15:24 18.10.2025

  • 2 И не само тя

    34 3 Отговор

    До коментар #1 от "какъв кеф":

    всички говежди подложки- също🤣🤣🤣

    15:26 18.10.2025

  • 3 стоян георгиев

    6 28 Отговор
    Украйна е все по малко зависима от сащ.няма никакво притеснение вече в украйна за действията на тръмп.ако договори примирие ще е добре ако не успее войната продължава.

    15:27 18.10.2025

  • 4 Стенли

    32 5 Отговор
    Да тя Русия може и да се страхува от томахавките ама и бай Дончо се страхува да не раздразни мечката затова зеления фасул ще има бая да почака

    Коментиран от #36

    15:27 18.10.2025

  • 5 Един

    43 4 Отговор
    Всички знаем, че Зеленски и европейските му приятели са тези, които не искат мир!
    Русия още от начало постави много прости и много лесно изпълними условия - те не бяха приети заради откровеното малоумие на европейските "лидери"!
    Русия беше принудена да воюва и е нормално, че жертвите, които даде трябва да бъдат заплатени и възнаградени с териториите, които завзе!

    Разкарайте Зелето! Вкарайте в дранголника Урсулица! Изритайте Макрон и Мерц. Пратете подявола Стармър и прибалтиските пинчери и войната свършва! Е толкова е просто!

    Коментиран от #10

    15:28 18.10.2025

  • 6 Каунь

    28 4 Отговор
    Чак пък натиск.....просто им спира доставките и сателитното разузнаване и всичко приключва набърже

    15:29 18.10.2025

  • 7 ПУТИН

    26 27 Отговор
    Ха им си дал томаховки, ха съм курдисал кинжали и орешаци във Венесуела и Куба.
    А и Киев ще го отнеса кът комсомолско поръчение на Ленински сбор

    Коментиран от #35

    15:29 18.10.2025

  • 8 иван костов

    31 40 Отговор
    Режимът в киив може и да е разтревожен, но народът ще приветства братската руска армия Освободителка!

    Коментиран от #34

    15:29 18.10.2025

  • 9 Хипотетично

    33 14 Отговор
    Трай коню за зелена трева. Владимир отново е преметнал Доналд с двулична усмивка и икономически обещания, докато володимир разчита на някакво имагинерно лицемерно международно право за дефиниране на агресор и жертва. Който сам не си помогне, не бива да очаква помощ от търговци за справедлива кауза.

    15:30 18.10.2025

  • 10 стоян георгиев

    26 18 Отговор

    До коментар #5 от "Един":

    Всички знаем...хаха...ти да не си в бнт през 1986? Кои сте тия всички? Аз не знам!

    Коментиран от #23

    15:30 18.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Дориана

    27 24 Отговор
    Военолюбивия Зеленски, който неистово иска да запали Трета световна е в капан заедно с още по- военолюбивите Европейски лидери, които агресивно заменят мира с война на всяка цена чрез сила. Тръмп за разлика от тях е наясно за опасността от световна война. Така, че каквото са пасели, това ще пожънат Зеленски и Европейските лидери и да си носят отговорността.

    15:32 18.10.2025

  • 13 че кво се коркат?пъкмрънкат за мир с ес

    10 20 Отговор
    Тревога в Украйна: Тръмп оказва натиск на Зеленски да сключи споразумение

    15:32 18.10.2025

  • 14 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60

    19 23 Отговор
    САЩ и РФ са велики сили и имат жизнени интереси. Те бяха съюзници в двете световни войни и са гаранти за световния мир. Съюзът или тайните споразумения между САЩ и РФ са неприятни за войнолюбците и реваншистите, защото не им оставя никакъв шанс. Не плачете, неофашисти! Никога повече концлагери и геноцид на поляци и евреи!

    Коментиран от #19

    15:33 18.10.2025

  • 15 САМО ЕДНО ЩЕ ПИША..

    16 24 Отговор
    ПОПИТАМ МОЖЕ ЛИ ЕДИН КЛОУН НАРКОЗАВИСИМ ПРОСЕЩ ЕВРЕИН ДА РЪКОВОДИ ДЪРЖАВАТА НА ОКРАЯН-ОФЦИТЕ. ТОЯ ЩЕ ГО КЛАТЯТ НА СЛИВАТА ДОКАТО УЗРЕЕ.А НАРОДА ТАМ СПИ.

    15:34 18.10.2025

  • 16 Да е ясно ☝️

    24 16 Отговор
    Номерата на Тръмп не минават при Зеленски...

    15:34 18.10.2025

  • 17 Георгиев

    22 18 Отговор
    Аз писах преди дни и Мария Атанасова потвърди в статията: Зеленски е занесъл на Тръмп целите в Русия. Тъй като с тези ракети ще стрелят само военни от САЩ, ще се водят от спътници на САЩ, какво излиза? Зеленски поставя задача на Тръмп да участва в битка с Русия за негова сметка. Голям майтап. И очаквал Тръмп да се съгласи. А последния обсъжда мирен тунел свързващ САЩ с Русия. А?
    А европейските гномове все още мълчат.

    15:35 18.10.2025

  • 18 НИЯ

    11 5 Отговор
    Трябва да спре тази братоубийствена война.Загиват млади хора в разцвета на живота си-това е престъпление.И ЕС трябва да се замисли ,вместо да предоставя оръжия за смърт,и да подклажда тази агресия,да се опита с мирни преговори между двете враждуващи страни.

    Коментиран от #24

    15:36 18.10.2025

  • 19 стоян георгиев

    7 10 Отговор

    До коментар #14 от "Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60":

    Извинявай путин колко е висок?хах..хах...

    15:38 18.10.2025

  • 20 Дъскар Огнянов

    5 8 Отговор
    Краснов си изпълнява старите задължения.

    15:38 18.10.2025

  • 21 УКРАЙНА 🇺🇦

    6 8 Отговор
    Изкуфяла руска подлога

    15:38 18.10.2025

  • 22 хитрия евреин: размяна кон за кокошка

    10 7 Отговор
    Зелкарски предложи размяна на ракети за "хиляди" украински дронове

    15:39 18.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 не разбрал

    4 5 Отговор

    До коментар #18 от "НИЯ":

    Кой започна тази война?

    Коментиран от #29

    15:40 18.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60

    11 9 Отговор
    През ВСВ стотици хиляди бандеровци са избивали евреите и поляците. Ужасен геноцид! Избивали са цели села! Опитаха се да направят същото в Донбас, но Владимир Владимирович Путин защити мирното население от бандеровските орди. 650 хиляди руски герои срещу един милион украински терористи!

    Коментиран от #28

    15:41 18.10.2025

  • 27 стоян георгиев

    3 5 Отговор

    До коментар #23 от "Един":

    Всички знаем би трябвало да ме го използваш.аз не знам!това означава че не всички знаят!или ти не си стигнал до тоя урок в училище?

    15:41 18.10.2025

  • 28 стоян георгиев

    5 7 Отговор

    До коментар #26 от "Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60":

    Колко е висок владимир владимирович?

    Коментиран от #30, #46

    15:42 18.10.2025

  • 29 неразбрания.

    10 2 Отговор

    До коментар #24 от "не разбрал":

    Бандерите бяха. Харесват викториански курабии. Сега им станаха солени:))

    15:42 18.10.2025

  • 30 Двата леви чипика,

    9 2 Отговор

    До коментар #28 от "стоян георгиев":

    По- висок от теб и зелето.

    Коментиран от #31

    15:43 18.10.2025

  • 31 стоян георгиев

    3 6 Отговор

    До коментар #30 от "Двата леви чипика,":

    Колко е висок? Бил баскетболист навремето ...хаха...аз съм по висок от него а зеленски е колкото него!та да питам що се комплексираш на тема височина?

    Коментиран от #39

    15:45 18.10.2025

  • 32 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60

    9 4 Отговор
    Никога повече лагери на смъртта с бандеровци надзиратели! Никога повече геноцид на поляци, евреи и руснаци! Терористите от бандерия в Сибир и Гуантанамо!

    Коментиран от #38

    15:45 18.10.2025

  • 33 Омръзна ми

    11 13 Отговор
    Този зелен непран потник да го тикате под носовете ни.
    Хиляда глупости написа в статията и смесени с други статии.
    Пак ще сме от страната на булката

    15:46 18.10.2025

  • 34 Московските BAPBAPИ !

    7 6 Отговор

    До коментар #8 от "иван костов":

    "Освободителите" ...

    15:46 18.10.2025

  • 35 Само хлебарките в бункера

    5 12 Отговор

    До коментар #7 от "ПУТИН":

    може да гони Путлера.

    15:47 18.10.2025

  • 36 Объркана копейка

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "Стенли":

    Не дразнете мечката !

    15:48 18.10.2025

  • 37 не може да бъде

    11 2 Отговор
    Струва ми се че вече има един изключително важен въпрос който трябва да се постави открито -поне у нас в България!Въпросът е дали Тръмп вече се е разочаровал от европейските си съюзници -да припомня че преди няколко седмици той заемаше позиции които напълно съвпадат с тези на Урсула Макрон Мерц и т.н да не говорим за Стармър!?Изтекоха няколко седмици а от страна на европейските съюзници -нищо като изключим това че се е задълбочила и икономическата и политическата криза ...а руснаците бавно си напредват и каквото и да се говори малко по малко смилат украинската армия!?Това ли е желаната перспектива ...а тя може и да е по-лоша като имаме пред вид склонността на прогресивните медии да преиначават фактите !?Искам да обърна внимание че все още главният преговарящ е Стив Уиткоф а неговите тезиси изобщо не се приемат нито от ЕС нито от Украйна!?Може да се каже че е малко вероятно Путин да постигне целите си ...но пък ние знаем ли какви са неговите цели ..или всъщност това се целите които му се приписват от НАТО и ЕС!?Ето тук е най-слабото място и на НАТО и на ЕС -придаване на техните желания за действителност и заради това Тръмп като реалист и спец по бизнеса е решил че трябва да се намеси!? За мен лично най-важният/най-интересният резултат от края на войната ще бъде дали руснаците ще получат/някакъв / контрол над Одеса!?Според мен -по-скоро ДА отколкото НЕ!?...И дали ние пак сме на грешната страна!?

    Коментиран от #41

    15:48 18.10.2025

  • 38 стоян георгиев

    3 10 Отговор

    До коментар #32 от "Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60":

    Колко е висок путин?нещо не разбрах...хаха...да изтъкваш.че зеленски е нисък при положение че путлер е с токчета е доста интересно.това е същото като да плачеш за убитите поляци като си фен на най големия техен убиец...да ревеш за убитите евреи е още по смешно като пишеш за хамас колко са готини....путлеров трол другаре...чиста форма!хаха...

    15:49 18.10.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Мишел

    10 14 Отговор
    Тръмп иска Зеленски да сключи мир на условията на Русия, защото Русия няма да сключи мир при други условия. Друг е въпросът, доколко Русия има полза от мир с нацистка Украйна, който означава много по кървава война след години.

    Коментиран от #43

    15:50 18.10.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 стоян георгиев

    1 7 Отговор

    До коментар #39 от "Бурята,":

    Измерен е.висол е колкото зеленски!ама зеленски е нисък...хаха

    15:51 18.10.2025

  • 43 стоян георгиев

    22 8 Отговор

    До коментар #40 от "Мишел":

    Тръмп иска да спре войната на линията на съприкосновение в момента.путлер не иска защото това за него е пълен провал.и това няма да е мир.това просто ще е моментно спиране на огъня.мир.ще има като се срути русия.

    Коментиран от #47

    15:53 18.10.2025

  • 44 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60

    6 20 Отговор
    Терористите от бандерия са извършвали най-гнусните престъпления в европейската история! Ужасен геноцид на поляци и евреи през ВСВ, участие в окупационната полиция на Германия и в наказателните отряди. Избивали са цели полски села! Надзиратели в лагерите на смъртта и крематориумите. В наше време грабежи, терор и убийства на мирното население, търговия с човешки органи и кръв, насилствена мобилизация, придружена с побоища и убийства.

    15:54 18.10.2025

  • 45 Зелёный

    5 1 Отговор
    - Я не буду никогда капуть! - Пусть всегда будет солнце! - Пустьвсегда..

    15:55 18.10.2025

  • 46 Колкото един плъх е

    2 7 Отговор

    До коментар #28 от "стоян георгиев":

    висок Путлера .

    15:55 18.10.2025

  • 47 Бурята

    9 15 Отговор

    До коментар #43 от "стоян георгиев":

    Кой ти е казал ,че ще има спиране на огъня ,продължава млатенето на бандерите до откат-докато омекнат .

    Коментиран от #49

    15:57 18.10.2025

  • 48 Рублевка

    6 8 Отговор
    Бой на бандеровците, докато габадисат и печене със слънцепек!💥💥💥

    16:01 18.10.2025

  • 49 Baтата ще бъде безмилостно

    9 4 Отговор

    До коментар #47 от "Бурята":

    изтребвана.

    16:01 18.10.2025

  • 50 евроатлантисти

    5 7 Отговор
    С тая позиция на тръмп направо гризнахме пак дръвцето. Яко.

    16:01 18.10.2025

  • 51 Мурат

    9 5 Отговор
    Ми то ако войната завърши при сегашната линия на фронта, ще е позор за Путин, който каза, че няма да спре СВО при сегашната фронтова линия

    16:02 18.10.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Авджия

    3 3 Отговор
    Мечокът е пребит брутално и скоро ще бъде в реанимацията😁

    16:04 18.10.2025

  • 54 не може да бъде

    5 5 Отговор

    До коментар #41 от "стоян георгиев":

    Не е ли по-добре да съсредоточиш по проблемите на ръста и да анализираш колко са високи Зеленски Путин Мелони и т.н-!?Това са толкова важни неща ... може би войната ще бъде спечелена от този който е по-висок!?

    16:05 18.10.2025

  • 55 Рублевка

    5 2 Отговор
    Бандеровците да се молят за топла зима, защото ако е студено както през ВСВ, ще ги намират дълбоко замразени, като изпаднали германци в Сталинград. Засега имаха две зими късмет.

    16:06 18.10.2025