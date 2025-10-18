"Томахоук" са много опасни: какво си казаха Зеленски и Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп се надява, че войната в Украйна ще приключи без ракети "Томахоук". Това стана ясно по време на съвместната пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски, който бе на посещение във Вашингтон. Пред камерите Зеленски предложи на САЩ да разменят украински дронове за "Томахоук", като подчерта, че Киев е готов да предостави хиляди украински дронове в замяна на крилатите ракети. Но Тръмп не прояви интерес, подчертавайки, че украинските апарати са "много добри", но САЩ сами се нуждаят от "Томахоук". Американският президент изтъкна, че "Томахоук" са "великолепни, но много опасни" оръжия и че биха могли да доведат до ескалация.

След срещата си с Тръмп украинският държавен глава заяви пред американски медии, че е разговарял с американския президент за "Томахоук", но двамата са решили да не говорят за това публично, "защото... Съединените щати не искат ескалация".

"Мисля, че Русия се страхува от "Томахоук", наистина се страхува, защото това е силно оръжие", каза още Зеленски пред журналисти след срещата си с Тръмп. Той подчерта: "вярваме, че Тръмп иска да сложи край на тази война".

По време на съвместната пресконференция американският президент изрази надежда, че войната в Украйна може да приключи до една седмица. "Сключил съм вече осем сделки, сега може би ще сключа и девете", каза Тръмп пред журналистите.

Според Тръмп и Владимир Путин, и Володимир Зеленски искат края на войната. Той не отговори директно на въпроса дали Украйна ще трябва да отстъпи територии, за да бъде подписано мирно споразумение, като заяви, че войните са непредсказуеми.

Украинският президент от своя страна подчерта на пресконференция, че "Украйна иска мир, а Русия – не" и каза, че преди всичко е необходимо да се постигне споразумение за прекратяване на огъня в Украйна. По-рано президентът на САЩ заяви, че не счита това за задължително условие за мирните преговори.

Тръмп ще се срещне и с Путин

В края на тази седмица стана ясно, че Доналд Тръмп ще се срещне с Владимир Путин в Будапеща. По време на дълъг телефонен разговор между двамата, според руски източници, Путин се е обявил против доставката на ракети "Томахоук" за Украйна.

Тръмп заяви, че все още не е ясно дали Зеленски ще присъства на планираната американско-руска среща на върха. "Двамата държавни глави не се харесват и искаме да направим нещата приятни за всички", каза Тръмп. По един или друг начин и трите страни – Русия, Украйна и САЩ – ще бъдат включени, но това може да стане поотделно, каза той. Преди това Тръмп работеше за директна среща между Путин и Зеленски.

Тръмп настоява за примирие

След срещата Тръмп написа в своята социална мрежа Truth Social, че разговорът със Зеленски е бил сърдечен. В публикацията си той не споменава "Томахоук", но настоява за примирие между Русия и Украйна. "Нека и двете страни претендират за победа, нека историята реши." И двете страни трябва "да прекратят убийствата и да сключат споразумение", написа Тръмп. "Те трябва да спрат там, където са." Достатъчно кръв е пролята.

Доналд Тръмп отдавна се опитва да бъде посредник във войната срещу Украйна. Но досега без голям успех. А това е вече третата визита на украинския президент в Белия дом за тази година. В средата на август двамата се срещнаха в по-спокойна атмосфера, след като първата им среща във Вашингтон през февруари завърши с безпрецедентен скандал.

Мерц: "Украйна се нуждае от мирен план"

След срещата си с американския президент в петък, 17 октомври, Володимир Зеленски е информирал европейските си партньори за посещението си в Белия дом, сред които и федералния канцлер Фридрих Мерц. Германският правителствен говорител Щефан Корнелиус съобщи, че Мерц и европейските партньори приветствали "тясното трансатлантическо сътрудничество и подчертали колко спешни са усилията за постигане на справедлив и траен мир за Украйна". По думите на Мерц сега Украйна се нуждае от план за мир.

Европейските партньори са обещали на Зеленски да разширят подкрепата си, "за да накарат Русия да се ангажира със сериозни преговори", се посочва още в съобщението на правителствения говорител. "Володимир Зеленски има пълната подкрепа на Германия и европейските си приятели по пътя към мира", гласят думите на Фридрих Мерц.