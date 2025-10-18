В края на септември испанските правоохранителни органи разкриха поредната подводница, използвана за превоз на наркотици. Този път с нея били доставени 3,6 тона кокаин от Латинска Америка до бреговете на Галисия.

Какъв е този начин за доставка на наркотици в Европа, който отскоро се използва масово от колумбийските и мексиканските наркокартели? И откъде наркотрафикантите са се сдобили с подводници?

Полицията за първи път задържа членове на екипажа

Представител на испанската полиция съобщи за ДВ, че са били задържани трима членове на екипажа, чиито имена и гражданство засега не могат да бъдат разкрити, тъй като разследването не е приключило, както и 12 души, които са ги чакали на брега. Повечето от тях имат присъди по дела, свързани с кокаин. Срещу арестуваните е образувано дело за наркотрафик и членство в престъпна организация. Полицията в Испания е следила действията на нарушителите, които са били задържани заедно с товара веднага след слизането на брега.

Наркотрафикантите не за първи път използват подводница за доставка на наркотици от Латинска Америка до Испания. Напоследък по този начин на Иберийския полуостров влиза около една трета от задържаните всяка година от испанските власти между 100 и 120 тона кокаин. Но сега за първи път е задържан и екипажът на кораба, което "ще позволи да се изяснят много въпроси, свързани с наркотрафика", допълва полицейският източник на ДВ.

Подводният флот на наркомафията

Колумбийските картели използват подводници още от 1990-те години - за доставка на кокаин в САЩ, казва за ДВ испанският инженер Висенте Аркона, експерт по подводниците. През 2000-те години започва и използването на такива лодки за превоз на наркотици през Атлантическия океан. Става дума за плавателни съдове с дължина от 10 до 20 метра, произведени в нелегални колумбийски корабостроителници по бреговете на реки, вливащи се в океана, или в джунглата, далеч от любопитни очи.

Корпусът на тези кораби е изработен от стъклени влакна, казва испанският инженер. Става дума основно за полупотопяеми лодки, чиято рубка леко се подава над повърхността. Тези плавателни съдове трудно се забелязват от въздуха, а са трудно откриваеми и от радарите. Освен полупотопяемите, напоследък наркотрафикантите все по-често използват и напълно потопяеми лодки. Всяка може да поеме до пет тона товар. Екипажът обикновено е до трима души.

Условията на борда са непоносими

Според Аркона става въпрос за нискобюджетни плавателни съдове, чиято цена е под един милион долара. Те са предназначени само за едно пътуване: след доставката се изхвърлят или потапят.

Условията за екипажа в тези лодки са непоносими: на борда е тясно, а температурата често достига 50 градуса по Целзий. Не достига и въздух, тъй като люкът на лодката, макар да излиза на повърхността, трябва да се държи затворен заради океанските вълни.

По правило лодката спира, а люкът се отваря само тогава, когато екипажът трябва да излезе за физиологични нужди. Подводничарите се хранят с консерви по време на цялото 20-25-дневно пътуване и спят върху опакования кокаин. Стъклопластът предизвиква алергия у мнозина - кожата им се покрива с мехури. Въпреки това при заплащане от 100 000 долара за пътуване недостиг на превозвачи няма. Според испанския експерт кандидатите се набират от опитни моряци на възраст 45-55 години.

Руска следа в подводниците на наркомафията?

Още през 1990-те години специалистите са забелязали, че за самоделните подводници са използвани руска технология и руско оборудване, разказва Аркона. Става въпрос за разработка още от съветско време - за проекта "Пираня" за строителство на малки подводни кораби. Полицията е открила индикации в задържаните лодки - уреди с надписи на руски, както и документация за строителството също на руски. Въпреки това преки доказателства за руско участие в създаването на подводния флот на наркомафията няма - няма и задържани руски специалисти.

За руско участие в строителството на лодки за превоз на наркотици се заговори след като през 2020 година на 40 км от колумбийската столица Богота, в подземна корабостроителница, беше открита наполовина построена 32-метрова подводница. От иззетата документация става ясно, че тя е трябвало да бъде продадена за 10 милиона долара, щяла да бъде в състояние да се потапя на дълбочина до 50 метра и да носи на борда до 15 тона товар. Освен документация на руски, тогава полицията откри и инструменти, произведени в Русия.

"В Колумбия няма специалисти, които могат да строят подводници. Ясно е, че участват чужденци", казва Аркона. Засега обаче няма задържани работници от тези незаконни корабостроителници, уточнява той.

Наркомафията постоянно усъвършенства своето оборудване. Днес тя разполага с апарати, които позволяват да се остане под вода до 30 минути. Тези лодки са оборудвани с GPS и други уреди от САЩ и други страни, закупени на международния пазар. Мафията е особено загрижена да запази в тайна всичко, свързано с незаконните си корабостроителници: по правило те се минират и при приближаване на правоохранителните органи се взривяват.

Галисия - кокаиновият хъб на Западна Европа

Подводници и кораби, превозващи кокаин, най-често се откриват край бреговете на Галисия, казва за ДВ Хосе Рибейро, член на "Път" - галисийска неправителствена организация за борба с наркотрафика. От Галисия кокаинът се транспортира по шосе до други региони на Испания и по-нататък - към Западна Европа.

Галисийските мафиотски кланове са добре познати на полицията, уверява Рибейро. Но огромните суми, които печелят от трафика на наркотици, им позволяват да наемат армии от бойци, да подкупват държавни служители, да ангажират известни адвокати и да се измъкват от отговорност. Водачите на мафията понякога попадат в затвора, но по-често правосъдието стига само до изпълнителите - куриерите и търговците на дребно.

Автор: Виктор Черецкий