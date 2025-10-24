Проектът "Хармония": Така Русия пази подводния си ядрен флот

Сделката изглежда безобидна. През декември 2020 година, както си спомня корабособственикът Ян Немпел, към него се обърнал руският бизнесмен Алексей С., който проявявал интерес към бившия изследователски кораб „MV Aquarius Dignitus". След няколко огледа компанията на руснака купила кораба за 2,3 милиона евро, разказва АРД.

„Всичко ни изглеждаше сериозно", споделя Немпел пред германската обществена медия. Руснакът казал, че с кораба щял да извършва проучвания за голяма руска фирма за суровини.

„Aquarius" е само един от многото изследователски и специални кораби, купени от компанията на Алексей С. от Запада през годините. И не само това: чрез кипърската си фирма „Mostrello" и други компании Алексей С. купил и най-модерни технологии: подводни роботи, специални сонари и подводни кабели. Разследването е установило и за какво е било всичко това.

Тайният военен проект "Хармония"

В продължение на повече от десет години Русия си набавя водещи технологии от държави от ЕС като Германия, САЩ, Япония и Канада, за да изгради в Арктика подводна разузнавателна система за защита на своите ядрени оръжия. Това е установено в рамките на разследванията на международния проект „Russian Secrets", в който участват и германските медии NDR, WDR и „Зюддойче Цайтунг".

На базата на финансови и съдебни документи, както и на информации от службите за сигурност, тези проучвания за първи път разкриват мащабите на мрежата от фирми, чрез които руски бизнесмени са купували техника на Запад. Става ясно, че поне до 2024 година руски фирми са внасяли стоки и много кораби от десет европейски страни, САЩ, Япония и Канада.

„Хармония" представлява подводна система от сензори, която може да открива западните подводници. Нейната цел - да защитава стратегически значимия руски арсенал от ядрени оръжия в Арктика.

Западните разузнавания оценяват проекта като изключително чувствителен и поради това, че напрежението в Арктика нараства, а Русия значително е увеличила военните си капацитети в Мурманск и на полуостров Кола през последните години.

Мястото е благоприятно за Русия от стратегическа гледна точка, защото оттам както САЩ, така и Европа могат бързо да бъдат достигнати с ракети. След нахлуването на Русия в Украйна и обновената миналата година руска ядрена доктрина западните служби за сигурност виждат нарастване на опасността по линия на руските ядрени капацитети.

Системата е инсталирана в Баренцово море

„Хармония" укрепва способностите на Русия да открива западни подводници и така да гарантира безпрепятственото и незабележимо придвижване на своите собствени ядрени подводници, казва Брайън Кларк от Хъдзъновия институт във Вашингтон, цитиран от АРД. Кларк е бивш високопоставен американски морски офицер, служил и на подводница.

„Това е опит на Русия да ограничи възможностите на САЩ да достигат до райони около базите на подводниците и да ги наблюдават." САЩ инсталираха за първи път подводна разузнавателна система през 1950-те години, за да могат да реагират на възможни нападения. Великобритания тъкмо съобщи, че също изгражда такава система, информира германската обществена медия.

Направените проучвания позволяват да се идентифицира вероятното местоположение на тайната подводна система „Хармония" - следите водят към Баренцово море, където тя, вероятно под формата на лък, е разположена във водите пред Мурманск, Новая Земля и Александра Ленд.

Под американски санкции от 2024 година

В центъра на руската мрежа, осигурила оборудването, стои бизнесменът Алексей С. със своята фирма „Mostrello". В миналото негови фирми многократно са работили за руските военни и за руското разузнаване.

Според обществено достъпни документи една от централните руски фирми в мрежата е сключила договор с оръжейния концерн „Комета". Предполага се, че именно той е изградил „Хармония", но всички въпроси по темата, отправени към руското правителство и към „Mostrello", са останали без отговори.

„Mostrello" и редица сродни компании са получили от 2013 година насам чувствителна подводна техника и изследователски кораби на стойност над 50 милиона долара, сочат журналистическите разследвания. Оборудването е било откарано в Русия и поне част от него е използвана за „Хармония". През 2024 година фирмата в крайна сметка е санкционирана от САЩ.

Няма закононарушения

От информациите излиза, че „Mostrello", освен всичко останало, е придобила през 2015 година в Норвегия уреди от държавно контролирания оръжеен концерн „Kongsberg". На британската фирма „Forum Energy Technologies Ltd." пък през 2014 година е поръчан подводен робот от типа „Мохикан", който може да работи на дълбочина до 3 000 метра. От „Kongsberg" заявяват, че са действали правомерно и не са извърши закононарушения. „Forum Energy Technologies Ltd." не отговарят на зададените въпроси.

Проучванията не откриват данни фирмите да са били наясно, че техните уреди биха могли да бъдат използвани в Русия за военни цели. Това се отнася и за германските компании, които се появяват в документите, като например корабостроителница в Бремен, осигурила два плавателни съда. Служител на фирмата потвърдил продажбата и уверил, че всички законови изисквания са били спазени.

Продажби за „граждански цели"

Съгласно проучванията, германският завод за кабели NSW в Норденхам е получил между 2013 и 2019 година около 15 милиона долара от сделки с „Mostrello" - като например за телекомуникационни кабели. Говорител на фирмата майка на NSW - Prysmian от Милано - казва, че германският завод е продавал само стандартни кабели за граждански цели и се е съобразил изцяло със законодателството.

Пак от документите е видно, че компанията Innomar GmbH от Росток през 2015 година е доставила специален сонар на "Mostrello". Той бил инсталиран на руски кораб, но, както твърдят от фирмата, износът внимателно се проучва предварително, а за въпросния сонар нямало ограничения.

Присъда заради нарушения на санкциите

От 2014 година насам ЕС нееднократно е затягал правилата за износ за Русия, като те са особено строги след нахлуването в Украйна през 2022-а. Но и след февруари 2022 година доставките са продължили - включително от карго фирма от Германия. През септември 2025 година киргизко-руски бизнесмен е осъден на почти пет години затвор, тъй като правел бизнес с „Mostrello" и така нарушавал санкциите на ЕС.

В обвинението се казва, че „Mostrello" е осигурявала техника за снабдяването на „Хармония" с електроенергия и за осигуряването на възможности за изпращане на сигнали. Това е било установено от ЦРУ.

Отговорникът по санкциите на ЕС Дейвид О'Съливан обяснява в интервю за АРД, че Русия била намерила „изключително рафинирани и умни пътища да заобиколи санкциите". Поради това О'Съливан отправя апел към страните от Общността и към компаниите да се постараят да попречат на този вид система за доставки със заобикаляне на правилата. „Трябва да работим точно толкова умно и решително за възпрепятстването на това, колкото умно и решително действат руснаците, за да го осъществят", казва той.

Автори: Антониус Кемпман, Катарина Бюс, Свен Ломан, Мерлин Менце, Алис Песавенто, Леа Щрукмайер, Бенедикт Щрунц (NDR), Петра Блум, Флориан Фладе (WDR), Мануел Бевардер (WDR/NDR)