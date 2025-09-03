Новини
Атака на САЩ срещу венецуелска наркобанда в открито море

3 Септември, 2025 11:39

Според президента Доналд Тръмп при акцията са били убити 11 души

Атака на САЩ срещу венецуелска наркобанда в открито море - 1
Снимки: Truth social, БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

САЩ са атакували моторна лодка на Венецуела, за която се твърди, че е превозвала наркотици. Според президента Тръмп при акцията са били убити 11 души, а моторницата е била на венецуелската наркобанда Трен де Арагуа. Как точно е протекла самата акция не става ясно. Тръмп написа само, че американски войници не са пострадали.

"Предупреждение към всички"

„Атаката беше извършена, докато терористите се намираха в международни води в открито море и транспортираха наркотици към Съединените щати“, написа американският президент в платформата си Truth Social. „Това трябва да послужи като предупреждение за всички, които смятат да внасят наркотици в Съединените американски щати.“ В публикацията на Тръмп бяха показани и видеозаписи, на които се вижда как една лодка е атакувана и се запалва.

Външният министър Марко Рубио написа по-рано в X, че моторната лодка е била управлявана от група, класифицирана като терористична организация, и нарече операцията „смъртоносен удар“. Администрацията на Тръмп е класифицирала няколко групи на организираната престъпност като терористични организации, сред които венецуелската престъпна банда Трен де Арагуа и картелът Синалоа в Мексико.

САЩ увеличават военното си присъствие

Конфликтът между Венецуела и САЩ се изостри в последно време. САЩ обявиха, че подсилват военното си присъствие в териториалните води на Венецуела, за да се противопоставят на опасности, свързани с латиноамериканските наркокартели. Представител на американското министерство на отбраната заяви пред Асошейтед Прес, че военно-морска част с над 4000 души екипаж ще пристигне в региона още тази седмица.

Освен това американското правителство удвои до 50 милиона долара наградата за информация, която може да доведе до ареста на венецуелския президент Николас Мадуро. Американското правосъдие го обвинява, че е замесен в международния трафик на наркотици. Тръмп заяви, че бандата Трен де Арагуа, която той често споменава в рамките на своята твърда политика срещу нелегалната миграция, действа „под контрола“ на Мадуро.

Най-голямата заплаха от 100 години насам

Самият Мадуро пък определи военното присъствие на САЩ в Карибския басейн като „най-голямата заплаха“ от един век насам. „Венецуела е изправена пред най-голямата заплаха, която нашият континент е преживял през последните 100 години“, заяви той вчера на пресконференция пред чуждестранни кореспонденти. В случай на нападение от страна на САЩ той заплаши с въоръжена съпротива. Мадуро беше обявил по-рано, че възнамерява да набере допълнителни милиционери.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 14 Отговор
    ко стаа , копеи?взехте ли ... Покровск? чакам ви-Катедралата ,Варна, да ТРОПНЕМ един к а зачок))))(няма да се бием-така и не се появихте,споки)////секундо чку-замръзнах таз зима , и нямам кинта за мерцедеса да заредя-кво да прайш, РФ ни наложи ембарго и сме НЕдружествени нации-ОФИЦИАЛНО документирано и ЧЕРНО на БЯЛО

    11:44 03.09.2025

  • 2 Соваж бейби

    11 5 Отговор
    Каква ирония ,именно тези държави са подложени на американски рекет по голямата част от парите с дрогата.Мексико са най потърпевши ,там се стрелят като за рекордите на Гинес. Явно не са се очели с пари на Америка, истината.
    Мисля че сега е момента Русия да се намесят и помогнат на Лат.Америка да се отърве от американския терор.

    Коментиран от #8

    11:47 03.09.2025

  • 3 Северноатлантик

    16 4 Отговор
    Явно сирийския петрол е на свършване . Сега нашите партньори вече са си избрали Венецуела да ѝ вземат петрола .

    11:47 03.09.2025

  • 4 Чичо

    14 2 Отговор
    Постановка с лодка.Американска оперета.

    11:53 03.09.2025

  • 5 преминаващ

    14 1 Отговор
    Петрола на Венецуела искат не ги интеревят наркотиците.

    11:53 03.09.2025

  • 6 гост

    10 2 Отговор
    Каква информация за Мадуро,че той си е във Венецуела...какви 5 лева,не разбирам...

    11:55 03.09.2025

  • 7 Ъхъъъъъ...

    8 3 Отговор
    Въпреки обвиненията на Рубио обаче, правителството на САЩ не е представило никакви съдебно проверени доказателства, че Картелът на слънцата е замесен в трафик на наркотици, нито дори е успяло да докаже съществуването му. Те са посочили само Мадуро и конгресмена Диосдадо Кабело, министър на вътрешните работи и вицепрезидент на управляващата Обединена социалистическа партия на Венецуела (PSUV), като предполагаеми лидери на картела.
    Правителството на САЩ отново прибягва до метода на Голямата лъжа, опитвайки се да изфабрикува претекст за война чрез твърдения, толкова мащабни, че изглежда невъзможно да бъдат опровергани. При незаконното нахлуване в Ирак, водено от САЩ през 2003 г., лъжата – разкрита малко след окупацията на страната от американски и европейски сили – беше, че иракското правителство притежава „оръжия за масово унищожение“. В случая с Венецуела се твърди, че страната се управлява от сенчест наркокартел, за който Вашингтон не предоставя никаква информация, но който трябва да бъде унищожен чрез драстични действия.

    11:55 03.09.2025

  • 8 гост

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "Соваж бейби":

    Нямат я тази сила руснаците..

    11:56 03.09.2025

  • 9 Ъхъъъъъ...

    5 2 Отговор
    САЩ обявиха, че подсилват военното си присъствие в териториалните води на Венецуела.... териториалните води на Венецуела !

    Коментиран от #12

    11:57 03.09.2025

  • 10 Боруна Лом

    4 1 Отговор
    ДА ВИКНЕ НАШИТЕ ГЕНЕРАЛ ,,НАСКОВЦИ,,,

    11:58 03.09.2025

  • 11 Администрацията на Тръмп

    4 4 Отговор
    започна насилствена ескалация на империалистическите заплахи срещу Венецуела, като изпрати военноморски флот в близост до бреговете на южноамериканската държава. Разполагането на три ракетни разрушителя и една атакуваща подводница, заедно с 4000 войници, в южната част на Карибите е последвано от изпращането на три десантни кораба, превозващи експедиционни сили от 2000 морски пехотинци. Военната обсада на Венецуела бележи нов етап в безпрецедентната ескалация на американската империалистическа агресия срещу Латинска Америка като цяло. Официалното съобщение на Вашингтон за военната операция ясно показа нейния абсолютно незаконен и безмилостен характер. Прессекретарят на Белия дом обяви, че правителството, водено от президента Николас Мадуро, „не е легитимното правителство на Венецуела; то е наркотерористичен картел“, срещу който президентът Тръмп „е готов да използва всеки елемент от американската сила“.

    Акцията беше предшествана от абсурдното определяне на Мадуро и неговото правителство като лидери на Картела на слънцата, предполагаема организация за трафик на наркотици, чието съществуване няма достоверни доказателства. Като класифицира този картел като „терористична организация“, Вашингтон обяви награда от 50 милиона долара за главата на венецуелския президент.

    Коментиран от #21

    12:00 03.09.2025

  • 12 Боруна Лом

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Ъхъъъъъ...":

    ЖИВИТЕ ПИРАТИ И МАРОДЕРИ НА 21 ВЕК

    Коментиран от #15

    12:00 03.09.2025

  • 13 Само във заглавието

    2 3 Отговор
    (Атака на САЩ срещу венецуелска наркобанда в открито море) има поне две лъжи! ... после уж със фейковете се борим нали?

    12:02 03.09.2025

  • 14 Изкукуригал

    3 4 Отговор
    САЩ са велика нация 7 бойни кораба и една атомна подводница за една лодка с двама рибари ама видиш ли спряхме цял наркокартел

    12:02 03.09.2025

  • 15 и та

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Боруна Лом":

    днасилиха,нале

    12:04 03.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 тоя

    2 1 Отговор
    Каквото и да направят янките - все ще са виновни !

    Коментиран от #19

    12:05 03.09.2025

  • 18 Ъхъъъъъ...

    2 2 Отговор
    Американска военноморска флотилия от най-малко осем военни кораба и приблизително 4500 души персонал в момента се струпва край бреговете на Венецуела на фона на открити заплахи за атака срещу страната, която се гордее с най-големите петролни запаси в света.
    Въпреки че разполагането на флотилията е абсурдно представено като „антинаркотична“ операция, администрацията на Тръмп ясно заявява в изявления пред медиите, че флотилията е част от поредната операция за смяна на режима срещу венецуелско правителство, съюзено с Пекин и Москва.
    В интервю за Axios , служител на Белия дом заяви в петък: „Това може да е Нориега, част 2... Президентът поиска меню с опции. И в крайна сметка това е решението на президента какво да прави по-нататък, но Мадуро трябва да се "иииизсере“...
    Служителят е имал предвид инвазията в Панама през 1989 г. от 27 000 американски войници с цел залавяне на един-единствен човек - президента Мануел Нориега, дългогодишен агент на ЦРУ, въз основа на твърдения за трафик на наркотици. Операцията, при която са бомбардирани работническите райони на Панама Сити, е убила стотици, вероятно хиляди, цивилни...

    Коментиран от #20

    12:06 03.09.2025

  • 19 тая

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "тоя":

    и за туй чита ползуват за жинъ?

    Коментиран от #23

    12:06 03.09.2025

  • 20 бъхъъъъъ

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Ъхъъъъъ...":

    па оди при нуриега

    12:07 03.09.2025

  • 21 Герги

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Администрацията на Тръмп":

    Остави го Тръмп,дай нормално обяснение на факта че Венецуела е една от най богатите на петрол държави и там цари такава голяма мизерия...ср.заплата от 20... 30 долара...Да не дружат с САЩ да се хванат с Китай...как китайците се отвориха към Света...народа на Венецуела не заслужава тази съдба..

    Коментиран от #22

    12:08 03.09.2025

  • 22 Ъхъъъъъ...

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Герги":

    Според директива на Белия дом, считано от 2 април, всяка страна, която произвежда или купува венецуелски петрол директно или чрез трети страни, ще се изправи пред 25% мита върху всички стоки, изнасяни за Съединените щати, потенциално до една година след последната регистрирана покупка.
    Вторичните мита са част от изпълнителна заповед, подписана от президента на САЩ Доналд Тръмп на 24 март. Само четири дни след като Wall Street Journal съобщи, че правителството разглежда искането на американския петролен гигант Chevron за удължаване на лиценза му за дейност във Венецуела, заповедта шокира анализаторите и повиши световните цени на петрола с около 1 процент.
    Най-драстичните последици ще бъдат за Китай, който в момента е най-големият купувач на венецуелски петрол. Съществуващите американски тарифи срещу Китай – двете най-големи икономики в света – биха се увеличили от 20 на 45 процента, което потенциално би могло допълнително да дестабилизира световните вериги за доставки.... Питай ме нещо друго колега ....

    Коментиран от #27

    12:16 03.09.2025

  • 23 онзи

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "тая":

    ?! ?! ?!

    12:19 03.09.2025

  • 24 САЩ са международен терорист

    2 1 Отговор
    И престъпник и това света ясно го вижда всеки ден

    12:19 03.09.2025

  • 25 Дедо ви...

    2 1 Отговор
    Нищо по различво от самолетът на Урсула фон дер Лайен си лети спокойно, GPS-ът му работи като швейцарски часовник, Flightradar24 категорично казва „няма смущения“, но за лидера на ДСБ това е доказателство за… руска агресия. Че и тук една лодка с 11 човека....превозвала наркотици. Търсене на повод...

    12:19 03.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Герги

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ъхъъъъъ...":

    Благодаря,беше доста изчерпателен,значи нещо трябва да се промени,или при американците или при венецуелците...но тази беднотия трябва да спре...при толкова много петрол...

    12:22 03.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    Закона на джунглата.Да го дух ат бедните.Тръмп го нача само че рита гъ 3а на Зеленскай

    12:23 03.09.2025