Атака на САЩ срещу венецуелска наркобанда в открито море

САЩ са атакували моторна лодка на Венецуела, за която се твърди, че е превозвала наркотици. Според президента Тръмп при акцията са били убити 11 души, а моторницата е била на венецуелската наркобанда Трен де Арагуа. Как точно е протекла самата акция не става ясно. Тръмп написа само, че американски войници не са пострадали.

"Предупреждение към всички"

„Атаката беше извършена, докато терористите се намираха в международни води в открито море и транспортираха наркотици към Съединените щати“, написа американският президент в платформата си Truth Social. „Това трябва да послужи като предупреждение за всички, които смятат да внасят наркотици в Съединените американски щати.“ В публикацията на Тръмп бяха показани и видеозаписи, на които се вижда как една лодка е атакувана и се запалва.

Външният министър Марко Рубио написа по-рано в X, че моторната лодка е била управлявана от група, класифицирана като терористична организация, и нарече операцията „смъртоносен удар“. Администрацията на Тръмп е класифицирала няколко групи на организираната престъпност като терористични организации, сред които венецуелската престъпна банда Трен де Арагуа и картелът Синалоа в Мексико.

САЩ увеличават военното си присъствие

Конфликтът между Венецуела и САЩ се изостри в последно време. САЩ обявиха, че подсилват военното си присъствие в териториалните води на Венецуела, за да се противопоставят на опасности, свързани с латиноамериканските наркокартели. Представител на американското министерство на отбраната заяви пред Асошейтед Прес, че военно-морска част с над 4000 души екипаж ще пристигне в региона още тази седмица.

Освен това американското правителство удвои до 50 милиона долара наградата за информация, която може да доведе до ареста на венецуелския президент Николас Мадуро. Американското правосъдие го обвинява, че е замесен в международния трафик на наркотици. Тръмп заяви, че бандата Трен де Арагуа, която той често споменава в рамките на своята твърда политика срещу нелегалната миграция, действа „под контрола“ на Мадуро.

Най-голямата заплаха от 100 години насам

Самият Мадуро пък определи военното присъствие на САЩ в Карибския басейн като „най-голямата заплаха“ от един век насам. „Венецуела е изправена пред най-голямата заплаха, която нашият континент е преживял през последните 100 години“, заяви той вчера на пресконференция пред чуждестранни кореспонденти. В случай на нападение от страна на САЩ той заплаши с въоръжена съпротива. Мадуро беше обявил по-рано, че възнамерява да набере допълнителни милиционери.