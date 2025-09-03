Атака на САЩ срещу венецуелска наркобанда в открито море

САЩ са атакували моторна лодка на Венецуела, за която се твърди, че е превозвала наркотици. Според президента Тръмп при акцията са били убити 11 души, а моторницата е била на венецуелската наркобанда Трен де Арагуа. Как точно е протекла самата акция не става ясно. Тръмп написа само, че американски войници не са пострадали.
"Предупреждение към всички"
„Атаката беше извършена, докато терористите се намираха в международни води в открито море и транспортираха наркотици към Съединените щати“, написа американският президент в платформата си Truth Social. „Това трябва да послужи като предупреждение за всички, които смятат да внасят наркотици в Съединените американски щати.“ В публикацията на Тръмп бяха показани и видеозаписи, на които се вижда как една лодка е атакувана и се запалва.
Външният министър Марко Рубио написа по-рано в X, че моторната лодка е била управлявана от група, класифицирана като терористична организация, и нарече операцията „смъртоносен удар“. Администрацията на Тръмп е класифицирала няколко групи на организираната престъпност като терористични организации, сред които венецуелската престъпна банда Трен де Арагуа и картелът Синалоа в Мексико.
САЩ увеличават военното си присъствие
Конфликтът между Венецуела и САЩ се изостри в последно време. САЩ обявиха, че подсилват военното си присъствие в териториалните води на Венецуела, за да се противопоставят на опасности, свързани с латиноамериканските наркокартели. Представител на американското министерство на отбраната заяви пред Асошейтед Прес, че военно-морска част с над 4000 души екипаж ще пристигне в региона още тази седмица.
Освен това американското правителство удвои до 50 милиона долара наградата за информация, която може да доведе до ареста на венецуелския президент Николас Мадуро. Американското правосъдие го обвинява, че е замесен в международния трафик на наркотици. Тръмп заяви, че бандата Трен де Арагуа, която той често споменава в рамките на своята твърда политика срещу нелегалната миграция, действа „под контрола“ на Мадуро.
Най-голямата заплаха от 100 години насам
Самият Мадуро пък определи военното присъствие на САЩ в Карибския басейн като „най-голямата заплаха“ от един век насам. „Венецуела е изправена пред най-голямата заплаха, която нашият континент е преживял през последните 100 години“, заяви той вчера на пресконференция пред чуждестранни кореспонденти. В случай на нападение от страна на САЩ той заплаши с въоръжена съпротива. Мадуро беше обявил по-рано, че възнамерява да набере допълнителни милиционери.
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
11:44 03.09.2025
2 Соваж бейби
Мисля че сега е момента Русия да се намесят и помогнат на Лат.Америка да се отърве от американския терор.
Коментиран от #8
11:47 03.09.2025
3 Северноатлантик
11:47 03.09.2025
4 Чичо
11:53 03.09.2025
5 преминаващ
11:53 03.09.2025
6 гост
11:55 03.09.2025
7 Ъхъъъъъ...
Правителството на САЩ отново прибягва до метода на Голямата лъжа, опитвайки се да изфабрикува претекст за война чрез твърдения, толкова мащабни, че изглежда невъзможно да бъдат опровергани. При незаконното нахлуване в Ирак, водено от САЩ през 2003 г., лъжата – разкрита малко след окупацията на страната от американски и европейски сили – беше, че иракското правителство притежава „оръжия за масово унищожение“. В случая с Венецуела се твърди, че страната се управлява от сенчест наркокартел, за който Вашингтон не предоставя никаква информация, но който трябва да бъде унищожен чрез драстични действия.
11:55 03.09.2025
8 гост
До коментар #2 от "Соваж бейби":Нямат я тази сила руснаците..
11:56 03.09.2025
9 Ъхъъъъъ...
Коментиран от #12
11:57 03.09.2025
10 Боруна Лом
11:58 03.09.2025
11 Администрацията на Тръмп
Акцията беше предшествана от абсурдното определяне на Мадуро и неговото правителство като лидери на Картела на слънцата, предполагаема организация за трафик на наркотици, чието съществуване няма достоверни доказателства. Като класифицира този картел като „терористична организация“, Вашингтон обяви награда от 50 милиона долара за главата на венецуелския президент.
Коментиран от #21
12:00 03.09.2025
12 Боруна Лом
До коментар #9 от "Ъхъъъъъ...":ЖИВИТЕ ПИРАТИ И МАРОДЕРИ НА 21 ВЕК
Коментиран от #15
12:00 03.09.2025
13 Само във заглавието
12:02 03.09.2025
14 Изкукуригал
12:02 03.09.2025
15 и та
До коментар #12 от "Боруна Лом":днасилиха,нале
12:04 03.09.2025
17 тоя
Коментиран от #19
12:05 03.09.2025
18 Ъхъъъъъ...
Въпреки че разполагането на флотилията е абсурдно представено като „антинаркотична“ операция, администрацията на Тръмп ясно заявява в изявления пред медиите, че флотилията е част от поредната операция за смяна на режима срещу венецуелско правителство, съюзено с Пекин и Москва.
В интервю за Axios , служител на Белия дом заяви в петък: „Това може да е Нориега, част 2... Президентът поиска меню с опции. И в крайна сметка това е решението на президента какво да прави по-нататък, но Мадуро трябва да се "иииизсере“...
Служителят е имал предвид инвазията в Панама през 1989 г. от 27 000 американски войници с цел залавяне на един-единствен човек - президента Мануел Нориега, дългогодишен агент на ЦРУ, въз основа на твърдения за трафик на наркотици. Операцията, при която са бомбардирани работническите райони на Панама Сити, е убила стотици, вероятно хиляди, цивилни...
Коментиран от #20
12:06 03.09.2025
19 тая
До коментар #17 от "тоя":и за туй чита ползуват за жинъ?
Коментиран от #23
12:06 03.09.2025
20 бъхъъъъъ
До коментар #18 от "Ъхъъъъъ...":па оди при нуриега
12:07 03.09.2025
21 Герги
До коментар #11 от "Администрацията на Тръмп":Остави го Тръмп,дай нормално обяснение на факта че Венецуела е една от най богатите на петрол държави и там цари такава голяма мизерия...ср.заплата от 20... 30 долара...Да не дружат с САЩ да се хванат с Китай...как китайците се отвориха към Света...народа на Венецуела не заслужава тази съдба..
Коментиран от #22
12:08 03.09.2025
22 Ъхъъъъъ...
До коментар #21 от "Герги":Според директива на Белия дом, считано от 2 април, всяка страна, която произвежда или купува венецуелски петрол директно или чрез трети страни, ще се изправи пред 25% мита върху всички стоки, изнасяни за Съединените щати, потенциално до една година след последната регистрирана покупка.
Вторичните мита са част от изпълнителна заповед, подписана от президента на САЩ Доналд Тръмп на 24 март. Само четири дни след като Wall Street Journal съобщи, че правителството разглежда искането на американския петролен гигант Chevron за удължаване на лиценза му за дейност във Венецуела, заповедта шокира анализаторите и повиши световните цени на петрола с около 1 процент.
Най-драстичните последици ще бъдат за Китай, който в момента е най-големият купувач на венецуелски петрол. Съществуващите американски тарифи срещу Китай – двете най-големи икономики в света – биха се увеличили от 20 на 45 процента, което потенциално би могло допълнително да дестабилизира световните вериги за доставки.... Питай ме нещо друго колега ....
Коментиран от #27
12:16 03.09.2025
23 онзи
До коментар #19 от "тая":?! ?! ?!
12:19 03.09.2025
24 САЩ са международен терорист
12:19 03.09.2025
25 Дедо ви...
12:19 03.09.2025
27 Герги
До коментар #22 от "Ъхъъъъъ...":Благодаря,беше доста изчерпателен,значи нещо трябва да се промени,или при американците или при венецуелците...но тази беднотия трябва да спре...при толкова много петрол...
12:22 03.09.2025
29 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
12:23 03.09.2025