Взрив разтърси завод за експлозиви в руския регион Башкортостан

Трима души загинаха, а петима са ранени при взрив в завода за експлозиви „Авангард“ в град Стерлитамак в руската република Башкортостан, съобщи днес ръководителят на региона, разположен в Урал, Радий Хабиров в приложението „Телеграм“, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Взривът е избухнал снощи. Следователи разследват причините за взрива, отбеляза Хабиров, като отрече той да е предизвикан от украински удари с дронове.
Спешните служби съобщиха днес, че са приключили спасително-издирвателните операции в завода, които са продължили цяла нощ.
Заводът „Авангард“ произвежда индустриални експлозиви и обезврежда стари боеприпаси. От 2022 г. насам обектът е контролиран от руския държавен промишлен конгломерат „Ростех“.
Същевременно назначеният от Кремъл ръководител на окупираната част от украинската Херсонска област Владимир Салдо съобщи днес, че двама души са загинали в областта при украински удар с дрон. Според него двамата са живели в център за временно настаняване на евакуирани лица.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 скуби вежди
като туркменистан
Коментиран от #3, #15
13:25 18.10.2025
2 сандокан мале с двата ножа
Коментиран от #4, #25
13:26 18.10.2025
3 москва е в траур
До коментар #1 от "скуби вежди":Премиерът на Монголия подал оставка. На кого ги оставя?!
13:27 18.10.2025
4 То това е от вчера.
До коментар #2 от "сандокан мале с двата ножа":Днес заводът го няма.
Коментиран от #8
13:29 18.10.2025
5 майна
13:29 18.10.2025
6 Хихи
13:30 18.10.2025
7 АБВ
Коментиран от #10
13:31 18.10.2025
8 а бе
До коментар #4 от "То това е от вчера.":ти верно ли си тъп,или така си си роден
13:33 18.10.2025
9 Башкортостан
Коментиран от #14
13:35 18.10.2025
10 Гръмнаха
До коментар #7 от "АБВ":складовете с томахавки!Тръмп за това обърна палачинката !
13:36 18.10.2025
11 Pyccкий Карлик
Новина е ако има поне един-единствен ден в клета Рассия, ден в който нищо не гръми, взривява, не загиват хора и деца. Когато Виктор Юго е писал романа Клетниците, виждал е бъдещето на Русия 😁
13:39 18.10.2025
12 Башкортостан ....
13:40 18.10.2025
13 БТА а ?
13:41 18.10.2025
14 Много дебили западни тук
До коментар #9 от "Башкортостан":ТЪПАНАРИ ДЕБИЛНИ ТАМ ЖИВЕЯТ ДРЕВНИ БЪЛГАРИ ПОТОМЦИ НА АСПАРУХ.
13:42 18.10.2025
15 ФАКТ
До коментар #1 от "скуби вежди":психопатът Пуслер е най-голямото проклятие за Бензиностанцията.
Коментиран от #16
13:42 18.10.2025
16 даже е много добре
До коментар #15 от "ФАКТ":Тръмп не иска да помага на Украйна и тръпне в очакване на деня в който РФ ще се разпадне от самосебе си. Този ден е много близо.
13:44 18.10.2025
17 Заводи за барути в Сопот.....
13:47 18.10.2025
18 Само там има производствени аварии
13:48 18.10.2025
19 Хеми значи бензин
13:51 18.10.2025
20 Мишел
13:56 18.10.2025
21 Вовата
13:58 18.10.2025
22 MOЧА на чакъл !
13:59 18.10.2025
23 Русия
14:00 18.10.2025
24 пламен
Не са били дронове. Действал е Украинският Мосад
14:02 18.10.2025
25 То за вас безмозъчните
До коментар #2 от "сандокан мале с двата ножа":всичко е фейк.
14:03 18.10.2025
26 В Башкортостан
14:08 18.10.2025
27 Путин
14:10 18.10.2025
28 Асен
14:19 18.10.2025
29 стоян георгиев
14:30 18.10.2025
30 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.