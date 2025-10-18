Новини
Взрив разтърси завод за експлозиви в руския регион Башкортостан

Взрив разтърси завод за експлозиви в руския регион Башкортостан

18 Октомври, 2025 13:24

Заводът „Авангард“ произвежда индустриални експлозиви и обезврежда стари боеприпаси

Взрив разтърси завод за експлозиви в руския регион Башкортостан - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Трима души загинаха, а петима са ранени при взрив в завода за експлозиви „Авангард“ в град Стерлитамак в руската република Башкортостан, съобщи днес ръководителят на региона, разположен в Урал, Радий Хабиров в приложението „Телеграм“, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Взривът е избухнал снощи. Следователи разследват причините за взрива, отбеляза Хабиров, като отрече той да е предизвикан от украински удари с дронове.

Спешните служби съобщиха днес, че са приключили спасително-издирвателните операции в завода, които са продължили цяла нощ.

Заводът „Авангард“ произвежда индустриални експлозиви и обезврежда стари боеприпаси. От 2022 г. насам обектът е контролиран от руския държавен промишлен конгломерат „Ростех“.

Същевременно назначеният от Кремъл ръководител на окупираната част от украинската Херсонска област Владимир Салдо съобщи днес, че двама души са загинали в областта при украински удар с дрон. Според него двамата са живели в център за временно настаняване на евакуирани лица.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 скуби вежди

    18 9 Отговор
    какво звучно руско име
    като туркменистан

    Коментиран от #3, #15

    13:25 18.10.2025

  • 2 сандокан мале с двата ножа

    12 17 Отговор
    мара пак пуска некви фейкове на които и она самата не верва,ама пустите пари

    Коментиран от #4, #25

    13:26 18.10.2025

  • 3 москва е в траур

    12 9 Отговор

    До коментар #1 от "скуби вежди":

    Премиерът на Монголия подал оставка. На кого ги оставя?!

    13:27 18.10.2025

  • 4 То това е от вчера.

    13 10 Отговор

    До коментар #2 от "сандокан мале с двата ножа":

    Днес заводът го няма.

    Коментиран от #8

    13:29 18.10.2025

  • 5 майна

    10 9 Отговор
    Баш , баш , голям московски взрив .

    13:29 18.10.2025

  • 6 Хихи

    11 11 Отговор
    "зрив разтърси завод за експлозиви в руския регион Башкортостан"........ Отломки паднаха върху правителствена сграда в Киев

    13:30 18.10.2025

  • 7 АБВ

    14 9 Отговор
    Преди седмица в САЩ гръмна завод за експлозиви. Загина целият персонал в смяната от 15 човека. И какво ?

    Коментиран от #10

    13:31 18.10.2025

  • 8 а бе

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "То това е от вчера.":

    ти верно ли си тъп,или така си си роден

    13:33 18.10.2025

  • 9 Башкортостан

    10 5 Отговор
    Колко звучно ,по руски звучи! Там са най-чистокръвните руснаци !

    Коментиран от #14

    13:35 18.10.2025

  • 10 Гръмнаха

    7 5 Отговор

    До коментар #7 от "АБВ":

    складовете с томахавки!Тръмп за това обърна палачинката !

    13:36 18.10.2025

  • 11 Pyccкий Карлик

    11 6 Отговор
    Това не е новина !!!
    Новина е ако има поне един-единствен ден в клета Рассия, ден в който нищо не гръми, взривява, не загиват хора и деца. Когато Виктор Юго е писал романа Клетниците, виждал е бъдещето на Русия 😁

    13:39 18.10.2025

  • 12 Башкортостан ....

    3 3 Отговор
    А в Афганистан ? А?

    13:40 18.10.2025

  • 13 БТА а ?

    5 1 Отговор
    цитиран от Ройтерс, предаде БТА.....

    13:41 18.10.2025

  • 14 Много дебили западни тук

    5 10 Отговор

    До коментар #9 от "Башкортостан":

    ТЪПАНАРИ ДЕБИЛНИ ТАМ ЖИВЕЯТ ДРЕВНИ БЪЛГАРИ ПОТОМЦИ НА АСПАРУХ.

    13:42 18.10.2025

  • 15 ФАКТ

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "скуби вежди":

    психопатът Пуслер е най-голямото проклятие за Бензиностанцията.

    Коментиран от #16

    13:42 18.10.2025

  • 16 даже е много добре

    7 3 Отговор

    До коментар #15 от "ФАКТ":

    Тръмп не иска да помага на Украйна и тръпне в очакване на деня в който РФ ще се разпадне от самосебе си. Този ден е много близо.

    13:44 18.10.2025

  • 17 Заводи за барути в Сопот.....

    4 2 Отговор
    Забравено е да се спомене че и жертва на тежка катастрофа има с камион в Уфа и водача почина в болница. А в България всичко е 6 ....

    13:47 18.10.2025

  • 18 Само там има производствени аварии

    2 5 Отговор
    Никъде другаде по света....

    13:48 18.10.2025

  • 19 Хеми значи бензин

    3 1 Отговор
    Руснаците нямат ли хвликоптери какъв е този немски хеликоптер от Донаувьорт

    13:51 18.10.2025

  • 20 Мишел

    1 0 Отговор
    Взривът е станал в цех за разглобяване на стари боеприпаси. 9 засегнати,от тях 3 жени починали

    13:56 18.10.2025

  • 21 Вовата

    0 0 Отговор
    от там ли е?

    13:58 18.10.2025

  • 22 MOЧА на чакъл !

    3 2 Отговор
    Много пушат тия ватенки и то където им падне.

    13:59 18.10.2025

  • 23 Русия

    3 1 Отговор
    Ракета без бензин !

    14:00 18.10.2025

  • 24 пламен

    2 1 Отговор
    Взривовете са документирани с снимкови кадри.
    Не са били дронове. Действал е Украинският Мосад

    14:02 18.10.2025

  • 25 То за вас безмозъчните

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "сандокан мале с двата ножа":

    всичко е фейк.

    14:03 18.10.2025

  • 26 В Башкортостан

    0 0 Отговор
    ли е този небостъргач !

    14:08 18.10.2025

  • 27 Путин

    2 2 Отговор
    ще бяга у САЩ !

    14:10 18.10.2025

  • 28 Асен

    0 1 Отговор
    Земята се отървала от поредният рашистки отпадък.

    14:19 18.10.2025

  • 29 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Пак са пушили дето не трябва.

    14:30 18.10.2025

  • 30 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

