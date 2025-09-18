Два украински дрона атакуваха голям руски нефтохимически комплекс

Два украински дрона атакуваха нефтопреработвателния и нефтохимически комплекс „Газпром нефтехим Салават“ в република Башкортостан, който е един от най-големите в Русия, написа в приложението „Телеграм“ ръководителят на републиката Радий Хабиров, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
„Оценяваме размерите на щетите. В момента потушаваме пожара. Всички (спешни служби) са на място“, заяви Хабиров.
По думите му няма пострадали и собствените сили за сигурност на комплекса са открили огън срещу дроновете.
⚡️ Massive Explosion in Bashkortostan: Gazprom’s Salavat Petrochemical Plant Hit— NEXTA (@nexta_tv) September 18, 2025
A major oil and chemical complex, Gazprom Neftekhim Salavat, has been attacked by fixed-wing drones. pic.twitter.com/R2WmhP2Bwi
1 име
Коментиран от #7
12:02 18.09.2025
2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
12:04 18.09.2025
3 Много
12:06 18.09.2025
4 Хайде пак...
12:08 18.09.2025
5 хех
12:13 18.09.2025
6 Кремълски,бункерен плъх 💩
Коментиран от #8
12:13 18.09.2025
7 Специална Военна Опсерация
До коментар #1 от "име":Денацификацията доведе денефтефикацията ;)
12:18 18.09.2025
8 Хахахаха
До коментар #6 от "Кремълски,бункерен плъх 💩":Въйкакво убаво име имаш.
12:18 18.09.2025
9 Слава Украйна
12:30 18.09.2025
10 Злобното Джуджи
Привет на Братушките от братска България.
Как поживаем, как дела ? Бензина нет, картошки нет, хлеба нет, а скоро и Poccии не будет 😁👍
12:31 18.09.2025
11 Иван
Коментиран от #12
12:35 18.09.2025
12 Злобното Джуджи
До коментар #11 от "Иван":Подожди....
Значи га Рассия бомби Украйна тва е операция, а когато Украйна успешно връща и отвръща било терроризъм ???
Русофильская логика безценна .....😄😄😄
12:37 18.09.2025
13 Видяхте, нали?
12:46 18.09.2025