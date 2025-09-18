Новини
Два украински дрона атакуваха голям руски нефтохимически комплекс
  Тема: Украйна

18 Септември, 2025 11:59 848 13

  • украйна-
  • башкортостан-
  • русия-
  • дронове

В момента потушаваме пожара, обявиха местните власти. Няма пострадали.

Два украински дрона атакуваха голям руски нефтохимически комплекс - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Два украински дрона атакуваха нефтопреработвателния и нефтохимически комплекс „Газпром нефтехим Салават“ в република Башкортостан, който е един от най-големите в Русия, написа в приложението „Телеграм“ ръководителят на републиката Радий Хабиров, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

„Оценяваме размерите на щетите. В момента потушаваме пожара. Всички (спешни служби) са на място“, заяви Хабиров.

Още новини от Украйна

По думите му няма пострадали и собствените сили за сигурност на комплекса са открили огън срещу дроновете.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    15 18 Отговор
    Ако броим рафинериите, поразени от бандерите според родната соросня, броят им ще излезе многократно по-голям от колкото ги има в цялата РФ.

    Коментиран от #7

    12:02 18.09.2025

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    17 15 Отговор
    После реват, че руснаците им взривяват малкото останали здрави ж.п. линии и електрически подстанции...

    12:04 18.09.2025

  • 3 Много

    20 8 Отговор
    Пушат тия рафинерии ,калпав бензин произвеждат ,не гори тъй хубаво

    12:06 18.09.2025

  • 4 Хайде пак...

    19 5 Отговор
    Сигурно отломките са нанесли поражения.Тия украинци защо произвеждат дронове,а не произвеждат само отломки.Така ще им излезе по-евтино.

    12:08 18.09.2025

  • 5 хех

    13 8 Отговор
    Последно в Русия ли е това, или в Башкортостан? Аз такова място "Русия" изобщо не знам да има някъде. Има "Руска федерация" на окупирани републики, ама "Русия" не знам да има, нито географски, нито административно. Русия е някакво измислено място.

    12:13 18.09.2025

  • 6 Кремълски,бункерен плъх 💩

    16 8 Отговор
    Всичко е по план ...

    Коментиран от #8

    12:13 18.09.2025

  • 7 Специална Военна Опсерация

    12 8 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Денацификацията доведе денефтефикацията ;)

    12:18 18.09.2025

  • 8 Хахахаха

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Кремълски,бункерен плъх 💩":

    Въйкакво убаво име имаш.

    12:18 18.09.2025

  • 9 Слава Украйна

    1 1 Отговор
    русия Агресор!

    12:30 18.09.2025

  • 10 Злобното Джуджи

    1 4 Отговор
    "...В момента потушаваме пожара..."

    Привет на Братушките от братска България.
    Как поживаем, как дела ? Бензина нет, картошки нет, хлеба нет, а скоро и Poccии не будет 😁👍

    12:31 18.09.2025

  • 11 Иван

    1 0 Отговор
    Терористи, с друго не могат да се похвалят.

    Коментиран от #12

    12:35 18.09.2025

  • 12 Злобното Джуджи

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Иван":

    Подожди....
    Значи га Рассия бомби Украйна тва е операция, а когато Украйна успешно връща и отвръща било терроризъм ???
    Русофильская логика безценна .....😄😄😄

    12:37 18.09.2025

  • 13 Видяхте, нали?

    0 0 Отговор
    Свалиха ги с първия изстрел, обаче отломките пак паднаха на инсталациите.

    12:46 18.09.2025

