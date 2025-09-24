Украински дронове поразиха завод на „Газпром“

Дронове на Център „А“ за специални операции на Службата за сигурност на Украйна (ССУ) достигнаха руската република Башкортостан за втори път в рамките на седмица и взеха на прицел обекта „Газпром нефтехим Салават“, предаде Укринформ, като се позова на източници от украинските служби за сигурност, предаде БТА.

„Това е едно от най-големите нефтопреработвателни и нефтохимически предприятия в Русия. То произвежда около 150 вида продукти, включително автомобилен бензин, дизелово гориво, мазут, битум и полиетилен. Разстоянието от територията на Украйна до целта е около 1400 километра“, заяви източникът.

След удари с множество дронове на подразделение „А“ на ССУ в завода е възникнал пожар. Огромен облак от дим се издига в небето. Местните власти казаха, че в момента установяват размера на щетите.

„ССУ продължава да извършва прецизни удари в дълбочина по обекти, които финансират войната срещу нашата страна. Сезонът на „памука“ (експлозиите) в руските петролни рафинерии е в разгара си. „Страната бензиностанция“ трябва най-после да разбере, че агресията ѝ срещу Украйна има висока цена“, добави източникът от ССУ.

Горивната криза в Русия, която започна след украинските удари с дронове срещу петролни рафинерии, е обхванала 20 региона и някои от окупираните украински територии, коментира Укринформ.

„Газпром нефтехим Салават“ беше подложен на поредната терористична атака с дронове. Установяваме степента на щетите. На място работят всички аварийни служби, предприемаме мерки за потушаване на пожара“, каза по-рано днес ръководителят на руската република Башкортостан Радий Хабиров, цитиран от ТАСС.

Украински дронове атакуваха същия нефтохимически комплекс, който е един от най-големите в Русия, и миналата седмица, отбелязва Ройтерс.