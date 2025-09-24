Новини
Украински дронове поразиха завод на „Газпром“
  Тема: Украйна

Украински дронове поразиха завод на „Газпром“

24 Септември, 2025 13:48 572 10

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • дронове-
  • газпром-
  • башкортостан

Това е едно от най-големите нефтопреработвателни и нефтохимически предприятия в Русия, обяви Киев

Украински дронове поразиха завод на „Газпром“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дронове на Център „А“ за специални операции на Службата за сигурност на Украйна (ССУ) достигнаха руската република Башкортостан за втори път в рамките на седмица и взеха на прицел обекта „Газпром нефтехим Салават“, предаде Укринформ, като се позова на източници от украинските служби за сигурност, предаде БТА.

„Това е едно от най-големите нефтопреработвателни и нефтохимически предприятия в Русия. То произвежда около 150 вида продукти, включително автомобилен бензин, дизелово гориво, мазут, битум и полиетилен. Разстоянието от територията на Украйна до целта е около 1400 километра“, заяви източникът.

Още новини от Украйна

След удари с множество дронове на подразделение „А“ на ССУ в завода е възникнал пожар. Огромен облак от дим се издига в небето. Местните власти казаха, че в момента установяват размера на щетите.

„ССУ продължава да извършва прецизни удари в дълбочина по обекти, които финансират войната срещу нашата страна. Сезонът на „памука“ (експлозиите) в руските петролни рафинерии е в разгара си. „Страната бензиностанция“ трябва най-после да разбере, че агресията ѝ срещу Украйна има висока цена“, добави източникът от ССУ.

Горивната криза в Русия, която започна след украинските удари с дронове срещу петролни рафинерии, е обхванала 20 региона и някои от окупираните украински територии, коментира Укринформ.

„Газпром нефтехим Салават“ беше подложен на поредната терористична атака с дронове. Установяваме степента на щетите. На място работят всички аварийни служби, предприемаме мерки за потушаване на пожара“, каза по-рано днес ръководителят на руската република Башкортостан Радий Хабиров, цитиран от ТАСС.

Украински дронове атакуваха същия нефтохимически комплекс, който е един от най-големите в Русия, и миналата седмица, отбелязва Ройтерс.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    14 0 Отговор
    Аха....... забили са се , та са обрулили джанките на Газпром , и сега руснаците се мъчат да ги събират за ракия.....

    13:51 24.09.2025

  • 2 дрънкалки

    14 4 Отговор
    Аре стига с тия евтини лъжи!

    Коментиран от #3, #4

    13:51 24.09.2025

  • 3 Ко чакаш от дрънкалото

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "дрънкалки":

    МараТъпото.

    13:53 24.09.2025

  • 4 Волгин

    7 10 Отговор

    До коментар #2 от "дрънкалки":

    Отломки на руското безаналогово пво са го поразили, а само ни лъжат че са дронове...

    13:55 24.09.2025

  • 5 Конфети "Земя -въздух-земя"

    12 4 Отговор
    САЩ и Великобритания помагат за тези удари, но скоро ще има заря над Киев и пак ще има сълзи и сополи

    13:56 24.09.2025

  • 6 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    В калната бензиноколонка бензин кончился, до съде се докара бункерния страхливец и гладните му задунайски раби, а бяха тръгнали за Кииф за максимум 3/4 дня, мухахааа

    14:00 24.09.2025

  • 7 💼🚽Куфарче с л...на💼🚽

    1 2 Отговор
    Вместо денацификацияя настана деНефтефикация

    14:02 24.09.2025

  • 8 Фродо fpv

    1 2 Отговор
    МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ 💥💥

    14:03 24.09.2025

  • 9 Руско "освобождение"

    1 2 Отговор
    ‼️Прехванат разговор на рашист, даващ заповед да убиват абсолютно всички, децата да се отвличат. Трупове да се хвърлят в мазета. Ето това тяхното "освобождение " на русковорящи . Лицето на РУСКИ УБИЙЦИ, ФАШИСТИ, НАЦИСТИ.
    🤬В Донецка област окупаторите нахлуха в жилищна сграда, застреляха баща и майка и принудиха детето им да се превърне в жив щит.
    🤬Преди нападението руският командир с позивна „Бали“ даде заповед за „убийство на всички подред “ в района на село Шандриголово.

    14:03 24.09.2025

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 1 Отговор
    Няма на планетата по пропаднало, примитивно, пошло и подло от копейката и пияните му господари, от мен да го запомните‼️

    14:04 24.09.2025

