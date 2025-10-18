Изненадващо понижиха кредитния рейтинг на Франция

Международната рейтингова агенция "Ес енд Пи Глоубъл" (S&P Global) изненадващо понижи кредитния рейтинг на Франция с една степен – от "AA-/A-1+" на "A+/A-1", предупреждавайки, че политическата нестабилност в страната застрашава усилията на правителството за намаляване на бюджетния дефицит, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Обикновено агенциите правят ревизии на рейтингите според предварително определен график, но според "Ес енд Пи" последните събития във Франция налагат извънредна актуализация. През изминалата седмица премиерът Себастиен Льокорню обяви замразяване на непопулярната пенсионна реформа от 2023 г. и оцеля при два вотa на недоверие в парламента.
"Очакваме несигурността в политиката да се отрази негативно на инвестиционната активност и частното потребление, а оттам и на икономическия растеж", се посочва в изявление на рейтинговата агенция.
Преди малко повече от месец друга рейтингова агенция - "Фич" (Fitch Rateings) - също понижи с една степен оценката си за втората по големина икономика в еврозоната.
За да си осигури подкрепа от социалистите, правителството е отстъпило от една от ключовите реформи на президента Еманюел Макрон, с което си е осигурило временно оцеляване. Предложеният от Льокорню бюджет за 2026 г. предстои да бъде разглеждан от френския парламент от понеделник, като се очакват остри дебати, допълва Ройтерс.
Финансовият министър Ролан Лескюр заяви в отговор на понижението, че е "колективна отговорност" на правителството и парламента да приемат бюджета до края на годината, за да се гарантира постигане на дефицит под 3 на сто от БВП до 2029 г., в съответствие с правилата на ЕС.
Според "Ес енд Пи Глоубъл" приемането на бюджета би осигурило по-голяма яснота относно управлението на нарастващия дълг, който агенцията прогнозира да достигне 121 на сто от БВП през 2028 г. при очаквани 112 на сто в края на 2024 г.
Въпреки това, от агенцията подчертават, че несигурността около публичните финанси остава висока преди президентските избори през 2027 г. Перспективата на рейтинга е променена от "негативна" на "стабилна".
