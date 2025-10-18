Новини
Изненадващо понижиха кредитния рейтинг на Франция

18 Октомври, 2025 13:55 723 27

Политическата нестабилност застрашава усилията на правителството за намаляване на бюджетния дефицит

Изненадващо понижиха кредитния рейтинг на Франция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Международната рейтингова агенция "Ес енд Пи Глоубъл" (S&P Global) изненадващо понижи кредитния рейтинг на Франция с една степен – от "AA-/A-1+" на "A+/A-1", предупреждавайки, че политическата нестабилност в страната застрашава усилията на правителството за намаляване на бюджетния дефицит, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Обикновено агенциите правят ревизии на рейтингите според предварително определен график, но според "Ес енд Пи" последните събития във Франция налагат извънредна актуализация. През изминалата седмица премиерът Себастиен Льокорню обяви замразяване на непопулярната пенсионна реформа от 2023 г. и оцеля при два вотa на недоверие в парламента.

"Очакваме несигурността в политиката да се отрази негативно на инвестиционната активност и частното потребление, а оттам и на икономическия растеж", се посочва в изявление на рейтинговата агенция.

Преди малко повече от месец друга рейтингова агенция - "Фич" (Fitch Rateings) - също понижи с една степен оценката си за втората по големина икономика в еврозоната.

За да си осигури подкрепа от социалистите, правителството е отстъпило от една от ключовите реформи на президента Еманюел Макрон, с което си е осигурило временно оцеляване. Предложеният от Льокорню бюджет за 2026 г. предстои да бъде разглеждан от френския парламент от понеделник, като се очакват остри дебати, допълва Ройтерс.

Финансовият министър Ролан Лескюр заяви в отговор на понижението, че е "колективна отговорност" на правителството и парламента да приемат бюджета до края на годината, за да се гарантира постигане на дефицит под 3 на сто от БВП до 2029 г., в съответствие с правилата на ЕС.

Според "Ес енд Пи Глоубъл" приемането на бюджета би осигурило по-голяма яснота относно управлението на нарастващия дълг, който агенцията прогнозира да достигне 121 на сто от БВП през 2028 г. при очаквани 112 на сто в края на 2024 г.

Въпреки това, от агенцията подчертават, че несигурността около публичните финанси остава висока преди президентските избори през 2027 г. Перспективата на рейтинга е променена от "негативна" на "стабилна".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Западен режим

    12 3 Отговор
    Тия агенции са като агнециите на БКП навремето двто пишеха отличен на управляващите

    13:57 18.10.2025

  • 2 Скоро

    13 0 Отговор
    И на еврозоната ще е понижен хипер инфлацията се задава 3 години пари за война липса на евтини ресурси затова и хората с пари изкупиха всичкото Злато опитайте си акъла братя българи

    13:59 18.10.2025

  • 3 Сатана Z

    18 0 Отговор
    И колко изненадващо ще да е?Франсетата искат да са на масата 24/7 без да плащат сметката,a българете да опъват каиша в черната дупка наречена Евро зона плащайки част от масрафа на любителя на бабички.ЕСледва ЕЦБ да изкупи токсични френски облигации като после ги разпредели като дълг на страните от € зоната.
    Честито.

    Коментиран от #10, #25

    14:00 18.10.2025

  • 4 кленя

    16 0 Отговор
    а на бабата на президента ква оценка писаха

    14:00 18.10.2025

  • 5 Никой не е изненадан,

    12 0 Отговор
    само форумните соросоиди се правят на изненадани.

    14:00 18.10.2025

  • 6 И ний на там отиваме

    13 0 Отговор
    Клуба на богатите....ама на кредит богати

    14:00 18.10.2025

  • 7 Пич

    12 0 Отговор
    Че кой се е изненадал ?! Само соросоидите идиоти.....

    14:01 18.10.2025

  • 8 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Сол,кибрит и йод.Тези неща са от първа необходимост за тези,които смятат да оцелеят 2-3 седмици след гъбата.

    14:02 18.10.2025

  • 9 Отвсякъде получава шамари

    4 0 Отговор
    Господин Макрон. Започна да ми дожалява за бившият ученик попаднал под давлението на своята строга учителка. Смешен и трябва да се откаже а той не

    14:02 18.10.2025

  • 10 демократ

    3 7 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Кви бтлгари бе смеш ник знаеш ли как се работи на запад. Българина го мързи да гледа.
    Бачкам в държавно предприятие в Дружба в София толкова мързеливи смешници не съм виждал никъде.
    Ако работеха през времето през което мрънкат щеше два пъти да им се увеличи производителността най малко.
    Освен че са некомпетентни по всеки един въпрос искат и космически заплати.
    А за Америка как се бачка си нямаш на представа.

    Коментиран от #19

    14:06 18.10.2025

  • 11 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    10 0 Отговор
    "Изненадващо" е за незнаещите.

    Отдавна Ислямска Франкия е във технически фалит.

    Сега Ганю в еврозоната ще задължен да купува дълг на фалиралата Франца.

    Честито.

    14:07 18.10.2025

  • 12 Тъмен субект

    10 0 Отговор
    Изненадващо?! Кой безумник написа това заглавие? Понижаването на кредитния рейтинг на Франция не само не е изненадващо, а е силно закъсняло (да който е в час де).

    14:12 18.10.2025

  • 13 Хохо Бохо

    6 0 Отговор
    Само не разбрах къде е изненадата? Франсетата отдавна са у киреча. Изненадата предполагам е, че толкова се забавиха

    14:13 18.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 нннн

    9 0 Отговор
    Не е изненада при 3,7 трилиона дълг на Франция. НО има спасение. България ще й помага финансово след Нова година.
    Намират се и такива и...ти.

    14:15 18.10.2025

  • 16 БРАВО

    4 0 Отговор
    Ах, колко изнендващо, не е ОК да се иднвестира в аФриканция, затънала в борчове и пълна с инженери и доктори на социална хранилка!

    14:15 18.10.2025

  • 17 Франция да не се лигави

    2 0 Отговор
    ами да даде малко оръжие и финанси на Украйна. И малко ПВО няма да е излишно.

    14:18 18.10.2025

  • 18 Механик

    7 0 Отговор
    Изобщо не е изненадващо. Франция е във фактически фалит. Немция, също.
    Изненадващо е, че изобщо имат кредитен рейтинг.
    Това се дължи на автомобилната им индустрия, навярно, но и там нещата не са добре. Глобалистите унищожават и тая златна кокошка.

    14:19 18.10.2025

  • 19 Щом бачкаш

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "демократ":

    ясна е работата, по цял ден мрънкаш колко е тежко да седиш по цял ден на стола!

    14:20 18.10.2025

  • 20 Някой

    5 0 Отговор
    Реална кредитният рейтинг на Франция е B-, дори C+.

    А на Италия и Гърция C-

    На Германия е B+

    Единствено Норвегия заслужава к едитен рейтинг AAA, най-вече заради петролните си залежи и малкото население. Норвегия няма дългове, има излишъци. Има и други държави с големи петролни залежи, но те или имат голямо население или са управлявани лошо.

    14:22 18.10.2025

  • 21 Изненадани

    5 0 Отговор
    са само тези които носят европейски розови очила! Франция отдавна я тресат икономически проблеми но Макрон отказва да види истината а вместо това слуша Урсула.

    14:23 18.10.2025

  • 22 Сандо

    3 0 Отговор
    По рейтинга ще ги познаете!Тия с най-висок рейтинг са най-големите длъжници.А пък рейтинговите агенции са същите като нашите социологически.

    14:24 18.10.2025

  • 23 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Франция на практика е фалирала. Крепи я само ЕЦБ.

    14:25 18.10.2025

  • 24 Изненадващо

    1 0 Отговор
    е, че до този момент не са понижили оценките им. Но с дълг от 3.5 трилиона и многовисоко данъчно облагане, френското правителство няма кой знае какви възможности за маневриране. Кредиторите ще си влязат в правата по някое време. Това е неминуемо.

    14:25 18.10.2025

  • 25 Хост

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    И пак са с по-голяма покупвателна способност от нас.. И пак са с по-добър стандарт на живот..

    14:28 18.10.2025

  • 26 Кит

    1 0 Отговор
    Тази новина може да изненада само гениалните тъППопитеци от жълтите павета на Обеля и Люлин.

    14:29 18.10.2025

  • 27 У Франция

    0 0 Отговор
    се очаква голем револуцион. Тирамисуто ще бъде забравено през следващите 20 години.

    14:31 18.10.2025

