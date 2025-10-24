Новини
Свят »
Франция »
Френските социалисти заплашиха да свалят правителството до понеделник

Френските социалисти заплашиха да свалят правителството до понеделник

24 Октомври, 2025 12:35 1 120 7

  • себастиан льокорню-
  • франция-
  • еманюел макрон-
  • париж

Те заявиха, че следващата седмица ще внесат вот на недоверие, ако свърхбогатите не бъдат принудени да плащат по-високи данъци

Френските социалисти заплашиха да свалят правителството до понеделник - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Френските социалисти заплашиха до понеделник да свалят правителството, ако условията им за бюджета не бъдат изпълнени, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Те заявиха, че следващата седмица ще внесат вот на недоверие, ако свърхбогатите не бъдат принудени да плащат по-високи данъци.

"Положихме усилия да не пречим на премиера, но досега не виждаме никакви признаци за желание за компромис", заяви лидерът на Социалистическата партия Оливие Фор пред френското радио Бе Еф Ем. "Ако няма промяна до понеделник – всичко приключва", добави той.

Предвид броя на местата в силно фрагментирания френски парламент, социалистите имат възможност да свалят слабото правителство на малцинството на премиера Себастиен Льокорню заедно с партньорите си от крайната левица и крайната десница, които вече заявиха, че искат да го отстранят.

Льокорню успя да спечели подкрепата на социалистите, след като обеща да се откаже от знаковата пенсионна реформа, но левицата очевидно смята, че може да извлече по-големи отстъпки по време на преговорите за бюджета за 2026 г., които започнаха днес в Националното събрание.

През миналата седмица международната рейтингова агенция "Ес енд Пи Глоубъл" (S&P Global) изненадващо понижи кредитния рейтинг на Франция с една степен – от "AA-/A-1+" на "A+/A-1", предупреждавайки, че политическата нестабилност в страната застрашава усилията на правителството за намаляване на бюджетния дефицит.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Макрон и Бойко

    13 0 Отговор
    Макрон: Аз го качвам, то го свалят.
    Бойко: Аз ги хващам, те ги пускат.

    12:44 24.10.2025

  • 2 Боруна Лом

    13 1 Отговор
    ИЗКАРВАЙТЕ МОСЮ ГИЛОТИН,КРЕЩЯЩО НЕОБХОДИМО Е! ПОСЛЕ И В БЪЛГАРИЯ!

    12:48 24.10.2025

  • 3 заплашиха да свалят правителството

    8 3 Отговор
    направо ги сварете на макарони
    че ни се втръсна тоз крив макарон с мумията му

    12:56 24.10.2025

  • 4 Някой

    13 3 Отговор
    Сваляйте го. Кое поред ще бъде за Микрон? А той да ходи по срещу за Украйна и да обещава народна пара за подкрепа на фашизма. Нищо ново, де. Преди да подкрепяли пак фашистите, но столицата им е била във Виши.

    12:58 24.10.2025

  • 5 Я пък тоя

    0 7 Отговор
    Много сме, силни сме, млади сме!
    БКП.

    13:35 24.10.2025

  • 6 Честито

    3 0 Отговор
    А ние когааааа?????

    13:49 24.10.2025

  • 7 Цвете

    1 0 Отговор
    Само питам??? А сред социалистите има ли милионери???? Има. Тогава да го карат наред. Социалисти и капиталисти.Заедно да се сплотят и да си внасят дължимото. Вълкът сит и агнето, цяло....

    13:56 24.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания