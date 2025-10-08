"Криза във Франция: Ако Макрон подаде оставка, това ще бъде смъртта на Петата република"

Западният печат коментира тази сутрин политическата криза във Франция, след като петият премиер в рамките на две години Себастиен Льокорню подаде оставка, пише БТА.
"За пореден път без министър-председател и без проектобюджет, президентът на Франция Еманюел Макрон се озовава в сериозна криза. Криза, която той сам предизвика, но към която допринесоха всички политически партии", пише френският вестник "Монд". "Трагичен фарс или драматична комедия?", пита реторично изданието. Според "Монд" "пиесата, която се разиграва на върха на френската държава, би била почти смешна, ако не показваше упадъка, белязал втория мандат на Макрон."
Вестникът изтъква, че "тази безизходица е дело на Макрон".
"Решението му да разпусне Националното събрание през юни 2024 г. вкара страната в постоянна нестабилност, придавайки на някога стабилната Пета република крехкостта на краткотрайната Четвърта република", пише изданието.
В същото време, изданието отбелязва, че "Макрон вече не е единственият отговорен за ситуацията". "С безпрецедентната си и внезапна оставка, предизвикана от нарастващата заплаха от вот на недоверие, Льокорню разобличи цялата политическа класа, която се оказа неспособна да се справи с предизвикателството", посочва вестникът.
Британският вестник "Телеграф" обяснява, че сега пред френския президент има три варианта: "Той може да подаде оставка или да опита да излезе от задънената улица, като свика нови предсрочни избори за Националното събрание. Като трети вариант, в краен случай, Макрон може да ескалира ситуацията, като се позове на член 16 от Конституцията, който му позволява да поеме правомощията на римски диктатор по свое усмотрение. Това би пасвало на неговия характер", пише изданието.
То припомня, че "президентът Шарл дьо Гол прибягва до "пълни правомощия" през 1961 г. след бунта в Алжир, организиран от бивши офицери от армията. След това той продължава да ги упражнява в продължение на почти шест месеца, като отправя предупреждения за комунистическа "революция отвътре".
Американският вестник "Ню Йорк Таймс" пише, че "Себастиен Льокорню, който подаде оставка след една 28 дни като премиер, е обещал да сложи край на поредицата от краткотрайни правителства, но самият той се е превърнал в олицетворение на продължаващото упорство на Макрон".
"Танцуваме върху руините на институциите си", казва Ален Дюамел, известен политически анализатор и автор. "Ако Макрон подаде оставка, това ще бъде смъртта на Петата република", добавя той.
Според "Ню Йорк Таймс" много малко хора очакват френският президент да подаде оставката си, а и той не е задължен да го направи, но сега е принуден да избере най-малкото зло от възможните няколко опции.
"Вече изчерпахме вариантите за съставяне на стабилно правителство в този парламент", казва в интервю Ан-Шарлен Безина, преподавателка по право в университета в Руан. "Така че, най-доброто решение е свикване на избори и разпускане на парламента, което поне ще изясни волята на народа", добавя тя.
Европейското издание на списание "Политико" коментира, че "с продължаването на кризата вярата в способността на Макрон да извади от шапката си решение за проблемите на Франция намалява и президентът очевидно губи подкрепата на някои от своите бивши съюзници, по-специално трима от бившите си министър-председатели." Според изданието обаче изборите също са "рискован ход, който вероятно би отслабил неговата центристка партия и би укрепил крайната десница "Национален сбор".
"Мисля, че той все още има една карта, която да изиграе", заявява Брюно Жанбар, социолог от компанията "ОпиниънУей" (OpinionWay). "Може да номинира някого от Социалистическата партия и да му позволи да сформира правителство", добавя той.
Въпреки това, "Политико" отбелязва, че "дори и Франция да получи нов министър-председател до края на седмицата, все още няма ясен изход от затрудненото положение".
Германският вестник "Ханделсблат" пише, че "въпреки силните френски институции, в които управлява правото на мнозинството, и силното президентство, Франция показва, че демокрацията е трудно приложима под натиска на поляризацията, недоверието и социалното разделение."
"Формалната стабилност на системата не може да ни предпази от фрагментирането в обществото: от една страна елитът, а от друга социално слабите. И нито една от фракциите в Националното събрание не изглежда склонна да промени позициите си", коментира германското издание.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 456
10:42 08.10.2025
2 Баце ЕООД
10:43 08.10.2025
3 12345
10:43 08.10.2025
4 Соваж бейби
10:44 08.10.2025
5 Баце ЕООД
10:44 08.10.2025
6 Kaлпазанин
10:45 08.10.2025
7 жик так
10:46 08.10.2025
8 Един
И просто се присъединиява към Германия, която макар и по друга линия също е ПРИКЛЮЧИЛА!
ЕС УМРЯ!!!!
Само малцина захлебващи от грантове по-слабоумни не са го разбрали още. или по-точно не искат да го разберат, за да издоят колкото може повече в джоба си! А накрая ще плащаме всички!
А парадокса е, че Макрон всъщност не е изцяло виновен, вината му е че опитва да изнесе проблемите навън отвличайки вниманието с глупостите си в международен план а това още повече забатачва нещата вътре.
ЕС УМРЯ другарЕ!
Коментиран от #19
10:46 08.10.2025
9 Аква
10:46 08.10.2025
10 То и да не подаде
Република държава територия
И всичко друго
10:47 08.10.2025
11 Густав Айфел
Коментиран от #13
10:48 08.10.2025
12 урсулините ценности разрушават
10:49 08.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Хе хе...
Коментиран от #16
10:54 08.10.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Соваж бейби
До коментар #14 от "Хе хе...":Къде дават пари, дай ми адрес се наредя и аз?На мен и на хората които му искат оставка не е платила Русия ,лично мнение ама няма да откажа и пари ,ако това е истина .
10:57 08.10.2025
17 История
Коментиран от #22
10:57 08.10.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 456
До коментар #8 от "Един":😅 всъщност Германия се присъединява към Франция, но в момента целта е Британия. Какво имам впредвид?
От около преди 10 години когато наложиха Макрон за президент ,започна голямато продаване на Франция. Все известно е ,как стана това.Тогава се измениха и законите ,които изкараха жълтите жилетки на улицата. Предполагам ,че си наясно кой е Микронезия, и ще ти стане ясно и първото изречение от коментара. Защо всичко сега се е насочило към Англия - защото Англия все още не се управлява от съответната организация и трябва да се работи там.
Така ,че Франция умре преди 10 години
10:58 08.10.2025
20 Последния Софиянец
10:58 08.10.2025
21 Дай боже
11:00 08.10.2025
22 И кво ?
До коментар #17 от "История":Ами на практика , украинците си мрат заради война започната по внушение на Запада . След Майданския преврат ЕС гледаше одобрително как украинската хунта репресира и трепе рускоезичните си .
Коментиран от #34
11:01 08.10.2025
23 амче
зайчарника с оръфания макарон
11:01 08.10.2025
24 нека познаем
Коментиран от #31
11:02 08.10.2025
25 БОЗА
Ако не подаде оставка комата ще продължи неопределено време...та имат избор... ;-))))
11:04 08.10.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Така Така
11:05 08.10.2025
28 Георги
Коментиран от #39
11:05 08.10.2025
29 Я пък тоя
Къде го сравнявате с дьо Гол, та Макрон е като нокътя на дьо Гол на левия крак на малкия пръст.
11:06 08.10.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Георги
До коментар #24 от "нека познаем":той ли ги накара да изтеглят дълг равняващ се на 100% от БВП?
Коментиран от #35
11:08 08.10.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 верно ли
Какъв е този култ към личността?
Нали това е демокрацията - никой не е незаменим!
Коментиран от #54
11:08 08.10.2025
34 Соваж бейби
До коментар #22 от "И кво ?":Чакай малко украинците ако са малко умни ,защо допуснаха зеленияпор и тази война ?Те сами трябва се оправят ,а чужда намеса само ООН да се намеси но коректно с преговори без оръжие.Не може така ,значи до онзи ден Русия бе хубава построи им държавата ,заводи апартаменти да не живеят в палатки и външни тоалетни...после наркомана пали война с чужди пари и оръжие, не е ли нещо като рекет ?
11:10 08.10.2025
35 мне
До коментар #31 от "Георги":Той предложи да изпрати чуждестранния Легион в Украйна. Юридически те не са френски войски.
Коментиран от #38
11:10 08.10.2025
36 az СВО Победа80
11:11 08.10.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Георги
До коментар #35 от "мне":френският легион е 7-8000 души, няма да стигнат и за седмица като пушечно месо
Коментиран от #40, #41
11:15 08.10.2025
39 жена му ли
До коментар #28 от "Георги":бабата ли имаш предвид?
Тресе я старческата депресия и деменция и изпращява най-редовно. Като бабичката от Ало Ало къде плюеше по хората.
На французите им пожелавам лидер ала Шарлемагне - тпй е изроал хиляди девици и е спасил Европа при Паотие. Даже е образовал франките, да не седят неуки.
Коментиран от #52
11:15 08.10.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 легиона
До коментар #38 от "Георги":е място за вербовка. Няма почти ниакква веонна значимост. у нас минали през легиона минават за свещени крави от 25 години насам....
Иначе френсакта армия е най-силната в Европа. За световен план не питай.
11:18 08.10.2025
42 456
До коментар #30 от "Механик":Няма да е достатъчно само макарона да се махне. За да се оправят нещата във Франция/ както и другите държави/ , трябва и друго да се разтури. И пак не е сигурно ,защото е частна е продажбата. Изхода е национализация.
Коментиран от #43
11:18 08.10.2025
43 изхода е лесен
До коментар #42 от "456":9мм в бункера зад Урал и всичко си идва по местата.
Коментиран от #47
11:20 08.10.2025
44 хъхъ
11:25 08.10.2025
45 евролиберал
Коментиран от #48, #50
11:26 08.10.2025
46 Папуц
Ясно е , че вече никой във Франция няма да се навие, да управлява "потъващият финансов кораб" на Франция.
Не е ли нормално, Макрон да се оттегли с достойнство ?
Но май, задълженията към "дълбоката държава" са по-силни от личното му оцеляване!
А познайте, като спрат социалките ,как ще реагират онези французи, с имена като- Мохамед и производните му?
Коментиран от #65
11:27 08.10.2025
47 Бежко
До коментар #43 от "изхода е лесен":Мисля, че това не е Ок!
Да не си го пожелаваме, защото този който дойде след него, няма да е толкова разсъдлив и дипломатичен.
11:31 08.10.2025
48 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #45 от "евролиберал":МХм ама петолъчката ще е полумесец !
Коментиран от #51
11:32 08.10.2025
49 Кит
Един тупаник и.....край с републиката!
11:33 08.10.2025
50 Ахаха
До коментар #45 от "евролиберал":Страх ли те е миличък? Еми, ще те е страх значи
11:33 08.10.2025
51 456
До коментар #48 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Виж и на това може да се намери решение и то елементарно.
11:34 08.10.2025
52 Шарлемагне
До коментар #39 от "жена му ли":Не съм Шарлемагне, умниче, викат ми Шарльоман, Шарлеман или Карл.
Полезно е да го знаеш, мисля!
11:37 08.10.2025
53 Людовик
11:38 08.10.2025
54 За Русия
До коментар #33 от "верно ли":важи ли ?
Коментиран от #55
11:40 08.10.2025
55 За Русия
До коментар #54 от "За Русия":Важи, че където е стъпил руския военен ботуш, става руска територия, както и като откраднеш - ще върнеш с лихвите.
11:43 08.10.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Чърчил
11:44 08.10.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Анонимен
11:50 08.10.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Сандо
11:51 08.10.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Инна
До коментар #46 от "Папуц":Наполеон е казал: „Ръката, която дава, е по-висша от ръката, която взема. Парите нямат родина, финансистите нямат патриотизъм и почтеност: единствената им цел е печалбата.“ Между другото, той беше прав...
11:53 08.10.2025
66 В В.П.
11:54 08.10.2025
67 В В.П.
11:55 08.10.2025
68 В В.П.
11:55 08.10.2025
69 В В.П.
11:56 08.10.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Бъдеще
12:04 08.10.2025
72 Факт
12:04 08.10.2025
73 Ха ха ха
12:05 08.10.2025