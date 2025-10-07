Новини
Неочакваната оставка на френския премиер засили тревогите на инвеститорите

7 Октомври, 2025 12:21 610 17

Политическата безизходица, бюджетната несигурност и нестабилността на пазарите започват да будят все по-големи опасения у инвеститорите

Неочакваната оставка на френския премиер засили тревогите на инвеститорите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА

Неочакваната оставка на френския премиер Себастиен Льокорню засилва тревогите на инвеститорите относно политическата и бюджетната ситуация в страната, което оказва натиск върху котировките на Парижката борса и повишава държавния дълг, информира Франс прес, предаде БТА.

Парижката борса приключи вчерашната търговия със спад на основния индекс от 1,36 на сто, а доходността на 10-годишните френски държавни облигации се повиши до 3,61 на сто веднага след обявяването на оставката, преди да се върне в края на деня на ниво от 3,57 на сто. Курсът на еврото спрямо долара също се понижи.

Политическата безизходица, бюджетната несигурност и нестабилността на пазарите започват да будят все по-големи опасения у инвеститорите.

Заплахата от разпускане на парламента

"Има вероятност да бъде разпуснато Националното събрание", заяви пред АФП Филип Коен, управител на портфейли в "Киплинк" (Kiplink). Президентът на Франция Еманюел Макрон обяви, че е готов да "поеме отговорност", ако премиерът в оставка Себастиен Льокорню претърпи нов провал. Той му даде 48 часа, за да направи последен опит за преговори.

Инвеститорите се опасяват и от връщане на левицата на власт, тъй като тя би могла да отмени пенсионната реформа и да повиши данъците. Левицата е възприемана като по-склонна да харчи и следователно по-малко способна да управлява френския дълг, обяснява Коен.

Липсата на бюджет

"Имаме неизвестна относно финансирането на бюджет 2026 г., а пазарите не обичат неизвестното", добавя Коен.

Оставката на Себастиен Льокорню поражда съмнения, че бюджетът може да бъде представен до 13 октомври, което прави по-вероятно приемането на специален закон, който да позволи минималното функциониране на държавните структури.

На дълговия пазар доходността на 10-годишните френски държавни облигации надхвърли 3,61 на сто, достигайки най-високото си ниво от март, преди да се понижи до 3,57 на сто в края на вчерашния ден.

Спредът - разликата между доходността на френските и германските 10-годишни държавни облигации - достигна 0,85 процентни пункта за първи път от януари. Преди разпускането на Националното събрание от президента Макрон през юни 2024 г. тази разлика бе около 0,50 пункта.

Политическа криза, която се проточва

Оставката на Льокорню подчертава "нестабилния характер на френската политическа система", отбелязва Дани Хюсън, ръководител на подразделението за финансов анализ в "ЕйДжей Бел" (AJ Bell). "Големият въпрос е какво ще се случи по-нататък, защото след смяната на петима премиери за две години, намирането на работещо – дори временно – решение става все по-трудно", добавя той.

Разпускането на парламента през 2024 г. спря възхода на индекса CAC 40, който се беше повишил с 6 на сто на годишна основа преди началото на политическата криза през юни, но завърши годината със спад от 2,15 на сто. Оттогава водещият индекс на Парижката борса "се връщаше към исторически максимуми" и "наваксваше изоставането си", отбелязва Коен. От началото на годината CAC 40 е нараснал с около 8 на сто спрямо почти 16 на сто а лондонския FTSE 100 и 22 на сто за франкфуртския DAX.

Предпазна мрежа

Наблюдателите обаче виждат малък риск от разпространение на френската криза извън пределите на страната. "Френският пазар страда от вътрешнополитическите си проблеми", обобщава Коен. "Резкият спад на акциите на френските банки, поевтиняването на еврото спрямо долара и увеличаването на спредовете подчертават тежестта на продължителната патова ситуация във френската политика", каза той.

"Увеличението на спредовете все още не е достатъчно, за да задейства Инструмента за защита на трансмисионния механизъм (TPI) на Европейската централна банка (ЕЦБ)", уточняват анализаторите от "Евърскор АйЕсАй" (Evercore ISI).

В случай на напрежение на дълговия пазар ЕЦБ разполага с този инструмент, който ѝ позволява да изкупува държавни облигации, чиято доходност се покачва прекалено бързо спрямо германските. "Съществуването на тази предпазна мрежа продължава да помага за овладяване на ръста на доходността на френските облигации", заключават анализаторите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сталин

    17 1 Отговор
    Франция е във фалит 3,2 трилиона дългове,тъкмо навреме влизаме в еврозоната да спасяваме всичките калпазани в Европа

    Коментиран от #4

    12:23 07.10.2025

  • 2 побърканяк

    16 1 Отговор
    Това е само началото и по-весело ще става.

    12:25 07.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    15 1 Отговор
    Борсите се сринаха.Франция фалира.Край на еврото.

    12:25 07.10.2025

  • 4 демократ

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Ти с твоя мизерен бвп какво ще спасиш бе с гол гз таралежи мачкаш

    Коментиран от #7

    12:26 07.10.2025

  • 5 Червената шапчица

    9 1 Отговор
    Африканците изгониха франсетата и сега Макрон няма от къде да крадне....

    12:30 07.10.2025

  • 6 "инвеститорите" ама въобще не

    4 1 Отговор
    се вълнуват от някакви оставки. Пълни глупости се пишат. И кои са тези инвеститори да питам които на опашка са се наредили в Европа да инвестират? А?

    12:40 07.10.2025

  • 7 Филанкишията

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "демократ":

    Що си агресивна?
    В цикъл ли изпадна?

    12:41 07.10.2025

  • 8 Леле майкооо.....

    5 0 Отговор
    Сакън оставки и в България да няма че тревогите на инвеститорите ще увеличим .....

    12:42 07.10.2025

  • 9 Нека да видят франсетата

    8 0 Отговор
    Как се живее без да точиш ресурси от колониите

    12:43 07.10.2025

  • 10 ФРЕНСКАТА ДЖАМАХИРИЯ

    6 0 Отговор
    Лекичко фалира

    12:44 07.10.2025

  • 11 "инвеститорите" а? .....

    4 0 Отговор
    Япония, с 809,4 милиарда долара в САЩ. Страните от ЕС колективно държаха още по-голям дълг на САЩ, включително Белгия с 415,5 милиарда долара, Люксембург с 412,6 милиарда долара, Франция с 375,1 милиарда долара и Ирландия с 327,3 милиарда долара и т.н и т.н. ....Реално за да се спаси финансово в крадкосрочен план Европа се обезкървява стратегически в дългосрочен.... и това е факт!

    12:44 07.10.2025

  • 12 А на вас колко лихва ви дават банките ?

    5 0 Отговор
    10-годишните френски държавни облигации са на 3,61 на сто .... А на вас 0,9% .....щото хич картел няма в Европа и в частност в България нали ?

    12:48 07.10.2025

  • 13 мнение

    5 0 Отговор
    Кви инвиститори кви 5 лева? Франция е в тежка криза и това трябва да се каже ясно. За 1 година 4 премиери сменя.
    Макрон вътре не се справя ръгнал света да оправя?! Очакват се събития.

    12:49 07.10.2025

  • 14 "инвеститорите" а? .....

    3 0 Отговор
    Само за последният месец златото поскъпна с 10% ... лихвите по депозитите в Европа още са около 1% за година ... събират парите на хората, грабят ги и ги трансферират в САЩ на 4,1- 4,4 % доходност. А БНБ сега се сети злато да купува с вашите пари на рекордно високи цени

    12:50 07.10.2025

  • 15 инвеститорите бяха реално само

    2 0 Отговор
    Руснаци и китайци. Вече ги няма ....

    12:52 07.10.2025

  • 16 Ъхъъъъъ....

    3 0 Отговор
    Еманюел Макрон обяви, че е готов да "поеме отговорност".....и каква точно ? Като Бойчо и дЖилезку сигурно ще да е ....

    12:54 07.10.2025

  • 17 Едни и същи

    1 0 Отговор
    Купуват и продават и ако завлечат някой олигофрен гори

    12:59 07.10.2025

