Газа: Окупаторите от Израел удариха автобус, превозващ бежанци

18 Октомври, 2025 16:36 794 15

Стотици хиляди палестинци се завърнаха в северната част на Газа в търсене на домовете си от началото на прекратяването на огъня

Газа: Окупаторите от Израел удариха автобус, превозващ бежанци - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гражданската отбрана в ивицата Газа, действаща под ръководството на "Хамас", съобщи днес, че е извадила телата на девет палестинци, които според нея са били убити вчера при израелски обстрел срещу автобус, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"В сътрудничество с офиса на Червения кръст екипите на Гражданската отбрана успяха да извадят телата на девет мъченици, след като вчера израелската окупационна власт обстреля автобус, превозващ бежанци на изток от квартал "Зейтун" в град Газа“, заяви пред АФП Махмуд Басал, говорител на Гражданската отбрана на анклава.

Басал допълни, че жертвите, сред които има и деца, са членове на едно и също семейство Шаабане, убити, докато "се опитвали да проверят (състоянието на) дома си" след израелските бомбардировки по време на войната.

Израелската армия посочи в изявление, че е "идентифицирала подозрително превозно средство, преминаващо жълтата линия", която представлява линията на отстъпление на израелските сили в ивицата Газа, договорена в рамките на спирането на огъня.

По думите на израелските военни, след предупредителни изстрели войниците "открили огън, за да елиминират заплахата" и са действали "в съответствие със споразумението" за прекратяване на огъня между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас", влязло в сила на 10 октомври.

Подписано под егидата на американския президент Доналд Тръмп, споразумението има за цел да сложи окончателно край на войната в Газа, посочва АФП.

Стотици хиляди палестинци се завърнаха в северната част на Газа в търсене на домовете си от началото на прекратяването на огъня, третото от началото на войната, предизвикана от атаката на "Хамас" на израелска територия на 7 октомври 2023 г.

Няколко жители на Газа разказаха пред AФП, че не могат да намерят домовете си – или дори познати ориентири – в квартали, които сега са затрупани под развалините на сгради, разрушени от израелските бомбардировки.


Палестина
Поставете оценка:
Оценка 2 от 5 гласа.
  • 1 Сатана Z

    9 5 Отговор
    Освен това окупаторите Евреи са разрушили единствената станция за пречистване на питейна вода в Га за .

    16:38 18.10.2025

  • 2 Един

    14 4 Отговор
    Евреите са престъпници - това е повече от сигурно!
    Крадливо жалко племе!

    16:43 18.10.2025

  • 3 Ама

    6 0 Отговор
    бат Дончо,нали спря огъня ?!

    Коментиран от #6, #7

    17:00 18.10.2025

  • 4 Иван

    3 1 Отговор
    Нацистките израелци са грозни и гнусни като Еленски и Умеров.

    17:01 18.10.2025

  • 5 РЕАЛИСТ!

    1 0 Отговор
    Тази война скоро няма да спре...!

    17:01 18.10.2025

  • 6 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ама":

    Това не важи за сатанинската Синагога.

    17:02 18.10.2025

  • 7 Спря той...

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ама":

    ...- дръжки!

    17:03 18.10.2025

  • 8 Изненада ли е за някой че

    1 2 Отговор
    вчера израелската нацистка окупационна власт е обстреляла автобус, превозващ бежанци?

    17:04 18.10.2025

  • 9 Ъхъъъъъ.....

    3 2 Отговор
    "открили огън, за да елиминират заплахата" и са действали "в съответствие със споразумението"...... ционистка гнусна сган ....

    17:06 18.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 И това ли е

    1 0 Отговор
    Под егидата на американския президент Доналд Тръмп ? ...

    17:27 18.10.2025

  • 13 стоян георгиев

    2 2 Отговор
    Много дълго продължи мира. Обяд, снимки и наново терор. На целия свят е ясно, че там мир никога няма да има.

    17:36 18.10.2025

  • 14 горски

    1 0 Отговор
    Гражданската отбрана в ивицата Газа, действаща под ръководството на "Хамас", съобщи днес, че е извадила телата на девет палестинци, които според нея са били убити вчера при израелски обстрел срещу автобус, предаде Франс прес, съобщи БТА. "В сътрудничество с офиса на Червения кръст екипите на Гражданската отбрана успяха да извадят телата на девет мъченици, след като вчера израелската окупационна власт обстреля автобус, превозващ бежанци на изток от квартал "Зейтун" в град Газа“, заяви пред АФП Махмуд Басал, говорител на Гражданската отбрана на Анклава. Басал допълни, че жертвите, сред които има и деца, са членове на едно и също семейство Шаабане, убити, докато "се опитвали да проверят (състоянието на) дома си" след израелските бомбардировки по време на войната. Израелската армия посочи в изявление, че е "идентифицирала подозрително превозно средство, преминаващо жълтата линия", която представлява линията на отстъпление на израелските сили в ивицата Газа, договорена в рамките на спирането на огъня.

    17:49 18.10.2025

  • 15 СЕНКО

    1 0 Отговор
    МИР СКОРО В ИЗРАЕЛ И ГАЗА НЯМА ДА ИМА БИЛ СЪМ ТАМ , ТЕ СЕ МРАЗЯТ КАТО КУЧЕ И КОТЕ

    17:53 18.10.2025