Турция е готова да служи като гарант, ако бъде приложено решение с две държави в Палестина

19 Октомври, 2025 16:31 462 5

Фидан заяви, че досега Турция е действала като посредник в усилията за прекратяване на войната в Газа

Турция е готова да служи като гарант, ако бъде приложено решение с две държави в Палестина - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турският министър на външните работи Хакан Фидан заяви в събота, че Турция е готова да поеме ролята на де факто гарант, ако в Палестина бъде приложено решение за две държави, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА.

В телевизионно предаване Фидан заяви, че досега Турция е действала като посредник в усилията за прекратяване на войната в Газа, като е насърчавала мира чрез тесните си връзки и дългогодишната си подкрепа за палестинските каузи.

„Ако споразумение, приемливо за палестинците, бъде постигнато, ние (Турция) сме готови да направим своята част“, ​​каза Фидан. „Ако бъде постигнато решение с две държави, Турция е готова да поеме отговорността на де факто гарант“.

Той каза, че да се очаква „пълно доверие“ в Израел е нереалистично, като подчерта вместо това значението на международен натиск за осигуряване на отчетност. Турският външен министър заяви, че е сформирана „ранна работна група“, която да се занимава с оперативни въпроси по време на процеса на прекратяване на огъня в Газа, включително проблеми, свързани с размяната на заложници и тела.

Той добави, че работата на групата има за цел да поддържа комуникацията и координацията на място.

Външният министър на Турция заяви, че дискусиите по три институционални механизма, очертани в плана за прекратяване на огъня в Газа на президента на САЩ Доналд Тръмп, продължават. Механизмите са работна група, съвет за мир и стабилизиращи сили, като техните мандати и състав обаче все още не са финализирани, отбелязва агенцията. Фидан подчерта, че координацията на отбраната и разузнаването на Турция е демонстрация на готовността ѝ да поеме по-голяма отговорност, ако бъде постигнат мир.

„Ако бъде приложено решение за две държави, основано на границите от 1967 г., и палестинците получат суверенна и равноправна държава, ние сме готови да действаме като гарант“, каза Фидан. „Това е важен ангажимент, който не всяка държава може да поеме“, допълни той.

В понеделник в египетския курортен град Шарм ел Шейх се проведе среща на върха, където президентът на САЩ Доналд Тръмп и египетският президент Абдел Фатах ас Сиси бяха домакини на над 20 световни лидери, включително турския президент Реджеп Тайип Ердоган, за подписването на документ, с който се формализира примирието в Газа, припомня агенцията. Ердоган, Тръмп, Абдел Фатах ас Сиси и катарският емир Тамим бин Хамад Ал Тани официално подписаха споразумението в подкрепа на примирието и траен мир в Газа.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Будапеща 1994

    0 2 Отговор
    Като САЩ ,за Украйна?

    16:35 19.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Баба Гошка

    2 0 Отговор
    Те гаддреите една държава не искат да има, сега суллтана две щял да прави. Зоната я искат разчистена и сррината до основи за ваканционно селище и 5 звездни хотели. Без аррабели. Не знам само кой ще им ходи да почива там, ако са иззссраели.

    Коментиран от #4

    16:49 19.10.2025

  • 4 АЗ!

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Баба Гошка":

    Султанът ще продължава да си приказва...

    16:51 19.10.2025

  • 5 Крали Марко

    1 0 Отговор
    Турция да спре ударите по Газа след сключеното споразумение, после да прави гръмки изявления. Днес е бомбардирана Газа.

    17:00 19.10.2025

