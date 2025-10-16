Новини
Израел върна телата на още 30 палестинци

Израел върна телата на още 30 палестинци

16 Октомври, 2025 16:54 461 1

Съгласно споразумението за прекратяване на огъня Израел трябва да върне телата на 15 палестинци за всеки върнат труп на заложник

Израел върна телата на още 30 палестинци - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израел върна в ивицата Газа телата на 30 палестинци, с което общият брой на върнатите тела достигна 120, съобщиха назначените от "Хамас" здравни власти в палестинската територия и болница "Насър" в Хан Юнис, цитирани от Франс прес, предаде БТА.

Съгласно споразумението за прекратяване на огъня, договорено от американския президент Доналд Тръмп, Израел трябва да върне телата на 15 палестинци за всеки върнат труп на заложник. Снощи "Хамас" предаде още две тела на Израел и заяви, че е върнал всички тела на загиналите заложници, до които е имал достъп.

Израелският Национален институт по съдебна медицина идентифицира днес останките на още двама заложници, върнати от Газа, докато официални лица и семейства предупредиха "Хамас" да предаде телата на все още задържаните, предаде Асошиейтед прес. Израелската армия заяви, че телата са на Инбар Хайман, посетителка на музикалния фестивал "Нова", и сержант Мохамед ал Атреш, които бяха убити в сражения на 7 октомври 2023 г., когато бойци на "Хамас" атакуваха Израел, запалвайки войната.

На фона на крехкото прекратяване на огъня, което сложи край на двугодишната война, палестинците очакваха отдавна обещаната помощ за Газа, а плановете за разполагане на международни сили там започваха да придобиват форма.

От понеделник "Хамас" е върнал 10 тела, девет от които израелската армия е идентифицирала като заложници. Израел заяви, че преди размяната в Газа е имало общо 28 загинали заложници. В замяна на освобождаването на заложниците Израел освободи в понеделник около 2000 палестински затворници и задържани.

Правителството на премиера Бенямин Нетаняху заяви, че Израел "работи неуморно, за да върне всички наши загинали заложници за подобаващо погребение в родината им". "Хамас" и Червеният кръст заявиха, че достигането на останките е било затруднено от огромните разрушения в Газа. "Хамас" е съобщил на посредниците, че някои тела се намират в райони, контролирани от израелските войски.


Израел
  • 1 Име

    0 0 Отговор
    Палестина връща живи заложници, а Израел трупове! Хайде евреите да започват да "ревнат" отново какви мъченици са!

    17:48 16.10.2025