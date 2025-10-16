Турската армия е готова да влезе в Газа

Турските въоръжени сили са готови за изпълнение на всякакви задачи в международната мисия, която ще бъде изпратена в Газа, съобщиха представители на Министерството на отбраната на Република Турция на традиционния си седмичен брифинг, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“, цитирана от БТА.
„С опита, който Турските въоръжени сили имат от участието си в предишни международни мироопазващи мисии, са готови да изпълняват всякакви задачи в рамките на международното право, които да доведат до изграждането и опазването на мира. Дейностите, свързани с изпращането им, се осъществяват в координация със структурите и звената, които имат отношение към въпроса“, заявиха от Министерството на отбраната.
Според тях най-спешните задачи след двугодишната война в Газа са изпращането на хуманитарна помощ и възстановяването на инфраструктурата.
Междувременно турски медии съобщиха, че бившият директор на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) Мехмет Гюллюоглу е назначен за координатор на дейностите по осигуряване на хуманитарна помощ в Газа. Той е изпратен на място на 15 октомври, за да проследи заедно с екипа си какво е необходимо.
От Министерството на отбраната дадоха информация и за срещата, свързана със сигурността на Сирия, която се проведе на 12 октомври 2025 г. в Анкара. От страна на Турция в нея взеха участие министърът на външните работи Хакан Фидан, министърът на отбраната Яшар Гюлер, директорът на турското разузнаване (МИТ) Ибрахим Калън. Основна тема беше интеграцията на сирийските кюрдски милиции, които Анкара неведнъж е заявявала, че създават проблеми и в Турция.
„Както знаете, в Сирия продължават дейностите по повторно изграждане на всички държавни структури и установяването на стабилност и сигурност. В тази връзка засилваме сътрудничеството си със Сирия, за да допринесем за увеличаването на капацитета за създаване на сигурност, премахване на тероризма от региона и установяване на стабилност. Решени сме да подкрепим териториалната цялост и създаването на единна армия. В този контекст интегрирането на сирийските кюрдски милиции в Сирийската армия е крайно необходимо. Турция провежда срещи, осъществява координация със своите партньори и следи процеса отблизо“, заявиха от Министерството на отбраната.
По време на седмичния брифинг говорителят на Министерството на отбраната контраадмирал Зеки Актюрк съобщи, че през последната седмица един терорист от Кюрдската работническа партия (ПКК) се е предал. При охраняването на турските граници до 1 октомври 2025 г. са предотвратени 53892 опита за нелегално преминаване и за заловени 7743 души при опит за това.
До коментар #15 от "Бялджип":Режим не се е променила и от десетилетия е ясна . Тел Авив се стреми да създаде териториален коридор – наречен „Коридорът на Давид“ – простиращ се от окупираните Голански възвишения през провинциите Дараа, Кунейтра и Сувейда в южна Сирия, като в крайна сметка целта е да се свърже чак с контролираните от кюрдите територии в североизточната част на Сирия. ....
„Ние, евреите, сме унищожители и ще останем такива завинаги. Всичко, което ще направите за нас, няма да задоволи нуждите и потребностите ни. Ние винаги ще разрушаваме, защото се нуждаем от един наш свят." – Морис Самуел, Jon Gentiles, p.155, Harcourt, Brace, 1924
Благодаря за обстойния коментар на моя въпрос. Не съм съвсем запознат със ситуацията в тази част от света, политиката там следя и познавам бегло. Очевидно е обаче, че са възможни сериозни катаклизми. Добре е всичко да се размине и светът се успокои, но вероятността не е голяма.
Всеки който можа за да спаси фалиращият затънал в дългове Израел. Интересно е: (Израелското находище за природен газ „Левиатан" подписа най-голямата експортна сделка в историята на страната, на стойност до 35 милиарда долара, за доставка на газ за Египет, съобщи в четвъртък NewMed, един от партньорите на находището. Очаква се сделката да облекчи енергийната криза в Египет, който е похарчил милиарди долари за внос на втечнен природен газ, тъй като собственото му производство не успя да отговори на търсенето. Производството на Египет започна да намалява през 2022 г., принуждавайки го да се откаже от амбициите си да се превърне в регионален център за доставки.)...
