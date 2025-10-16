Новини
Турската армия е готова да влезе в Газа

16 Октомври, 2025 15:04 1 675 36

Турските въоръжени сили са готови за изпълнение на всякакви задачи в Газа, съобщи Анкара

Турската армия е готова да влезе в Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Турските въоръжени сили са готови за изпълнение на всякакви задачи в международната мисия, която ще бъде изпратена в Газа, съобщиха представители на Министерството на отбраната на Република Турция на традиционния си седмичен брифинг, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“, цитирана от БТА.

„С опита, който Турските въоръжени сили имат от участието си в предишни международни мироопазващи мисии, са готови да изпълняват всякакви задачи в рамките на международното право, които да доведат до изграждането и опазването на мира. Дейностите, свързани с изпращането им, се осъществяват в координация със структурите и звената, които имат отношение към въпроса“, заявиха от Министерството на отбраната.

Според тях най-спешните задачи след двугодишната война в Газа са изпращането на хуманитарна помощ и възстановяването на инфраструктурата.

Междувременно турски медии съобщиха, че бившият директор на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) Мехмет Гюллюоглу е назначен за координатор на дейностите по осигуряване на хуманитарна помощ в Газа. Той е изпратен на място на 15 октомври, за да проследи заедно с екипа си какво е необходимо.

От Министерството на отбраната дадоха информация и за срещата, свързана със сигурността на Сирия, която се проведе на 12 октомври 2025 г. в Анкара. От страна на Турция в нея взеха участие министърът на външните работи Хакан Фидан, министърът на отбраната Яшар Гюлер, директорът на турското разузнаване (МИТ) Ибрахим Калън. Основна тема беше интеграцията на сирийските кюрдски милиции, които Анкара неведнъж е заявявала, че създават проблеми и в Турция.

„Както знаете, в Сирия продължават дейностите по повторно изграждане на всички държавни структури и установяването на стабилност и сигурност. В тази връзка засилваме сътрудничеството си със Сирия, за да допринесем за увеличаването на капацитета за създаване на сигурност, премахване на тероризма от региона и установяване на стабилност. Решени сме да подкрепим териториалната цялост и създаването на единна армия. В този контекст интегрирането на сирийските кюрдски милиции в Сирийската армия е крайно необходимо. Турция провежда срещи, осъществява координация със своите партньори и следи процеса отблизо“, заявиха от Министерството на отбраната.

По време на седмичния брифинг говорителят на Министерството на отбраната контраадмирал Зеки Актюрк съобщи, че през последната седмица един терорист от Кюрдската работническа партия (ПКК) се е предал. При охраняването на турските граници до 1 октомври 2025 г. са предотвратени 53892 опита за нелегално преминаване и за заловени 7743 души при опит за това.


Турция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    5 9 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    15:05 16.10.2025

  • 2 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    7 8 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    15:05 16.10.2025

  • 3 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    9 10 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    15:05 16.10.2025

  • 4 Турските въоръжени сили

    15 4 Отговор
    Са идеалният вариант за международна мироопазваща мисия там

    15:15 16.10.2025

  • 5 56788

    3 0 Отговор
    Подвеждащо заглавие ,много ясно кой е автора

    15:16 16.10.2025

  • 6 Нациста Натаняху

    7 3 Отговор
    Ще бъде поставен до стената

    15:16 16.10.2025

  • 7 И Сирия също

    5 0 Отговор
    Трябва !

    15:18 16.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Излизане

    3 1 Отговор
    Влиза се лесно, а след това-как се излиза?

    Коментиран от #13

    15:19 16.10.2025

  • 10 Видя се, че не става

    7 2 Отговор
    След 100 години размирици е време империята пак да донесе вековен мир в региона.

    15:21 16.10.2025

  • 11 Аз съм веган

    4 3 Отговор
    Защо никой не пита за мнението на Бензиностанцията? Защото никой не ги брои за живи. Копейки свиквайте.

    Коментиран от #14

    15:22 16.10.2025

  • 12 Ирак също изявиха желание

    4 0 Отговор
    Да изпратят 50 000 души

    15:22 16.10.2025

  • 13 Той нека 5века

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Излизане":

    Да ти е вътре, па за излизането да му мислят тогава

    Коментиран от #20

    15:24 16.10.2025

  • 14 А Сириеца защо

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Аз съм веган":

    Според теб днес е в Москва? А?

    Коментиран от #17, #31

    15:24 16.10.2025

  • 15 Бялджип

    4 0 Отговор
    Не знам дали заглавието е истина. Ако е така, ситуацията ще стане твърде забавна, обаче много опасна. Турция рязко осъжда Израел,а там ще влязат в пряк конфликт. Обаче Израел е най-близката до САЩ държава, а Турция е член на НАТО, ръководена от САЩ ?! Тогава...?

    Коментиран от #16, #18

    15:24 16.10.2025

  • 16 Целта на нацисткият ционистки

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Бялджип":

    Режим не се е променила и от десетилетия е ясна . Тел Авив се стреми да създаде териториален коридор – наречен „Коридорът на Давид“ – простиращ се от окупираните Голански възвишения през провинциите Дараа, Кунейтра и Сувейда в южна Сирия, като в крайна сметка целта е да се свърже чак с контролираните от кюрдите територии в североизточната част на Сирия. ....
    Този коридор би имал за цел да превърне израелския режим в доминираща военна сила в Западна Азия с нови възможности, да неутрализира трансграничната съпротива и да предостави на Израел контрол над водните ресурси на Сирия, като същевременно проправи пътя за официалното анексиране на Голанските възвишения. .... „Мир чрез сила“ означава: Предайте Голанските възвишения, приемете условията на Тел Авив, отворете врати за САЩ и не протестирайте, когато сте бомбардирани. Това е новият неписан закон на региона. Арабите трябва да се събудят и да се обединят иначе са обречени и късно или рано ще се стигне до директен конфликт на Израел с Турция който ще вземе милиони жертви .... (Ние, евреите, сме унищожители и ще останем такива завинаги. Всичко, което ще направите за нас, няма да задоволи нуждите и потребностите ни. Ние винаги ще разрушаваме, защото се нуждаем от един наш свят.” – Морис Самуел, Jon Gentiles, p.155, Harcourt, Brace, 1924

    Коментиран от #26

    15:27 16.10.2025

  • 17 Аз съм веган

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "А Сириеца защо":

    Никой не пита високия 160см богатир от бункера с високите токчета за мир.

    15:29 16.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Карло☪︎ НacсpaH

    2 4 Отговор
    Искам много пари от държавата за това, че вдигам железа. Трябват ми за дppoгaa!!! деца, болни, пенсионери...да го дyyxxaaтт!!!

    Коментиран от #22

    15:30 16.10.2025

  • 20 Фишек,

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Той нека 5века":

    за родата ти ли иде реч?

    Коментиран от #35

    15:31 16.10.2025

  • 21 Нациста Натаняху

    3 0 Отговор
    Трябва да бъде затворен в клетка и бетонна ограда около него да има. В пустинята Негев може само мини да сложат

    15:31 16.10.2025

  • 22 Чакала

    0 3 Отговор

    До коментар #19 от "Карло☪︎ НacсpaH":

    Щом ти харесва, духайййй.

    15:32 16.10.2025

  • 23 Българин 🇧🇬

    2 3 Отговор
    Ясно , че Турция иска да изчисти имиджа си пред мюсюлманите , че е била във щатския (еврейския) военен блок докато евреите тъпчеха Газа . Но след турския аскер - нищо добро . Вижда се в момента и в Ирак , и в Сирия .

    Коментиран от #33

    15:35 16.10.2025

  • 24 Турците имат опит с Кипър

    5 4 Отговор
    За 3 месеца ще решат проблема с ционистката пасмина на Западният бряг

    15:35 16.10.2025

  • 25 Карло☪︎ НacсpaH

    1 1 Отговор
    Добре,че са чичко Борисов и чичко Пеевски да ми дават някой лев, давам да ме ебьттт за парички и ще гласувам за тях!

    15:36 16.10.2025

  • 26 Бялджип

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Целта на нацисткият ционистки":

    Благодаря за обстойния коментар на моя въпрос. Не съм съвсем запознат със ситуацията в тази част от света, политиката там следя и познавам бегло. Очевидно е обаче, че са възможни сериозни катаклизми. Добре е всичко да се размине и светът се успокои, но вероятността не е голяма.

    Коментиран от #29

    15:36 16.10.2025

  • 27 Карло☪︎ НacсpaH

    1 2 Отговор
    Искам много пари от държавата за това, че вдигам железа. Трябват ми за дppoгaa!!! деца, болни, пенсионери...да го дyyxxaaтт!!!
    Добре,че са чичко Борисов и чичко Пеевски да ми дават някой лев, давам да ме ебьттт за парички и ще гласувам за тях!

    15:36 16.10.2025

  • 28 Айде бре,

    2 0 Отговор
    влизайте....да засмърди на поганска мърша.

    Коментиран от #30

    15:40 16.10.2025

  • 29 САЩ рекетира

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Бялджип":

    Всеки който можа за да спаси фалиращият затънал в дългове Израел. Интересно е: (Израелското находище за природен газ „Левиатан“ подписа най-голямата експортна сделка в историята на страната, на стойност до 35 милиарда долара, за доставка на газ за Египет, съобщи в четвъртък NewMed, един от партньорите на находището. Очаква се сделката да облекчи енергийната криза в Египет, който е похарчил милиарди долари за внос на втечнен природен газ, тъй като собственото му производство не успя да отговори на търсенето. Производството на Египет започна да намалява през 2022 г., принуждавайки го да се откаже от амбициите си да се превърне в регионален център за доставки.)...

    15:43 16.10.2025

  • 30 Баджанака

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Айде бре,":

    Така смърди само на твойта ш.ундата.

    15:46 16.10.2025

  • 31 Отишъл е като вестоносец

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "А Сириеца защо":

    Да предаде заръките на Ердоган

    15:50 16.10.2025

  • 32 Всич няма да е лошо

    1 0 Отговор
    ООН пари да осигури и от Ирак сини каски поне 10 000 обучени войници да се пратят на границата с Ливан

    15:53 16.10.2025

  • 33 Всъщност си прав

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Българин 🇧🇬":

    Виждаме и в България 150г.след турският аскер. Пълна разруха, а преди това райска градина. А в Ирак и Сирия там където е аскерът има мир.

    15:56 16.10.2025

  • 34 Спече ли ви се айното туркофобчета

    0 1 Отговор
    Вие какво можете да пратите някъде.... Освен шантонерки по европските шантани🤣🤣🤣

    15:58 16.10.2025

  • 35 Да да

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Фишек,":

    Преди 5века дядо ми е влязъл... ама като гледам как се пениш още не го е изкарал😄😄😄

    16:00 16.10.2025

  • 36 Гошо

    0 0 Отговор
    Само турска инвазия им е ексик!

    16:13 16.10.2025

