Израел идентифицира тялото на заложник, предадено снощи от "Хамас"

18 Октомври, 2025 10:55 697 5

Информацията бе оповестена от канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху

Израел идентифицира тялото на заложник, предадено снощи от "Хамас" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Канцеларията на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху съобщи, че тленните останки на загинал заложник, предадени снощи от палестинското движение "Хамас", са разпознати и принадлежат на Елияху Маргалит, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Израелската армия "уведоми семейството на отвлечения Елияху Маргалит, че тялото на техния близък е върнато в Израел и че разпознаването му е приключило", посочи премиерската канцелария. Оттам добавиха, че "няма да има никакви компромиси и няма да бъдат пестени никакви усилия, докато не бъдат върнати телата на всички загинали заложници, до последното".

По-рано Израел заяви, че е получил тялото на заложник, предадено снощи на Червения кръст в ивицата Газа.

Информацията бе оповестена отново от канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

"Израел получи, с посредничеството на Червения кръст, ковчега на загинал заложник, който бе предаден на израелската армия и на Шин Бет (израелската служба за контраразузнаване) в ивицата Газа", се казваше в изявлението.


