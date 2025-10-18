Израел идентифицира тялото на заложник, предадено снощи от "Хамас"

Канцеларията на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху съобщи, че тленните останки на загинал заложник, предадени снощи от палестинското движение "Хамас", са разпознати и принадлежат на Елияху Маргалит, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Израелската армия "уведоми семейството на отвлечения Елияху Маргалит, че тялото на техния близък е върнато в Израел и че разпознаването му е приключило", посочи премиерската канцелария. Оттам добавиха, че "няма да има никакви компромиси и няма да бъдат пестени никакви усилия, докато не бъдат върнати телата на всички загинали заложници, до последното".
По-рано Израел заяви, че е получил тялото на заложник, предадено снощи на Червения кръст в ивицата Газа.
Информацията бе оповестена отново от канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху.
"Израел получи, с посредничеството на Червения кръст, ковчега на загинал заложник, който бе предаден на израелската армия и на Шин Бет (израелската служба за контраразузнаване) в ивицата Газа", се казваше в изявлението.
1 Чалгатрон с БМВ
11:02 18.10.2025
2 хамаз ги прецака израелците
доста от заложниците мъртви
но по някое време пак ще стане патакламата
но израел вече няма да слуша никой да ги довърши
макар че както винаги страдат и измират обикновени хора
11:05 18.10.2025
3 Ще споменават имената на заложниците
11:18 18.10.2025
4 телата на всички загинали заложници,
11:21 18.10.2025
5 И какво ни интересува това
11:23 18.10.2025