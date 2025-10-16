Новини
Израел продължава подготовката с Египет за отваряне на пропускателния пункт "Рафах"

16 Октомври, 2025 13:23

Хуманитарна помощ продължава да влиза в ивицата през "Керем Шалом"

Израел продължава подготовката с Египет за отваряне на пропускателния пункт "Рафах" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"КОГАТ" (израелската координационна служба към израелското правителство, която се занимава с въпроси, касаещи цивилните в палестинските територии) съобщи днес, че продължава подготовката с Египет за отваряне на контролно-пропускателния пункт "Рафах" на границата с ивицата Газа за преминаване на хора, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Датата, на която ще стане това, ще бъде обявена на по-късен етап.

Израел предупреди по-рано, че няма да отвори контролно-пропускателния пункт "Рафах", който е затворен вече няколко месеца, и ще намали хуманитарната помощ, влизаща в Газа, като се аргументира, че "Хамас" връща телата на израелски заложници твърде бавно. Той също така подчерта рисковете за прекратяването на огъня, което сложи край на две години опустошителна война и доведе до освобождаването на всички живи заложници, държани от палестинското ислямистко движение.

"КОГАТ" обърна внимание, че хуманитарна помощ продължава да влиза в ивицата през "Керем Шалом" ("Карм абу Салем"), както и през други гранични пунктове с Израел.

"Трябва да се подчертае, че хуманитарна помощ няма да преминава през граничния пункт "Рафах". Това никога не е било договаряно на никакъв етап", добави израелската служба в изявление, изпратено до Ройтерс. Вчера Ройтерс съобщи, че се очаква граничният пункт "Рафах" да бъде отворен за преминаване на хора днес.


Израел
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хамас и Израел

    0 0 Отговор
    заедто ще чистят Газа от палестинци, Нетаняху е избран за лидер на Хамас

    13:25 16.10.2025

  • 2 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Та какво подписали ,не можах да разбера .привична е наглостта и лицемерието за евреите а сега се и подиграват да не убиват гладни палестинци,тъпи арабели

    13:49 16.10.2025