Нетаняху каза, че войната в Газа не е приключила

Нетаняху каза, че войната в Газа не е приключила

16 Октомври, 2025 14:04 629 23

Всеки, който вдигне ръка срещу нас, трябва да знае, че ще плати много висока цена, каза израелският премиер

Нетаняху каза, че войната в Газа не е приключила - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху днес по време на официална церемония за отбелязването на втората годишнина от атаките на "Хамас" на 7 октомври 2023 г. обяви, че за неговата страна "войната не е приключила", и добави, че е "решен да постигне връщането на всички заложници", предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Войната все още не е приключила, но едно нещо е ясно – всеки, който вдигне ръка срещу нас, трябва да знае, че ще плати много висока цена", подчерта Нетаняху. "Израел е на фронтовата линия в конфронтацията между варварщината и цивилизацията", добави той на церемонията на гробището в планината Херцел.

До момента са върнати телата на едва девет от общо 28 мъртви заложници, които трябва да бъдат предадени от "Хамас".

Израелското правителство очаква Германия да отмени частичното си спиране на износа на оръжие за Израел и забраната за пътуване до определени райони в страната след договореното прекратяване на огъня в ивицата Газа, предаде по-рано днес ДПА.

При положение, че сега вече няма война, "очакваме германското правителство да отмени тези ограничения", заяви пред репортери израелската заместник-министърка на външните работи Шарен Хаскел по време на посещението си в Берлин вчера.

Тя подкрепя участието на Германия в настоящия мирен процес в ивицата Газа. "Смятаме германското правителство за надежден участник (в мирния процес - бел. ред.)", заяви Хаскел, добавяйки, че не би имала нищо против включването на Германия в мироопазващи сили в анклава.

Запитана дали болезненото историческо наследство може да буди безпокойство, тя отговори "Вярваме ви", като припомни проявите в Германия на солидарност с Израел след нападението на радикалната палестинска групировка "Хамас" срещу израелска територия на 7 октомври 2023 г., дало началото на войната в ивицата Газа.

Канцлерът Фридрих Мерц разпореди на 8 август тази година временно спиране на германския износ за Израел на оръжия, които биха били използвани в конфликта в Газа. Основанието на Мерц бе нарастващата агресия от страна на израелската армия, припомня ДПА.


Израел
  • 1 Сатана Z

    5 3 Отговор
    Миротворецът-бизнесмен е съучастник на Хитлеряху

    14:06 16.10.2025

  • 2 Върнаха

    5 3 Отговор
    им заложниците , искаха за Тръмп даже "Нобелова награда" за мир - и сега , войната не била приключила ?

    14:08 16.10.2025

  • 3 Хасковски каунь

    2 3 Отговор
    Дончо фърли едновременно къч и гюбек.

    14:08 16.10.2025

  • 4 Израел Сила Израел Мощ

    4 3 Отговор
    Иран Колкото Украйна го смляха за 1 седмица
    На 1600 километра от Тяхната граница
    А Русия със сухопътна граница неможа да бие украйна
    Сега и ще бяга до москва , ще даде територия

    Коментиран от #8, #10, #13

    14:13 16.10.2025

  • 5 Ванга

    3 3 Отговор
    Ще искат мир но няма да получат, ще стане по зле.

    Говорим за свет овна война която тече и сега.


    Слагайте бурканите и газ към горите.

    14:13 16.10.2025

  • 6 родната ганя капейка

    4 2 Отговор
    естествено е на страната на терориста и тиранина спонсориран от умиращия москвича хамаz

    14:14 16.10.2025

  • 7 Гробе Расси

    3 2 Отговор
    Ех и ние ако имахме такова оборудване щяхме да смелим Украйна за 3 дни

    14:14 16.10.2025

  • 8 Израел ако запука Ватите

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Израел Сила Израел Мощ":

    И ще ги загроби за една седмица
    Бункера ще избяга във Северна корея

    14:17 16.10.2025

  • 9 Георги

    1 1 Отговор
    видяхме, ще избите и децата му и съседите му... абе всички които си решите

    14:17 16.10.2025

  • 10 Обаче и Путин го е страх

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Израел Сила Израел Мощ":

    От натаняхо

    14:18 16.10.2025

  • 11 Ето нациста си го каза

    3 2 Отговор
    войната в Гааза не е приключила....

    14:19 16.10.2025

  • 12 онзи

    3 0 Отговор
    Курорта Газа ли ще се казва

    14:22 16.10.2025

  • 13 Смешко .....

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Израел Сила Израел Мощ":

    Територията на Гааза е 1/16 от превзетата от Русия! Дали го осъзнаваш? И то срещу цялото НАТО а не срещу жени и деца с прашки и камъни. Израел е квази държава която за 6-7 година е с около 40 милиарда отрицателно салдо без да броим подаръците от САЩ в размер от около 10 милиарда годишно...

    14:24 16.10.2025

  • 14 ахоййййй

    2 1 Отговор
    Браво Биби , така трябва , палестинския тероризъм само със здрава сеч се оправя .

    14:24 16.10.2025

  • 15 Нетаняху е никой

    2 3 Отговор
    Делигитимиран и навярно в ъгъла зверче. Мощното персийско лоби си плати и каквото каже това ще стане

    14:27 16.10.2025

  • 16 Естествено

    2 0 Отговор
    че не е. Никой не е очаквал обратното. Само наивниците...

    14:28 16.10.2025

  • 17 малко факти

    2 3 Отговор
    Нетаняху е истински родолюбец и патриот ,затова ще отиде докрай и ще почисти палестинските терористи , заедно със скритите им съдружници . Браво на него.

    14:30 16.10.2025

  • 18 Бай

    2 2 Отговор
    Натаниау управлява света. Каквото си иска, това и ще прави. Никой не може да му каже нищо. Това е положението. Всички сме тук по милост.

    14:32 16.10.2025

  • 19 УдоМача

    2 0 Отговор
    От кривонос п0миар какво да очаква човек???

    14:32 16.10.2025

  • 20 Пълни глупости

    5 0 Отговор
    Това с връщането на всички заложници можеше и без въобще война да има още на първата седмица. Размяна се казва. Но ционистката сган без война и геноцид не може. Само и единствено това е дефинира като някаква общност. В случая от изроооди

    14:32 16.10.2025

  • 21 НЯМА И ГРАМ СЪМНЕНИЕ

    4 0 Отговор
    ЧЕ ИЗРАЕЛ НЯМА ДА ИЗПЪЛНИ УСЛОВИЯТА ПО ДОГОВОРА .

    14:32 16.10.2025

  • 22 Тръмпака мълчи като пукал

    4 0 Отговор
    за Палестинска държава което всъщност е едниственото и безалтернативно решение.

    14:33 16.10.2025

  • 23 Кризисен пиар и си придава значимост

    1 0 Отговор
    Ами ако забелязвате колеги Тръмп отговори с "да" на въпрос дали войната е приключила в Кнесета! Израел нямат думата ... "Депутатите" питат Тръмп ! ..... Осъзнавате ли факта, че няма такова нещо израелски суверинитет, държава и Кнесета ? ......Точно на това сме свидетели. Господарят дойде в държавата парий и беше аплодиран от стотици хиляди които освиркваха всяко споменаване на Натаняху впрочем. Едно ционистко гето със неграмотни с много малки изключения младежи на средна възраст за Израел 28 години и 2 месеца надрусани с райска газ чфути, жертвички на ционистката пропаганда. Дори не осъзнават какви изрооди са и колко малко им е информационното балонче в което са ги затворили. Мирът е добър но престъпленията на Израел остават

    14:39 16.10.2025