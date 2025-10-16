Нетаняху каза, че войната в Газа не е приключила

Израелският премиер Бенямин Нетаняху днес по време на официална церемония за отбелязването на втората годишнина от атаките на "Хамас" на 7 октомври 2023 г. обяви, че за неговата страна "войната не е приключила", и добави, че е "решен да постигне връщането на всички заложници", предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Войната все още не е приключила, но едно нещо е ясно – всеки, който вдигне ръка срещу нас, трябва да знае, че ще плати много висока цена", подчерта Нетаняху. "Израел е на фронтовата линия в конфронтацията между варварщината и цивилизацията", добави той на церемонията на гробището в планината Херцел.

До момента са върнати телата на едва девет от общо 28 мъртви заложници, които трябва да бъдат предадени от "Хамас".

Израелското правителство очаква Германия да отмени частичното си спиране на износа на оръжие за Израел и забраната за пътуване до определени райони в страната след договореното прекратяване на огъня в ивицата Газа, предаде по-рано днес ДПА.

При положение, че сега вече няма война, "очакваме германското правителство да отмени тези ограничения", заяви пред репортери израелската заместник-министърка на външните работи Шарен Хаскел по време на посещението си в Берлин вчера.

Тя подкрепя участието на Германия в настоящия мирен процес в ивицата Газа. "Смятаме германското правителство за надежден участник (в мирния процес - бел. ред.)", заяви Хаскел, добавяйки, че не би имала нищо против включването на Германия в мироопазващи сили в анклава.

Запитана дали болезненото историческо наследство може да буди безпокойство, тя отговори "Вярваме ви", като припомни проявите в Германия на солидарност с Израел след нападението на радикалната палестинска групировка "Хамас" срещу израелска територия на 7 октомври 2023 г., дало началото на войната в ивицата Газа.

Канцлерът Фридрих Мерц разпореди на 8 август тази година временно спиране на германския износ за Израел на оръжия, които биха били използвани в конфликта в Газа. Основанието на Мерц бе нарастващата агресия от страна на израелската армия, припомня ДПА.