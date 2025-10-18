Израел върна още 15 тела на палестинци. Граничният пункт Рафах остава затворен до второ нареждане, заяви Нетаняху

Контролираното от "Хамас" Министерството на здравеопазването на Газа съобщи, че Израел е върнал 15 тела на палестинци, предаде БНР. С тях броят на репатрираните тела в анклава от понеделник насам достигна 135.



Според Министерството на здравеопазването на Газа медицинските екипи извършват прегледи, документиране и идентификация на телата в съответствие с одобрените съдебномедицински и медицински протоколи, включително процедури преди да ги върнат на семействата.



От министерството съобщават, че по някои от телата има следи от малтретиране, побои, завързани очи и вързани ръце.



В петък Ахмад Дахир, директор на съдебната медицина в болница "Насер", каза пред Анадолската информационна агенция, че заради липсата на научни инструменти Министерството на здравеопазването е открило онлайн портал, с помощта на който семействата могат да идентифицират изчезнали роднини дистанционно.



Според Дахир по някои от телата има следи от мъчения, изгаряния и екзекуции на място, докато Израел не е предоставил данни или имена, което прави идентифицирането почти невъзможно, отбелязва Ройтерс. По данни на властите в Газа около 9500 души остават в неизвестност, някои вероятно все още под развалините.



По силата на постигнатото споразумение за прекратяване на огъня "Хамас" освободи 20 живи израелски заложници и предаде останките на още 11 пленници в замяна на близо 2000 палестински затворници.



Споразумението беше постигнато между Израел и "Хамас" миналата седмица на базата на план, представен от американския президент Доналд Тръмп. Освен освобождаването на заложници и затворници планът предвижда и възстановяване на Газа и установяване на нов механизъм за управление без "Хамас".

Израелският премиер Бенямин Нетаняху тази вечер заяви, че граничният пункт Рафах ще остане затворен до второ нареждане, малко след като палестинското посолство в Египет заяви, че той ще бъде отворен в понеделник, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.



"Отварянето на граничния пункт ще бъде разгледано в зависимост от това как "Хамас" изпълнява своята част от споразумението – връщането на телата на мъртвите заложници и прилагането на договорената рамка", се посочва в изявление на канцеларията на Нетаняху, разпространено в днес.

По-рано палестинското посолство в Кайро, хцитирано от Ройтерс и БТА, съобщи, че пунктът ще бъде отворен в понеделник.

Пунктът, който беше през по-голяма част от времето затворен от май 2024 г., ще позволи на палестинците, пребиваващи в Египет, да се завърнат в Газа, се казва в съобщението на дипломатическата мисия.

Гражданската отбрана в ивицата Газа, действаща под ръководството на "Хамас", съобщи днес, че е извадила телата на девет палестинци, които според нея са били убити вчера при израелски обстрел срещу автобус, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"В сътрудничество с офиса на Червения кръст екипите на Гражданската отбрана успяха да извадят телата на девет мъченици, след като вчера израелската окупационна власт обстреля автобус, превозващ бежанци на изток от квартал "Зейтун" в град Газа“, заяви пред АФП Махмуд Басал, говорител на Гражданската отбрана на анклава.

Басал допълни, че жертвите, сред които има и деца, са членове на едно и също семейство Шаабане, убити, докато "се опитвали да проверят (състоянието на) дома си" след израелските бомбардировки по време на войната.

Израелската армия посочи в изявление, че е "идентифицирала подозрително превозно средство, преминаващо жълтата линия", която представлява линията на отстъпление на израелските сили в ивицата Газа, договорена в рамките на спирането на огъня.

По думите на израелските военни, след предупредителни изстрели войниците "открили огън, за да елиминират заплахата" и са действали "в съответствие със споразумението" за прекратяване на огъня между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас", влязло в сила на 10 октомври.

Подписано под егидата на американския президент Доналд Тръмп, споразумението има за цел да сложи окончателно край на войната в Газа, посочва АФП.

Стотици хиляди палестинци се завърнаха в северната част на Газа в търсене на домовете си от началото на прекратяването на огъня, третото от началото на войната, предизвикана от атаката на "Хамас" на израелска територия на 7 октомври 2023 г.

Няколко жители на Газа разказаха пред AФП, че не могат да намерят домовете си – или дори познати ориентири – в квартали, които сега са затрупани под развалините на сгради, разрушени от израелските бомбардировки.