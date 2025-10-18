Израел върна още 15 тела на палестинци. Граничният пункт Рафах остава затворен до второ нареждане, заяви Нетаняху

Контролираното от "Хамас" Министерството на здравеопазването на Газа съобщи, че Израел е върнал 15 тела на палестинци, предаде БНР. С тях броят на репатрираните тела в анклава от понеделник насам достигна 135.
Според Министерството на здравеопазването на Газа медицинските екипи извършват прегледи, документиране и идентификация на телата в съответствие с одобрените съдебномедицински и медицински протоколи, включително процедури преди да ги върнат на семействата.
От министерството съобщават, че по някои от телата има следи от малтретиране, побои, завързани очи и вързани ръце.
В петък Ахмад Дахир, директор на съдебната медицина в болница "Насер", каза пред Анадолската информационна агенция, че заради липсата на научни инструменти Министерството на здравеопазването е открило онлайн портал, с помощта на който семействата могат да идентифицират изчезнали роднини дистанционно.
Според Дахир по някои от телата има следи от мъчения, изгаряния и екзекуции на място, докато Израел не е предоставил данни или имена, което прави идентифицирането почти невъзможно, отбелязва Ройтерс. По данни на властите в Газа около 9500 души остават в неизвестност, някои вероятно все още под развалините.
По силата на постигнатото споразумение за прекратяване на огъня "Хамас" освободи 20 живи израелски заложници и предаде останките на още 11 пленници в замяна на близо 2000 палестински затворници.
Споразумението беше постигнато между Израел и "Хамас" миналата седмица на базата на план, представен от американския президент Доналд Тръмп. Освен освобождаването на заложници и затворници планът предвижда и възстановяване на Газа и установяване на нов механизъм за управление без "Хамас".
Израелският премиер Бенямин Нетаняху тази вечер заяви, че граничният пункт Рафах ще остане затворен до второ нареждане, малко след като палестинското посолство в Египет заяви, че той ще бъде отворен в понеделник, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Отварянето на граничния пункт ще бъде разгледано в зависимост от това как "Хамас" изпълнява своята част от споразумението – връщането на телата на мъртвите заложници и прилагането на договорената рамка", се посочва в изявление на канцеларията на Нетаняху, разпространено в днес.
По-рано палестинското посолство в Кайро, хцитирано от Ройтерс и БТА, съобщи, че пунктът ще бъде отворен в понеделник.
Пунктът, който беше през по-голяма част от времето затворен от май 2024 г., ще позволи на палестинците, пребиваващи в Египет, да се завърнат в Газа, се казва в съобщението на дипломатическата мисия.
Гражданската отбрана в ивицата Газа, действаща под ръководството на "Хамас", съобщи днес, че е извадила телата на девет палестинци, които според нея са били убити вчера при израелски обстрел срещу автобус, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"В сътрудничество с офиса на Червения кръст екипите на Гражданската отбрана успяха да извадят телата на девет мъченици, след като вчера израелската окупационна власт обстреля автобус, превозващ бежанци на изток от квартал "Зейтун" в град Газа“, заяви пред АФП Махмуд Басал, говорител на Гражданската отбрана на анклава.
Басал допълни, че жертвите, сред които има и деца, са членове на едно и също семейство Шаабане, убити, докато "се опитвали да проверят (състоянието на) дома си" след израелските бомбардировки по време на войната.
Израелската армия посочи в изявление, че е "идентифицирала подозрително превозно средство, преминаващо жълтата линия", която представлява линията на отстъпление на израелските сили в ивицата Газа, договорена в рамките на спирането на огъня.
По думите на израелските военни, след предупредителни изстрели войниците "открили огън, за да елиминират заплахата" и са действали "в съответствие със споразумението" за прекратяване на огъня между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас", влязло в сила на 10 октомври.
Подписано под егидата на американския президент Доналд Тръмп, споразумението има за цел да сложи окончателно край на войната в Газа, посочва АФП.
Стотици хиляди палестинци се завърнаха в северната част на Газа в търсене на домовете си от началото на прекратяването на огъня, третото от началото на войната, предизвикана от атаката на "Хамас" на израелска територия на 7 октомври 2023 г.
Няколко жители на Газа разказаха пред AФП, че не могат да намерят домовете си – или дори познати ориентири – в квартали, които сега са затрупани под развалините на сгради, разрушени от израелските бомбардировки.
1 Сатана Z
Коментиран от #19
16:38 18.10.2025
2 Един
Крадливо жалко племе!
16:43 18.10.2025
3 Ама
Коментиран от #6, #7
17:00 18.10.2025
4 Иван
17:01 18.10.2025
5 РЕАЛИСТ!
17:01 18.10.2025
6 Иван
До коментар #3 от "Ама":Това не важи за сатанинската Синагога.
17:02 18.10.2025
7 Спря той...
До коментар #3 от "Ама":...- дръжки!
17:03 18.10.2025
8 Изненада ли е за някой че
17:04 18.10.2025
9 Ъхъъъъъ.....
17:06 18.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 И това ли е
17:27 18.10.2025
13 стоян георгиев
17:36 18.10.2025
14 горски
17:49 18.10.2025
15 СЕНКО
17:53 18.10.2025
16 горски
17:58 18.10.2025
17 Али
17:59 18.10.2025
18 шаабале
18:33 18.10.2025
19 гой
До коментар #1 от "Сатана Z":шта черпя фанта
18:34 18.10.2025
20 Ами такива са си ционистите
18:41 18.10.2025
21 Израелска сган ....
18:45 18.10.2025
22 Бат Влади
19:55 18.10.2025
23 Вижте публикувайте статията
„Те не са починали по естествен път – те са били екзекутирани, докато са били задържани, военно престъпление, изискващо спешно международно разследване и търсене на отговорност от извършителите.“Изображенията на телата потвърждават голяма част от казаното от ал-Бърш, като експертите казват, че те показват признаци на малтретиране....Злоупотреба, видима по труповете
Състоянието на телата, върнати от Израел в Гааза, е ужасяващо. Съдебномедицинските екипи, които са ги прегледали, са заявили, че телата са показали следи от физическо насилие, съобщиха медицински източници от ООН..Някои от телата са били с липсващи крайници или зъби, докато други изглежда са били изгорени...
20:10 18.10.2025
24 Защо беше сменено заглавието
20:15 18.10.2025
25 СУМУД
ГЕНОЦИД
20:17 18.10.2025
26 СУМУД
20:21 18.10.2025
27 СУМУД
Нова тв, е подводен камък в душите на Българския народ.
20:32 18.10.2025
28 Голяма радост е за ционистите
20:34 18.10.2025