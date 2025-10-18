15 души загинаха при автобусна катастрофа в Бразилия

Най-малко 15 пътници загинаха при катастрофа с автобус в бразилския щат Пернамбуко, чиито обстоятелства все още се изясняват, съобщи днес местната полиция, цитирана от Франс прес, предаде БТА.
Инцидентът е станал снощи, след като шофьорът на автобуса, в който са пътували 30 души, е загубил контрол над превозното средство, съобщиха от пътната полиция в Пернамбуко.
Шофьорът "e отклонил превозното средство в насрещното платно и го е блъснал в скали край пътя [...], след което автобусът се е ударил в пясъчен насип и се е преобърнал“, добави в изявление полицията.
Според последни данни сред жертвите има 11 жени и 4 мъже. Броят на ранените не е потвърден. Шофьорът е леко ранен и е тестван за употреба на алкохол, който се е оказал отрицателен, съобщи полицията. След това той е бил отведен в полицейското управление. "Някои от пътниците са излетели извън превозното средство, което показва, че вероятно не са били с поставени предпазни колани", се посочва в изявлението на полицията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хеми значи бензин
17:59 18.10.2025
2 чудесно
18:03 18.10.2025
3 Mими Кучева🐕🦺
18:03 18.10.2025
4 ЖИТЕЛИТЕ НА ГВИНЕЯ БИСАО
18:13 18.10.2025
5 Карай брв
20 пъти са повече от нас...където 4-ма загинаха.само днес..
Рекордьори сме въпреки...,,средната скорост"
18:23 18.10.2025