15 души загинаха при автобусна катастрофа в Бразилия

18 Октомври, 2025 17:45 566 5

  • катастрофа-
  • бразилия-
  • автобус-
  • пернамбуко

Шофьорът е леко ранен и е тестван за употреба на алкохол, който е отрицателен

15 души загинаха при автобусна катастрофа в Бразилия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-малко 15 пътници загинаха при катастрофа с автобус в бразилския щат Пернамбуко, чиито обстоятелства все още се изясняват, съобщи днес местната полиция, цитирана от Франс прес, предаде БТА.

Инцидентът е станал снощи, след като шофьорът на автобуса, в който са пътували 30 души, е загубил контрол над превозното средство, съобщиха от пътната полиция в Пернамбуко.

Шофьорът "e отклонил превозното средство в насрещното платно и го е блъснал в скали край пътя [...], след което автобусът се е ударил в пясъчен насип и се е преобърнал“, добави в изявление полицията.

Според последни данни сред жертвите има 11 жени и 4 мъже. Броят на ранените не е потвърден. Шофьорът е леко ранен и е тестван за употреба на алкохол, който се е оказал отрицателен, съобщи полицията. След това той е бил отведен в полицейското управление. "Някои от пътниците са излетели извън превозното средство, което показва, че вероятно не са били с поставени предпазни колани", се посочва в изявлението на полицията.


Бразилия
Свързани новини


Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хеми значи бензин

    1 1 Отговор
    Само бедняците пътуват с автобус

    17:59 18.10.2025

  • 2 чудесно

    2 0 Отговор
    Без тази новина нямаше да мога да заспя тази вечер.

    18:03 18.10.2025

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Бразилците са от Столипиново. 🦍🦍🦍🥳🤣👍

    18:03 18.10.2025

  • 4 ЖИТЕЛИТЕ НА ГВИНЕЯ БИСАО

    1 0 Отговор
    СА ПОТРЕСЕНИ....

    18:13 18.10.2025

  • 5 Карай брв

    0 0 Отговор
    Де е Бразилия?
    20 пъти са повече от нас...където 4-ма загинаха.само днес..
    Рекордьори сме въпреки...,,средната скорост"

    18:23 18.10.2025

