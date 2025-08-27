Новини
Свят »
Австралия »
Трагедия в Австралия: училищен автобус излезе от пътя, мястото на катастрофата е „невероятно шокиращо“

Трагедия в Австралия: училищен автобус излезе от пътя, мястото на катастрофата е „невероятно шокиращо“

27 Август, 2025 15:18 412 1

  • катастрофа-
  • автобус-
  • австралия-
  • ученици

Автобусът, в който пътували 28 ученици, не успял да вземе завоя на селски път и се преобърнал

Трагедия в Австралия: училищен автобус излезе от пътя, мястото на катастрофата е „невероятно шокиращо“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Училищен автобус в Австралия днес излезе от пътя и се преобърна, при което едно момиче загина, а още 11 деца бяха ранени, съобщиха службите за спешна помощ в щата Виктория, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

Автобусът, в който пътували 28 ученици, не успял да вземе завоя на селски път близо до град Джилонг и се преобърнал, съобщи полицията. Мястото на катастрофата било "невероятно шокиращо" за спасителите, каза на пресконференция Пол Лайнхам, старши офицер от полицията на Виктория.

"Всяка загуба на човешки живот е значима, но когато става въпрос за деца, като родител, това ме засяга лично и съчувствам на родителите, научили, че децата им са пострадали", каза той.

Дете с тежки наранявания е било транспортирано до болница с въздушна линейка. За болнично лечение са били приети още 10 души, включително 76-годишният шофьорът, но той вече е изписан в сега съдейства на полицията в разследването на катастрофата, казаха представителите на щатските власти.

"Точните обстоятелства са неизвестни. Ще вземем под внимание всичко – от автобуса до условията в момента“, каза Лайнхам.


Австралия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    2 0 Отговор
    На 76 години шофьор превозващ деца.Тия не са у ред..

    15:31 27.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания