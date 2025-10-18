Иран игнорира ограниченията, наложени върху ядрената му програма

Иран днес заяви, че вече не е обвързан с "ограниченията", свързани с ядрената му програма, като същевременно потвърди ангажимента си за дипломация, в деня на изтичането на международното споразумение, сключено във Виена преди 10 години, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Споразумението, подписано през 2015 г. от Великобритания, Германия, САЩ, Русия и Китай, имаше за цел да регулира ядрените дейности на Ислямската република в замяна на вдигане на санкциите на ООН, които тежко засегнаха иранската икономика.

Срокът на споразумението изтича днес – 18 октомври 2025 г., точно 10 години, след като текстът беше утвърден в Резолюция 2231 на ООН.

Въпреки че отрича, Техеран е заподозрян от западните страни и заклетия си враг – Израел, че тайно разработва ядрени оръжия.

Отсега нататък "всички разпоредби (на споразумението), включително ограниченията на иранската ядрена програма и свързаните (с нея) механизми, се смятат за прекратени", написа в изявление Министерството на външните работи на Иран.

Споразумението постави на Техеран ограничение за обогатяване на уран до 3,67% и предвиждаше стриктно наблюдение на ядрените му дейности от ядрения надзорен орган на ООН – Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

През 2018 г., по време на първия мандат на американския президент Доналд Тръмп, САЩ се изтеглиха от споразумението и върнаха санкциите срещу Иран, въпреки че тогава Техеран спазваше ангажиментите си към МААЕ, припомня АФП.