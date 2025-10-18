Новини
Иран игнорира ограниченията, наложени върху ядрената му програма

18 Октомври, 2025 19:06, обновена 18 Октомври, 2025 18:11 624 5

  • иран-
  • ядрена програма-
  • санкции

Същевременно Техеран потвърди ангажимента си за дипломация

Иран игнорира ограниченията, наложени върху ядрената му програма - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Иран днес заяви, че вече не е обвързан с "ограниченията", свързани с ядрената му програма, като същевременно потвърди ангажимента си за дипломация, в деня на изтичането на международното споразумение, сключено във Виена преди 10 години, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Споразумението, подписано през 2015 г. от Великобритания, Германия, САЩ, Русия и Китай, имаше за цел да регулира ядрените дейности на Ислямската република в замяна на вдигане на санкциите на ООН, които тежко засегнаха иранската икономика.

Срокът на споразумението изтича днес – 18 октомври 2025 г., точно 10 години, след като текстът беше утвърден в Резолюция 2231 на ООН.

Въпреки че отрича, Техеран е заподозрян от западните страни и заклетия си враг – Израел, че тайно разработва ядрени оръжия.

Отсега нататък "всички разпоредби (на споразумението), включително ограниченията на иранската ядрена програма и свързаните (с нея) механизми, се смятат за прекратени", написа в изявление Министерството на външните работи на Иран.

Споразумението постави на Техеран ограничение за обогатяване на уран до 3,67% и предвиждаше стриктно наблюдение на ядрените му дейности от ядрения надзорен орган на ООН – Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

През 2018 г., по време на първия мандат на американския президент Доналд Тръмп, САЩ се изтеглиха от споразумението и върнаха санкциите срещу Иран, въпреки че тогава Техеран спазваше ангажиментите си към МААЕ, припомня АФП.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Kaлпазанин

    2 3 Отговор
    А някой може ли да провери ,ракът на планетата земя ,наречен "исраел" за атом и за какво го използва

    18:15 18.10.2025

  • 2 Европеец

    1 2 Отговор
    Заглавието ми харесва......

    18:15 18.10.2025

  • 3 Европеец

    3 2 Отговор
    Заглавието ми харесва.... Персите отдавна трябваше да придобият атома..... Виж Ким ще го има и си посвирква колко е хубав живота....

    18:17 18.10.2025

  • 4 еврея има атомно оръжие

    0 1 Отговор
    направете и вие и то в пъти повече

    18:43 18.10.2025

  • 5 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Абе,нали лично божественият Тръмп унищожи ядрената програма на Иран с бомби и после се надуваше като пуяк пред камерите и се трупаше в гърдите като наш Бойко .
    А то работата излезнА нефелна?

    18:47 18.10.2025

