"Немският канцлер: Никакво сътрудничество с „Алтернатива за Германия“! Нямаме нищо общо, те са против всичко постигнато"

Германският канцлер Фридрих Мерц изключи всякакво сътрудничество с партията „Алтернатива за Германия“ (AfD), докато е лидер на Християндемократическия съюз (ХДС), но се противопостави на забраната на партията.

Той заяви, че няма да сътрудничи с партия, „която поставя под въпрос всичко, което е направило Германия силна през последните десетилетия“.

„Поне не с мен като лидер на ХДС“, заяви Мерц, предаде информационната агенция DPA.

„Това не е алтернатива за Германия, това е партия за различна Германия“, заяви канцлерът, подчертавайки, че „ХДС и AfD нямат нищо общо“. „Алтернатива за Германия“, каза той, се противопоставя на Европейския съюз, еврозоната, НАТО и всеобщата военна служба. „Тя се противопоставя на всичко, което е направило Федерална република Германия велика и силна през последните осем десетилетия“, заяви германският премиер.

В същото време Мерц се обяви против инициирането на забрана на „Алтернатива за Германия“. Той обясни, че макар това да е възможно, правните пречки са много сериозни. „Преди всичко, трябва да направим убедително предложение на германските избиратели, така че те дори да не обмислят да гласуват за тази партия на следващите избори“, отбеляза Мерц.

Според последното проучване, проведено от института за социологически проучвания INSA за вестник Bild, нивото на подкрепа за AfD е достигнало рекордните 27%. Това поставя партията пред блока ХДС/ХСС, който има 25%.