Немският канцлер: Никакво сътрудничество с „Алтернатива за Германия“! Нямаме нищо общо, те са против всичко постигнато

18 Октомври, 2025 22:37, обновена 18 Октомври, 2025 22:41 1 017 34

Мерц в същото време се противопоставя на забраната на партията

Немският канцлер: Никакво сътрудничество с „Алтернатива за Германия“! Нямаме нищо общо, те са против всичко постигнато - 1
Германският канцлер Фридрих Мерц изключи всякакво сътрудничество с партията „Алтернатива за Германия“ (AfD), докато е лидер на Християндемократическия съюз (ХДС), но се противопостави на забраната на партията.

Той заяви, че няма да сътрудничи с партия, „която поставя под въпрос всичко, което е направило Германия силна през последните десетилетия“.

„Поне не с мен като лидер на ХДС“, заяви Мерц, предаде информационната агенция DPA.

„Това не е алтернатива за Германия, това е партия за различна Германия“, заяви канцлерът, подчертавайки, че „ХДС и AfD нямат нищо общо“. „Алтернатива за Германия“, каза той, се противопоставя на Европейския съюз, еврозоната, НАТО и всеобщата военна служба. „Тя се противопоставя на всичко, което е направило Федерална република Германия велика и силна през последните осем десетилетия“, заяви германският премиер.

В същото време Мерц се обяви против инициирането на забрана на „Алтернатива за Германия“. Той обясни, че макар това да е възможно, правните пречки са много сериозни. „Преди всичко, трябва да направим убедително предложение на германските избиратели, така че те дори да не обмислят да гласуват за тази партия на следващите избори“, отбеляза Мерц.

Според последното проучване, проведено от института за социологически проучвания INSA за вестник Bild, нивото на подкрепа за AfD е достигнало рекордните 27%. Това поставя партията пред блока ХДС/ХСС, който има 25%.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 18 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    2 45 Отговор
    То AfD си чиста проба руска алтернатива, ама нейсе...

    Коментиран от #5

    22:43 18.10.2025

  • 2 Хеми значи бензин

    12 6 Отговор
    Миграцията се насърчава от бездетните жени и семейства.
    Бездетните от падъци са вредни за обществото те се завират в градове като Ню Йорк Сан Франциско и Вашингтън

    22:43 18.10.2025

  • 3 Хайо

    45 2 Отговор
    И какво постигна Германия последните 10 години ? Напълни страната с мюсюлмани (над 7 милиона ) ,съсипа икономиката си (от Локомотив на Европа се превърна в обикновен вагон -развалина) .С това ли се хвали служителя на американската корпорация ????

    22:44 18.10.2025

  • 4 Точно обратното

    26 0 Отговор
    Мерцедруса е против всичко постигнато до сега. Той е много агресивен зъл реваншист.

    22:45 18.10.2025

  • 5 Хайо

    26 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    АfD са руска организация ,Vox в Испания са фашисти ,а какви са урсулите ???

    Коментиран от #14

    22:46 18.10.2025

  • 6 Ха, Ха

    27 1 Отговор
    Естествено, че Алтернатижа за Германия са против целия хаос, който фашизираните атлантисти постигнаха в Германия

    22:50 18.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ъхъъъъъ.....ама да беее

    14 0 Отговор
    Много силна е станала Германия през последните десетилетия..... и за това сигурно в Инициативата „Произведено за Германия“ 2025 от стартирането ѝ през юли до вчера общият брой на членовете и е само 105 нали ....

    Коментиран от #30

    22:57 18.10.2025

  • 10 интересно,

    8 0 Отговор
    какво значи всичко постигнато?Всичко върви назад в бившето Джермани,а Мерц бил постигнал нещо си.Естествено,че всеки нормален човек в Германия ще е против Мерц и подобните нему.

    22:58 18.10.2025

  • 11 Ний ша Ва упрайм

    12 0 Отговор
    фрау Вайдел прави тоя на луд хахахахахаахах

    22:59 18.10.2025

  • 12 БОЗА

    20 1 Отговор
    "Немският канцлер: Никакво сътрудничество с „Алтернатива за Германия“! Нямаме нищо общо, те са против всичко постигнато"

    Единствените ви "успехи" са:
    Мигранти
    ФАЛИТ
    Деиндустриализация
    Лично твои думи-че "Германия вече не е социална държава"
    Липса на пари,за ремонт на магистрали
    Бундесвер без обувки и патрони
    Повишаване на пенсионната възраст
    Не е малко "постигнатото"-давайте в същия дух...но,ако обичат не го налагайте на Европа... ;-Х

    23:00 18.10.2025

  • 13 123

    2 0 Отговор
    Не е ли Алтернатива за Немция? След като канцлерът е немски, хората са немци...

    Коментиран от #17

    23:00 18.10.2025

  • 14 как какво са ,

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хайо":

    Тъпунгери

    23:00 18.10.2025

  • 15 Малкия холандец

    10 0 Отговор
    "Мерц в същото време се противопоставя на забраната на партията"

    Ъхъ, чушки! Страх го е,че 27% не са 20 хиляди германци а няколко милиона и ще си запали гражданска война, а с леви,зелени и либерасти зад гърба ще го пометат.

    23:02 18.10.2025

  • 16 Ето ви новина от днес

    9 0 Отговор
    От немската преса: "Дания удължава временния граничен контрол с Германия за второ десетилетие"

    23:04 18.10.2025

  • 17 в Швеция на

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "123":

    Германия и викат Тискланд..Навярно и тискландци живеят в нвмско,а?

    23:05 18.10.2025

  • 18 " на следващите избори“...

    9 0 Отговор
    Мерц няма да го има

    23:06 18.10.2025

  • 19 Не знам на каква химия са

    6 0 Отговор
    И с какво точно ги зобят но всички са у зоната на здрача .... Днес чета: Бар: Космическите пътувания движат Германия напред.. На конференцията за стартиращи компании Bits Pretzels, министърът на научните изследвания Дороте Бар подчерта значението на космическите пътувания като развиваща се индустрия и приоритетна за Германия .....

    Коментиран от #31

    23:09 18.10.2025

  • 20 Поправка

    12 0 Отговор
    Немският канцлер: Никакво сътрудничество с „Алтернатива за Германия“! Нямаме нищо общо, те са против всичко разрушено

    23:11 18.10.2025

  • 21 Баш Балък

    9 0 Отговор
    Да, да, много е постигнато, със знак минус.

    23:12 18.10.2025

  • 22 ГОШО

    7 0 Отговор
    Психично болен човек, личи му от самолет.

    23:12 18.10.2025

  • 23 Ъъъъъъъъ

    7 0 Отговор
    "Нямаме нищо общо, те са против всичко постигнато"

    Ти освен, че разруши(да не използвам цинични изрази) Германия, какво друго постигна? И очакваш да са ОК с това? Ако мислиш, че си постигнал нещо, защо само 22% от германците донякъде са съгласни с "успехите" ти? А? Що? Що си канцлера с най-ниска подкрепа след ВСВ? Както и първия канцлер, който е избран след повторно гласуване. Що?

    23:23 18.10.2025

  • 24 ПДРС

    4 0 Отговор
    Нщстн

    23:29 18.10.2025

  • 25 балчо теслата

    3 0 Отговор
    винаги като го гледам мерц ми се струва че е на пети свободен режим.....

    23:33 18.10.2025

  • 26 Психо

    1 1 Отговор
    Мертз е типичен нацист

    23:47 18.10.2025

  • 27 И тоя убавец

    2 1 Отговор
    успехите за държавата му са, както на Зеленски, Макрон, Стармър, Стуб......

    23:47 18.10.2025

  • 28 Какво са измислили в

    1 0 Отговор
    от всякъде избушената Германия.... : Мерц назначава "инвестиционен комисар"....
    Германия ще стане още по-привлекателна за чуждестранни инвестиции. Това е задачата, която федералният канцлер Мерц повери на бившия шеф на Commerzbank Мартин Блесинг.  Блесинг ще служи като централна точка за контакт за чуждестранните инвеститори и ще представлява Германия като инвестиционна дестинация в международен план. За тази цел той ще поеме и поста председател на надзорния съвет на Germany Trade and Invest (GTAI), германската правителствена агенция за външна търговия и маркетинг.  Мартин Блесинг беше главен изпълнителен директор на Commerzbank от 2008 до 2016 г. Той е председател на Съвета на директорите на датската Danske Bank от 2022 г.

    Коментиран от #33, #34

    23:48 18.10.2025

  • 29 Какво са измислили в

    2 0 Отговор
    Мерц заяви, че инвестиционният комисар ще „отвори врати, ще изгради доверие в нашето местоположение и ще привлече инвестиции в Германия“. Правомощията на Блесинг ще включват и „да прави конкретни предложения за премахване на бюрокрацията, ускоряване на темпото и създаване на по-добра и по-надеждна среда за инвестиции“. Мерц добави, че Блесинг е донесъл със себе си богат опит, както и международна мрежа.  

    23:50 18.10.2025

  • 30 105 членове ......

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ъхъъъъъ.....ама да беее":

    „Произведено в Германия“ се радва на най-голямо доверие по целия свят.....
    Етикетът „Произведено в Германия“ може да се намери на различни продукти, вариращи от дрехи, през електроника, до автомобили. Отличният имидж на Германия беше потвърден в "ново проучване"...„Произведено в Германия“ е етикетът, който най-често се свързва с високо качество, съобщават изследователи от Нюрнберг. Забавен факт: Печатът е въведен във Великобритания в края на 19-ти век с цел да защити вътрешната икономика от нискокачествен немски внос. .....

    23:55 18.10.2025

  • 31 Ъхъъъъъ.....

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Не знам на каква химия са":

    Космическите пътувания ще я задвижат Германия напред......

    23:57 18.10.2025

  • 32 Тракиец

    4 0 Отговор
    Някой да обясни на този назначен анти германец самозван канцлер че АЛТЕРНАТИВА ЗА ГЕРМАНИЯ е най голямата политическа сила и ще е следващата партия която ще управлява Германия и Европа.Колкото и този соросоид да се пъни заедно с вещицата Меркел и нейното отроче Урсула

    00:00 19.10.2025

  • 33 Хеми значи бензин

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Какво са измислили в":

    sexЧе кой ще инвестира в смрадливята протекционистка гейрманска мизерна дупка.
    Гейрманците както и русняците си мислят ние умираме ама взимаме и вас. Не сте познали бе при мати азиятски избиваме ви в гръб и ви взимаме имането.

    00:02 19.10.2025

  • 34 ще стане още по-привлекателна за

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Какво са измислили в":

    чуждестранни инвестиции... Елате вика да ви откраднем парите и да ги дадем на Зеленски. ..... на опашка ще се наредят

    00:13 19.10.2025

