"Немският канцлер: Никакво сътрудничество с „Алтернатива за Германия“! Нямаме нищо общо, те са против всичко постигнато"

Германският канцлер Фридрих Мерц изключи всякакво сътрудничество с партията „Алтернатива за Германия“ (AfD), докато е лидер на Християндемократическия съюз (ХДС), но се противопостави на забраната на партията.
Той заяви, че няма да сътрудничи с партия, „която поставя под въпрос всичко, което е направило Германия силна през последните десетилетия“.
„Поне не с мен като лидер на ХДС“, заяви Мерц, предаде информационната агенция DPA.
„Това не е алтернатива за Германия, това е партия за различна Германия“, заяви канцлерът, подчертавайки, че „ХДС и AfD нямат нищо общо“. „Алтернатива за Германия“, каза той, се противопоставя на Европейския съюз, еврозоната, НАТО и всеобщата военна служба. „Тя се противопоставя на всичко, което е направило Федерална република Германия велика и силна през последните осем десетилетия“, заяви германският премиер.
В същото време Мерц се обяви против инициирането на забрана на „Алтернатива за Германия“. Той обясни, че макар това да е възможно, правните пречки са много сериозни. „Преди всичко, трябва да направим убедително предложение на германските избиратели, така че те дори да не обмислят да гласуват за тази партия на следващите избори“, отбеляза Мерц.
Според последното проучване, проведено от института за социологически проучвания INSA за вестник Bild, нивото на подкрепа за AfD е достигнало рекордните 27%. Това поставя партията пред блока ХДС/ХСС, който има 25%.
1 си дзън
Коментиран от #5
22:43 18.10.2025
2 Хеми значи бензин
Бездетните от падъци са вредни за обществото те се завират в градове като Ню Йорк Сан Франциско и Вашингтън
22:43 18.10.2025
3 Хайо
22:44 18.10.2025
4 Точно обратното
22:45 18.10.2025
5 Хайо
До коментар #1 от "си дзън":АfD са руска организация ,Vox в Испания са фашисти ,а какви са урсулите ???
Коментиран от #14
22:46 18.10.2025
6 Ха, Ха
22:50 18.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ъхъъъъъ.....ама да беее
Коментиран от #30
22:57 18.10.2025
10 интересно,
22:58 18.10.2025
11 Ний ша Ва упрайм
22:59 18.10.2025
12 БОЗА
Единствените ви "успехи" са:
Мигранти
ФАЛИТ
Деиндустриализация
Лично твои думи-че "Германия вече не е социална държава"
Липса на пари,за ремонт на магистрали
Бундесвер без обувки и патрони
Повишаване на пенсионната възраст
Не е малко "постигнатото"-давайте в същия дух...но,ако обичат не го налагайте на Европа... ;-Х
23:00 18.10.2025
13 123
Коментиран от #17
23:00 18.10.2025
14 как какво са ,
До коментар #5 от "Хайо":Тъпунгери
23:00 18.10.2025
15 Малкия холандец
Ъхъ, чушки! Страх го е,че 27% не са 20 хиляди германци а няколко милиона и ще си запали гражданска война, а с леви,зелени и либерасти зад гърба ще го пометат.
23:02 18.10.2025
16 Ето ви новина от днес
23:04 18.10.2025
17 в Швеция на
До коментар #13 от "123":Германия и викат Тискланд..Навярно и тискландци живеят в нвмско,а?
23:05 18.10.2025
18 " на следващите избори“...
23:06 18.10.2025
19 Не знам на каква химия са
Коментиран от #31
23:09 18.10.2025
20 Поправка
23:11 18.10.2025
21 Баш Балък
23:12 18.10.2025
22 ГОШО
23:12 18.10.2025
23 Ъъъъъъъъ
Ти освен, че разруши(да не използвам цинични изрази) Германия, какво друго постигна? И очакваш да са ОК с това? Ако мислиш, че си постигнал нещо, защо само 22% от германците донякъде са съгласни с "успехите" ти? А? Що? Що си канцлера с най-ниска подкрепа след ВСВ? Както и първия канцлер, който е избран след повторно гласуване. Що?
23:23 18.10.2025
24 ПДРС
23:29 18.10.2025
25 балчо теслата
23:33 18.10.2025
26 Психо
23:47 18.10.2025
27 И тоя убавец
23:47 18.10.2025
28 Какво са измислили в
Германия ще стане още по-привлекателна за чуждестранни инвестиции. Това е задачата, която федералният канцлер Мерц повери на бившия шеф на Commerzbank Мартин Блесинг. Блесинг ще служи като централна точка за контакт за чуждестранните инвеститори и ще представлява Германия като инвестиционна дестинация в международен план. За тази цел той ще поеме и поста председател на надзорния съвет на Germany Trade and Invest (GTAI), германската правителствена агенция за външна търговия и маркетинг. Мартин Блесинг беше главен изпълнителен директор на Commerzbank от 2008 до 2016 г. Той е председател на Съвета на директорите на датската Danske Bank от 2022 г.
Коментиран от #33, #34
23:48 18.10.2025
29 Какво са измислили в
23:50 18.10.2025
30 105 членове ......
До коментар #9 от "Ъхъъъъъ.....ама да беее":„Произведено в Германия“ се радва на най-голямо доверие по целия свят.....
Етикетът „Произведено в Германия“ може да се намери на различни продукти, вариращи от дрехи, през електроника, до автомобили. Отличният имидж на Германия беше потвърден в "ново проучване"...„Произведено в Германия“ е етикетът, който най-често се свързва с високо качество, съобщават изследователи от Нюрнберг. Забавен факт: Печатът е въведен във Великобритания в края на 19-ти век с цел да защити вътрешната икономика от нискокачествен немски внос. .....
23:55 18.10.2025
31 Ъхъъъъъ.....
До коментар #19 от "Не знам на каква химия са":Космическите пътувания ще я задвижат Германия напред......
23:57 18.10.2025
32 Тракиец
00:00 19.10.2025
33 Хеми значи бензин
До коментар #28 от "Какво са измислили в":sexЧе кой ще инвестира в смрадливята протекционистка гейрманска мизерна дупка.
Гейрманците както и русняците си мислят ние умираме ама взимаме и вас. Не сте познали бе при мати азиятски избиваме ви в гръб и ви взимаме имането.
00:02 19.10.2025
34 ще стане още по-привлекателна за
До коментар #28 от "Какво са измислили в":чуждестранни инвестиции... Елате вика да ви откраднем парите и да ги дадем на Зеленски. ..... на опашка ще се наредят
00:13 19.10.2025