Близо 50 000 домакинства останаха без ток в Берлин

Близо 50 000 домакинства и 2000 търговски обекта останаха без ток в Берлин поради пожар на въжен мост; не е изключена възможността за палеж. Берлинската полиция съобщи това в социалната медийна платформа X.
Според тях свидетел е информирал органите на реда за пожар на кабел в квартал Лихтерфелде около 6:45 ч. сутринта. Пожарникарите са потушили пожара, но електрозахранването е било прекъснато в няколко района на града.
„Нашата криминална полиция е на място и разследва подозрение за палеж“, отбелязаха служители на реда.
Все още не е известно кога ще бъдат отстранени последиците от пожара. Операторът Stromnetz Berlin извършва необходимата работа, но не изключва възможността много клиенти да останат без ток до 8 януари.
В допълнение към електрозахранването, е нарушена и услугата за мобилни телефони.
1 Последния Софиянец
19:57 03.01.2026
2 Ехааааааа
20:03 03.01.2026
3 Мечо
20:04 03.01.2026
4 Спецназ
Е, Баце ОТКЪДЕ да ги превключат на
резервни мощности от друг регион в мрежата??
Да кажат едно Данке на Меркел- само с вец и
вентилатори от вятър явно е "Вятър работа".
20:05 03.01.2026
5 Орешник
20:05 03.01.2026
6 Що тъй швабите закъсаха много яко
20:05 03.01.2026
7 Гешевче
20:06 03.01.2026
8 НИЩО БЕ ША СА УПРАЙТЕ !!!
20:08 03.01.2026
9 Гошо
Коментиран от #14, #15
20:08 03.01.2026
10 Дедо
20:11 03.01.2026
11 Западналите
20:13 03.01.2026
12 Гост
Коментиран от #16
20:18 03.01.2026
13 Пустиня(к)
20:18 03.01.2026
14 456
До коментар #9 от "Гошо":В България се отстранават по- бързо. /Не коментирам ./
20:23 03.01.2026
15 Да така е
До коментар #9 от "Гошо":В Берлин са свикнали,преди две-три години Кьопеник беше един месец без ток пак по същата причина.
20:26 03.01.2026
16 Не бе чувек
До коментар #12 от "Гост":не са брикетите на Меркел, тува са левите групировки за които правиеллството във Берлин е сложило чадър над тях, кой рефюджий шъ оди да пали и сече кабели, щом като държавата им плаща всичко
20:28 03.01.2026
17 Нищо ново
20:31 03.01.2026