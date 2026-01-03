Близо 50 000 домакинства останаха без ток в Берлин

Близо 50 000 домакинства и 2000 търговски обекта останаха без ток в Берлин поради пожар на въжен мост; не е изключена възможността за палеж. Берлинската полиция съобщи това в социалната медийна платформа X.

Според тях свидетел е информирал органите на реда за пожар на кабел в квартал Лихтерфелде около 6:45 ч. сутринта. Пожарникарите са потушили пожара, но електрозахранването е било прекъснато в няколко района на града.

„Нашата криминална полиция е на място и разследва подозрение за палеж“, отбелязаха служители на реда.

Все още не е известно кога ще бъдат отстранени последиците от пожара. Операторът Stromnetz Berlin извършва необходимата работа, но не изключва възможността много клиенти да останат без ток до 8 януари.

В допълнение към електрозахранването, е нарушена и услугата за мобилни телефони.