Близо 50 000 домакинства останаха без ток в Берлин

3 Януари, 2026 19:56 865 17

  • берлин-
  • германия-
  • ток-
  • кабел-
  • авария

Вероятната причина е пожар на кабел в квартал Лихтерфелде, а някои от абонатите може да останат без ток до 8 януари

Близо 50 000 домакинства останаха без ток в Берлин - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Близо 50 000 домакинства и 2000 търговски обекта останаха без ток в Берлин поради пожар на въжен мост; не е изключена възможността за палеж. Берлинската полиция съобщи това в социалната медийна платформа X.

Според тях свидетел е информирал органите на реда за пожар на кабел в квартал Лихтерфелде около 6:45 ч. сутринта. Пожарникарите са потушили пожара, но електрозахранването е било прекъснато в няколко района на града.

Нашата криминална полиция е на място и разследва подозрение за палеж“, отбелязаха служители на реда.

Все още не е известно кога ще бъдат отстранени последиците от пожара. Операторът Stromnetz Berlin извършва необходимата работа, но не изключва възможността много клиенти да останат без ток до 8 януари.

В допълнение към електрозахранването, е нарушена и услугата за мобилни телефони.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    20 0 Отговор
    А Киев свети като слънце.

    19:57 03.01.2026

  • 2 Ехааааааа

    22 0 Отговор
    И така ше е до победата на десните партии докато не изгонят тоя плужак войнолюбец шперца !!!!

    20:03 03.01.2026

  • 3 Мечо

    11 0 Отговор
    Бирем бакър бате.

    20:04 03.01.2026

  • 4 Спецназ

    18 1 Отговор
    Спряха си атомните централи и ТЕЦ-овете!

    Е, Баце ОТКЪДЕ да ги превключат на
    резервни мощности от друг регион в мрежата??

    Да кажат едно Данке на Меркел- само с вец и
    вентилатори от вятър явно е "Вятър работа".

    20:05 03.01.2026

  • 5 Орешник

    15 1 Отговор
    Генерална репетиция. Да свикват.

    20:05 03.01.2026

  • 6 Що тъй швабите закъсаха много яко

    13 1 Отговор
    На къде тръгва фес без локомотива си ????

    20:05 03.01.2026

  • 7 Гешевче

    8 1 Отговор
    Чичо, къде е Путин? Закъсняват вече, и Кая мълчи, Суло къде си? Ми ний не знаем Ко да говорим сия.

    20:06 03.01.2026

  • 8 НИЩО БЕ ША СА УПРАЙТЕ !!!

    14 0 Отговор
    То и у нас на протестите гръмна един трафопост И стана тъмно като в рог , ама случайно , боко тъй казва .....????????

    20:08 03.01.2026

  • 9 Гошо

    12 0 Отговор
    "а някои от абонатите може да останат без ток до 8 януари" А бе какъв е тая повреда бе, ел.централи ли са гръмнали ?

    Коментиран от #14, #15

    20:08 03.01.2026

  • 10 Дедо

    12 0 Отговор
    Кат няма газ и токо не издръжа на напрежението.

    20:11 03.01.2026

  • 11 Западналите

    12 1 Отговор
    изтичат в канала!

    20:13 03.01.2026

  • 12 Гост

    9 0 Отговор
    На меркел "гостите" показват благодарност за гостоприемството.

    Коментиран от #16

    20:18 03.01.2026

  • 13 Пустиня(к)

    6 0 Отговор
    Манете ги тия бедняци, я съм у Клуба на богатите.

    20:18 03.01.2026

  • 14 456

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гошо":

    В България се отстранават по- бързо. /Не коментирам ./

    20:23 03.01.2026

  • 15 Да така е

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гошо":

    В Берлин са свикнали,преди две-три години Кьопеник беше един месец без ток пак по същата причина.

    20:26 03.01.2026

  • 16 Не бе чувек

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Гост":

    не са брикетите на Меркел, тува са левите групировки за които правиеллството във Берлин е сложило чадър над тях, кой рефюджий шъ оди да пали и сече кабели, щом като държавата им плаща всичко

    20:28 03.01.2026

  • 17 Нищо ново

    3 0 Отговор
    И в Сливен в махалата бяха толкова.

    20:31 03.01.2026

