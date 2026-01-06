На тъмно и студено: Защо част от Берлин остана без ток

Близо 45 000 домакинства в Берлин бяха засегнати от огромна саботажна акция, която ги остави на тъмно и студено за дни. На някои места ток ще има чак в четвъртък. Какво се случи и кой е виновен за това?

Атаката срещу газова електростанция в югозападната част на германската столица посред зима очевидно е била добре планирана. По сведения на службите за сигурност, в събота кабелите са били подпалени умишлено. Последствията: студени жилища, неосветени улици и домове, прекъснат железопътен транспорт, липса на интернет.

Липсата на ток ще продължи още дни

От засегнатите първоначално 45 000 домакинства две трети нямат ток и отопление и вероятно ще им се наложи да търпят чак до четвъртък заради големите повреди – толкова време ще е нужно за ремонтите. И то при минусови температури.

Дотогава на засегнатите не им остава нищо друго, освен да се заселят при приятели и роднини или пък в жилища за настаняване при извънредни случаи. Болници и домове за възрастни хора бяха евакуирани, пациентите преместени. Множество училища и детски градини останаха затворени. Сенатът на Берлин днес съобщи, че ще поеме разходите на засегнатите за нощувки в определени партньорски хотели с преференциални цени от 70 евро за двойна стая и нощ. А хора, които живеят под наем, ще могат да намалят наема си в зависимост от това, доколко са били засегнати, което в някои случаи ще стига и до 100%.

Групата „Вулкан“ пое отговорността

Отговорността за нанеслото големи щети нападение срещу газовата електроцентрала се поема от крайнолявата група „Вулкан“. Полицията в Берлин е на мнение, че полученото писмо от групата е автентично. То е озаглавено „Да врътнем кранчето на управляващите“ и в него групата се хвали, че „успешно е саботирала“ газовата електроцентрала в квартал Лихтерфелде.

Левите екстремисти поясняват и от какви мотиви са се ръководили: „От алчност за енергия Земята се изчерпва, изсмуква, изгаря, опустошава и унищожава“. Цел на акцията не било спирането на тока за хората, нанасянето на щети на енергетиката, която използва изкопаеми горива. Саботажът обаче можеше да се окаже дори опасен за живота на много случайни хора – например на пациенти в болници,в операционни и старчески домове, тъй като на някои места и медицинската апаратура е била изключена от мрежата.

Вътрешното разузнаване отдавна следи „Вулкан“

Службата за защита на Конституцията (вътрешното разузнаване) отдавна държи под око групата „Вулкан“, но до момента така и не е разкрило всички нейни персонални и организационни структури. Предполага се, че нейните членове действат децентрализирано. Германското вътрешно разузнаване ги квалифицира като „склонни към насилие“.

„Така наречените групи „Вулкан“ от 2011 година насам периодически организират палежи на невралгични инфраструктурни обекти в Берлин и в Бранденбург – често с осезаеми последствия за населението“, пише в доклад на вътрешното разузнаване.

Фабриката на Илон Мъск е била засягана нееднократно

В последните години бяха предприети много атаки срещу предприятията на концерна „Тесла“ в Германия – например през май 2021 срещу фабриката в Грюнхайде край Берлин. А диверсията с най-сериозни последствия бе разрушаването на стълб с високо напрежение през март 2024 година: фабриката на „Тесла“ тогава бе принудена да спре работа, а околните населени места останаха за дни без ток.

И тогава отговорността бе поета от групата „Вулкан“, а констатацията на службите е следната: „Предприятието е било атакувано, защото според левите екстремисти то е елемент от една тоталитарна система на управление, срещу която трябва да се води борба заради нейния технологичен напредък и свързаното с него разрушаване на природата, както и заради потискането на хората“.