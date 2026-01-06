Новини
На тъмно и студено: Защо част от Берлин остана без ток

6 Януари, 2026 19:07 887 22

Атаката срещу газова електростанция в югозападната част на германската столица посред зима очевидно е била добре планирана

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Близо 45 000 домакинства в Берлин бяха засегнати от огромна саботажна акция, която ги остави на тъмно и студено за дни. На някои места ток ще има чак в четвъртък. Какво се случи и кой е виновен за това?

Атаката срещу газова електростанция в югозападната част на германската столица посред зима очевидно е била добре планирана. По сведения на службите за сигурност, в събота кабелите са били подпалени умишлено. Последствията: студени жилища, неосветени улици и домове, прекъснат железопътен транспорт, липса на интернет.

Липсата на ток ще продължи още дни

От засегнатите първоначално 45 000 домакинства две трети нямат ток и отопление и вероятно ще им се наложи да търпят чак до четвъртък заради големите повреди – толкова време ще е нужно за ремонтите. И то при минусови температури.

Дотогава на засегнатите не им остава нищо друго, освен да се заселят при приятели и роднини или пък в жилища за настаняване при извънредни случаи. Болници и домове за възрастни хора бяха евакуирани, пациентите преместени. Множество училища и детски градини останаха затворени. Сенатът на Берлин днес съобщи, че ще поеме разходите на засегнатите за нощувки в определени партньорски хотели с преференциални цени от 70 евро за двойна стая и нощ. А хора, които живеят под наем, ще могат да намалят наема си в зависимост от това, доколко са били засегнати, което в някои случаи ще стига и до 100%.

Групата „Вулкан“ пое отговорността

Отговорността за нанеслото големи щети нападение срещу газовата електроцентрала се поема от крайнолявата група „Вулкан“. Полицията в Берлин е на мнение, че полученото писмо от групата е автентично. То е озаглавено „Да врътнем кранчето на управляващите“ и в него групата се хвали, че „успешно е саботирала“ газовата електроцентрала в квартал Лихтерфелде.

Левите екстремисти поясняват и от какви мотиви са се ръководили: „От алчност за енергия Земята се изчерпва, изсмуква, изгаря, опустошава и унищожава“. Цел на акцията не било спирането на тока за хората, нанасянето на щети на енергетиката, която използва изкопаеми горива. Саботажът обаче можеше да се окаже дори опасен за живота на много случайни хора – например на пациенти в болници,в операционни и старчески домове, тъй като на някои места и медицинската апаратура е била изключена от мрежата.

Вътрешното разузнаване отдавна следи „Вулкан“

Службата за защита на Конституцията (вътрешното разузнаване) отдавна държи под око групата „Вулкан“, но до момента така и не е разкрило всички нейни персонални и организационни структури. Предполага се, че нейните членове действат децентрализирано. Германското вътрешно разузнаване ги квалифицира като „склонни към насилие“.

„Така наречените групи „Вулкан“ от 2011 година насам периодически организират палежи на невралгични инфраструктурни обекти в Берлин и в Бранденбург – често с осезаеми последствия за населението“, пише в доклад на вътрешното разузнаване.

Фабриката на Илон Мъск е била засягана нееднократно

В последните години бяха предприети много атаки срещу предприятията на концерна „Тесла“ в Германия – например през май 2021 срещу фабриката в Грюнхайде край Берлин. А диверсията с най-сериозни последствия бе разрушаването на стълб с високо напрежение през март 2024 година: фабриката на „Тесла“ тогава бе принудена да спре работа, а околните населени места останаха за дни без ток.

И тогава отговорността бе поета от групата „Вулкан“, а констатацията на службите е следната: „Предприятието е било атакувано, защото според левите екстремисти то е елемент от една тоталитарна система на управление, срещу която трябва да се води борба заради нейния технологичен напредък и свързаното с него разрушаване на природата, както и заради потискането на хората“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    31 3 Отговор
    Сега да очакваме главунестия мерц да излезе да обеснява че путин му е виновен

    Коментиран от #14

    19:08 06.01.2026

  • 2 Зеле с праз

    26 2 Отговор
    Щото подкрепят Украйна и Берлин започва да прилича на Киев.

    19:09 06.01.2026

  • 3 бъдеще неопределено

    23 2 Отговор
    Такива неща ще започнат да се случват лавинообразно. Скоро и във ФАЩ.

    19:10 06.01.2026

  • 4 За да си припомнят

    3 12 Отговор
    Какво ги чака, когато Путин ги завладее!
    Киро Мадуров

    19:10 06.01.2026

  • 5 си дзън

    2 20 Отговор
    За да няма саботажи - всички руснаци вън от ЕС !

    19:11 06.01.2026

  • 6 Ироничен

    13 0 Отговор
    Докато плюхте десния европеец, крайнолевите ви се качиха братски на главата.

    19:13 06.01.2026

  • 7 Бащата на някаква Саяна

    3 6 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    19:16 06.01.2026

  • 9 Скоро цялата ес ще е на свещи

    21 1 Отговор
    Немците да свикват! Без руска газ ще видят къде зимуват рацитте!

    19:17 06.01.2026

  • 10 Бащата на някаква Саяна

    4 6 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    19:17 06.01.2026

  • 12 Зелен

    7 0 Отговор
    Свиквайте!

    19:22 06.01.2026

  • 13 DW - Пропаганден машинен

    4 3 Отговор
    Тренират за посрещането на руснаците!

    19:22 06.01.2026

  • 14 Тома

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Ако Мерц се притесни нещо от замесването на Путин, можем да му предоставим универсалното си оправдание за всички наши неуспехи.
    Шиши.
    Мирчев ще поревнува, поревнува, па ще му мине!
    А Мерц и Путин ще ни заобичат колективно🤣🤣🤣

    19:23 06.01.2026

  • 15 така им се пада

    12 0 Отговор
    Малко им е! Нека мръзнат и стоят на тъмно тияНацисти! И да продължават да подкрепят урсулицата!

    19:24 06.01.2026

  • 16 гръмовержецът💥

    12 0 Отговор
    Да живее Вулкан ! Хак му е на мерца с големите уши и тъпата кратуна !

    Коментиран от #18, #21

    19:27 06.01.2026

  • 17 Вулкан изатор

    7 0 Отговор
    Лепя спукани гуми за недопускане на размножаването на зелени екстремисти.

    Коментиран от #20

    19:28 06.01.2026

  • 18 ха-ха 😝

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "гръмовержецът💥":

    Не до четвъртък , до другата година да ги оставят на тъмно и студено тъпите нацита ! Адмирации за Вулкан ! Дано се събуди и някой Тайфун , че да я отнесе тая нацистка държава ...

    19:30 06.01.2026

  • 19 гошо

    9 0 Отговор
    Нямате ли дЪрва?Високо технологични?

    19:31 06.01.2026

  • 20 гигигт

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Вулкан изатор":

    Те, "зелените" са от "учтивите".

    19:31 06.01.2026

  • 21 минувач 🚗

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "гръмовержецът💥":

    Сега е момента зеленият трагикомик да се притече на помощ на другаря си Мерц - клепоух- кухоглавий .

    19:34 06.01.2026

  • 22 Урсула от Брюксел

    4 0 Отговор
    А,това е само началото.Те докато са се концентрирали върху Кокайн Зеленски,Шаломов и жидовските им кохорти,бай Дончо ще остави ЕСССРето и помохамеданчена германия голи,боси,гладни и мрящи от студ.Като в "МАлката Кибритопродавачка,ще се греят на кибритени клечки ако китай им отпусне на кредит.Жалко,че и ние сме в купа.

    19:35 06.01.2026

