OSINT: Русия жертва в боевете редки танкове от времето на Сталин, вероятно пази новите си машини

19 Октомври, 2025 06:01, обновена 19 Октомври, 2025 06:07

Т-54/55, масово произвеждани от 1948 до 1979 г., се появиха отново в статистиката на руските загуби, посочва анализаторът Ричард Верекер

Редки танкове Т-54/55, масово произвеждани от 1948 до 1979 г., се появиха отново в статистиката на руските загуби на фронта.

Това може да показва желанието на руснаците да запазят по-новите си машини, жертвайки по-старите в замяна. Това посочва OSINT-анализаторът Ричард Верекер в социалната мрежа X, цитиран от ФОКУС.

Според негови изчисления, през последните три месеца руснаците са загубили общо 88 танка, от които 22 са от неизвестен тип. От останалите 66 танка 4 са от типа Т-54/55. И въпреки че това е малък брой на общия фон, все пак е забележимо увеличение, тъй като общо руснаците са загубили само 15 такива машини от началото на войната.

Верекер отхвърля идеята, че тези танкове биха могли да бъдат използвани като артилерия за стрелба от затворени позиции. Първо, те имат твърде малък ъгъл на елевация на оръдието, което ограничава обсега им на стрелба. Второ, тези танкове имат сравнително "слабо“ 100-милиметрово оръдие, което ги прави не особено успешни като артилерия. Трето, тези танкове са твърде стари, така че точността на стрелба на дълги разстояния ще бъде ужасна.

Анализаторът отбелязва, че напоследък в Русия танкове Т-54/55 са използвани за обучение на нови танкисти в танкови училища, което е позволило пускането на по-нови танкове за нуждите на фронта. Сега обаче подходът се е променил на 180 градуса, предполага Верекер.

"Може би сега наблюдаваме увеличение на загубите на Т-54/55 на фронта, тъй като Русия ги е заменила - разположила е съвременни танкове в училищата, за да ги запази, а старите е изпратила на бойното поле, където загубите им са по-малко значителни“, предполага анализаторът.

През последните дни руснаците рязко увеличиха броя на бронираните машини на фронта. Военният коментатор Александър Коваленко отдава това на влошаващото се време, което е направило използването на мотоциклети и скутери невъзможно.

Според The ​​Economist руската армия е понесла рекордни загуби на фронта по време на голямата лятна офанзива. Според изданието съотношението на загубите между Въоръжените сили на Украйна и руската армия вече е 1 към 5, ако не и повече.

Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БРАВО

    16 15 Отговор
    Стари танкове, стари бомби, стари орешници...няма само западняците да си пращат скрапа у бандеристан я!

    06:14 19.10.2025

  • 2 Танковете не са актуални оръжия

    18 24 Отговор
    Нищо не може да помогне на руските фашисти .Дори и Тръмп няма да ги спаси от поражението .

    Коментиран от #3

    06:15 19.10.2025

  • 3 Крум

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "Танковете не са актуални оръжия":

    Може може,нашите прас4ета,когато ти пучукат на прозореца,веднага им се обади за помощ.

    06:17 19.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сталин

    29 6 Отговор
    какви танкове е правил!!!След 100 години,вървят !

    Коментиран от #26, #36

    06:34 19.10.2025

  • 6 Гуслек

    18 5 Отговор
    И танкисти има от тогава !

    06:35 19.10.2025

  • 7 БеГемот

    18 5 Отговор
    Обаче лопатите им са от новите....

    06:38 19.10.2025

  • 8 Pyccкий Карлик

    9 4 Отговор
    Paccия e велика, номер Один 😄😄😄

    06:42 19.10.2025

  • 9 голям смях

    21 21 Отговор
    знаем, знаем бият се със сапьорски лопати от 1956 година ха ха ха

    и яйца нямат и картофи нямат.. смешни сте бе журналята смешни сте

    стига с тая стара дъфка нещо ново измислете смешни сте

    Коментиран от #15

    06:43 19.10.2025

  • 10 Съотношение 1 към 5 е вярно

    8 15 Отговор
    Обаче в полза ка кого ?

    06:43 19.10.2025

  • 11 Факт

    21 19 Отговор
    Гола вода са рашистите без помощта от Северна Корея и Иран ,че и от Китай .

    Коментиран от #37

    06:43 19.10.2025

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    18 25 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    Коментиран от #20

    06:44 19.10.2025

  • 13 Урал вагон завод

    12 18 Отговор
    Русия след като свърши ракетите , свърши и танковете . Някой друг стар танк вадят за кашмер , и пращат срещу украинците. Колкото до статистиката 1-5 убити руснаци . Това не е вярно . Марк Рюте каза 1-18 убити руснаци . Щото който използва масирано нападение с артилерия , дронове , ракети , тежки авиобомби , дава 20 пъти повече жертви. Другите си седят в руините , и не мрат.

    06:44 19.10.2025

  • 14 ООрана държава

    15 23 Отговор
    Превзеха половин орхайна с машини от втората световна, като извадат новите може и нато да отече

    Коментиран от #23

    06:44 19.10.2025

  • 15 Това за лопатките е ваша

    20 17 Отговор

    До коментар #9 от "голям смях":

    опорка ,копейко мaлoyмна .

    Коментиран от #19, #32

    06:45 19.10.2025

  • 16 Измислиха

    11 17 Отговор
    За чиповете от перални. Колко тъп трябва да е подчовека да го каже това.А ако е вярно. Това е комплимент. Техническа нация

    06:45 19.10.2025

  • 17 къде са томаховките бе? терористчета

    12 20 Отговор
    ха ха ха окрайнскиите терористи останаха без томаховки сега ще ядат голия чеп със сиренето по него ха ха ха

    06:45 19.10.2025

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 18 Отговор
    на зеления накорман му забиха една сиреенясала томаховка в задния двор и го наритаха обратно от където е дошъл без да бъде посрещнат и изпратен , просто наритан просяк

    06:46 19.10.2025

  • 19 име

    9 11 Отговор

    До коментар #15 от "Това за лопатките е ваша":

    Лопатките го изцепи уруслата, козяк с полиран мозък. Ваши са глупостите за магаретата и старите орешници. И мощно ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ.. 4 години само ЩЕ

    Коментиран от #21

    06:50 19.10.2025

  • 20 Pyccкий Карлик

    22 11 Отговор

    До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Абе фалшиви новини бяха потъването на Масква, унищожените 41бр стратегечески ТУ 95М, 12000 бр танка , 500 000 трупа, 1 година Курск и едни Три Дня неусетно преминали в Чутири Года, а обърнатата ру3ка каруца все още е пред Покровск, Торецк и Часов Яр. Пачему ? 😁

    Коментиран от #33

    06:51 19.10.2025

  • 21 Сцепена ти е кривата ,русофилска

    13 5 Отговор

    До коментар #19 от "име":

    кратуна.

    06:52 19.10.2025

  • 22 Всъщност Иван е доставил

    4 3 Отговор
    Т33 на фронта в Донбас, толкова за Пабедата.😁🤣

    07:03 19.10.2025

  • 23 оня с коня

    6 11 Отговор

    До коментар #14 от "ООрана държава":

    Нещо не са ти ясни нещата - Първо Русия не е превзела Половината Украйна,а САМО 20% от територията й.Второ - това става не само с Машини от ВСВ,а и с Авиация състояща се от последно произведени МИГ-ове и СУ-та,горещо аплодирани тука от Русофилите като "последна дума на военната техника".Трето Кинжали,Планиращи БомбиДронове от Иран,Муниции и Войници от С.Корея , Чечения ,Републиките в ОНД и т.н..И не на последно място по важност- Тая превзета Укр. Територия струва Живота на ЦВЕТА на Руската Младеж,изпратена да се бие за задоволяване на Имперските желания на Сатрапа Путин,като загубите както е упоменато са 1 към 5 в полза на Украйна.

    Коментиран от #39, #40, #43

    07:03 19.10.2025

  • 24 Т-33 ги свалят от Монументите и ги

    6 3 Отговор
    изпращат за Донбас, Всичко За Пабедата.
    Снова в СССР😁

    07:05 19.10.2025

  • 25 За Сталину,

    5 1 Отговор
    за Родину.😁 СССР Форевър😁

    07:07 19.10.2025

  • 26 да де

    5 5 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    то и москвичи и волги още вървят защото всъщност са ОПЕЛ

    Коментиран от #42

    07:08 19.10.2025

  • 27 Да ви имам експертите:)

    2 1 Отговор
    "През последните дни руснаците рязко увеличиха броя на бронираните машини на фронта. Военният коментатор Александър Коваленко отдава това на влошаващото се време, което е направило използването на мотоциклети и скутери невъзможно"

    Значи танкове затъват в калта по-малко?:)

    Коментиран от #29

    07:15 19.10.2025

  • 28 пРосия

    2 5 Отговор
    Страната на идиотите.

    07:18 19.10.2025

  • 29 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    1 4 Отговор

    До коментар #27 от "Да ви имам експертите:)":

    Това значи.

    07:19 19.10.2025

  • 30 Обяснението е просто

    2 1 Отговор
    Срещу слаб противник, не са нужни модерни танкове.
    Щом и старите вършат работа, защо да ги претопяват.

    /Опън Сорс Интелиджънс/

    07:22 19.10.2025

  • 31 Мишел

    3 2 Отговор
    Русия има на полигони над 70 000 такива танка в пълна изправност. Слагаха им динамична и други защити и модерен прицел и успешно се сражаваха на фронта. Сега не ги ползват, произвеждат достатъчно Т90. А и тази война с дронове не е за участие на танкове в нея.

    Коментиран от #38

    07:23 19.10.2025

  • 32 Британското разузнаване

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Това за лопатките е ваша":

    И нас ли вече наричаш копейки?

    07:25 19.10.2025

  • 33 Мишел

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Pyccкий Карлик":

    Правилно си цитирал фалшивите новини.

    07:29 19.10.2025

  • 34 Някой може ли да обясни

    1 1 Отговор
    Как тези които имат превъзходство в артилерия, снаряди,- бомби (ФАБ), авиация...преди да атакуват- и за една атака получават по пет безумни контраатаки от украинците, дават 5 към 1 повече жертви? В коя военна книга го пише?
    The ​​Economist там ли са били или някой им го е казал?

    07:41 19.10.2025

  • 35 Някой

    1 0 Отговор
    Естествено е да се ползва старото. Да не мислите, че даваното на Украйна оръжие е ново? Дават старото и си купуват ново за себе си. И точилка е оръжие, в ръцете на когото трябва.

    07:49 19.10.2025

  • 36 Някой

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    То и Ф-16 е с първи полет 20 януари 1974г. След 3 месеца ще е преди 52 години. Само нашите са по-ново произведени и уж с подобрения.

    07:51 19.10.2025

  • 37 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Факт":

    Реално се бият руснаци срещу руснаци, каквито са викали, че са украинците наследници на Киевска Русь/Русия. Колко оръжия са налети там от запада?

    07:54 19.10.2025

  • 38 👇👇👇👇👇👇

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Мишел":

    Русия имаше танкове...

    07:55 19.10.2025

  • 39 А де

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "оня с коня":

    Ако на една масивна сграда събориш само 20% от носещите колони . И продължаваш да събаряш останалите , какво се получава със сградата . Колкото до загубата на млади хора , каквато има неминуемо при всяка една война . Как така се получава , че въпреки тези загуби , след спечелена война . Държавата се разраства , извисява , дори става империя . И столетия не посмяват да я доближат враговете . И после тази империя сама рухва без война , само след двама трима слаби владетели .

    07:56 19.10.2025

  • 40 В статията "пишело"? Ха?

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "оня с коня":

    Как тези които имат превъзходство в артилерия, снаряди,- бомби (ФАБ), авиация...преди да атакуват- и за една атака получават по пет безумни контраатаки от украинците, дават 5 към 1 повече жертви? В коя военна книга го пише?
    The ​​Economist там ли са били или някой им го е казал?

    А и тези 20% ни ги пишат от 2 години насам.:) Само дето напоследък хитро добавят "вкючително Крим"
    Може не е половин Украйна, но територия която важи повече от половин Украйна

    07:56 19.10.2025

  • 41 Майор Мишев

    2 1 Отговор
    На Русия и останаха само лопатки с трофейни чипове от перални ,по специално контролиращи центруфугата и само с тях яко млати 89 половите от на -тю-тю-тю.

    07:59 19.10.2025

  • 42 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "да де":

    ама опелите изгниха отдавна а волгите още вървят що тъй крастав евроатланик?

    08:01 19.10.2025

  • 43 оня с х.я

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "оня с коня":

    Ломски колко да повтарям ,че не изобщо не ти се отдава мисленето и логиката ,наблягай на еденьето и ..аньетоо,ако няма какво изяж коня .А оня моя е просто класи над вас .

    08:02 19.10.2025

  • 44 Ясно

    2 0 Отговор
    е,че няма да ги хабят в една вече спечелена война!
    Може би,за Одеса ,скоро ще чуем пак за Т-80,Т-90.

    08:07 19.10.2025

