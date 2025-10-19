OSINT: Русия жертва в боевете редки танкове от времето на Сталин, вероятно пази новите си машини

Редки танкове Т-54/55, масово произвеждани от 1948 до 1979 г., се появиха отново в статистиката на руските загуби на фронта.
Това може да показва желанието на руснаците да запазят по-новите си машини, жертвайки по-старите в замяна. Това посочва OSINT-анализаторът Ричард Верекер в социалната мрежа X, цитиран от ФОКУС.
Според негови изчисления, през последните три месеца руснаците са загубили общо 88 танка, от които 22 са от неизвестен тип. От останалите 66 танка 4 са от типа Т-54/55. И въпреки че това е малък брой на общия фон, все пак е забележимо увеличение, тъй като общо руснаците са загубили само 15 такива машини от началото на войната.
Верекер отхвърля идеята, че тези танкове биха могли да бъдат използвани като артилерия за стрелба от затворени позиции. Първо, те имат твърде малък ъгъл на елевация на оръдието, което ограничава обсега им на стрелба. Второ, тези танкове имат сравнително "слабо“ 100-милиметрово оръдие, което ги прави не особено успешни като артилерия. Трето, тези танкове са твърде стари, така че точността на стрелба на дълги разстояния ще бъде ужасна.
Анализаторът отбелязва, че напоследък в Русия танкове Т-54/55 са използвани за обучение на нови танкисти в танкови училища, което е позволило пускането на по-нови танкове за нуждите на фронта. Сега обаче подходът се е променил на 180 градуса, предполага Верекер.
"Може би сега наблюдаваме увеличение на загубите на Т-54/55 на фронта, тъй като Русия ги е заменила - разположила е съвременни танкове в училищата, за да ги запази, а старите е изпратила на бойното поле, където загубите им са по-малко значителни“, предполага анализаторът.
През последните дни руснаците рязко увеличиха броя на бронираните машини на фронта. Военният коментатор Александър Коваленко отдава това на влошаващото се време, което е направило използването на мотоциклети и скутери невъзможно.
Според The Economist руската армия е понесла рекордни загуби на фронта по време на голямата лятна офанзива. Според изданието съотношението на загубите между Въоръжените сили на Украйна и руската армия вече е 1 към 5, ако не и повече.
1 БРАВО
06:14 19.10.2025
2 Танковете не са актуални оръжия
Коментиран от #3
06:15 19.10.2025
3 Крум
До коментар #2 от "Танковете не са актуални оръжия":Може може,нашите прас4ета,когато ти пучукат на прозореца,веднага им се обади за помощ.
06:17 19.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Сталин
Коментиран от #26, #36
06:34 19.10.2025
6 Гуслек
06:35 19.10.2025
7 БеГемот
06:38 19.10.2025
8 Pyccкий Карлик
06:42 19.10.2025
9 голям смях
и яйца нямат и картофи нямат.. смешни сте бе журналята смешни сте
стига с тая стара дъфка нещо ново измислете смешни сте
Коментиран от #15
06:43 19.10.2025
10 Съотношение 1 към 5 е вярно
06:43 19.10.2025
11 Факт
Коментиран от #37
06:43 19.10.2025
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Германска преса, 27 юни 1941 г.:
„Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
BBC News, 22 март 2022 г.:
„Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
„Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
New York Post, 6 март 2023 г.:
„Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“
Коментиран от #20
06:44 19.10.2025
13 Урал вагон завод
06:44 19.10.2025
14 ООрана държава
Коментиран от #23
06:44 19.10.2025
15 Това за лопатките е ваша
До коментар #9 от "голям смях":опорка ,копейко мaлoyмна .
Коментиран от #19, #32
06:45 19.10.2025
16 Измислиха
06:45 19.10.2025
17 къде са томаховките бе? терористчета
06:45 19.10.2025
18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
06:46 19.10.2025
19 име
До коментар #15 от "Това за лопатките е ваша":Лопатките го изцепи уруслата, козяк с полиран мозък. Ваши са глупостите за магаретата и старите орешници. И мощно ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ.. 4 години само ЩЕ
Коментиран от #21
06:50 19.10.2025
20 Pyccкий Карлик
До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Абе фалшиви новини бяха потъването на Масква, унищожените 41бр стратегечески ТУ 95М, 12000 бр танка , 500 000 трупа, 1 година Курск и едни Три Дня неусетно преминали в Чутири Года, а обърнатата ру3ка каруца все още е пред Покровск, Торецк и Часов Яр. Пачему ? 😁
Коментиран от #33
06:51 19.10.2025
21 Сцепена ти е кривата ,русофилска
До коментар #19 от "име":кратуна.
06:52 19.10.2025
22 Всъщност Иван е доставил
07:03 19.10.2025
23 оня с коня
До коментар #14 от "ООрана държава":Нещо не са ти ясни нещата - Първо Русия не е превзела Половината Украйна,а САМО 20% от територията й.Второ - това става не само с Машини от ВСВ,а и с Авиация състояща се от последно произведени МИГ-ове и СУ-та,горещо аплодирани тука от Русофилите като "последна дума на военната техника".Трето Кинжали,Планиращи БомбиДронове от Иран,Муниции и Войници от С.Корея , Чечения ,Републиките в ОНД и т.н..И не на последно място по важност- Тая превзета Укр. Територия струва Живота на ЦВЕТА на Руската Младеж,изпратена да се бие за задоволяване на Имперските желания на Сатрапа Путин,като загубите както е упоменато са 1 към 5 в полза на Украйна.
Коментиран от #39, #40, #43
07:03 19.10.2025
24 Т-33 ги свалят от Монументите и ги
Снова в СССР😁
07:05 19.10.2025
25 За Сталину,
07:07 19.10.2025
26 да де
До коментар #5 от "Сталин":то и москвичи и волги още вървят защото всъщност са ОПЕЛ
Коментиран от #42
07:08 19.10.2025
27 Да ви имам експертите:)
Значи танкове затъват в калта по-малко?:)
Коментиран от #29
07:15 19.10.2025
28 пРосия
07:18 19.10.2025
29 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #27 от "Да ви имам експертите:)":Това значи.
07:19 19.10.2025
30 Обяснението е просто
Щом и старите вършат работа, защо да ги претопяват.
/Опън Сорс Интелиджънс/
07:22 19.10.2025
31 Мишел
Коментиран от #38
07:23 19.10.2025
32 Британското разузнаване
До коментар #15 от "Това за лопатките е ваша":И нас ли вече наричаш копейки?
07:25 19.10.2025
33 Мишел
До коментар #20 от "Pyccкий Карлик":Правилно си цитирал фалшивите новини.
07:29 19.10.2025
34 Някой може ли да обясни
The Economist там ли са били или някой им го е казал?
07:41 19.10.2025
35 Някой
07:49 19.10.2025
36 Някой
До коментар #5 от "Сталин":То и Ф-16 е с първи полет 20 януари 1974г. След 3 месеца ще е преди 52 години. Само нашите са по-ново произведени и уж с подобрения.
07:51 19.10.2025
37 Някой
До коментар #11 от "Факт":Реално се бият руснаци срещу руснаци, каквито са викали, че са украинците наследници на Киевска Русь/Русия. Колко оръжия са налети там от запада?
07:54 19.10.2025
38 👇👇👇👇👇👇
До коментар #31 от "Мишел":Русия имаше танкове...
07:55 19.10.2025
39 А де
До коментар #23 от "оня с коня":Ако на една масивна сграда събориш само 20% от носещите колони . И продължаваш да събаряш останалите , какво се получава със сградата . Колкото до загубата на млади хора , каквато има неминуемо при всяка една война . Как така се получава , че въпреки тези загуби , след спечелена война . Държавата се разраства , извисява , дори става империя . И столетия не посмяват да я доближат враговете . И после тази империя сама рухва без война , само след двама трима слаби владетели .
07:56 19.10.2025
40 В статията "пишело"? Ха?
До коментар #23 от "оня с коня":Как тези които имат превъзходство в артилерия, снаряди,- бомби (ФАБ), авиация...преди да атакуват- и за една атака получават по пет безумни контраатаки от украинците, дават 5 към 1 повече жертви? В коя военна книга го пише?
The Economist там ли са били или някой им го е казал?
А и тези 20% ни ги пишат от 2 години насам.:) Само дето напоследък хитро добавят "вкючително Крим"
Може не е половин Украйна, но територия която важи повече от половин Украйна
07:56 19.10.2025
41 Майор Мишев
07:59 19.10.2025
42 оня с коня
До коментар #26 от "да де":ама опелите изгниха отдавна а волгите още вървят що тъй крастав евроатланик?
08:01 19.10.2025
43 оня с х.я
До коментар #23 от "оня с коня":Ломски колко да повтарям ,че не изобщо не ти се отдава мисленето и логиката ,наблягай на еденьето и ..аньетоо,ако няма какво изяж коня .А оня моя е просто класи над вас .
08:02 19.10.2025
44 Ясно
Може би,за Одеса ,скоро ще чуем пак за Т-80,Т-90.
08:07 19.10.2025