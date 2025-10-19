Редки танкове Т-54/55, масово произвеждани от 1948 до 1979 г., се появиха отново в статистиката на руските загуби на фронта.

Това може да показва желанието на руснаците да запазят по-новите си машини, жертвайки по-старите в замяна. Това посочва OSINT-анализаторът Ричард Верекер в социалната мрежа X, цитиран от ФОКУС.



Според негови изчисления, през последните три месеца руснаците са загубили общо 88 танка, от които 22 са от неизвестен тип. От останалите 66 танка 4 са от типа Т-54/55. И въпреки че това е малък брой на общия фон, все пак е забележимо увеличение, тъй като общо руснаците са загубили само 15 такива машини от началото на войната.



Верекер отхвърля идеята, че тези танкове биха могли да бъдат използвани като артилерия за стрелба от затворени позиции. Първо, те имат твърде малък ъгъл на елевация на оръдието, което ограничава обсега им на стрелба. Второ, тези танкове имат сравнително "слабо“ 100-милиметрово оръдие, което ги прави не особено успешни като артилерия. Трето, тези танкове са твърде стари, така че точността на стрелба на дълги разстояния ще бъде ужасна.



Анализаторът отбелязва, че напоследък в Русия танкове Т-54/55 са използвани за обучение на нови танкисти в танкови училища, което е позволило пускането на по-нови танкове за нуждите на фронта. Сега обаче подходът се е променил на 180 градуса, предполага Верекер.



"Може би сега наблюдаваме увеличение на загубите на Т-54/55 на фронта, тъй като Русия ги е заменила - разположила е съвременни танкове в училищата, за да ги запази, а старите е изпратила на бойното поле, където загубите им са по-малко значителни“, предполага анализаторът.



През последните дни руснаците рязко увеличиха броя на бронираните машини на фронта. Военният коментатор Александър Коваленко отдава това на влошаващото се време, което е направило използването на мотоциклети и скутери невъзможно.



Според The ​​Economist руската армия е понесла рекордни загуби на фронта по време на голямата лятна офанзива. Според изданието съотношението на загубите между Въоръжените сили на Украйна и руската армия вече е 1 към 5, ако не и повече.

