Новини
Свят »
Германия »
Две трети от германците искат спиране на гражданските помощи за украинските бежанци и връщане на мъжете в родината им

Две трети от германците искат спиране на гражданските помощи за украинските бежанци и връщане на мъжете в родината им

19 Октомври, 2025 07:28, обновена 19 Октомври, 2025 07:39 889 26

  • германия-
  • украинци-
  • бежанци-
  • помощи

Това сочи проучване, проведено от социологическия институт INSA за вестник Bild, проведено от 16 до 17 октомври между 1 003 респонденти

Две трети от германците искат спиране на гражданските помощи за украинските бежанци и връщане на мъжете в родината им - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Приблизително 70% от жителите на Германия са против това бежанците от Украйна да получават така наречените граждански помощи (Bürgergeld), сочи проучване, проведено от социологическия институт INSA за вестник Bild.

Само 17% от анкетираните са заявили, че украинските бежанци в Германия трябва да получават Bürgergeld. Две трети от анкетираните (66%) са против запазването на тези плащания.

Социолозите също така са установили, че 62% от германците смятат, че отговарящите на условията мъже от Украйна, пристигнали в Германия след началото на конфликта, трябва да се върнат в родината си. Само 18% са против това.

Проучването е проведено от 16 до 17 октомври и е обхванало 1003 респонденти.

По-рано германският канцлер Фридрих Мерц обяви реформа на програмата Bürgergeld. Гражданската помощ ще бъде заменена с така наречената основна подкрепа (Grundsicherung). Според новите правила, ако получател на помощи пропусне срещи в бюрото по труда, размерът на помощта му ще бъде значително намален. Ако пропусне среща три пъти, изплащането на помощ ще бъде спряно изцяло.

В момента в Германия има над 1,29 милиона украинци. Според властите, приблизително 700 000 от тях получават Burgergeld, която им се изплаща, за разлика от търсещите убежище от други страни. Приблизително 480 000 украинци са в трудоспособна възраст. На 3 август Bild съобщи, че Германия е похарчила рекордните 46,9 милиарда евро за граждански помощи през 2024 г. От тази сума 22,2 милиарда евро са отишли ​​за лица без германски паспорти, а чуждестранните получатели на Burgergeld са предимно украинци. През 2024 г. на тях са изплатени приблизително 6,3 милиарда евро.

Този вид помощ обикновено се предоставя на германски граждани и жители, които са загубили работата си или са се оказали във финансови затруднения. Предимството на Bürgergeld, освен че е със 103 евро по-висока от основната финансова помощ за бежанци (460 евро), е, че получателите имат незабавно право да посещават езикови курсове, да работят и да имат достъп до консултантски и квалификационни услуги в центровете по заетостта. Bürgergeld обикновено се натрупва, докато търсещият работа, който преди това се е регистрирал в агенцията по заетостта, си намери нова работа. Освен това, обезщетението включва достъп до всички медицински услуги, като здравноосигурителните вноски се покриват от държавата.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    26 1 Отговор
    Не е само в Германия❗

    Коментиран от #11

    07:40 19.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    16 0 Отговор
    Икр...и, гоу хоум❗

    Коментиран от #4

    07:41 19.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    28 1 Отговор
    На Черноморието има 2 млн украинци.Не мога да намеря свободна маса в ресторантите и плащат със сини карти издадени от правителството с нашите пари.

    07:42 19.10.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Укр...и, гоу хоум❗

    07:42 19.10.2025

  • 5 стоян георгиев

    15 0 Отговор
    Хихихи, видяха ги какви "герои" и "жертви" са и че само за пушечно месо стават!

    07:42 19.10.2025

  • 6 Жеков

    22 0 Отговор
    То на целия свят му дойде до гуша от тия мързеливи и ограничени параззити!

    07:45 19.10.2025

  • 7 Боруна Лом

    21 0 Отговор
    И НИЕ ТОВА ИСКАМЕ! ЗАЩОТО УКРИТЕ СТАНАХА МНОГО НАХАЛНИ НАГЛЕЦИ С ПОДКРЕПАТА НА НАШИТЕ ИЗМИСЛЕНИ И НЕЛЕГИТИМНИ УПРАВНИЦИ!

    07:47 19.10.2025

  • 8 Мдаа!🤔

    17 0 Отговор
    Никой не иска украинските мъже!☹️ Дори и гейовете в Германия! Нищо, за това ще се погрижи Владимир Владимирович!😂

    07:47 19.10.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    1 8 Отговор
    Украинците цяло лято работиха съвестно,тук на м8рето.

    07:47 19.10.2025

  • 10 Добро утро!

    16 1 Отговор
    Не само за украинците, а за всички инженери от Близкия изток, Африка и Украйна дошли на почивка в ЕС. От 20 години работя в ЕС и до ден днешен не съм си позволил да взема и цент помощ. Че тия мързеливите докога ще ги хрантутят, мислите? Види му се краят на целия цирк с имигрантските вълни, създадени от американците по времето на Хилари вещицата.

    07:48 19.10.2025

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 11 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    и в БГ искаме всички рашани с укр. паспорти да се разкарат

    Коментиран от #13, #17

    07:48 19.10.2025

  • 12 Да, но

    3 6 Отговор
    Две трети от германците нямат нищо против да се дава на черните и кафявите.

    Коментиран от #26

    07:49 19.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ДОН КИХОТ

    3 4 Отговор
    ТОВА ДА СЕ ПРИЛОЖИ СЛЕД ВРЕМЕ И НА ГЕРМАНЦИ БЯГАЩИ ОТ ВОЙНА.
    ДАЖЕ И ЗАБРАНА ДА НАПУСКАТ ГЕРМАНИЯ.

    07:53 19.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ний ша Ва упрайм

    4 0 Отговор
    паразити

    07:57 19.10.2025

  • 17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ако нашите ВЛАС/Т/ИТУТКИ утре спрат помощите за укр...ите-
    вдругиден кофите за боклук ще са пълни с
    укропаспорти‼️

    07:58 19.10.2025

  • 18 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 2 Отговор
    Германците искат спиране на помощите въобще на вносните навлеци и репатриране.

    Без значение зали са урки,пакита или вскякаква ц ръна гмеж.

    Но политкоректно и удобно пишем че това искане е само за урките.

    07:59 19.10.2025

  • 19 Подкрепям

    9 3 Отговор
    Болшинството избягали украинци са руски тротинетки... Да ги гонят отвсякъде!

    08:01 19.10.2025

  • 20 Иван С

    1 2 Отговор
    Само завръщайки се в майка Украйна младите украински мъже вливайки своята кръв и младежка енергия ще победят агресора. Младите украинки могат да вземат най-доброто от генетичната банка на Европа и да родят един нов живот в майка Украйна. Бъдете патриоти!

    08:02 19.10.2025

  • 21 На бюргерите гелдите акончилис

    2 3 Отговор
    На швабите техните Bürgergeld(парите на бюргерите), изтичат като водица от пукната чаша и то право в джоба на зеления пор и жена му. Така че швабите, да не се сърдят на украинците избягали от зеления пор, а да се сърдят на техния Шмерц, който упорито продължава да налива пари в кацата без дъно, това е джоба на Зелю. И да спре да повтаря, как покрайнината щяла да победи Русия

    08:04 19.10.2025

  • 22 То е ясно!

    2 0 Отговор
    Германците не ги искат, ама гейзер канцлера друга песен пее!

    08:06 19.10.2025

  • 23 Ааааааа не !

    2 0 Отговор
    Швабите не могат да спират помощите на укрофашистите , ще разсърдят надрусаняка !

    08:07 19.10.2025

  • 24 ПАРАЗИТИ , ЧЕ КОЙ ГИ ИСКА !!!

    2 0 Отговор
    ОПРОТИВЯХА НА ЦЕЛИЯ СВЯТ, САМО ФАШАГИТЕ ГИ КРЕРАТ , ЗАЩОТО ИМ ВЪРШАТ ЧЕРНАТА РАБОТА С/У РФ. И ТЕЗИ КОИТО ГИ ПОДЭРЖАТ ЗА ДА ВОЮВАТ ВМЕСТО ТЯХ И ТЕ НЕ ГИ ИСКАТ ,НО НЯМА КАК , ТЕ ВОЮВАТ ВМЕСТО ТЯХ ФРОНТА.
    ПРОТИВНА НАПАСТ,ПАРАЗИТИ! НАГЛИ НАТРАПНИЦИ , ЧЕ И С ПРЕТЕНЦИИ.

    08:08 19.10.2025

  • 25 Ами да,

    0 0 Отговор
    то и на нас ни писна с това укро-знаме дето се вее над СОС-а.

    08:11 19.10.2025

  • 26 Германците...

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Да, но":

    се излъгаха с черните, ще те работят, а после жестоко се подведоха, че украинците ще ги заместят. Всички западни страни са подели натам, че онези дошли на пичвака, при отказ да работят, да хващат пътя. Това важи и за самите германци, която една не малка част германски граждани с различен произход, цоцат държавата от години.

    08:13 19.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания