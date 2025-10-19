$8 милиарда за 8 години: Тунелът между Чукотка и Аляска ще бъде два пъти по-дълъг от този под Ламанша ВИДЕО

Тунелът между Чукотка и Аляска ще бъде приблизително два пъти по-дълъг от Евротунела, според изчисления на РИА Новости, базирани на публични данни.
Тунелът може да се разпростре на дължина 98 до 113 километра - приблизително два пъти по-дълъг от тунела, свързващ Франция с Обединеното кралство (приблизително 51 километра).
В четвъртък Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, обяви перспективите за изграждане на междуконтинентален тунел през Беринговия проток, използващ технологията на The Boring Company. Той заяви, че проектът ще изисква до осем милиарда долара, а тунелът може да бъде построен за по-малко от осем години.
Дмитриев отбеляза също, че фондът е прегледал съществуващите предложения, включително железопътната линия САЩ-Канада-Русия-Китай, и ще подкрепи най-жизнеспособното от тях.
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
07:53 19.10.2025
2 Др.Тодор Живков 🇧🇬
И имаме банани целогодишно.
07:55 19.10.2025
3 А бензин
07:55 19.10.2025
4 1488
07:56 19.10.2025
5 Уфф
07:56 19.10.2025
6 Последния Софиянец
07:57 19.10.2025
7 Лост
07:57 19.10.2025
8 Механик
07:57 19.10.2025
9 демократ
07:57 19.10.2025
10 Дааа
07:58 19.10.2025
11 хмм
07:59 19.10.2025
12 Хахахаха
До коментар #8 от "Механик":Обаче правят чудесни ракети за нацистки кратуни!😂
08:00 19.10.2025
13 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #8 от "Механик":Мартине две еднакви фирки не можеш да направиш ама тролиш за ше кели.
08:01 19.10.2025
14 Ха ха
До коментар #2 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Ние ще дадем пари колкото за още един такъв тунел само и само местните вождове мутри да се подмажат на господарите.
08:01 19.10.2025
15 Смел Евроатлантик магарев
08:02 19.10.2025
16 И с картата манипулирате дори
Проверявайте си информацията!
08:03 19.10.2025
17 иван костов
До коментар #9 от "демократ":Що не направихте гейпарад тази година, Елгебетейко?
08:03 19.10.2025
18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #9 от "демократ":Отвори си учебниците‼️
Китай е страната с най- многобройно население,
( в спор с Индия)
а Русия е страната с най-голяма територия❗
Страна с 10% от територията и населението на двете ЩЕ ГИ ИЗОЛИРА 🤔
🤣🤣🤣🤣
08:04 19.10.2025
19 МирО
08:05 19.10.2025
20 Неразбрал
До коментар #2 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Някой да ми каже двете ефки дето дойдоха наскоро фърчат ли или пак ще ги слагаме на пилони само да си ги гледаме ????????
08:05 19.10.2025
21 койдазнай
08:07 19.10.2025
22 ами
08:08 19.10.2025
23 оня с коня
До коментар #20 от "Неразбрал":ефките са вече 6 броя чети новините бе бастун
08:08 19.10.2025
24 Андропов
До коментар #2 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":На другаря Тодор Живков бананите му изядаха главата. Ако беше внесъл малко, още щеше да управлява. Ама си беше пинтия и това му изяде главата.
08:10 19.10.2025
25 Карлос Друсар
08:10 19.10.2025
26 ами
До коментар #8 от "Механик":ха ха ха - кримския мост украинците ли го направиха
08:11 19.10.2025