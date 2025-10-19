$8 милиарда за 8 години: Тунелът между Чукотка и Аляска ще бъде два пъти по-дълъг от този под Ламанша ВИДЕО

Тунелът между Чукотка и Аляска ще бъде приблизително два пъти по-дълъг от Евротунела, според изчисления на РИА Новости, базирани на публични данни.

Тунелът може да се разпростре на дължина 98 до 113 километра - приблизително два пъти по-дълъг от тунела, свързващ Франция с Обединеното кралство (приблизително 51 километра).

В четвъртък Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, обяви перспективите за изграждане на междуконтинентален тунел през Беринговия проток, използващ технологията на The Boring Company. Той заяви, че проектът ще изисква до осем милиарда долара, а тунелът може да бъде построен за по-малко от осем години.

Дмитриев отбеляза също, че фондът е прегледал съществуващите предложения, включително железопътната линия САЩ-Канада-Русия-Китай, и ще подкрепи най-жизнеспособното от тях.