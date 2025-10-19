Новини
Северна Македония провежда местни избори

19 Октомври, 2025 09:02

Изборите са за кметове и общински съветници в 80 общини в страната, както и в Скопие, която е отделна и самоуправляваща се община

Местни избори се провеждат днес в Северна Македония. Около 1,8 милиона са вписаните в избирателните списъци. Урните ще бъдат отворени в 07:00 местно време (8:00 българско време време) и ще затворят в 19:00 (20:00 българско време). Първите резултати се очакват късно в неделя вечерта.

Изборите са за кметове и общински съветници в 80 общини в страната, както и в Скопие, която е отделна и самоуправляваща се община.

Това са осмите по ред избори за местни власти от обявяването на независимостта на страната. За изборната надпревара са издигнати 309 кандидати за кметове и 577 листи за членове на общински съвети с общо 10 499 кандидати. В столицата Скопие, където живеят около 550 000 души, 16 кандидати се борят за кметския пост.

За да бъде избран кмет от първия тур, е необходимо да има над 50% от гласовете. В случай, че никой кандидат не събере този процент, на 2 ноември ще се проведе втори тур между двамата кандидати, получили най-много гласове в първия тур.

Според социологическите проучвания на местните избори в Северна Македония се очаква да бъде затвърдена доминацията на дясното управляващо крило ВМРО-ДПМНЕ, водено от премиера Християн Мицкоски.

От друга страна, съгласно проучванията, опозиционният Социалдемократически съюз се очаква да претърпи поредна тежка загуба, предава БНР.

В около 15 от 81-те общини в Северна Македония преобладават албанците, които съставляват 25% от населението на страната. Според анализаторите там се очаква голяма битка между управляващата албанска коалиция Влен и опозиционната коалиция “Демократичен съюз за интеграция“.


  • 1 Добре

    2 1 Отговор
    че са местни а не са постни.

    09:07 19.10.2025

  • 2 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    0 0 Отговор
    Около 42 милиона души в САЩ рискуват да загубят жизненоважна хранителна помощ през ноември поради спирането на дейността на федералното правителство, съобщава CNN.

    Министърът на земеделието на САЩ Брук Ролинс заяви пред репортери в Белия дом в четвъртък, че програмата за хранителни купони ще приключи след две седмици.
    Милиони уязвими семейства, гладуващи семейства, няма да имат достъп до тези програми поради спирането на дейността

    09:08 19.10.2025

  • 3 1488

    1 1 Отговор
    а що ще му е на несъществуващ народ да прави избори ?

    09:09 19.10.2025

  • 4 България 🇧🇬

    2 1 Отговор
    Маке маке ,щое маке се лай.о😂

    09:09 19.10.2025

  • 5 България 🇧🇬

    1 1 Отговор
    Маке маке ,щое маке се лай.о😂

    09:10 19.10.2025

  • 6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Време да си признаят, че просто са некъпани българи...

    09:23 19.10.2025

