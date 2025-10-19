Новини
Израел започна нова вълна удари в ивицата Газа

19 Октомври, 2025 19:30

Израелски представители от целия политически спектър призоваха за възобновяване на боевете срещу „Хамас“

Израел започна нова вълна удари в ивицата Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха, че са започнали нови удари в южната част на ивицата Газа, след като по-рано съобщиха за бомбардировки в района на град Рафах, в отговор на атаки на „Хамас“. Палестинското движение отрече да е нападало израелските сили, предаде Франс прес, съобщи БТА.

„В отговор на грубото нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня“, израелската армия „започна серия удари срещу терористични цели на „Хамас“ в южната част на ивицата Газа“, се казва във изявление на ЦАХАЛ, докато Израел и „Хамас“ се обвиняват взаимно в нарушаване на прекратяването на огъня, което влезе в сила на 10 октомври.

Според журналист на Франс прес втората вълна удари за днес са нанесени в източната част на Хан Юнис, в южната част на ивицата Газа.

Израелски представители от целия политически спектър призоваха за възобновяване на боевете срещу „Хамас“, след като терористичната групировка наруши прекратяването на огъня с атака срещу израелски войници в Рафах, предаде израелската новинарска агенция ТПС, цитирана от БТА.

При действия, които може да са представлявали опит за отвличане на войници, „Хамас“ изстреля противотанкова ракета по превозно средство на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), предизвиквайки израелски въздушни удари.

„Хамас“ ще научи по трудния начин днес, че Израелските сили за отбрана са решени да защитят своите войници и да предотвратят всякаква опасност за тях. Инструктирахме ЦАХАЛ да действа решително срещу терористичните цели на „Хамас“ в Газа. „Хамас“ ще плати висока цена за всяка стрелба и нарушение на прекратяването на огъня и ако посланието не бъде разбрано, интензивността на реакциите ще се увеличат“, заяви израелският министър на отбраната Израел Кац.

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху имаше консултации с висши служители по сигурността, преди да разпореди да се предприемат решителни действия срещу терористични цели в ивицата Газа, съобщиха представители на неговия кабинет.

„Атаката на „Хамас“ в Газа изисква решителен отговор. Само по този начин се определят правилата на играта“, написа в „Екс“ Яир Голан, председател на опозиционната Демократическа партия.

„Пълната победа в ивицата Газа изисква изграждането на умерена алтернатива на управлението на „Хамас“, въпрос, който правителството пренебрегна, избирайки пълния провал“, допълни той.

Министърът на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир призова премиера Бенямин Нетаняху да нареди незабавно връщане към мащабни военни операции.

„Призовавам премиера да нареди на израелската армия да поднови пълномащабните боеве в Ивицата с пълна сила“, написа в „Екс“ Бен-Гвир, лидер на дясната партия „Оцма Йехудит“.

„Фалшивото убеждение, че „Хамас“ ще промени начина си на действие или дори ще спазва подписаното споразумение се оказа, неизненадващо, опасно за нашата сигурност“, подчерта Бен-Гвир.

Той описа „Хамас“ като нацистка терористична организация, която трябва да бъде напълно унищожена, колкото по-скоро, толкова по-добре.

Израелският министър на финансите Бецалел Смотрич, отявлен критик на прекратяването на огъня, който гласува против сделката, написа в „Екс“ публикация от една дума: „Война!“

Авигдор Либерман, ръководител на дясната опозиционна партия „Израел Бейтену“, определи реакцията като изпитание на силите.

„В Близкия изток се говори само един език – този на силата. Истинска политика на „Желязна стена“ – нулеви пропуквания, нулева толерантност“, написа той, обвинявайки „Хамас“, че тества границите, играе игри и протака връщането на телата на загиналите заложници.

Гласове от умерения десен политически спектър отправиха подобни предупреждения. Партията на резервистите, наскоро сформирана от Йоаз Хендел, заяви, че Израел трябва да се откаже от това, което се нарича „остарели концепции“ за по-малките армии и погрешна вяра във възпирането.

„Ако не се разоръжат – ще се бием и ще ги унищожим. Ако не върнат падналите – ще влезем и ще ги вземем сами. Ако нарушат прекратяването на огъня? Ще възобновим боевете“, заяви Хендел.

Днес по-рано останките на двама заложници, върнати през нощта, бяха идентифицирани като Ронен Енгел и тайландския работник Сонтая Оакхарашри.

Петдесет и четири годишният Енгел беше убит от терористи на „Хамас“ в кибуц Нир Оз на 7 октомври 2023 г., докато защитаваше семейството си. Съпругата му Карина и дъщерите му Мика и Ювал бяха отвлечени и по-късно освободени по време на споразумението за прекратяване на огъня от ноември. През декември 2023 г. Израелските сили за отбрана потвърдиха, че Ронен е бил убит и че тялото се намира в Газа.

Оакхарашри беше отвлечен от овощните градини на кибуц Беери, където работеше, и впоследствие беше убит от „Хамас“. Израел обяви 30-годишния Оакхарашри за мъртъв въз основа на разузнавателна информация през май 2024 г. Той е надживян от седемгодишната му дъщеря.

Също днес Израел проведе прощална церемония с Бипин Джоши на летище „Бен-Гурион“, преди тялото му, за да бъде транспортирано до дома му в Непал. Двадесет и три годишният Джоши беше взет за заложник от кибуц Алумим и убит в Газа.

Над 1200 души бяха убити, а 252 израелци и чужденци бяха пленени от „Хамас“ по време на нападението срещу Южен Израел на 7 октомври 2023 г. Телата на още 16 заложници остават в Газа.


