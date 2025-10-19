Датски корабен гигант е готов да подкрепи възстановяването на Газа

Датският корабен гигант "Мерск"(Maersk) е готов да подкрепи усилията на Египет за възстановяване на ивицата Газа, заяви председателят на компанията Робърт Мерск Угла по време на среща с египетския президент Абдел Фатах ас Сиси, съобщи в. "Ал Ахрам". На разговора присъства и ръководителят на Суецкия канал Осама Рабие, предаде БТА.

Угла приветства ролята на Кайро за постигането на примирие между Израел и радикалното палестинско движение "Хамас" и заяви, че пристанището "Източен Порт Саид" може да играе ключова роля в реконструкцията на анклава. Той потвърди ангажимента за продължаване на сътрудничеството със Суецкия канал, определяйки го като „най-важната корабна артерия в света" и по-ефективен и рентабилен маршрут от алтернативите.

Египетският транспортен бранш очаква трафикът през Суецкия канал да се увеличи в началото на 2026 г. на фона на успокояването на регионалното напрежение и положителните прогнози на Международния валутен фонд (МВФ) за икономическия растеж в региона, каза за онлайн портала "Ентърпрайс нюз" генералният секретар на отдела за международен транспорт и логистика в Търговската камара на Египет Амр ал Самдони.

Компаниите за морски превоз са окуражени от споразумението за примирие между Израел и радикалното ислямистко движение "Хамас" и подготвят тримесечните си планове предвид окончателното спиране на войната и на атаките на йеменските бунтовници хуси в Червено море, посочи експертът. Според него с подобряването на ситуацията превозвачите ще се върнат в канала, за да ускорят веригите за снабдяване и пристигането на стоките.

Заради нападенията на йеменските бунтовници хуси в Червено море в знак на солидарност с "Хамас", приходите от Суецкия канал са спаднали с 45,5 процента на годишна база до 3,6 милиарда щатски долара през предходната данъчна година. Нетният тонаж е намалял с 55,1 процента, а трафикът на плавателни съдове с 38, процента.

Морската артерия свързва Червено със Средиземно море, създавайки най-късия маршрут за транспортиране на стоки по вода между Европа и Азия.