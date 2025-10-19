Датски корабен гигант е готов да подкрепи възстановяването на Газа

Датският корабен гигант "Мерск"(Maersk) е готов да подкрепи усилията на Египет за възстановяване на ивицата Газа, заяви председателят на компанията Робърт Мерск Угла по време на среща с египетския президент Абдел Фатах ас Сиси, съобщи в. "Ал Ахрам". На разговора присъства и ръководителят на Суецкия канал Осама Рабие, предаде БТА.
Угла приветства ролята на Кайро за постигането на примирие между Израел и радикалното палестинско движение "Хамас" и заяви, че пристанището "Източен Порт Саид" може да играе ключова роля в реконструкцията на анклава. Той потвърди ангажимента за продължаване на сътрудничеството със Суецкия канал, определяйки го като „най-важната корабна артерия в света" и по-ефективен и рентабилен маршрут от алтернативите.
Египетският транспортен бранш очаква трафикът през Суецкия канал да се увеличи в началото на 2026 г. на фона на успокояването на регионалното напрежение и положителните прогнози на Международния валутен фонд (МВФ) за икономическия растеж в региона, каза за онлайн портала "Ентърпрайс нюз" генералният секретар на отдела за международен транспорт и логистика в Търговската камара на Египет Амр ал Самдони.
Компаниите за морски превоз са окуражени от споразумението за примирие между Израел и радикалното ислямистко движение "Хамас" и подготвят тримесечните си планове предвид окончателното спиране на войната и на атаките на йеменските бунтовници хуси в Червено море, посочи експертът. Според него с подобряването на ситуацията превозвачите ще се върнат в канала, за да ускорят веригите за снабдяване и пристигането на стоките.
Заради нападенията на йеменските бунтовници хуси в Червено море в знак на солидарност с "Хамас", приходите от Суецкия канал са спаднали с 45,5 процента на годишна база до 3,6 милиарда щатски долара през предходната данъчна година. Нетният тонаж е намалял с 55,1 процента, а трафикът на плавателни съдове с 38, процента.
Морската артерия свързва Червено със Средиземно море, създавайки най-късия маршрут за транспортиране на стоки по вода между Европа и Азия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дориана
Коментиран от #3, #4
18:13 19.10.2025
2 голем смех
18:14 19.10.2025
3 терориста си е терорист
До коментар #1 от "Дориана":Единственото което знае и може е да убива. Неговия бизнес е търговията със сигурност на нормалните хора.
Коментиран от #5, #6
18:15 19.10.2025
4 Гошо
До коментар #1 от "Дориана":Просто вече от левундерски щуротии са загубили реалността и си живеят в един свят който няма нещо общо със съществуващият
18:32 19.10.2025
5 Гошо
До коментар #3 от "терориста си е терорист":Ще го прави я ,докато тия "нормални " му позволяват и предпочита те самите да изправят краставици и да разсъждават колко пола има ,ще си го прави терориста бизнеса и още как
18:39 19.10.2025
6 СУМУД
До коментар #3 от "терориста си е терорист":Много си прав !
Еврейската държава е създадена да убива.Ционистите са дявола в човешко тяло.Без да им мигне окото избиват деца и жени.
Терорист държава номер1
18:40 19.10.2025