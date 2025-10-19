Новини
Нетаняху нареди да се действа „със сила“ в Газа

19 Октомври, 2025 17:35 976 17

Военното крило на палестинското движение "Хамас" каза, че не знае за инциденти или боеве в град Рафах

Нетаняху нареди да се действа „със сила“ в Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди днес на армията да действа "със сила" срещу "терористични" цели в ивицата Газа, като обвини "Хамас" в нарушаване на прекратяването на огъня, влязло в сила на 10 октомври, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Вследствие на нарушаването на примирието от "Хамас" премиерът Нетаняху имаше консултации с министъра на отбраната и ръководителите на службите за сигурност и даде указания да се действа със сила срещу терористични цели в ивицата Газа", се посочва в изявление на канцеларията на израелския премиер.

Военното крило на палестинското движение "Хамас" каза, че не знае за инциденти или боеве в град Рафах в ивицата Газа. Коментарът бе направен малко след като Израел съобщи, че е нанесъл въздушни удари в района за ликвидиране на заплаха от "терористи", открили огън по израелски войници, предаде Ройтерс.

Палестинската групировка отново заяви, че ще спазва ангажимента си за спиране на огъня във всички части на Газа.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Европеец

    14 2 Отговор
    Нали краварската сламена глава уж донесе мир....

    17:41 19.10.2025

  • 2 Много подла долна сган

    11 5 Отговор
    Са тея ционистите. Неописуемо гнусни индивиди

    Коментиран от #5

    17:46 19.10.2025

  • 4 Ъхъъъъъ.....

    9 4 Отговор
    впрочем Натаняху беше заявил че ще отвори КПП-то на Рафах веднага след връщането на живите и се оказа че отново за пореден път излъга а от САЩ си налягат паааарцалите

    17:48 19.10.2025

  • 5 Новичок

    9 5 Отговор

    До коментар #2 от "Много подла долна сган":

    Накараха хората да се върнат и започнаха да ги бомбят, а оня искаше "Нобелова награда" за Мир.Пфу...

    17:49 19.10.2025

  • 7 Ъхъъъъъ.....сган подла

    7 0 Отговор
    Армията заяви, че е предприела удари в района, „за да елиминира заплахата и да демонтира тунелни шахти и военни структури, използвани за терористична дейност“. Израелските "отбранителни" сили добавиха, че „тези "терористични" действия представляват крещящо нарушение на споразумението за прекратяване на огъня и Израелските "отбранителни" сили ще отговорят твърдо“.

    17:50 19.10.2025

  • 9 Никой с нищо не е стрелял

    6 2 Отговор
    Нито със снайпер нито пък с гранатомет ! ВВС и флота на престъпната нацистка пасмина нанесе удари без никакви причини и поводи.

    17:55 19.10.2025

  • 10 ахоййййййййй

    1 7 Отговор
    Никой не вярва на палестинските терористи . Браво Биби ,бой по палестинските терористи до край .

    Коментиран от #17

    17:56 19.10.2025

  • 13 Израел

    3 1 Отговор
    Винаги е бил "неясна идея". Сантиментална виртуална родина, някакво далечно място за убежище на група от завършени олигофрени израстващи със самочувствие за някаква изключителност, а на практика е един коптор стоящ между еврейския народ, разума и нормалният живот. Ционистите са истинският враг на евреите и юдеизма, тумора както казва един равин : Не е възможно една религия, толкова скрита от красота, да има такъв деформиран, туморен крайник като ционизма. ...великия равин на Сатмар Йоел Тейтелбаум..

    18:16 19.10.2025

  • 14 Израел

    2 0 Отговор
    Ционизмът не беше част от юдаизма дори в най-смътния смисъл. Той беше паразит, който някак си се беше прикрепил към еврейския народ. Отново пак цитат от великия равин на Сатмар Йоел Тейтелбаум...

    18:19 19.10.2025

  • 15 Невъзможно е израелците

    3 0 Отговор
    Да бъдат поправени. Тяхната деформация започна в най ранна детска възраст. Методично в годините системата на ционизма ги моделира и превръща в олигофренясали лумпени и завършени изроооооди....През 1985 г. проучване на 520 книги с детска литература на еврейски език установява, че 86 от тях изобразяват палестинците като „нечовеци, любители на войната, коварни чудовища, кръвожадни кучета, хищни вълци или ехидни“. Двадесет години по-късно, когато много от сега разположените в Гааза вероятно са били на училище, 10 процента от извадка от израелски деца, помолени да нарисуват палестинци, са ги изобразили като животни. „Дехуманизацията на палестинците е процес, който продължава десетилетия“, каза Грасиани от Амстердамския университет. „Но бих казал, че сега е завършен.“

    18:28 19.10.2025

  • 16 Стрес

    0 0 Отговор
    Нетаняхуй е ГЕЙ

    18:33 19.10.2025

  • 17 СУМУД

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "ахоййййййййй":

    Терорист си ти защото подкрепяш избиването на деца и жени.Такива като теб рано или късно ще бъдат наказани от БОГ.

    18:36 19.10.2025