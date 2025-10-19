Нетаняху нареди да се действа „със сила“ в Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди днес на армията да действа "със сила" срещу "терористични" цели в ивицата Газа, като обвини "Хамас" в нарушаване на прекратяването на огъня, влязло в сила на 10 октомври, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Вследствие на нарушаването на примирието от "Хамас" премиерът Нетаняху имаше консултации с министъра на отбраната и ръководителите на службите за сигурност и даде указания да се действа със сила срещу терористични цели в ивицата Газа", се посочва в изявление на канцеларията на израелския премиер.

Военното крило на палестинското движение "Хамас" каза, че не знае за инциденти или боеве в град Рафах в ивицата Газа. Коментарът бе направен малко след като Израел съобщи, че е нанесъл въздушни удари в района за ликвидиране на заплаха от "терористи", открили огън по израелски войници, предаде Ройтерс.

Палестинската групировка отново заяви, че ще спазва ангажимента си за спиране на огъня във всички части на Газа.