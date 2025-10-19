Нетаняху нареди да се действа „със сила“ в Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди днес на армията да действа "със сила" срещу "терористични" цели в ивицата Газа, като обвини "Хамас" в нарушаване на прекратяването на огъня, влязло в сила на 10 октомври, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Вследствие на нарушаването на примирието от "Хамас" премиерът Нетаняху имаше консултации с министъра на отбраната и ръководителите на службите за сигурност и даде указания да се действа със сила срещу терористични цели в ивицата Газа", се посочва в изявление на канцеларията на израелския премиер.
Военното крило на палестинското движение "Хамас" каза, че не знае за инциденти или боеве в град Рафах в ивицата Газа. Коментарът бе направен малко след като Израел съобщи, че е нанесъл въздушни удари в района за ликвидиране на заплаха от "терористи", открили огън по израелски войници, предаде Ройтерс.
Палестинската групировка отново заяви, че ще спазва ангажимента си за спиране на огъня във всички части на Газа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
17:41 19.10.2025
2 Много подла долна сган
Коментиран от #5
17:46 19.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ъхъъъъъ.....
17:48 19.10.2025
5 Новичок
До коментар #2 от "Много подла долна сган":Накараха хората да се върнат и започнаха да ги бомбят, а оня искаше "Нобелова награда" за Мир.Пфу...
17:49 19.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ъхъъъъъ.....сган подла
17:50 19.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Никой с нищо не е стрелял
17:55 19.10.2025
10 ахоййййййййй
Коментиран от #17
17:56 19.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Израел
18:16 19.10.2025
14 Израел
18:19 19.10.2025
15 Невъзможно е израелците
18:28 19.10.2025
16 Стрес
18:33 19.10.2025
17 СУМУД
До коментар #10 от "ахоййййййййй":Терорист си ти защото подкрепяш избиването на деца и жени.Такива като теб рано или късно ще бъдат наказани от БОГ.
18:36 19.10.2025