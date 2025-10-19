Новини
Сблъсъците в Газа ескалираха само дни, след като Тръмп обяви края на войната

Двама израелски войници и 21 палестинци са убити при днешните сблъсъци в ивицата Газа

Сблъсъците в Газа ескалираха само дни, след като Тръмп обяви края на войната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелската армия обяви, че днес в ивицата Газа са убити двама израелски войници, а палестинската Гражданска защита съобщи, че при последните израелски нападения са загинали 21 души, на фона на взаимните обвинения между Израел и "Хамас" в нарушаване на примирието, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Двамата израелски войници са били убити при сражения в южната част на ивицата Газа, където израелската армия нанесе няколко въздушни удара, след като обвини "Хамас" в нарушаване на примирието.

Майор Янив Кула на 26 г. и сержант Итай Явец на 21 г. "паднаха в сражение в южната част на ивицата Газа", се казва в изявление на армията, което съобщава за първите жертви от израелска страна в анклава, след като примирието влезе в сила на 10 октомври.

Сред палестинските жертви в ивицата Газа са шестима души, убити при израелски удар в Ал Зауайда, в централната част на анклава. Ударът е бил насочен срещу "група цивилни", разселени от северните части на палестинската територия, каза говорителят на Гражданска защита Махмуд Басал.

При друга бомбардировка срещу "палатки за разселени хора, близо до Хан Юнис, е убита жена и две деца". Басал съобщи и за други две палестински жертви на израелски удари в Ал Зауайда, две в Нусейрат и две в Джабалия.

По-късно Гражданска защита съобщи за още шестима убити, включително деца, при два израелски удара в късния следобед.

Американският президент Доналд Тръмп при пристигането си в началото на тази седмица в израелския парламент – Кнесета, заяви, че "Хамас" ще изпълни плана по разоръжаване, предаде Ройтерс. В разговор с журналисти, преди да произнесе реч пред израелските депутати, Тръмп отговори с "да" на въпрос дали войната е приключила.


Палестина
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дони съчмата

    6 0 Отговор
    правя си ишка с арабите ама да не изникне изненада...

    20:58 19.10.2025

  • 2 Гост

    14 0 Отговор
    Това просто няма край докато не се избият

    20:59 19.10.2025

  • 3 Българин

    20 1 Отговор
    Дали наистина споменатите двама еврейски войници са били убити? Или това е пропаганда за подновяване на войната?

    Коментиран от #10

    21:00 19.10.2025

  • 4 Бай Ган

    16 0 Отговор
    Нека на всички стане ясно как американците правят политика. Първо те бомбандират, след това те лъжат, че вече всичко е наред и е време да се споразумеем и след това ни лук ял ни лук мирисал

    21:02 19.10.2025

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 18 Отговор
    Солидарност с Израел до пълно унищожение на терористите от Хамас!🥳👍

    Коментиран от #20

    21:03 19.10.2025

  • 6 Майна

    8 0 Отговор
    И?
    То се очакваше..
    Кой създаде - Израел
    Балфура? Великата Империя( не САЩ)
    Нали се подписаха страните от Близкия Изток( браво на Тръмп) , сега да действат..

    21:04 19.10.2025

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Иван":

    Покани десетина араби у вас,и си ги обгрижвай!🦍🦍🦍🤣🥳🖕

    Коментиран от #27

    21:05 19.10.2025

  • 9 А дали е така...кой ще ми каже сега...?

    8 3 Отговор
    Кога САЩ и Израел са били за мира?

    Коментиран от #11, #12, #21

    21:06 19.10.2025

  • 10 Иван

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Вчера Хамас предупреди, че хазарите готвят провокация.

    21:07 19.10.2025

  • 11 Иван

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "А дали е така...кой ще ми каже сега...?":

    Никога.

    21:08 19.10.2025

  • 12 Майна

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "А дали е така...кой ще ми каже сега...?":

    Явно не си наясно с историята- кой искаше и подготвяше създаването на Израел и защо. Аман от невежи

    21:09 19.10.2025

  • 14 Иван

    4 2 Отговор
    Доналд Тръмп е служител на сатанинската нацистка Синагога.

    21:11 19.10.2025

  • 15 Копейка

    1 9 Отговор
    Путинизма не прощава. Докато Путин безчинства светън ще се гърчи

    21:12 19.10.2025

  • 16 СУМУД

    7 1 Отговор
    Няма сблъсъци има Геноцид

    21:12 19.10.2025

  • 17 Копейка

    3 8 Отговор
    Путинизма не прощава. Докато Путин безчинства светът ще се гърчи

    21:13 19.10.2025

  • 18 стоян георгиев

    3 5 Отговор
    Рижата не постигна нищо.само дето израел освободи над 1000 терориста за двадесет живи заложника
    Хамас не е неутрализиран което означава че войната ще.продължи!

    Коментиран от #29

    21:14 19.10.2025

  • 20 СУМУД

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Човечеството е солидарно с Палестинския народ !

    Коментиран от #22, #23

    21:15 19.10.2025

  • 22 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 4 Отговор

    До коментар #20 от "СУМУД":

    Да ,първосигналните питекантропи са солидарни с Хамас!🦍🦍🦍🤣🥳🖕

    21:20 19.10.2025

  • 23 Копейка

    2 6 Отговор

    До коментар #20 от "СУМУД":

    Предполагам, че човечеството е ,,солидарно,, според теб и с човекоубиеца Путин

    21:21 19.10.2025

  • 24 израелските войници

    7 1 Отговор
    са били убити от самите израелци при въздушните удари. Но иначе, всеки човек на планетата с кеф би ги убил според мен

    21:27 19.10.2025

  • 25 Навсякъде гнусни ционистки

    6 1 Отговор
    Провокации.... Еврейски адвокат е задържан в Лондон, след като е носил звездата на Давид на пропалестински протест

    Британската полиция задържа мъж в продължение на 10 часа, позовавайки се на многократни нарушения на ограниченията за протести; видео показва как служители свързват еврейския символ с „антагонизъм“ на пропалестински митинг, което предизвиква негативна реакция от групи за граждански свободи.

    В изявлението си, Столичната полиция заяви, че мъжът не е бил арестуван за носене на огърлицата, а „за предполагаемо многократно нарушаване“ на заповедта, която изисква произраелските и пропалестинските групи да останат в отделни зони. Полицията добави, че той е бил предупреден поне четири пъти и не е спазил заповедта.

    21:30 19.10.2025

  • 26 Тръмпото е кремълско мекере

    2 3 Отговор
    Оранжевото чучело Дончо не знае къде се намира, пълен и безполезен нефелник ....

    21:31 19.10.2025

  • 27 Смърфиета

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Требе да искараш паари за бендзин, и ги имаш.

    21:32 19.10.2025

  • 28 Навсякъде гнусни ционистки

    3 1 Отговор
    Провокации.... клипа от интервюто се вижда как детектив пита адвоката: „Каква огърлица носите?“ и споменава Звездата на Давид като възможна „антагонистична емблема или знак“ в напрегната протестна среда.

    Наглият "адвокат" заяви пред „Телеграф“, че действа като независим правен наблюдател, за да идентифицира потенциално незаконно поведение от страна на протестиращите, но служители на реда твърдят, че той многократно се е приближавал до оградената от пропалестинската групировка зона, е заснемал участниците и е нарушавал условията, определени за разделяне на контрапротестиращи. Възмутително е полицията да твърди, че носенето на звезда на Давид по някакъв начин антагонизира хората... В среда на антисемитизъм, няма да се оставя да се сплаша от това“, каза той.)

    21:33 19.10.2025

  • 29 Бен Гурион

    2 4 Отговор

    До коментар #18 от "стоян георгиев":

    По-лошо - получиха цял полк обучени и безкрупулни главорези.
    Тая мръсотия надминава и московския империализъм!

    21:34 19.10.2025

  • 30 КараОсманОглу

    0 1 Отговор
    Съм мразя миризливи български хора мразя България!

    Коментиран от #31

    21:37 19.10.2025

  • 31 КараОсманОглу

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "КараОсманОглу":

    Вонящи българи, мразя ви!

    Коментиран от #35

    21:37 19.10.2025

  • 32 Ако забелязвате умишлено

    5 0 Отговор
    Не се споменава къде точно са били убити тези двама "израелски войници" ! Голословни твърдения ангро. Но и да са били убити къде точно е било? И да не забравяме че точно вчера Израел взриви автобус пълен с бежанци от които отново 9 деца и 3 жени ....Само до вчера по време на примирието Израел уби 39 човека

    21:39 19.10.2025

  • 33 Тото 1 и Тото 2

    0 0 Отговор
    Защо Бойко и Делян спазват пакта за ненападение помежду си ? А Израел и Хамад за не могат ! ?

    21:42 19.10.2025

  • 34 99,8% от българите

    3 0 Отговор
    Мразят нацистки Израел. Мразят и дЖилезку-водопада впрочем, Мразят и ционистчето проклето ГЕЙргиев

    21:46 19.10.2025

  • 35 КараОсманОглу

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "КараОсманОглу":

    Българите винаги са се страхували от Турция и са треперели.

    21:46 19.10.2025