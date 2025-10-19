Сблъсъците в Газа ескалираха само дни, след като Тръмп обяви края на войната

Израелската армия обяви, че днес в ивицата Газа са убити двама израелски войници, а палестинската Гражданска защита съобщи, че при последните израелски нападения са загинали 21 души, на фона на взаимните обвинения между Израел и "Хамас" в нарушаване на примирието, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Двамата израелски войници са били убити при сражения в южната част на ивицата Газа, където израелската армия нанесе няколко въздушни удара, след като обвини "Хамас" в нарушаване на примирието.

Майор Янив Кула на 26 г. и сержант Итай Явец на 21 г. "паднаха в сражение в южната част на ивицата Газа", се казва в изявление на армията, което съобщава за първите жертви от израелска страна в анклава, след като примирието влезе в сила на 10 октомври.

Сред палестинските жертви в ивицата Газа са шестима души, убити при израелски удар в Ал Зауайда, в централната част на анклава. Ударът е бил насочен срещу "група цивилни", разселени от северните части на палестинската територия, каза говорителят на Гражданска защита Махмуд Басал.

При друга бомбардировка срещу "палатки за разселени хора, близо до Хан Юнис, е убита жена и две деца". Басал съобщи и за други две палестински жертви на израелски удари в Ал Зауайда, две в Нусейрат и две в Джабалия.

По-късно Гражданска защита съобщи за още шестима убити, включително деца, при два израелски удара в късния следобед.

Американският президент Доналд Тръмп при пристигането си в началото на тази седмица в израелския парламент – Кнесета, заяви, че "Хамас" ще изпълни плана по разоръжаване, предаде Ройтерс. В разговор с журналисти, преди да произнесе реч пред израелските депутати, Тръмп отговори с "да" на въпрос дали войната е приключила.