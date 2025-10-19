Новини
Израел нанесе въздушни удари в района на Рафах в Газа

Израел нанесе въздушни удари в района на Рафах в Газа

19 Октомври, 2025 15:26 1 080 17

Военните посочиха, че с действията си палестинските бойци грубо са "нарушили" споразумението за спиране на огъня

Израел нанесе въздушни удари в района на Рафах в Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Израелската армия съобщи, че нейни изтребители са нанесли удари в района на град Рафах, ивицата Газа, за да ликвидират заплахата от "терористи", открили огън по израелски войници, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Военните посочиха, че с действията си палестинските бойци грубо са "нарушили" споразумението за спиране на огъня, и добавиха, че армията ще отговори твърдо.

Министерството на здравеопазването на Газа, ръководено от "Хамас", обяви по-рано днес, че телата на още 15 палестинци са били върнати в Газа от Израел и с това броят на репатрираните тела от началото на седмицата в ивицата Газа достигна 150, предаде Франс прес.

В рамките на споразумение за прекратяване на огъня, договорено от американския президент Доналд Тръмп, Израел трябва да върне телата на 15 палестинци за всяко върнато тяло на израелски гражданин.

Израел обяви днес, че е идентифицирал телата на двама заложници, върнати от "Хамас" в рамките на споразумението за прекратяване на огъня.

Съгласно договорката между "Хамас" и Израел, подкрепяно от САЩ и други държави, групировката трябваше да освободи всички заложници – живи и мъртви до 13 октомври.

Групировката пусна на свобода последните 20 живи заложници навреме, но от понеделник е върнала едва 12 от 28-те тела на мъртви заложници, които все още се намират в ивицата Газа.


  • 1 Да ги Нанесът

    19 6 Отговор
    Всичките хазари в........ Там където Слънце неОгрява

    15:30 19.10.2025

  • 2 Прав

    20 3 Отговор
    излезна Тръмп!Спира войните за 24 часа!

    15:32 19.10.2025

  • 3 гошо

    12 5 Отговор
    хазарите са най-мръсното племе

    15:33 19.10.2025

  • 4 Ете за тва ....

    16 6 Отговор
    На чафути не може да се вярва...
    За тва 2000 години са във войни...
    Никакви богоизбрани не са...
    Бог би се отрекъл на секундата от подобни изверги

    Коментиран от #11

    15:36 19.10.2025

  • 5 Както казах -

    13 2 Отговор
    Язък за хвалбите

    на хвалипръцкото

    15:41 19.10.2025

  • 6 Смърфиета

    5 5 Отговор
    Хамас крие телата на заложниците в септични ями. Ако ги искат наистина израелците, за да ги целуват студени, е по-добре да мируват, но те имат едипов комплекс, и подсъзнателно се мразят самите себе си.

    Коментиран от #14

    15:42 19.10.2025

  • 7 Това беше

    12 1 Отговор
    10 та война, спряна от Тръмп!

    15:42 19.10.2025

  • 8 Немедлена

    4 1 Отговор
    Комитета Нобел,да преразгледа решението !

    15:45 19.10.2025

  • 9 Тръмп 2024

    5 1 Отговор
    Мога да спра всяка война за 24 часа!Не се шегувам !

    15:47 19.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Смърфиета

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ете за тва ....":

    Той се отказа от тях преди 2 хил. години. Обаче те не са разбрали. Минавам край Зала България, беше светли вторник, и питам един от оркестрантите, които висят там, "дойде ли Месията". Вика, "Не сме разбрали!" Не разбраха и за св. Айхман, че ги праща при Яхве, за да спаси душите им, но после се отнесоха с него, както направиха със Спасителя.

    15:51 19.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Вижте бре хора

    6 3 Отговор
    Обединете ги тези статии в една. Няма на 100 места да псуваме ционисткият коптор. Една и съща тема пръсната на 4 . Е няма да се получи нормален човек нещо добро за престъпната държава Израел да напише. На чудеса ли се надявате?

    16:06 19.10.2025

  • 14 Леле майкоооо...

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Смърфиета":

    Хамас крие телата на заложниците в септични ями...

    16:36 19.10.2025

  • 15 Толкова може да се вярва на Терорист

    2 5 Отговор
    Терористи и Руснаци разбират от Сопа не от Договори

    16:39 19.10.2025

  • 16 Няма "мъртви заложници"

    4 1 Отговор
    Как хем ще са мъртви, хем заложници. Нон сенс е. Трупове се връщат ! Вмирисани трупове на израелски бандити

    16:40 19.10.2025

  • 17 Има

    3 1 Отговор
    ли някой ,който да е вярвал ,че тези изроди ще спазят договора, която са направили ? Те от сътворяването на човека до докато съществува и последният от тях ще са същите ИЗМЕННИЦИ . Не случайно са прокълнати от БОГ винаги са били срещу човечеството и най ярък пример е когато се възпротивяват на Моисей веднага след като ги е спасил. Прокълнати изроди ще сеят гнет до края си .

    16:51 19.10.2025