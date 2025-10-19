Израел нанесе въздушни удари в района на Рафах в Газа

Израелската армия съобщи, че нейни изтребители са нанесли удари в района на град Рафах, ивицата Газа, за да ликвидират заплахата от "терористи", открили огън по израелски войници, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Военните посочиха, че с действията си палестинските бойци грубо са "нарушили" споразумението за спиране на огъня, и добавиха, че армията ще отговори твърдо.
Министерството на здравеопазването на Газа, ръководено от "Хамас", обяви по-рано днес, че телата на още 15 палестинци са били върнати в Газа от Израел и с това броят на репатрираните тела от началото на седмицата в ивицата Газа достигна 150, предаде Франс прес.
В рамките на споразумение за прекратяване на огъня, договорено от американския президент Доналд Тръмп, Израел трябва да върне телата на 15 палестинци за всяко върнато тяло на израелски гражданин.
Израел обяви днес, че е идентифицирал телата на двама заложници, върнати от "Хамас" в рамките на споразумението за прекратяване на огъня.
Съгласно договорката между "Хамас" и Израел, подкрепяно от САЩ и други държави, групировката трябваше да освободи всички заложници – живи и мъртви до 13 октомври.
Групировката пусна на свобода последните 20 живи заложници навреме, но от понеделник е върнала едва 12 от 28-те тела на мъртви заложници, които все още се намират в ивицата Газа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да ги Нанесът
15:30 19.10.2025
2 Прав
15:32 19.10.2025
3 гошо
15:33 19.10.2025
4 Ете за тва ....
За тва 2000 години са във войни...
Никакви богоизбрани не са...
Бог би се отрекъл на секундата от подобни изверги
Коментиран от #11
15:36 19.10.2025
5 Както казах -
на хвалипръцкото
15:41 19.10.2025
6 Смърфиета
Коментиран от #14
15:42 19.10.2025
7 Това беше
15:42 19.10.2025
8 Немедлена
15:45 19.10.2025
9 Тръмп 2024
15:47 19.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Смърфиета
До коментар #4 от "Ете за тва ....":Той се отказа от тях преди 2 хил. години. Обаче те не са разбрали. Минавам край Зала България, беше светли вторник, и питам един от оркестрантите, които висят там, "дойде ли Месията". Вика, "Не сме разбрали!" Не разбраха и за св. Айхман, че ги праща при Яхве, за да спаси душите им, но после се отнесоха с него, както направиха със Спасителя.
15:51 19.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Вижте бре хора
16:06 19.10.2025
14 Леле майкоооо...
До коментар #6 от "Смърфиета":Хамас крие телата на заложниците в септични ями...
16:36 19.10.2025
15 Толкова може да се вярва на Терорист
16:39 19.10.2025
16 Няма "мъртви заложници"
16:40 19.10.2025
17 Има
16:51 19.10.2025