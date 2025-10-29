Новини
Свят »
Нарушено ли е примирието в ивицата Газа?

Нарушено ли е примирието в ивицата Газа?

29 Октомври, 2025 16:13 434 17

  • ивицата газа-
  • газа-
  • израел-
  • хамас-
  • бенямин нетаняху

Израел нареди удари по Газа в отговор на нападение срещу свои войски. Нетаняху твърди, че Хамас не спазва споразумението да предаде телата на заложниците.

Нарушено ли е примирието в ивицата Газа? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Израел ще спазва примирието и прекратява нападенията срещу ивицата Газа. Това съобщиха днес властите в страната, след като късно снощи израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди въздушни удари срещу ивицата Газа. Местната администрация, която е под контрола на Хамас, съобщава, че най-малко 90 души са били убити в град Газа и на други места. Израелското правителство заяви, че нападенията са в отговор на атака от Хамас срещу войници от армията на Израел.

Американският президент Доналд Тръмп също заяви, че "доколкото знае от Хамас са убили израелски войник” и смята, че Израел правилно е отвърнал на удара. Според него обаче това не застрашава мирното споразумение.

Ванс: "очаквани незначителни сблъсъци"

По-рано вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс също коментира ситуацията в Близкия изток. По думите му примирието не е нарушено. "Това обаче не означава, че няма да има незначителни сблъсъци от време на време”, каза Ванс.

Израелският телевизионен канал N12 съобщава, че въоръжени палестинци нападнали войскова част в Рафах, като използвали включително снайпери. От израелската армия обявиха, че 37-годишен резервист е бил убит при нападението. Хамас настоява, че не носи отговорност за атаката срещу войниците. Тези твърдения не могат да бъдат проверени към момента, пише АРД. По информация на израелски медии обаче Хамас възнамерява да се придържа към примирието въпреки последните събития.

От обявяването на примирието инцидентите са много

Откакто влезе в сила на 10 октомври примирието е нарушавано многократно. Според здравните власти в анклава над 90 палестинци са били убити оттогава. Преди малко повече от седмица двама израелски войници бяха убити с противотанкова ракета. Израел обвинява Хамас и за това, че бави предаването на тленните останки на останалите заложници. В понеделник например Хамас предаде на Израел тялото на мъж, за който Нетаняху твърди, че вече е бил върнат и погребан.

Първоначално израелските власти смятаха, че убитият заложник е бил предаден в съответствие със споразумението. След криминалистична експертиза обаче се оказа, че това са останките на Офир Царфати, тленни останки от който бяха открити от израелската армия в ивицата Газа две години по-рано и върнати в Израел. Нетаняху описа инцидента като "явно нарушение” на споразумението за прекратяване на огъня. Той добави, че правителството ще се срещне с ръководителите на службите за сигурност, "за да обсъди стъпките, които Израел ще предприеме в отговор на нарушенията”.

Проблеми с връщането на телата на заложниците

В отговор на новите израелски атаки от Хамас обявиха, че ще отложат връщането на тялото на друг убит заложник. Въоръжената групировка заяви, че Израел е нарушил примирието и че са открити телата на още двама заложници. Всички те да бъдат върнати обратно в Израел беше част от споразумението за прекратяване на огъня.

По-рано израелската армия публикува видеозапис, заснет с дрон, на който се вижда как членове на Хамас инсценират откриването на тяло сред развалините. На видеото се вижда как трима мъже изнасят нещо, което прилича на бял чувал за трупове, от вътрешността на разрушена сграда и го поставят в яма. След това с лопати заравят чувала с пръст и го покриват изцяло с големи камъни.

След това пристига багер, който разкопава същото място, изважда чувала и го премества наблизо. После пристигат представители на Червения кръст, които инспектират белия чувал. Израелската армия заяви, че видеото показва, че Хамас се опитва да "създаде фалшиво впечатление" за усилията си да открие телата, докато всъщност не спазва добросъвестно споразумението за прекратяване на огъня. Хамас коментира, че Израел "се опитва да изфабрикува претекст, за да наруши примирието".


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робин Хорсфол

    3 0 Отговор
    Тези хора са пречупени, ако избиват децата им според вас какви ще станат след това? Добри хора? Или точно обратното....

    16:18 29.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Трол

    0 0 Отговор
    Не, не е нарушено.

    16:20 29.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Стенли

    5 0 Отговор
    Аз съм последният човек който ще тръгне да защитава Хамас но границата между тероризма и борбата за земята на която си роден е много тънка в този аспект се чудя като нашите възстаници от априлското въстание как да ги наречем терористи защото са възстанали срещу законната османска власт или борци за свобода на България 🤔

    16:23 29.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Горски

    4 0 Отговор
    Модераторите защо ме цензурирате???

    Коментиран от #12

    16:29 29.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Стенли

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Горски":

    Това във факти си е нещо обичайно

    Коментиран от #15

    16:39 29.10.2025

  • 13 Горски

    3 0 Отговор
    Истинска американска демокрация с двойно лице. Целия свят се отврати от лъжите ви и двойния стандарт. С подобна международна политика никой няма да ви има доверие и ще изпаднете в пълна изолация. Ето така разбира САЩ примирието щом е в неин интерес .Така разбират и демокрацията ,за това никой никога не трябва да вярва на САЩ .Значи сега ако Хамас ударят с някой атентат Израел е защото имат право на самоотбрана,нали? Русия много ги жали всичките. Трябваше да направи постоянни бази и да въоръжи Куба, Венецуела, Мексико и останалите комшии на САЩ. Когато Израел убива съвършено ненужно жестоко и безнаказано палестински жени деца и цивилни граждани -това е друго!?Когато САЩ нарушават международни закони и заемат една абсолютно безпринципна позиция спрямо МНС -не го признават но признават решенията му за други държави -това е друго!?Когато от страна на колективният Запад международното право е стъпкано в калта -това е друго!? Когато колективният Запад се меси в изборите и си назначава удобни правителства и президенти -това е друго!? Без да забравям че Хамас са радикални ислямисти и говеда както и други такива ,без да пропускам различните особености и слабости на авторитарни режими и т.н считам че на това Друго може да се даде точно име- Неоколониализъм !?В пълен ход е -не случайно някои автори пишат че колониалната епоха е била най-доброто време за западния свят!?

    16:39 29.10.2025

  • 14 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор
    Примирието е нарушено ,а на менмисаибе.💋🥳🤣🖕

    16:41 29.10.2025

  • 15 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Стенли":

    Някои мнения не им изнасят. Не съм писал нецензурни неща, за тях думите ционист и евреин е обидно.

    16:41 29.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.