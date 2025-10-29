Нарушено ли е примирието в ивицата Газа?

Израел ще спазва примирието и прекратява нападенията срещу ивицата Газа. Това съобщиха днес властите в страната, след като късно снощи израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди въздушни удари срещу ивицата Газа. Местната администрация, която е под контрола на Хамас, съобщава, че най-малко 90 души са били убити в град Газа и на други места. Израелското правителство заяви, че нападенията са в отговор на атака от Хамас срещу войници от армията на Израел.

Американският президент Доналд Тръмп също заяви, че "доколкото знае от Хамас са убили израелски войник” и смята, че Израел правилно е отвърнал на удара. Според него обаче това не застрашава мирното споразумение.

Ванс: "очаквани незначителни сблъсъци"

По-рано вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс също коментира ситуацията в Близкия изток. По думите му примирието не е нарушено. "Това обаче не означава, че няма да има незначителни сблъсъци от време на време”, каза Ванс.

Израелският телевизионен канал N12 съобщава, че въоръжени палестинци нападнали войскова част в Рафах, като използвали включително снайпери. От израелската армия обявиха, че 37-годишен резервист е бил убит при нападението. Хамас настоява, че не носи отговорност за атаката срещу войниците. Тези твърдения не могат да бъдат проверени към момента, пише АРД. По информация на израелски медии обаче Хамас възнамерява да се придържа към примирието въпреки последните събития.

От обявяването на примирието инцидентите са много

Откакто влезе в сила на 10 октомври примирието е нарушавано многократно. Според здравните власти в анклава над 90 палестинци са били убити оттогава. Преди малко повече от седмица двама израелски войници бяха убити с противотанкова ракета. Израел обвинява Хамас и за това, че бави предаването на тленните останки на останалите заложници. В понеделник например Хамас предаде на Израел тялото на мъж, за който Нетаняху твърди, че вече е бил върнат и погребан.

Първоначално израелските власти смятаха, че убитият заложник е бил предаден в съответствие със споразумението. След криминалистична експертиза обаче се оказа, че това са останките на Офир Царфати, тленни останки от който бяха открити от израелската армия в ивицата Газа две години по-рано и върнати в Израел. Нетаняху описа инцидента като "явно нарушение” на споразумението за прекратяване на огъня. Той добави, че правителството ще се срещне с ръководителите на службите за сигурност, "за да обсъди стъпките, които Израел ще предприеме в отговор на нарушенията”.

Проблеми с връщането на телата на заложниците

В отговор на новите израелски атаки от Хамас обявиха, че ще отложат връщането на тялото на друг убит заложник. Въоръжената групировка заяви, че Израел е нарушил примирието и че са открити телата на още двама заложници. Всички те да бъдат върнати обратно в Израел беше част от споразумението за прекратяване на огъня.

По-рано израелската армия публикува видеозапис, заснет с дрон, на който се вижда как членове на Хамас инсценират откриването на тяло сред развалините. На видеото се вижда как трима мъже изнасят нещо, което прилича на бял чувал за трупове, от вътрешността на разрушена сграда и го поставят в яма. След това с лопати заравят чувала с пръст и го покриват изцяло с големи камъни.

След това пристига багер, който разкопава същото място, изважда чувала и го премества наблизо. После пристигат представители на Червения кръст, които инспектират белия чувал. Израелската армия заяви, че видеото показва, че Хамас се опитва да "създаде фалшиво впечатление" за усилията си да открие телата, докато всъщност не спазва добросъвестно споразумението за прекратяване на огъня. Хамас коментира, че Израел "се опитва да изфабрикува претекст, за да наруши примирието".