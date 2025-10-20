Новини
Сенаторът Родриго Пас спечели втория тур на президентските избори в Боливия

20 Октомври, 2025 04:27, обновена 20 Октомври, 2025 04:31

Кандидатът на центристката Християндемократическа партия е получил 54,54% от гласовете при обработени 97,53% гласове

Сенаторът Родриго Пас спечели втория тур на президентските избори в Боливия - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сенаторът Родриго Пас спечели втория тур на президентските избори в Боливия, според предварителните данни от 97,53% гласове, публикувани от Върховния избирателен съд на южноамериканската страна.

Кандидатът на центристката Християндемократическа партия е получил 54,54% от гласовете, докато бившият президент (2001-2002) Хорхе Кирога, представляващ десния Алианс за свобода и демокрация, е получил 45,46%.

Както заяви председателят на Върховния избирателен съд Оскар Асентьофел на пресконференция, въпреки че резултатите са предварителни, „тенденцията е необратима“.

Пас, син на бившия боливийски президент Хайме Пас Самора, който управлява страната от 1989 до 1993 г., предлага икономическа децентрализация чрез преразпределение на данъчните приходи към регионите и общините, както и прилагане на достъпна кредитна програма и предоставяне на данъчни облекчения в подкрепа на малкия и средния бизнес. Политикът се противопоставя на използването на заеми от международни финансови институции за изпълнение на програмата си. Пас смята, че е необходимо да се активизират контактите на Боливия с останалия свят, като се даде приоритет на възстановяването на отношенията със Съединените щати и развитието на регионалното сътрудничество, включително в рамките на Общия пазар на Юга (Меркосур).

Новоизбраният президент ще встъпи в длъжност на 8 ноември.


  • 1 поиграха си на социализъм

    0 0 Отговор
    и май им омръзна

    04:33 20.10.2025