Новини
Свят »
САЩ »
Индия ще продължи да плаща високи тарифи, ако продължи да купува руски петрол, Тръмп готви мита и за Колумбия

Индия ще продължи да плаща високи тарифи, ако продължи да купува руски петрол, Тръмп готви мита и за Колумбия

20 Октомври, 2025 05:12, обновена 20 Октомври, 2025 06:40 589 9

  • тръмп-
  • сащ-
  • мита-
  • индия-
  • петрол-
  • русия-
  • колумбия-
  • наркотици

Откриха наблюдателна кула край летището в Палм Бийч, Флорида, от която Air Force One е бил наблюдаван, предаде Fox News

Индия ще продължи да плаща високи тарифи, ако продължи да купува руски петрол, Тръмп готви мита и за Колумбия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Индийските власти ще продължат да плащат повишени тарифи на Съединените щати, освен ако Ню Делхи не спре да купува руски петрол, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп на борда на самолета си, докато се връщаше във Вашингтон от Флорида.

Администрацията на САЩ приема, че прекратяването на огъня в ивицата Газа е в сила, заяви президентът Доналд Тръмп.

Тръмп отпътува от Палм Бийч, Флорида, за Ню Йорк под засилени мерки за сигурност след откриването на наблюдателна кула близо до летището, от която Air Force One е бил наблюдаван, предаде Fox News.

Според канала, от съображения за сигурност, американският лидер се е качил на самолета през малките стъпала. Противно на обичая, президентът не е говорил с репортери на пистата.

Както съобщи каналът, Тайните служби на САЩ преди това са открили вишка близо до летището с изглед към зоната за кацане на Air Force One. Според източник от правоохранителните органи, позицията вероятно е била създадена „преди няколко месеца“. ФБР разследва инцидента и все още не е публикувана информация за евентуални заподозрени.

Тръмп възнамерява скоро да обяви тарифи върху стоки от Колумбия, заяви американският сенатор Линдзи Греъм.

Законодателят отбеляза в X, че е обсъдил с Тръмп възможни мерки срещу държави, за които администрацията на Вашингтон смята, че улесняват контрабандата на наркотици в САЩ. Според Греъм, американският лидер го е информирал, че възнамерява да предприеме действия срещу лица в Колумбия, участващи в трафик на наркотици. „Той ще обяви значителни тарифи срещу Колумбия днес или утре“, подчерта Греъм.

Тръмп отговори утвърдително на въпрос за плановете си. „Ще ви уведомя на 20 октомври“, добави той, обсъждайки новата митническа ставка и нарече Колумбия „машина за наркотици“.

Той твърди, че страната „произвежда огромни количества кокаин и го разпространява по целия свят“.

Преди това Тръмп обвини колумбийския президент Густаво Петро в насърчаване на производството на наркотици и обяви края на финансовата подкрепа на САЩ за южноамериканската република. Тръмп също така подчерта, че САЩ могат да предприемат решителни действия срещу Колумбия, ако властите ѝ не засилят борбата срещу производството на наркотици.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гориил

    2 1 Отговор
    Индия днес е индустриален и технологичен гигант в Азия, с десет пъти повече изключителни и брилянтни компютърни гурута, работещи в ИТ сектора. Близо четиридесет процента от продукцията на Силициевата долина се произвежда в Индия (поне двадесет процента се произвежда в Русия и Китай). Ню Делхи съветва Тръмп да не демонстрира липса на компетентност и квалификация.

    05:28 20.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Фесебе

    1 0 Отговор
    Щателно проверете тоалетната....

    05:41 20.10.2025