Индия ще продължи да плаща високи тарифи, ако продължи да купува руски петрол, Тръмп готви мита и за Колумбия

Индийските власти ще продължат да плащат повишени тарифи на Съединените щати, освен ако Ню Делхи не спре да купува руски петрол, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп на борда на самолета си, докато се връщаше във Вашингтон от Флорида.

Администрацията на САЩ приема, че прекратяването на огъня в ивицата Газа е в сила, заяви президентът Доналд Тръмп.

Тръмп отпътува от Палм Бийч, Флорида, за Ню Йорк под засилени мерки за сигурност след откриването на наблюдателна кула близо до летището, от която Air Force One е бил наблюдаван, предаде Fox News.

Според канала, от съображения за сигурност, американският лидер се е качил на самолета през малките стъпала. Противно на обичая, президентът не е говорил с репортери на пистата.

Както съобщи каналът, Тайните служби на САЩ преди това са открили вишка близо до летището с изглед към зоната за кацане на Air Force One. Според източник от правоохранителните органи, позицията вероятно е била създадена „преди няколко месеца“. ФБР разследва инцидента и все още не е публикувана информация за евентуални заподозрени.

Тръмп възнамерява скоро да обяви тарифи върху стоки от Колумбия, заяви американският сенатор Линдзи Греъм.

Законодателят отбеляза в X, че е обсъдил с Тръмп възможни мерки срещу държави, за които администрацията на Вашингтон смята, че улесняват контрабандата на наркотици в САЩ. Според Греъм, американският лидер го е информирал, че възнамерява да предприеме действия срещу лица в Колумбия, участващи в трафик на наркотици. „Той ще обяви значителни тарифи срещу Колумбия днес или утре“, подчерта Греъм.

Тръмп отговори утвърдително на въпрос за плановете си. „Ще ви уведомя на 20 октомври“, добави той, обсъждайки новата митническа ставка и нарече Колумбия „машина за наркотици“.

Той твърди, че страната „произвежда огромни количества кокаин и го разпространява по целия свят“.

Преди това Тръмп обвини колумбийския президент Густаво Петро в насърчаване на производството на наркотици и обяви края на финансовата подкрепа на САЩ за южноамериканската република. Тръмп също така подчерта, че САЩ могат да предприемат решителни действия срещу Колумбия, ако властите ѝ не засилят борбата срещу производството на наркотици.