ЕС очаква нови санкции срещу Русия и коментира предстоящата среща Тръмп-Путин

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас заяви днес, че нови санкции срещу Русия вероятно ще бъдат одобрени до края на седмицата на заседанието на Европейския съвет в Брюксел, предаде Люксембургската преса, цитирана от БТА.
Днес обаче няма да има официално решение, уточни Калас пред журналисти в Люксембург, където присъства на заседание на европейските външни министри. Предложеният пакет включва забрана за вноса на руски втечнен природен газ.
По повод предстоящата среща в Будапеща между американския президент Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин, Калас изрази надежда за постигане на резултат. „Виждаме усилията на президента Тръмп за мир. Приветстваме тези опити, но Русия не търси мир сама. Тя разбира само от сила и преговаря само когато е притисната“, каза тя.
Калас подчерта, че украинският президент Володимир Зеленски трябва да участва в разговори с Путин, тъй като само те могат да постигнат съгласие. „САЩ разполагат със силата да окажат натиск над Русия, и ако я използват, това би било положително“, добави тя.
По повод очакваното пътуване на Путин до Европа върховният представител отбеляза: „Не е приятно да виждаме някой, издирван от Международния наказателен съд, да идва в Европа. Въпросът е дали ще има резултат от това.“
Калас подчерта, че Украйна не може просто да се предаде и предупреди, че би било опасно за международния ред, ако нападателят получи това, което иска, без реални преговори за мир.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Питам:
09:46 20.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ЕС се присъединява
Москва изпраща съветници за помощ при присъединяването.
09:47 20.10.2025
5 ПО ТОЧНО
09:47 20.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Данко Харсъзина
09:47 20.10.2025
8 Пич
09:48 20.10.2025
9 гост
09:48 20.10.2025
10 Факти
Коментиран от #26
09:51 20.10.2025
11 123
09:52 20.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Хаха
09:53 20.10.2025
14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
От У...на ще победи❗
У...йна не може да загуби❗
До " Украйна не може просто да се предаде ..."❗
09:54 20.10.2025
15 Хе хе...
Коментиран от #28
09:54 20.10.2025
16 Луд
Коментиран от #24
09:54 20.10.2025
17 Pyccкий Карлик
1941г CCCP не се предаде на Хитлер и победи давайки 27млн жертви !!! Същото ще стори и Украйна.......
Без пабедата 😄
09:55 20.10.2025
18 Крайно
09:56 20.10.2025
19 Един
09:57 20.10.2025
20 Тиква
09:58 20.10.2025
21 Нормален
09:58 20.10.2025
22 Я пък тоя
Ами няма да го видиш, не си поканена.
И, ако ти преговаряш само когато те натиснат , то Русия не е като теб.
Искаш ли да те натиснат и ти да преговаряш- искам още, още, по силно. Зе един приятел питам.
09:59 20.10.2025
23 Хахаха
Коментиран от #31, #50
10:01 20.10.2025
24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #16 от "Луд":Нищо лично❗
Тръмп посрещна Путин лично и с червен килим❗
Тръмп не изпрати НИКОГО да посрещне ZE,
а когато ZE отива пред кабинета на Тръмп...
отвътре се носи песента
"Време е да си кажем сбогом!"❗
Ти си направи сравнение❗
10:01 20.10.2025
25 Пак виеме
Хахахаха
10:01 20.10.2025
26 А какво ще
До коментар #10 от "Факти":стане, ако да речем, вземат та отговорят страхливите руснаци!!!
Къде ще се скриеш после от радиацията бре умник!!!
10:02 20.10.2025
27 Какво излиза?
До коментар #1 от "оня с коня":Изглежда, чичо Дончо няма власт да спре тази война. У дома не го зачитат, организират му разни шествия, в Европа са против него. Не трябвше да казва "хоп" преди да скочи.
10:03 20.10.2025
28 Я пък тоя
До коментар #15 от "Хе хе...":Елементарно, само с две букви: ЕС.
Какво печеля?
10:04 20.10.2025
29 Друг случай
10:08 20.10.2025
30 Айде дежурната празноглава
10:10 20.10.2025
31 Пич,
До коментар #23 от "Хахаха":Малко ти е пиенето!
Ако знаеш аз на бутилка бомбай сапфир какви гадни кранти съм събарял, малоумното кая е направо цвете.
10:10 20.10.2025
32 Драги списувачи от всички страни на
10:11 20.10.2025
33 Определено някой
10:11 20.10.2025
34 Смешник
10:15 20.10.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 123456
10:16 20.10.2025
37 Хасковски каунь
10:17 20.10.2025
38 Друг случай
10:18 20.10.2025
39 чекисть..
10:21 20.10.2025
40 Дедо ти
10:25 20.10.2025
41 Този женски индивид
10:25 20.10.2025
42 ЕС е смешка
10:29 20.10.2025
43 Кая Тъпалас
10:30 20.10.2025
44 ЕК от думкане
10:31 20.10.2025
45 Перо
Коментиран от #47
10:32 20.10.2025
46 Гоце
10:33 20.10.2025
47 Националист
До коментар #45 от "Перо":За русофилиИ няма пари за тях санкции. Ако имаш против еднопосочен билет в Сибир
10:36 20.10.2025
48 Санкцийка
10:42 20.10.2025
49 Пенчо
10:43 20.10.2025
50 Рецепта
До коментар #23 от "Хахаха":Един ,,европеизиран "чер суданец,надарен и ще цъфне.
10:47 20.10.2025