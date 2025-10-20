ЕС очаква нови санкции срещу Русия и коментира предстоящата среща Тръмп-Путин

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас заяви днес, че нови санкции срещу Русия вероятно ще бъдат одобрени до края на седмицата на заседанието на Европейския съвет в Брюксел, предаде Люксембургската преса, цитирана от БТА.

Днес обаче няма да има официално решение, уточни Калас пред журналисти в Люксембург, където присъства на заседание на европейските външни министри. Предложеният пакет включва забрана за вноса на руски втечнен природен газ.

По повод предстоящата среща в Будапеща между американския президент Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин, Калас изрази надежда за постигане на резултат. „Виждаме усилията на президента Тръмп за мир. Приветстваме тези опити, но Русия не търси мир сама. Тя разбира само от сила и преговаря само когато е притисната“, каза тя.

Калас подчерта, че украинският президент Володимир Зеленски трябва да участва в разговори с Путин, тъй като само те могат да постигнат съгласие. „САЩ разполагат със силата да окажат натиск над Русия, и ако я използват, това би било положително“, добави тя.

По повод очакваното пътуване на Путин до Европа върховният представител отбеляза: „Не е приятно да виждаме някой, издирван от Международния наказателен съд, да идва в Европа. Въпросът е дали ще има резултат от това.“

Калас подчерта, че Украйна не може просто да се предаде и предупреди, че би било опасно за международния ред, ако нападателят получи това, което иска, без реални преговори за мир.