ЕС очаква нови санкции срещу Русия и коментира предстоящата среща Тръмп-Путин

ЕС очаква нови санкции срещу Русия и коментира предстоящата среща Тръмп-Путин

20 Октомври, 2025 09:44

Кая Калас подчертава нуждата от натиск над Москва за мир и защита на международния ред

ЕС очаква нови санкции срещу Русия и коментира предстоящата среща Тръмп-Путин - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас заяви днес, че нови санкции срещу Русия вероятно ще бъдат одобрени до края на седмицата на заседанието на Европейския съвет в Брюксел, предаде Люксембургската преса, цитирана от БТА.

Днес обаче няма да има официално решение, уточни Калас пред журналисти в Люксембург, където присъства на заседание на европейските външни министри. Предложеният пакет включва забрана за вноса на руски втечнен природен газ.

По повод предстоящата среща в Будапеща между американския президент Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин, Калас изрази надежда за постигане на резултат. „Виждаме усилията на президента Тръмп за мир. Приветстваме тези опити, но Русия не търси мир сама. Тя разбира само от сила и преговаря само когато е притисната“, каза тя.

Калас подчерта, че украинският президент Володимир Зеленски трябва да участва в разговори с Путин, тъй като само те могат да постигнат съгласие. „САЩ разполагат със силата да окажат натиск над Русия, и ако я използват, това би било положително“, добави тя.

По повод очакваното пътуване на Путин до Европа върховният представител отбеляза: „Не е приятно да виждаме някой, издирван от Международния наказателен съд, да идва в Европа. Въпросът е дали ще има резултат от това.“

Калас подчерта, че Украйна не може просто да се предаде и предупреди, че би било опасно за международния ред, ако нападателят получи това, което иска, без реални преговори за мир.


Русия
Оценка 2.1 от 26 гласа.
Оценка 2.1 от 26 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Питам:

    56 14 Отговор
    Брюкселските луди жаби Урсула, Кая и Рюте нямат спирка! Но денят на щъркела наближава за тях!

    09:46 20.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ЕС се присъединява

    14 15 Отговор
    към СССР v 2.0 догодина.
    Москва изпраща съветници за помощ при присъединяването.

    09:47 20.10.2025

  • 5 ПО ТОЧНО

    36 12 Отговор
    оКАЯ ната кая

    09:47 20.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Данко Харсъзина

    45 15 Отговор
    Бай Дончо въобще не се интересува от Кая. Последния път я изпрати по магазините и въобще не я прие.

    09:47 20.10.2025

  • 8 Пич

    38 9 Отговор
    Ама това тъпото , колко точно трябва да е тъпо...???!!! Направо такива трябва да бъдат грабвани от ЕП , и в някоя тухларна доживотно !!!

    09:48 20.10.2025

  • 9 гост

    34 9 Отговор
    Само като и видиш физиономията и особено погледа и без да си психиатър можеш да я оцениш.

    09:48 20.10.2025

  • 10 Факти

    8 38 Отговор
    Пускайте атома на червения площад и да се приключва. Руснаците са страхливци и няма да отговорят. При такъв развой Путин става никой. Само изчакайте прогнозата за югозападен вятър.

    Коментиран от #26

    09:51 20.10.2025

  • 11 123

    31 3 Отговор
    Мале, тази как страшно гледа, като офицер от SS.

    09:52 20.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хаха

    30 4 Отговор
    Балтийската шпрота се помислила за арийка. Ще трепи руските славяни. Историята се повтаря като фарс.

    09:53 20.10.2025

  • 14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    21 5 Отговор
    Обратен завой с 200 и ръчна .....🤣🤣
    От У...на ще победи❗
    У...йна не може да загуби❗
    До " Украйна не може просто да се предаде ..."❗

    09:54 20.10.2025

  • 15 Хе хе...

    30 5 Отговор
    Как можем да опишем някой, който се спъва 18 пъти в един и същи камък, после се спъва 19ти път докато се готви да се спъне 20ти път?

    Коментиран от #28

    09:54 20.10.2025

  • 16 Луд

    5 15 Отговор
    Ако го приеме Орбан като държавен глава а не като турист имате право да изпратите европолиция да ги арестува и двамата.Ще гледам по ЕВРОНЮС САМОТО АРЕСТУВАНЕ .

    Коментиран от #24

    09:54 20.10.2025

  • 17 Pyccкий Карлик

    12 13 Отговор
    "...Украйна не може просто да се предаде ..."

    1941г CCCP не се предаде на Хитлер и победи давайки 27млн жертви !!! Същото ще стори и Украйна.......
    Без пабедата 😄

    09:55 20.10.2025

  • 18 Крайно

    17 5 Отговор
    време е ЕС да прегърне своето фашистко минало. В него няма нищо срамно. Ненужно се крие.

    09:56 20.10.2025

  • 19 Един

    21 5 Отговор
    Колкото е гнусна на нацистката кая - толкова е и проста!

    09:57 20.10.2025

  • 20 Тиква

    15 5 Отговор
    Уау,евронациските пинчери, никой няма да ви слуша, особено,тези който подкрепя окрабандера.

    09:58 20.10.2025

  • 21 Нормален

    5 10 Отговор
    Много съм щастлив когато вижда как се пеняват ама нищо не постигат в крайна сметка pyckите трoлей :)

    09:58 20.10.2025

  • 22 Я пък тоя

    14 2 Отговор
    Не ѝ било приятно да го вижда!
    Ами няма да го видиш, не си поканена.
    И, ако ти преговаряш само когато те натиснат , то Русия не е като теб.
    Искаш ли да те натиснат и ти да преговаряш- искам още, още, по силно. Зе един приятел питам.

    09:59 20.10.2025

  • 23 Хахаха

    14 3 Отговор
    Моля,кажете имали нещо женско в тая?Нека да ме извините триполовите дженджари!🥱

    Коментиран от #31, #50

    10:01 20.10.2025

  • 24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    23 3 Отговор

    До коментар #16 от "Луд":

    Нищо лично❗
    Тръмп посрещна Путин лично и с червен килим❗
    Тръмп не изпрати НИКОГО да посрещне ZE,
    а когато ZE отива пред кабинета на Тръмп...
    отвътре се носи песента
    "Време е да си кажем сбогом!"❗
    Ти си направи сравнение❗

    10:01 20.10.2025

  • 25 Пак виеме

    16 2 Отговор
    На умрело
    Хахахаха

    10:01 20.10.2025

  • 26 А какво ще

    19 2 Отговор

    До коментар #10 от "Факти":

    стане, ако да речем, вземат та отговорят страхливите руснаци!!!
    Къде ще се скриеш после от радиацията бре умник!!!

    10:02 20.10.2025

  • 27 Какво излиза?

    5 11 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Изглежда, чичо Дончо няма власт да спре тази война. У дома не го зачитат, организират му разни шествия, в Европа са против него. Не трябвше да казва "хоп" преди да скочи.

    10:03 20.10.2025

  • 28 Я пък тоя

    6 3 Отговор

    До коментар #15 от "Хе хе...":

    Елементарно, само с две букви: ЕС.

    Какво печеля?

    10:04 20.10.2025

  • 29 Друг случай

    13 3 Отговор
    Прибалтийската пуделка се взема на сериозно.Все Путин ще ги напада,правят се,че не виждат огромната територия на Русия.Виждат го,знаят го,но друго не им остана,освен да лаят.И винаги забравят евромайдана в 2014г.нарочно,участието на В/Нюланд на площада също са разсеяни.Но хората по света помнят.Избраха си прозападно правителство,днес със Зеленски,обещал да спре войната.

    10:08 20.10.2025

  • 30 Айде дежурната празноглава

    12 3 Отговор
    но за сметка на това злобна патица пак е на линия.

    10:10 20.10.2025

  • 31 Пич,

    5 2 Отговор

    До коментар #23 от "Хахаха":

    Малко ти е пиенето!
    Ако знаеш аз на бутилка бомбай сапфир какви гадни кранти съм събарял, малоумното кая е направо цвете.

    10:10 20.10.2025

  • 32 Драги списувачи от всички страни на

    12 3 Отговор
    спектъра, е те тая шматка е отговорна за сигурността на ЕС.

    10:11 20.10.2025

  • 33 Определено някой

    9 3 Отговор
    не обръща нужното внимание на госпожа Калас и тя винаги е кисела и недоволна. И най-много недоволна от Путин защото не играе по свирката. И на урси и на розовите понита също но кой има желание да се занимава с кисели възрастни жени.

    10:11 20.10.2025

  • 34 Смешник

    13 3 Отговор
    На тая кукумявка Калас с пилешки мозък обръща ли и изобщо някой внимание Русофобията и е замъглила мозъка

    10:15 20.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 123456

    9 3 Отговор
    Калас преговаря само когато е притисната.

    10:16 20.10.2025

  • 37 Хасковски каунь

    9 3 Отговор
    Що са толкова зелени тези брюкселски кауни

    10:17 20.10.2025

  • 38 Друг случай

    14 3 Отговор
    Путин разбирал само от сила.Нека Калас помисли защо той не им вярва.Като обещанието,че НАТО няма да доближава руската граница.Днес то воюва с Русия с ръцете на нещастните украинци,с избити мъже на фронта.

    10:18 20.10.2025

  • 39 чекисть..

    6 2 Отговор
    Тва заблудено балтийско мелезче не разбра ли че тъмп не подкрепя никакви юръп санкций срещу масква и ако ще да стигнат 22,а зеления мухал нямя място в будапеща при срещата на двете велики сили,урсулците сега го 6ибать по яко-та да джафка повече..ама кой го чуууува

    10:21 20.10.2025

  • 40 Дедо ти

    5 2 Отговор
    Рибарите наричат КАЯ най простата риба , вид попче...

    10:25 20.10.2025

  • 41 Този женски индивид

    7 2 Отговор
    на снимката претендира да е нещо като комисар по външните афери на ЕС, което предполага, че има някакви познания по изкуството на дипломацията... По-добре да беше замълчала, че всяка казана от нея дума доказва нейната неадекватност за заеманата длъжност! Да се чуди човек как ги назначават такива, имам предвид тая и шефката ѝ, на длъжности, за които се дипломацията е от особена важност... А тия двете хабер нямат от дипломация и приказват сякаш са комисари по военните въпроси, а с действията си окончателно набутват ЕС в батака...

    10:25 20.10.2025

  • 42 ЕС е смешка

    6 1 Отговор
    Жалки сте, мекокитчовци. Кая, Мая и Урсула. Тези ще водят война :)))))))

    10:29 20.10.2025

  • 43 Кая Тъпалас

    5 1 Отговор
    Ако тая беше щъркел една жаба нямаше да хване ако беше жаба то сляп щъркел щеше да я олупа!

    10:30 20.10.2025

  • 44 ЕК от думкане

    6 1 Отговор
    В урсуломисията са такива тъпани, че можеш барабанен оркестър да спастриш, особено тази балтийска скумрия!

    10:31 20.10.2025

  • 45 Перо

    4 2 Отговор
    Болен мозък и избиване на комплекси! Избраха на важни постове в ЕС лица от измислени, мижави държави, бивши съветски републики! Освен с Украйна, с друго не се занимават, а БГ още не си е получила парите от плана за възстановяване!

    Коментиран от #47

    10:32 20.10.2025

  • 46 Гоце

    2 7 Отговор
    Забранете вноса на водка в Рашистан и Путин е изхвърлен на момента от власта

    10:33 20.10.2025

  • 47 Националист

    2 4 Отговор

    До коментар #45 от "Перо":

    За русофилиИ няма пари за тях санкции. Ако имаш против еднопосочен билет в Сибир

    10:36 20.10.2025

  • 48 Санкцийка

    0 0 Отговор
    А Кията,да се прати на лечение в клиника.

    10:42 20.10.2025

  • 49 Пенчо

    1 0 Отговор
    За какъв международен ред говори тази, между кои нороди е той? Всички ли?

    10:43 20.10.2025

  • 50 Рецепта

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Хахаха":

    Един ,,европеизиран "чер суданец,надарен и ще цъфне.

    10:47 20.10.2025

